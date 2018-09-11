Magazin ve sanat turu (11 Eylül 2018)
11 Eylül 2018 de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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MABEL MATİZ'E 1 DOLAR SORUŞTURMASIBir vatandaş, şarkıcı Mabel Matiz'i "klibinde 1 dolarlar havada uçuştuğu için" için FETÖ'ye destek iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Şikayet üzerine soruşturma açıldı, Matiz ifade verdi.
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DEMET AKALIN İLE OKAN KURT BOŞANDIDemet Akalın ve Okan Kurt çifti 6,5 yıllık evliliklerini 2 dakika süren duruşmayla noktaladı. Çiftin kızları Hira'nın velayeti anne Demet Akalın'a verildi. Akalın ve Kurt birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi.
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MISS AMERICA 2019 GÜZELİ BELLİ OLDUABD’nin Atlantic City şehrinde gerçekleşen 2019 Miss America finalinde kazanan New York’lu Nia Franklin oldu.
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TÜRKİYE GİŞE RAKAMLARI AÇIKLANDIİnanılmaz Aile 2, üst üste üçüncü hafta sonunu da Box Office Türkiye'nin zirvesinde kapatarak Kayıp Balık Dori'den bu yana bunu başarabilen ilk animasyon oldu. İşte 7-9 Eylül 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları
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GUPSE ÖZAY: BÜTÜN RAHATSIZLIKLARA YAKALANDIMOyuncu Gupse Özay, rolleri için hızla kilo alıp, daha sonra geri vermesi hakkında, “23 kiloyu iki ayda alıp, daha sonra hemen geri verince, bütün rahatsızlıklara yakalandım" ifadelerini kullandı.
https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/gupse-ozay-butun-rahatsizliklara-yakalandim,Dhnz-uRpmEqICE9IiTElYw
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210 BİN LİRALIK DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİModacı ve stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, önümüzdeki ay doğum günü olan eşine hediye olarak Londra’daki bir galeriden 210 bin liraya 4 tablo aldı.
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ÜNLÜ ŞARKICI ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI YAYINLADIMurat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı. 38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.
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ÜNLÜ YILDIZ YENİDEN KANSERE YAKALANDIİngiliz asıllı Avustralyalı oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton-John'a üçüncü kez kanser teşhisi kondu.
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SÖZ DİZİSİNİN 3. YENİ SEZON FRAGMANI GÖRÜCÜYE ÇIKTIStar TV ekranlarında yayınlanan Söz'ün 3. yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Dizi 17 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.
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FURKAN ANDIÇ İLE DİLAN ÇİÇEK DENİZ'DEN SPOR POZUDilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın spor salonunda verdikleri spor pozunu sosyal medyadan paylaştı. Sevgilisi Deniz'i kucağına alarak aşağıya sarkıtan Andıç, poz vermeyi de ihmal etmedi. Andıç ve Deniz, fotoğrafı karşılıklı olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.
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ORGANİZE İŞLER 2 İÇİN KORE'DEN ÖZEL EKİPYılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer almasının yanı sıra, senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu Organize İşler 2 filmi için Kore’den yaklaşık 40 kişilik ekip geldi.
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"SONSUZA DEK BIRAKACAĞIM HARİKA BİR ANI OLDU"İlk olarak belirginleşen karnını sosyal medyadan gösteren Victoria's Secret meleği Lily Aldridge, New York Moda Haftası'nda hamilelik açıklaması yaptı. Karnında 5 aylık bebeğiyle podyuma çıkan ünlü model, "Bu sonsuza dek bırakacağım harika bir anı oldu" dedi.
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ÇUKUR'DAN CUMALİ KOÇAVALI'LI (NECİP MEMİLİ) İLK KARELERÇukur'un 2. yeni sezonu için geri sayım başladı. Sezonun merakla beklenen karakterlerine hayat verecek olan Erkan Avcı (Çeto), Berkay Ateş'in (Mahsun) ardından; Necip Memili'nin hayat vereceği Cumali Koçavalı karakterinin de ilk görselleri de yayınlandı.
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EVİNİ SATIYOR (62 MİLYON TL)Geçtiğimiz ay aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastanelik olan ABD'li pop şarkıcısı Demi Lovato, Los Angeles’taki malikanesini satıyor.
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"ŞİMDİ ESCOBAR DÜŞÜNSÜN"Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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LA CASA DE PAPEL OYUNCULARININ YENİ DİZİSİ ELITE'DEN İLK FRAGMANNetflix, 5 Ekim’de tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak gençlik dizisi Elite’nin fragmanını yayınladı. La Casa de Papel'in başrol oyuncularından María Pedraza, Miguel Herrán ve Jaime Lorente'yi tekrar bir araya getiren dizinin kadrosunda ayrıca Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) ve Omar Ayuso bulunuyor.
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EDİS İMAJINI YENİLEDİ (ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMİ)Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Edis imaj yeniledi. 27 yaşındaki Edis, yeni imajını "Bye" notuyla yayınladı.
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CRESSONİ TİYATROSU'NDA ALTIN PARALAR BULUNDUİtalya'daki Cressoni Tiyatrosu'nda Roma İmparatorluğu dönemine ait altın paralar bulundu. Kültür Bakanı Bonisoli, arkeolojik keşfi, "İstisnai bir durumun da ötesinde, çığır açan tarihi bir an." şeklinde değerlendirdi.
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TARİHİ KAYA MEZARLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDIElazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan Urartu ve Roma dönemlerine ait 5 kaya mezarının turizme kazandırılması hedefleniyor.
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'ISTANBUL PHOTO AWARDS 2018'İN İKİNCİ SERGİSİ AÇILIYORUluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2018"de ödül kazanan fotoğrafların yer alacağı sergi, 13 Eylül Perşembe günü Ankara'da izlenime sunulacak.
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TOLSTOY’UN SON YILINI ANLATAN SON İSTASYON RAFLARDAJay Parini’nin Tolstoy’un dünya görüşünü, ideallerini, aşklarını ve hayal kırıklıklarını derinine inerek yazdığı ‘Son İstasyon’ adlı roman raflarda yerini aldı.
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"BALKANLAR'DA YAŞANANLARA İLHAM KAYNAĞI OLACAK"
Sakarya'nın Hendek ve Pamukova ilçelerinde çekilen ve 21 Eylül'de vizyona girecek "Göç Yolu (Elveda Balkanlar)" filminin Yozgat, Sakarya ve Hakkari'de özel gösterimleri yapılacak. Filmin yapımcısı Mustafa Şengün, "Balkanlar'da yaşananları merak edenler için bu film iyi bir ilham kaynağı olacak" dedi.
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UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ SANATLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTITürk tarihinin birbirinden değerli sanat dalları Taksim’de buluştu. Çömlek yapımından çiniciliğe, ahşap işçiliğinden tespih yapımına kadar pek çok sanat dalı zanaatkârların elinden çıkarak Beyoğlu'nda düzenlenen festivalde vatandaşla buluşmaya başladı.
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PHASELİS ANTİK KENTİ'NDE SANAT FESTİVALİAntalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 9'uncu Phaselis Sanat Festivali, 2 bin yıllık antik kentte Tanini Trio Grubu'nun konseriyle başladı.
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