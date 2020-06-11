Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2020)

11.06.2020 - 17:24 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medyadan set anılarını paylaştı. Birlikte filmde rol aldıkları Münir Özkul'un kendisine, "Kardeşim, sen ne korkunç acılar çekmişsin!" diyerek merhamet gösterdiğini anlattı.
Sağlık Bakanlığı'nca güncellenen Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi; konser ve kültür sanat organizasyonlarında alınacak corona virüs tedbirlerini ortaya koydu. Yeni normalde; açık hava konserlerinde sosyal mesafe korunamayacağı için ayakta dinleyici alınmayacak. Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek. Kuliste yüksek sesle konuşulmayacak. Katılımcıların/izleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çektirmesi yasaklanacak.
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Destiny’s Child günlerinden müzik endüstrisinin kraliçesine dönüşen Beyonce, daha önce de birlikte çalıştığı Disney ile 3 proje için 100 milyon dolara anlaştı.
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Sinema tarihinde bazı filmler var ki, başrol oyuncularının kıyafetleriyle hafızalara kazındı. Örneğin Marilyn Monroe’yu Yaz Bekarı’ndaki beyaz elbisesiyle, Tom Cruise’u Top Gun’daki deri ceketiyle hatırlıyoruz. İşte bazı kıyafetleri meşhur eden filmler ya da filmleri hatırlatan ikonik kıyafetler...
Ali Sunal, Yeşilşam efsanesi olan babası Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında savcılığa şikayette bulundu.
Budist ruhani lider Dalai Lama, mantralar ve Budist ritüelleri içeren müzikli bir albüm hazırladı. Dalai Lama'nın Inner World adlıalbümü 85. doğum günü olan 6 Temmuz'da çıkacak.
Kullanıcılar ‘Senin On Yılın’ mikrositesi üzerinden 2000’ler, 90’lar ve 80’ler arasında Spotify’da müziklerini en çok dinledikleri on yılı keşfedebilecek. Spotify herkesin kendi on yılını keşfetmesini sağlarken, diğer yandan Türkiye’nin en çok dinlediği on yılı ve istatistikleri de açıkladı. 2000’ler Türkiye’nin en çok nostalji yaşadığı on yıl oldu. İşte en çok dinlenen nostaljik müzik tercihleri...
Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile evli olan oyuncu Cansu Tosun, doğuma sayılı günler kala yeni hamilelik pozlarını yayınladı.
Corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Van Kedisi Villası, normalleşme süreci kapsamında getirilen yeni kurallarla açılış için hazırlanıyor.
Dünyaca ünlü Avustralyalı rap şarkıcısı Iggy Azalea, anne olduğu söylentilerini doğruladı. Bir oğlu olduğunu söyleyen Azalea, "Bebeğimin hayatını saklı tutmak istiyorum ama onun varlığı bir sır değil" açıklamasını yaptı.
NBA yıldızı Kobe Bryant, 'hayırseverliği ve topluma katkısından' dolayı Amerikan Televizyon Akademisi tarafından 2020 Emmy Governors Ödülü’ne layık görüldü.
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, yine saha dışı bir olayla gündemde yer aldı. Brezilya'da Agripino Magalhes isimli LGBTİ üyesi, Neymar hakkında homofobik söylem ve fiziksel şiddet suçlamasında bulundu.
Dakota Johnson, I Am Not Okay with This'in ekibinden gelen yeni bir Amazon komedi dizisi olan Rodeo Queens'te rol alacak.
Kurgu karakterler arasında neredeyse en popüleri olan Superman'in hayranları, her yıl 12 Haziran gününü "Dünya Superman Günü" olarak kutluyor.
Usta sanatçı Oktay Kaynarca, kendi setleri devam ederken tepki gösteren şimdi ise setlerin başlamasına tepki göstermediğini dile getirdiği Oyuncular Sendikası’na, “O günden bu güne ne değişti?” diye sordu.
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Dubai Şeyhi Hamdan bin Raşid bin Muhammed el Maktum’un himayesinde 2011’den beri düzenlenen Şeyhi Hamdan bin Raşid bin Muhammed el Maktum Uluslararası Fotoğraf Ödülü’nün (HIPA) bu yılki kazananları belli oldu. Dünyanın her yerinden hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmada, bu yılın 'su' temasında 120 bin dolarlık birincilik ödülü, Avustralyalı Jasmine Carey’e verildi. İşte 2020 HIPA Ödülleri’nin kazananları...
George Floyd protestoları isyana dönerken kölecilikle ilgili sanat eserlerine yönelik tepkiden tüm zamanların en çok gişe yapmış filmi de nasibini aldı. Rüzgâr Gibi Geçti, HBO Max internetten yayın platformunun listesinden çıkarıldı.
Ünlü tasarımcı Edward Enninful, ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd’un ardından yaptığı açıklamada, "Bu ırkçı eylemlerin ortaya koyduğu en önemli şeylerden biri daha yapacak çok işimiz olduğunu göstermesi. Başardığımızı, herkese eşit bir toplum yarattığımızı düşünen herkes yanılıyor. Irkçılık hala küresel bir problem, yalnızca Amerika ile sınırlı değil, sistematik olarak her yerde" dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz açık hava sineması yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşlar Babam ve Oğlum filmini izledi. Edirne'nin Keşan ilçesinde de arabada sinema etkinliği düzenledi. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde toplanan yüzlerce kişi, dev ekrana yansıtılan Bayi toplantısı filmini, sosyal mesafe kuralına uygun olarak araçlarında izledi.
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem ören yerine yapılan asansörle ilgili son günlerde yapılan eleştirilerin, bu projeyi onaylayan uzmanlara haksızlık, engellilere de duyarsızlık olduğunu söyledi.
#BağımızVar platformunun “Konuşan Resimler – Anadolu’nun Ozanları” albümü, Samsara Multidisipliner Resim Sergisi’ndeki ilk gösterimin ardından, YouTube’da erişime açıldı. Sergide resimlere eşlik eden metinleri Birce Akalay, Selen Öztürk ve Selma Ergeç gibi ünlüler seslendirdi.
Pera Müzesi koleksiyon sergilerini dijital ortamda rehber eşliğinde gezen 7-12 yaş grubu çocuklar, bu geziden ilhamla kendi eserlerini de üretecek. Etkinlikler 12, 19 ve 26 Haziran tarihlerinde Zoom Meeting uygulaması üzerinden ücretsiz gerçekleşecek.
Harry Potter yazarı J.K. Rowling, tepki toplayan ‘trans birey’ paylaşımına kendi web sitesinde açıklık getirdi.
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan ve bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ikinci gününde Sibel Can müzikseverlerle buluştu.