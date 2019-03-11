Magazin ve sanat turu (11 Mart 2019)
11 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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FBI DOSYALARI KALDIRILDI İDDİASI
Michael Jackson'ın erkek çocuklarına cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeselinin yankıları her geçen gün büyüyor. Popun Kral'ı Michael Jackson’ın taciz sicili sanılandan daha kabarık çıktı. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’ın hakkında FBI’ın soruşturma açtığı Jackson’ı, koruduğu hatta dosyalarını kaldırttığı iddia edildi. Jackson’ın eski çalışanları ise zamanında imzaladıkları gizlilik sözleşmesi nedeniyle konu hakkında konuşamıyorlar.
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BEVERLY HILLS, 90210 EKİBİNDE BİR KAYIP DAHA
Beverly Hills, 90210 dizisi ekibinde yaprak dökümü... 90’lı yılların fenomen dizisi ekibinde Luke Perry’nin ardından bir kayıp daha yaşandı. Jed Allan 84 yaşında hayatını kaybetti.
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NUSRET GÖKÇE'NİN KADINLAR GÜNÜ RAPORU8 Mart Kadınlar Günü için özel menü hazırlayan Nusret Gökçe, özel günde 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırladığını açıkladı. Gökçe'nin bu jestinin yaklaşık 8.5 milyon TL bir maliyete geldiği öne sürüldü.
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JENNIFER LOPEZ’İN 5 MİLYON DOLARLIK NİŞAN YÜZÜĞÜ
Dördüncü evliliğini Alex Rodriguez ile yapmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 milyon dolarlık nişan yüzüğüyle gündemde. İşte Lopez’in nişan yüzüğünün detayları ve önceki evliliklerinde taktığı nişan yüzükleri...
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SOSYAL MEDYADA "MELANIA TRUMP DUBLÖR KULLANIYOR" TARTIŞMASI
Hortumun vurduğu Alabama'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyada “Melania Trump dublör kullanıyor” tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Birçok kişi First Lady'nin vücut dublörü kullandığını iddia etti.
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KIM KARDASHIAN'DAN KIZI NORTH'A ÖZEL STİL DANIŞMANI (MAKYAJ VE KIYAFET TEPKİSİ)Kim Kardashian'ın 5. yaşına giren çocuğu North'un makyaj ve yaşından büyük kostümle podyuma çıkarılması ve bir dergiye poz vermesinin yansıları sürerken, ünlü yıldızı kızına stil danışmanı da tuttu.
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MUHAFIZ'IN YILDIZI ÇAĞATAY ULUSOY YENİ OTOMOBİL VE İMAJIYLA GÖRÜNTÜLENDİPahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş kimileri için ise bir tutku haline yorumlanabilir. İşte sporcular, oyuncular ve diğer ünlü isimlerin milyon liralık araçları....
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GİŞEDE CAPTAIN MARVEL RÜZGARIABD sinema salonlarında Captain Marvel rüzgarı esmeye başladı... Box Office rakamlarına göre Marvel'in yeni filmi, hafta sonu 153 milyon dolar gişe rakamına ulaşarak 2 haftadır zirvede olan How to Train Your Dragon: The Hidden World'ü sadece tahtında etmekle kalmadı, vizyona girdiği günden bugüne kadar elde ettiği gişe rakamını bile geride bıraktı. İşte 8-10 Mart 2019 ABD Box Office rakamları...
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EMMY ROSSUM, SHAMELESS'A VEDA ETTİ
Shameless dizisinde Fiona Gallagher rolüne hayat veren Emmy Rossum, diziye dokuzuncu sezonda veda etti.
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"EVLENDİĞİM GÜN, 100 BİN KİŞİ TAKİPTEN ÇIKARDI"Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli sporcu Avatar lakaplı Atakan Arslan, "Evlendiğim gün 100 bin kişi beni takipten çıkardı" dedi.
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BİNLERCE KİŞİ ATEŞ ÜZERİNDE YALIN AYAK YÜRÜDÜJaponya'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ateş Üzerinde Yürüme Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişi ateş üzerinde yürüdü. İşte detaylar ve festivalden yansıyan fotoğraflar...
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JUSTIN BIEBER ZOR DURUMDA: BAĞLANTIM KOPTU, BENİM İÇİN DUA EDİN!
Bir ay kadar önce depresyon tedavisine başladığı öğrenilen Justin Bieber, sosyal medya paylaşımıyla depresyonda olduğunu doğruladı. Bieber, “Kendimi çok bağlantısız ve garip hissediyorum” diyerek, hayranlarından kendisi için dua etmelerini istedi.
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KARDEŞ ÇOCUKLARI'NIN YILDIZININ OYUNCULUKTAN ÖNCEKİ MESLEĞİŞu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde rol alan Nur Fettahoğlu, “Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... ‘Sen de bankacı olacak mısın’ diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım" ifadelerini kullandı.
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MICHAEL JACKSON'IN BEBEKKEN BÖYLE TANITTIĞI OĞLU HALA GİZLENİYOR
Michael Jackson’ın, henüz bebekken balkondan sarkıtarak basına gösterdiği en küçük oğlu Blanket, Jackson ailesi tarafından basından uzak tutuluyor.
