Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2018)
11 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÜNLÜ MANKENLER ANTALYA'DA PODYUMU SALLADIAntalya’da 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’un defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Paris Hilton, 3 elbisenin tanıtımını yaptı. Hilton'a, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy'un yanı sıra Türkiye'den 40 manken eşlik etti.
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"KEŞKELER VE PİŞMANLIKLAR YARATIYOR"Söz dizisinde Mücahit (Keşanlı) karakterine hayat veren Görkem Sevindik merak edilenleri ntv.com.tr'ye anlattı. Dizinin üçüncü sezona gitmesini kimsenin tahmin etmediğini belirten 31 yaşındaki oyuncu kişilik özelliklerinden bahsederken, "Aldığım kararlara sonradan pişman oluyorum. Şikayetçi değilim bunlar bana keşkeler ve pişmanlıklar yaratıyor. İnsan olarak keşkelerden ve pişmanlıklardan varolduğumuz için bir taraftan ders ve tecrübe katıyor" dedi.
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ROBERT DE NIRO CANLI YAYINDA TRUMP'A KÜFRETTİ
72. Tony Ödülleri'ne Amerikalı aktör Robert De Niro'nun ABD Başkanı Donald Trump'a canlı yayında ettiği küfür damga vurdu.
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BURAK YILMAZ BOŞANDI (1.3 MİLYON TL TAZMİNAT)Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ile eşi İstem Yılmaz arasında görülen boşanma davasında karar verildi.
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BU HAFTA KADINLAR ZİRVEDE (GİŞE RAKAMLARI)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen box office listesinin zirvesinde bu hafta kadın filmleri var.
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PARIS HILTON: ÇOCUĞUMUN İSMİ İSTANBUL OLABİLİRDosso Dossi Fashion Show için Türkiye'ye gelen Paris Hilton yaptığı açıklamada, "Çocuğumun ismi İstanbul olabilir" ifadelerini kullandı.
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YENİ KRALİYET ÇİFTİNİN İLK RESMİ ZİYARET ROTASI BELLİ OLDU
Yeni evli kraliyet çifti Meghan Markle ve Prens Harry’nin ilk resmi ziyaret için gidecekleri ülkeler açıklandı.
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"HERKES HAYALİNİ YAŞASIN"Futbolcu Caner Erkin ile yedi aylık hamile eşi Şükran Ovalı tekneyle deniz keyfi yaptı. Bebek bekleyen ikiliden Erkin eşinin belirginleşen karnını tutarak yayınladığı kareye, "Herkes hayalini yaşasın dilerim" yazdı.
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İNTİHAR EDEN ÜNLÜ ŞEF ANTHONY BOURDAIN'IN EN SEVDİĞİ ŞEHİR
Kaldığı otel odasında intihar eden ABD’li ünlü şef ve yazar Anthony Bourdain’ın en sevdiği ve hayatının sonuna kadar yaşamak istediği şehrin hangisi olduğu ortaya çıktı.
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ŞAİR ÖZDEMİR ASAF'IN 95. DOĞUM GÜNÜ37 yıl önce hayata veda eden en önemli Cumhuriyet dönemi şairlerinden Özdemir Asaf, geçmişten günümüze gelen birçok şiiriyle hafızalara kazındı. Bugün çeşitli etkinliklerle 95. doğum gününde anılan usta şair Özdemir Asaf'a dair bilinmesi gerekenler.
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FIFA 2018 DÜNYA KUPASI'NIN AÇILIŞ TÖRENİNDE SAHNE ALACAKLAR
Rusya'da yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başkent Moskova'da bulunan Lujniki Stadyumu'ndaki açılış töreninde İngiliz pop yıldızı Robbie Williams ve Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo sahne alacak.
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DİZİ BİTTİ TATİL BAŞLADIOyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç birlikte rol aldıkları Vatanım Sensin'in finalinin ardından tatile çıktı.
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TACİZLE SUÇLANAN KEVIN SPACEY'NİN ROLÜNÜ KİMİN OYNAYACAĞI BELLİ OLDU
Altıncı ve final sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan House of Cards dizisinden ilk kareler yayınlandı. Cinsel tacizle suçlandığı için diziden atılan başrol oyuncusu Kevin Spacey yerine yeni sezonda ABD Başkanı rolünü Robin Wright üstlenecek.
