Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021)

Behzat Uygur: Yıl 1970, annem ve babam beni sahneye hazırlıyor (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları)

Usta oyuncu Nejat ve Necla Uygur'un oğlu Behzat Uygur çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Uygur, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Arkın'ın ayrıntılar ve çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...

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