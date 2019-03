Magazin ve sanat turu (11 Mart 2019)

ABD sinema salonlarında Captain Marvel rüzgarı esmeye başladı... Box Office rakamlarına göre Marvel'in yeni filmi, hafta sonu 153 milyon dolar gişe rakamına ulaşarak 2 haftadır zirvede olan How to Train Your Dragon: The Hidden World'ü sadece tahtında etmekle kalmadı, vizyona girdiği günden bugüne kadar elde ettiği gişe rakamını bile geride bıraktı. İşte 8-10 Mart 2019 ABD Box Office rakamları...