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BOB MARLEY’NİN HAYATI FİLM OLUYOREfsane müzisyen Bob Marley’nin hayatı Paramount Pictures ve Ziggy Marley ortaklığıyla beyazperdeye aktarılıyor.
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TİYATRONUN OSCAR'LARI DAĞITILDI (KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI)
Tiyatronun Oscar’ları olarak anılan Tony Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Gecede ödüller kadar kırmızı halıdan geçen ünlülerin şıklığı da konuşuldu. İşte 72. Tony Ödülleri’nin kazananları ve kırmızı halı görünümleri...
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'O FİLMİ ÇEKTİKTEN SONRA KARAR VERDİM'LEFKE Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşi programına katılan oyuncu Mehmet Günsür de katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Günsür, “1996 yılında ‘Hamam’ filmini çektikten sonra ilk defa ben sadece bu işi yapacağım diye karar verdim ve diğer tüm işlerimi bırakarak sadece oyunculuğa geçtim" dedi.
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ABD'Lİ OYUNCU VINCE VAUGHN GÖZALTINA ALINDI
ABD'li ünlü oyuncu Vince Vaughn, alkollü araç kullanmaktan Los Angeles'ta gözaltına alındı.
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EZGİ MOLA'NIN İSYANI: O CAN SANA NE YAPTIHayvan sevgisiyle bilinen Ezgi Mola sosyal medya üzerinden izlediği görüntüler sonrası isyan etti. Mola, " Allah’ım bu canilerin canını acı çektirerek al" ifadelerini kullandı.
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MARVEL'DA KADIN YÖNETMEN DEVRİ BAŞLIYOR
Fantastik Dörtlü, Örümcek Adam, Hulk, Demir Adam gibi süper kahraman filmlerinin üreticisi olan Marvel’ın patronu Kevin Feige kadın yönetmen imzalı birçok filmin geleceğini söyledi.
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ÇAĞLAR ERTUĞRUL: 50 HAFTA SU GİBİ GEÇTİFazilet Hanım ve Kızları'nda Yağız karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul dizinin finalinin ardından sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı.
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MODERN FAMILY OYUNCUSU HAYATINI KAYBETTİ
Komedi dizisi Modern Family oyuncularından Jackson Odell 20 yaşında yaşamını yitirdi.
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İSTANBUL YENİDEN ‘MÜZEYYEN’ İLE BULUŞACAKBu yılın ses getiren projelerinden ‘Müzeyyen’ turne programı sonrası Harbiye Açıkhava’da yeniden sahnelenecek. Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği Harbiye konserleri kapsamında 16 Temmuz akşamı sahneye çıkacak olan Şevval Sam, ‘Müzeyyen’ performansı ile izleyenlerin karşısına çıkacak.
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"NE OLUR BÖYLE KÖTÜ ŞAKALAR YAPMAYIN"Selim Selimoğlu ile 7 Mayıs'ta nişanlanan Bengü ayrılık iddiaları üzerine 29 Ağustos'ta dünyaevine gireceğini açıkladı. Bengü açıklamasında, "Ne olur böyle kötü şakalar yapmayın" ifadelerini kullandı.
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ÇİÇERO’NUN ÇEKİMLERİ BAŞLADIErdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik’in başrolde olduğu Çiçero oyuncuları sete çıktı.
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ARNAVUTLUK’TA ÖNCE FİDAN SONRA CANLI YAYINArnavutluk’ta ekrana gelen ‘Dancing with the Stars’ yarışmasının finalini birlikte yapan Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, canlı yayında romantik anlar yaşadı.
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TÜRKİYE'YE GELİYORLARDünyaca ünlü ikili Julia Stone ile Angus Türkiye'ye gelerek 11 Temmuz'da Zorlu'da konser verecek.
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NASREDDİN HOCA FIKRALARI KİTAP OLDU
Nasreddin Hoca ve 1616 Fıkrası adlı kitap Everest Yayınları'ndan çıktı.
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HAKAN ALTUN JOLLY JOKER VADİSTANBUL’DAJolly Joker Vadistanbul birbirinden başarılı sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapıyor. Haziran ayında Koray Avcı, Yaşar, Hakan Altun ve Berkay hayranlarıyla buluşacak.
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