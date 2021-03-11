Magazin ve sanat turu (11 Mart 2021)

Oyuncu Deniz Çakır hakkında suç duyurusu: Özür dilerse uzlaşma sürecimiz olacak

Dizi setinde Deniz Çakır’ın kendisine hakaret ve küfür ettiği iddia eden dizinin kostüm asistanı Çağatay Görgen, Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa dilekçe sunduktan sonra açıklama yapan Görgen, “Tüm ekibin önünde bana hakaret ve küfür etti. Bundan dolayı işimden istifa ettim. Ben yıllardır bu sektörün içindeyim. Hiçbir oyuncuyla veya ekip arkadaşımla bu denli karşı karşıya gelmedim” dedi.

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