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SÜPER KAHRAMANLAR ARASINDA DENGELER DEĞİŞTİ
arvel Sinema Evreni'nin yeni filmi Captain Marvel süper kahramanlar arasında dengeleri değiştirdi. Brie Larson'ın en güçlü kahraman olarak ekrana geldiği film 153 milyon dolarla ABD'de Marvel projeleri arasında en yüksek 7. açılışı imza atmakla kalmadı, 455 milyon dolar gişe rakamı ile globalde tüm zamanların en iyi 6. açılışına ve 2019'un yeni rekoruna imza attı. İşte bir sonraki projesinde Avengers'a transfer olacak Captain Marvel'in süper kahramanlar arasındaki yeri...
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BENSU SORAL'DAN BEBEK AÇIKLAMASIİçerde dizisiyle yıldızı parlayan geçtiğimiz yıl ise Hakan Baş ile dünyaevine giren Bensu Soral, "Yakın zamanda bir bebek istiyoruz” dedi.
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STAN LEE SÜRPRİZİMarvel Evreni'nin son ve en güçlü üyesi Captain Marvel filminde Stan Lee sürprizi var. Geçen yıl sonunda hayatını kaybeden Spider Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi dünyaca ünlü karakterlerin yaratıcısı Lee, cuma günü vizyona giren Captain Marvel'de de kendi yüzünü gösterdi... İşte Marvel’ın efsane ismi Stan Lee'nin tüm dizi ve film cameo'ları...
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AYLA VE MÜSLÜM'ÜN YAPIMCISINDAN YENİ FİLM: TÜRK İŞİ DONDURMABaşrollerinde Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'ın bulunduğunu gerçek bir öyküden uyarlanan filmin kadrosunda Will Thorp, Marleen Mathews, Tristan Alexander ve James Farley gibi isimler yer alıyor.
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GERARD BUTLER’IN KARAVANI ÇALINDI
Ünlü oyuncu Gerard Butler’ın restore ettirdiği 1969 model karavanı California’da park halindeyken çalındı.
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USTA SANATÇI EDİZ HUN’A ALMANYA'DAN ONUR ÖDÜLÜYeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun, 24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali’nin galasında onur ödülü aldı.
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KIZILORDU KOROSU İSTANBUL'DAAleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde CRR'de konser verdi.
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KAĞIT KATLAMA SANATIYLA POPÜLER KÜLTÜR KARAKTERLERİ
Origami sanatçısı Louise Cassidy, televizyon yapımlarından ve filmlerden tanıdığımız popüler kültür karakterlerini kağıtlarla yeniden canlandırıyor. İşte Cassidy’nin elinden çıkma, kağıt katlama sanatının en dikkat çekici örnekleri..
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SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI BELLİ OLDUSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde elemeye kimler kaldı? sorusu yanıt buldu. Yunanistan takımının eleme konseyinde Tony, Spyros ve Simos gitme adayları oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan karelerden bazıları...
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SALONDA TAVLA KEYFİ
Gösteri dünyasında bakımlı halleriyle gördüğümüz ünlü isimler alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. Son olarak Cindy Crawford eşi ve kızı arasındatki tavla mücadelesini Instagram'dan paylaştı. İşte ünlü isimlerin gündelik hayattan yansıyan ev halleri...
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SILA'NIN MALEFİZ STİLİAçıkhava konserlerinden sonra İstanbul’da ilk kez sahneye çıkan Sıla, Acı albümündeki şarkıları da ilk kez seslendirdi. Giydiği siyah kıyafetle kötü peri Malefiz'e benzetilen Sıla hareketli şarkılar öncesi seyirciye seslendi: Bütün açık yaralarınıza tuzları döküp rahatladıysanız artık biraz eğlenmek niyetindeyim.
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ÜNLÜ İSİMLERİN OKUDUKLARI KİTAPLARHalle Berry ve Catherine Zeta-Jones aynı gün okudukları farklı kitapları Instagram hesaplarından paylaştı. İki Hollywood yıldızı gibi birçok ünlü kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...
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ZEUGMA VE GÖBEKLİTEPE FİGÜRLERİ TAKI OLUYORTürkiye'nin ön plana çıkan turizm değerlerinden Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin figürleri, Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü'nde takılara işleniyor.
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ŞAİR İSMET ÖZEL KALP KRİZİ GEÇİRDİŞair ve yazar İsmet Özel, kalp krizi geçirdi. 74 yaşındaki şairin tedavi altında olduğunu Kızılay Genel Başkanı "Gitme Usta" diye duyurdu.
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BURÇ YORUMLARIBu hafta, gökyüzü sakin… Hatta mart ayının en sakin haftası olacak diyebiliriz. Geçen hafta yaşadığımız, gezegen hareketlerinin ve Yeni Ay’ın etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…
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BURSA KİTAP FUARI 17. KEZ KAPILARINI AÇTI9-17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Bursa 17. Kitap Fuarı, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitapseverlerle buluştu.
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GİRİŞİMCİ KADINLAR PEMBEPİST‘TE MÜCADELE ETTİ
Türkiye‘nin başarılı girişimci kadınları, dünya çapında bir ilk olan Pembepist etkinliğinde piste çıkarak zamana karşı mücadele etti.
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SANEM VE CAN KIŞ TATİLİNE GİDİYORStar TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un 34. bölüm fragmanı yayınlandı.
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