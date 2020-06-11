Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020)

11 Haziran 2020'de Türkiye ve dünyada magazin-sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde biraz olsun nefes almanızı sağlayacak magazin ve sanat turu.

11.06.2020 - 17:24 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 17:37

Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 1

Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la set anısını anlattı: Kardeşim, sen ne korkunç acılar çekmişsin!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medyadan set anılarını paylaştı. Birlikte filmde rol aldıkları Münir Özkul'un kendisine, "Kardeşim, sen ne korkunç acılar çekmişsin!" diyerek merhamet gösterdiğini anlattı.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 2

Konserlerde alınacak corona virüs önlemleri belli oldu


Sağlık Bakanlığı'nca güncellenen Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi; konser ve kültür sanat organizasyonlarında alınacak corona virüs tedbirlerini ortaya koydu. Yeni normalde; açık hava konserlerinde sosyal mesafe korunamayacağı için ayakta dinleyici alınmayacak. Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek. Kuliste yüksek sesle konuşulmayacak. Katılımcıların/izleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çektirmesi yasaklanacak.


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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 3

Beyonce, Disney ile 100 milyon dolara anlaştı

Destiny’s Child günlerinden müzik endüstrisinin kraliçesine dönüşen Beyonce, daha önce de birlikte çalıştığı Disney ile 3 proje için 100 milyon dolara anlaştı.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 4

Ünlü oyuncular ve film karakterleriyle özdeşleşen kıyafetleri

Sinema tarihinde bazı filmler var ki, başrol oyuncularının kıyafetleriyle hafızalara kazındı. Örneğin Marilyn Monroe’yu Yaz Bekarı’ndaki beyaz elbisesiyle, Tom Cruise’u Top Gun’daki deri ceketiyle hatırlıyoruz. İşte bazı kıyafetleri meşhur eden filmler ya da filmleri hatırlatan ikonik kıyafetler...

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 5

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra basılmasından şikayetçi oldu

Ali Sunal, Yeşilşam efsanesi olan babası Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında savcılığa şikayette bulundu.


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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 6

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan karantina döneminde emlak yatırımı


Sofia Vergara ve Joe Manganiello, karantina sürecini değerlendirip gösterişli bir emlak yatırımı yaptı. Çift, birçok ünlünün oturduğu Beverly Park bölgesinde 26 milyon dolara bir malikane satın aldı. Bu bölge, Beverly Hills'te mega malikanelerin en sık bulunduğu bölge olarak biliniyor. (Fotoğraflar: BACKGRID UK)

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 7

Kardashian ve Jenner'ların bakım ve güzellik harcamaları ortaya çıktı

Dünyanın en ünlü reality şov yıldızları olan Kardashian ve Jenner Ailesi’nin kadınları, marka haline getirdikleri görüntüleri için her ay servet değerinde harcama yapıyor.


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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 8

Budist ruhani lider Dalai Lama albüm çıkarıyor

Budist ruhani lider Dalai Lama, mantralar ve Budist ritüelleri içeren müzikli bir albüm hazırladı. Dalai Lama'nın Inner World adlıalbümü 85. doğum günü olan 6 Temmuz'da çıkacak.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 9

Banksy'in çalınan üzgenç kız eseri bulund

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'in Paris'te Bataclan konser salonuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için yaptığı ancak daha sonra çalınan üzgün genç kız adlı eseri bulundu.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 10

1,35'lik dev Peter Dinklage 51 yaşında

1969 yılında New Jersey'de müzik ögretmeni bir anne ve sigorta satıcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Peter Dinklage, bugün (11.06.2020) doğum gününü kutluyor. Dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle 4. kez aynı rolle Emmy ödülü alan oyuncu rekorunun sahibi, Altın Küre Ödüllü 1,35'lik devin 51 yıla sığdırdığı filmleri derledik...

