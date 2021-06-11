Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021)

11.06.2021 - 17:34
Meghan Markle ve Prens Harry'nin sözcüsü: Kraliçe desteklemese Lilibet ismini kullanmazlardı
Meghan Markle ve Prens Harry'nin sözcüsü "Kraliçe isim kararını desteklemeseydi yeni doğan kızlarına Lilibet ismini veremezlerdi" dedi.
puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolü Özge Özacar: İstanbul'un tam göbeğinde geçen bir hikaye
puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolünde Çiğdem karakterine hayat veren Özge Özacar projeyi ve bilinmeyenlerini anlattı. Özacar, Seyyar projesi için, "İstanbul’a aşık bir kadın olarak, senaryoyu ilk okuduğumda İstanbul'un tam da göbeğinde geçen bir hikayede mücadeleci bir kadını canlandırabilmek fikri beni inanılmaz heyecanlandırdı" diyor.
Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021)
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte Serenay Sarıkaya'dan Cansu Dere'ye Şeyma Subaşı'ndan Demet Özdemir'e ünlülerin tatil fotoğrafları...
BTS çılgınlığı restoran şubelerini kapattırdı
Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS temalı menüleri satışa çıkaran Endonezya'daki McDonald's şubeleri yoğunluk nedeniyle şubelerini kapatmak zorunda kaldı. Yetkililer corona virüsün artmasından endişeliyiz açıklamasında bulundu.
Blake Lively'nin oyuncu babası Ernie Lively hayatını kaybetti
Gossip Girl adlı diziyle yıldızı parlayan Blake Lively'nin kendisi gibi oyuncu olan babası Ernie Lively, 74 yaşında hayata veda etti.
Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın beraat kararına itiraz
Defne Samyeli, Beni Ağlatma kitabında ilişki yaşadıklarını yazarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla şikayetçi olduğu Mustafa Sandal’a beraat kararı verilmesine itiraz etti.
İki Viking savaşçısının kalıntıları Danimarka Ulusal Müzesi'nde
Akraba oldukları ortaya çıkan iki Viking savaşçısı bin yıllık ayrılığın ardından Danimarka Ulusal Müzesi'nde yeniden bir araya geldi.
Aquaman'in ikinci filminin adı belli oldu: The Lost Kingdom
Başrolde Jason Momoa'nın yer aldığı Aquaman'in ikinci filminin adı The Lost Kingdom olarak duyuruldu.
Otomobiller ADI Tasarım Müzesi'nde
İtalyan tasarım ikonu Fiat 500, Milano’daki Endüstriyel Tasarım Derneği (ADI) Tasarım Müzesi'nin (Association for Industrial Design) koleksiyonuna girdi. Müze, Milano’daki yeni merkezinde ziyarete açıldı.
Dizi aşkı gerçek oldu: Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi
Oyuncu Deniz Uğur 2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde eşi rolünde oynayan Erdinç Gülener ile dünyaevine girdi.
Menajerimi Ara 41. bölüm fotoğrafları: Fatih Ürek konuk oluyor
Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’, her pazar izleyici ile buluşuyor. Diziden 41. yeni bölüm fotoğrafı yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede; dizinin sürpriz konukları arasında yer alan Fatih Ürek’in sahnede efsaneleşmiş şarkısı ‘Hadi Hadi’yi söylemesi herkesi coşturacak. İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve kareler...
Behzat Uygur: Yıl 1970, annem ve babam beni sahneye hazırlıyor (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları)
Usta oyuncu Nejat ve Necla Uygur'un oğlu Behzat Uygur çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Uygur, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Arkın'ın ayrıntılar ve çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazılı peçetesi ve senaryo planı ilk kez sergilendi
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hatıralarının yer aldığı ‘Tanpınar’ sergisi Beyoğlu’nda açıldı. Sergide, bir yemek davetinde dostları, Füreya Koral, Hakkiye Koral, Mehmet Ali Cimcoz, Tarık Tekel ve Sebahattin Eyüboğlu’nun Tanpınar için notlar yazıp, imzaladığı peçete ve usta yazarın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı için hazırladığı senaryo planı ilk kez sergilendi.
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı.
Kate Middleton ile Jill Biden buluşuyor
İngiliz Kraliyet Alesi üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden İngiltere'de bir araya gelecek.
200 gişe başarısı yüksek film incelendi: Müslüman karakterlere neredeyse hiç yer verilmedi
ABD’de yürütülen bir araştırma, son yıllarda gösterime giren, gişe başarısı yüksek 200 sinema filminde, Müslüman karakterlere neredeyse hiç yer verilmediğini ortaya koydu.
Cengiz Aytmatov’un eserleri tek çatı altında: Bilinmeyen yönleri ortaya çıkacak
Cengiz Aytmatov’un eserleri hakkında bilgi veren Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, “Bu kadar iyi bildiğimiz bir yazarın aslında hiç bilmediğimiz yönlerini olduğunu gördük. Aytmatov’un hiç bilinmeyen, henüz dilimize aktarılmamış başka eserleri, hatta çocuk kitapları bile var. Biz bu eserleri de tek çatı altında toplayıp yayınlamak istiyoruz” diye konuştu.
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt buldu. Finale geri sayım başlayan Survivor'da Batuhan'ın ardından Aleyna ikinci aday oldu. İşte 10 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021
Astrolog Murat İpek'ten 11 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…