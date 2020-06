Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020)

Spotify'dan nostalji en'leri

Kullanıcılar ‘Senin On Yılın’ mikrositesi üzerinden 2000’ler, 90’lar ve 80’ler arasında Spotify’da müziklerini en çok dinledikleri on yılı keşfedebilecek. Spotify herkesin kendi on yılını keşfetmesini sağlarken, diğer yandan Türkiye’nin en çok dinlediği on yılı ve istatistikleri de açıkladı. 2000’ler Türkiye’nin en çok nostalji yaşadığı on yıl oldu. İşte en çok dinlenen nostaljik müzik tercihleri...