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 11

Spotify'dan nostalji en'leri

Kullanıcılar ‘Senin On Yılın’ mikrositesi üzerinden 2000’ler, 90’lar ve 80’ler arasında Spotify’da müziklerini en çok dinledikleri on yılı keşfedebilecek. Spotify herkesin kendi on yılını keşfetmesini sağlarken, diğer yandan Türkiye’nin en çok dinlediği on yılı ve istatistikleri de açıkladı. 2000’ler Türkiye’nin en çok nostalji yaşadığı on yıl oldu. İşte en çok dinlenen nostaljik müzik tercihleri...

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 12

Cansu Tosun'dan yeni hamilelik pozları

Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile evli olan oyuncu Cansu Tosun, doğuma sayılı günler kala yeni hamilelik pozlarını yayınladı.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 13

Van Kedisi Villası'nda yeni kurallarla açılış hazırlığı

Corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Van Kedisi Villası, normalleşme süreci kapsamında getirilen yeni kurallarla açılış için hazırlanıyor.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 14

Rap şarkıcısı Iggy Azalea anne oldu

Dünyaca ünlü Avustralyalı rap şarkıcısı Iggy Azalea, anne olduğu söylentilerini doğruladı. Bir oğlu olduğunu söyleyen Azalea, "Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun varlığı bir sır değil" açıklamasını yaptı.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 15

Bir Demet Tiyatro, 20 yıl sonra tekrar bölümleriyle Star TV'de

Bir döneme damga vuran ve en çok izlenen komedi programlarının başında gelen Bir Demet Tiyatro, 20 yıl önce yayınlanan bölümleriyle yeniden seyirci karşısında. Türkiye’nin ilk seyircili sitcom'u ve en uzun soluklu televizyon dizisi olan Bir Demet Tiyatro, tekrar bölümleriyle her Cumartesi ve Pazar, Star TV’de...

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 16

Antalya'daki Fransız batığında hayalet ağ zararı

Antalya Yat Limanı açığında denizin derinliklerindeki St. Didier batığı, hayalet ağ olarak bilinen balıkçı ağlarına teslim oldu. Geminin 'baba'sı ise bağlanan şamandıra zinciri nedeniyle erozyona uğrayıp parçalandı

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 17

Kobe Bryant'a 2020 Emmy Governors Ödülü verilecek

NBA yıldızı Kobe Bryant, 'hayırseverliği ve topluma katkısından' dolayı Amerikan Televizyon Akademisi tarafından 2020 Emmy Governors Ödülü’ne layık görüldü.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 18

Gladyatörler şehri Kibyra Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor


Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan ve Gladyatörler şehri olarak bilinen devasa anıtsal yapıların yer aldığı Kibyra Antik Kenti, corona virüs tedbirleri alındıktan sonra ziyarete hazır hale geldi. İşte Kibyra Antik Kenti hakkında bilmeniz gerekenler...

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 19

Survivor 2020'de kim kaptan oldu, takımlar nasıl belirlerdi? (10 Haziran Survivor ayrıntıları)

Survivor'da kim kaptan oldu, takımlar nasıl belirlendi? sorularının cevapları belli oldu. 10 Haziran'da ekranlara gelen 103. bölümde Cemal Can kırmızı takımın, Ardahan ise mavi takımın kaptanı oldu ve kadrolarını seçti. Mücadeleye Ardahan ile Yasin arasındaki kavga damga vurdu. Yaşananlar sonrası Acun Ilıcalı uygulanacak yaptırımı açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 20

Neymar'a homofobik söylem ve ölüm tehdidi suçlaması

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, yine saha dışı bir olayla gündemde yer aldı. Brezilya'da Agripino Magalhes isimli LGBTİ üyesi, Neymar hakkında homofobik söylem ve fiziksel şiddet suçlamasında bulundu.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 21

Dakota Johnson Rodeo Queens kadrosunda

Dakota Johnson, I Am Not Okay with This'in ekibinden gelen yeni bir Amazon komedi dizisi olan Rodeo Queens'te rol alacak.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 22

Hayranları Dünya Superman Günü'nü kutluyor

Kurgu karakterler arasında neredeyse en popüleri olan Superman'in hayranları, her yıl 12 Haziran gününü "Dünya Superman Günü" olarak kutluyor.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 23

