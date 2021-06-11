Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021)

11 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

11.06.2021 - 17:34

Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 1

Meghan Markle ve Prens Harry'nin sözcüsü: Kraliçe desteklemese Lilibet ismini kullanmazlardı

Meghan Markle ve Prens Harry'nin sözcüsü "Kraliçe isim kararını desteklemeseydi yeni doğan kızlarına Lilibet ismini veremezlerdi" dedi.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 2

puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolü Özge Özacar: İstanbul'un tam göbeğinde geçen bir hikaye

puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolünde Çiğdem karakterine hayat veren Özge Özacar projeyi ve bilinmeyenlerini anlattı. Özacar, Seyyar projesi için, "İstanbul’a aşık bir kadın olarak, senaryoyu ilk okuduğumda İstanbul'un tam da göbeğinde geçen bir hikayede mücadeleci bir kadını canlandırabilmek fikri beni inanılmaz heyecanlandırdı" diyor.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 3

Ünlülerin tatil fotoğrafları (30 Mayıs-11 Haziran 2021)

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte Serenay Sarıkaya'dan Cansu Dere'ye Şeyma Subaşı'ndan Demet Özdemir'e ünlülerin tatil fotoğrafları...

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 4

BTS çılgınlığı restoran şubelerini kapattırdı

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS temalı menüleri satışa çıkaran Endonezya'daki McDonald's şubeleri yoğunluk nedeniyle şubelerini kapatmak zorunda kaldı. Yetkililer corona virüsün artmasından endişeliyiz açıklamasında bulundu.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 5

Blake Lively'nin oyuncu babası Ernie Lively hayatını kaybetti

Gossip Girl adlı diziyle yıldızı parlayan Blake Lively'nin kendisi gibi oyuncu olan babası Ernie Lively, 74 yaşında hayata veda etti.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 6

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın beraat kararına itiraz

Defne Samyeli, Beni Ağlatma kitabında ilişki yaşadıklarını yazarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla şikayetçi olduğu Mustafa Sandal’a beraat kararı verilmesine itiraz etti.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 7

İki Viking savaşçısının kalıntıları Danimarka Ulusal Müzesi'nde

Akraba oldukları ortaya çıkan iki Viking savaşçısı bin yıllık ayrılığın ardından Danimarka Ulusal Müzesi'nde yeniden bir araya geldi.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 8

Aquaman'in ikinci filminin adı belli oldu: The Lost Kingdom

Başrolde Jason Momoa'nın yer aldığı Aquaman'in ikinci filminin adı The Lost Kingdom olarak duyuruldu.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 9

Otomobiller ADI Tasarım Müzesi'nde

İtalyan tasarım ikonu Fiat 500, Milano’daki Endüstriyel Tasarım Derneği (ADI) Tasarım Müzesi'nin (Association for Industrial Design) koleksiyonuna girdi. Müze, Milano’daki yeni merkezinde ziyarete açıldı.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 10

Dizi aşkı gerçek oldu: Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi

Oyuncu Deniz Uğur 2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde eşi rolünde oynayan Erdinç Gülener ile dünyaevine girdi.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 11

Menajerimi Ara 41. bölüm fotoğrafları: Fatih Ürek konuk oluyor

Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’, her pazar izleyici ile buluşuyor. Diziden 41. yeni bölüm fotoğrafı yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede; dizinin sürpriz konukları arasında yer alan Fatih Ürek’in sahnede efsaneleşmiş şarkısı ‘Hadi Hadi’yi söylemesi herkesi coşturacak. İşte yeni bölümde yaşanacaklar ve kareler...

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 12

Behzat Uygur: Yıl 1970, annem ve babam beni sahneye hazırlıyor (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları)

Usta oyuncu Nejat ve Necla Uygur'un oğlu Behzat Uygur çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Uygur, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Arkın'ın ayrıntılar ve çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 13

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazılı peçetesi ve senaryo planı ilk kez sergilendi

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hatıralarının yer aldığı ‘Tanpınar’ sergisi Beyoğlu’nda açıldı. Sergide, bir yemek davetinde dostları, Füreya Koral, Hakkiye Koral, Mehmet Ali Cimcoz, Tarık Tekel ve Sebahattin Eyüboğlu’nun Tanpınar için notlar yazıp, imzaladığı peçete ve usta yazarın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı için hazırladığı senaryo planı ilk kez sergilendi.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 14

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 15

Kate Middleton ile Jill Biden buluşuyor

İngiliz Kraliyet Alesi üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden İngiltere'de bir araya gelecek.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 16

200 gişe başarısı yüksek film incelendi: Müslüman karakterlere neredeyse hiç yer verilmedi

ABD’de yürütülen bir araştırma, son yıllarda gösterime giren, gişe başarısı yüksek 200 sinema filminde, Müslüman karakterlere neredeyse hiç yer verilmediğini ortaya koydu.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 17

Cengiz Aytmatov’un eserleri tek çatı altında: Bilinmeyen yönleri ortaya çıkacak

Cengiz Aytmatov’un eserleri hakkında bilgi veren Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, “Bu kadar iyi bildiğimiz bir yazarın aslında hiç bilmediğimiz yönlerini olduğunu gördük. Aytmatov’un hiç bilinmeyen, henüz dilimize aktarılmamış başka eserleri, hatta çocuk kitapları bile var. Biz bu eserleri de tek çatı altında toplayıp yayınlamak istiyoruz” diye konuştu.

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 18

Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Haziran 2021 ayrıntıları)

Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt buldu. Finale geri sayım başlayan Survivor'da Batuhan'ın ardından Aleyna ikinci aday oldu. İşte 10 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

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Magazin ve sanat turu (11 Haziran 2021) - 19

Günlük burç yorumları - 11 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 11 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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