Oktay Kaynarca'nın set polemiği

Usta sanatçı Oktay Kaynarca, kendi setleri devam ederken tepki gösteren şimdi ise setlerin başlamasına tepki göstermediğini dile getirdiği Oyuncular Sendikası’na, “O günden bu güne ne değişti?” diye sordu.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 24

2020 HIPA Fotoğraf Ödülleri'nde 'su' temalı en iyi fotoğraflar seçildi

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Dubai Şeyhi Hamdan bin Raşid bin Muhammed el Maktum’un himayesinde 2011’den beri düzenlenen Şeyhi Hamdan bin Raşid bin Muhammed el Maktum Uluslararası Fotoğraf Ödülü’nün (HIPA) bu yılki kazananları belli oldu. Dünyanın her yerinden hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmada, bu yılın 'su' temasında 120 bin dolarlık birincilik ödülü, Avustralyalı Jasmine Carey’e verildi. İşte 2020 HIPA Ödülleri’nin kazananları...

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 25

Protestolar sonrası Rüzgâr Gibi Geçti filmi yayından kaldırdı

George Floyd protestoları isyana dönerken kölecilikle ilgili sanat eserlerine yönelik tepkiden tüm zamanların en çok gişe yapmış filmi de nasibini aldı. Rüzgâr Gibi Geçti, HBO Max internetten yayın platformunun listesinden çıkarıldı.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 26

Ünlü tasarımcı Edward Enninful: Irkçılık küresel bir mesele

Ünlü tasarımcı Edward Enninful, ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd’un ardından yaptığı açıklamada, "Bu ırkçı eylemlerin ortaya koyduğu en önemli şeylerden biri daha yapacak çok işimiz olduğunu göstermesi. Başardığımızı, herkese eşit bir toplum yarattığımızı düşünen herkes yanılıyor. Irkçılık hala küresel bir problem, yalnızca Amerika ile sınırlı değil, sistematik olarak her yerde" dedi.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 27

Edirne ve Sakarya'da açık hava sineması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz açık hava sineması yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşlar Babam ve Oğlum filmini izledi. Edirne'nin Keşan ilçesinde de arabada sinema etkinliği düzenledi. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde toplanan yüzlerce kişi, dev ekrana yansıtılan Bayi toplantısı filmini, sosyal mesafe kuralına uygun olarak araçlarında izledi.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 28

Mersin Valiliği'nden Cennet Mağarası'na yapılan asansör açıklaması

Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem ören yerine yapılan asansörle ilgili son günlerde yapılan eleştirilerin, bu projeyi onaylayan uzmanlara haksızlık, engellilere de duyarsızlık olduğunu söyledi.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 29

Ünlüler Konuşan Resimler sergisinin metinlerini seslendirdi

#BağımızVar platformunun “Konuşan Resimler – Anadolu’nun Ozanları” albümü, Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’ndeki ilk gösterimin ardından, YouTube’da erişime açıldı. Sergide resimlere eşlik eden metinleri Birce Akalay, Selen Öztürk ve Selma Ergeç gibi ünlüler seslendirdi.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 30

Çocuklar Pera Müzesi sergilerini rehberli dijital turlarla keşfedecek

Pera Müzesi koleksiyon sergilerini dijital ortamda rehber eşliğinde gezen 7-12 yaş grubu çocuklar, bu geziden ilhamla kendi eserlerini de üretecek. Etkinlikler 12, 19 ve 26 Haziran tarihlerinde Zoom Meeting uygulaması üzerinden ücretsiz gerçekleşecek.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 31

J.K. Rowling tepki çeken ‘trans birey’ paylaşımına açıklama getirdi

Harry Potter yazarı J.K. Rowling, tepki toplayan ‘trans birey’ paylaşımına kendi web sitesinde açıklık getirdi.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020) - 32

İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ikinci gününde Sibel Can sahne aldı

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan ve bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ikinci gününde Sibel Can müzikseverlerle buluştu.

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