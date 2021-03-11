Magazin ve sanat turu (11 Mart 2021)

11.03.2021 - 17:35
Prens William: Harry ile konuşacağım
Gündeme oturan Meghan Markle ile Prens Harry röportajı sonrası Buckingham Sarayı'nın yaptığı açıklamanın ardından Prens William da konuştu. "Irkçı değiliz" diyen William "Harry ile konuşacağım" ifadesini kullandı.
Hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay'ın kardeşi Ceyhan Betül Çantay konuştu
Tayland'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay'ın kız kardeşi Ceyhan Betül Çantay, isyan etti: Ağabeyim kimsesiz, sahipsiz değil!
Kobe Bryant'ın kaza fotoğraflarıyla ilgili karar verildi
Vanessa Bryant'ın eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın öldüğü kazanan fotoğraflarının yayınlanmasıyla ilgili açtığı davada karar verildi. Mahkeme fotoğrafları sızdıran yetkililerin isimlerinin açıklanmasına karar verdi.
Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşine otelde saldırı davasında karar
Etiler'de oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın bir otelin lobisinde darp edilmelerine ilişkin üç sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Denizhan Vural'ın "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplam 1 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Erdal Gökçe ise "Basit yaralama" suçundan 5 bin TL adli para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verildi. Diğer sanık ise beraat etti.
Winston Churchill'ın ayakkabısı 40 bin sterline (420 bin TL) satıldı
Eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill’ın 1950'li yıllarda giydiği kadife ayakkabısı açık artırmada 40 bin sterline (420 bin TL) alıcı buldu.
Alexander Wang taciz suçlamalarının ardından konuştu: Onlara acı verdiğim için pişmanım
Modacı Alexander Wang mankenlere uyuşturucu madde vererek taciz ettiği suçlamaları sonrası açıklamalarda bulundu. Wang daha önce yaptığı açıklamanın aksine suçlamaları kabul ederek, "Onlara acı verecek şekilde davrandığım için pişmanım" dedi.
Billboard incelemesi: Kadınlar popüler müzikte temsil bulamıyor
Yeni bir araştırmaya göre kadınlar popüler müzik alanında temsil bulamıyor. 2020 Billboard listelerindeki şarkıların yüzde 20’si yapım olarak ise sadece yüzde 2’si kadınların imzasını taşıyor.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile yönetmen Burak Yırtar dünyaevine girdi.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Angelina Jolie koruyucu anne olarak arıcılara destek olacak
Uluslararası bir program kapsamında 50 kadının arıcı olarak eğitilmesi, 2 bin 500 kovan oluşturulması ve 125 milyon arı yetiştirilmesi hedefleniyor. Sosyal yardım çalışmalarıyla da tanınan Hollywood yıldızı Angelina Jolie, koruyucu anne sıfatıyla programa katılarak kadınlara destek olacak.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Oyuncu Deniz Çakır hakkında suç duyurusu: Özür dilerse uzlaşma sürecimiz olacak
Dizi setinde Deniz Çakır’ın kendisine hakaret ve küfür ettiği iddia eden dizinin kostüm asistanı Çağatay Görgen, Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa dilekçe sunduktan sonra açıklama yapan Görgen, “Tüm ekibin önünde bana hakaret ve küfür etti. Bundan dolayı işimden istifa ettim. Ben yıllardır bu sektörün içindeyim. Hiçbir oyuncuyla veya ekip arkadaşımla bu denli karşı karşıya gelmedim” dedi.
Miley Cyrus: Hannah Montana yüzünden kimlik krizi yaşadım
Ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, 14 yaşında hayat vermeye başladığı ve adını bütün dünyaya duyurduğu Hannah Montana karakterinin kendisinde kimlik krizi yarattığını söyledi.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Adele’in boşanmasındaki en önemli ayrıntı ortaya çıktı
Yedi yıllık evliliğini 2019'da bitiren, boşanma davası da resmen bu yıl sona eren Adele ile Simon Konecki'nin çok gizli tuttukları boşanma anlaşmasından önemli bir madde Amerikan basını tarafından elde edildi. 190 milyon dolarlık serveti elinde tutan Adele ile eski eşinin boşanma davasındaki en önemli madde ortaya çıkarıldı.
Kraliçe Elizabeth’den Harry ve Meghan’a zeytin dalı: Telefonla arayacak
Prens Harry ve Meghan Markle'ın ses getiren ve ardından Buckingham Sarayı'ndan açıklama gelen röportajı sonrası Kraliçe Elizabeth ikiliye zeytin dalı uazatacak. İngiliz basınında yer alan bilgiye göre; Kraliçe, çiftle bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) vasiyetine itiraz davası ertelendi
Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun (Huysuz Virjin) vasiyetine itiraz davası ilk duruşma sonrası ertelendi.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Lexi Underwood, The First Lady dizisinde Malia Obama'yı canlandıracak
Lexi Underwood, Beyaz Saray'dan yolu geçen başkan eşlerini ekrana taşıyacak The First Lady dizisinin kadrosuna katıldı. 17 yaşındaki oyuncu, ABD eski başkanı Barack Obama'nın kızı Malia Obama'yı canlandıracak.
HABER DETAY - TIKLA OKU
İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan konuk oluyor
İbo Show yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. Yeni bölümde konuklar Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan cumartesi akşamı Star TV ekranında olacak.
Zayn Malik'ten Grammy Ödülleri için rüşvet suçlaması
İngiliz şarkıcı Zayn Malik (28) pazar gecesi sahiplerini bulacak müziğin Oscar'ları olarak görülen Grammy Ödülleri öncesi, ödül akademisini rüşvet almakla suçladı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Emilia Clarke ilişki uygulamasına kayıt oldu
İlişkilerde aradığı istikrarı yakalayamayan, kısa sürede ayrılık kararı alan Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, ‘seçkinlerin ve ünlülerin kabul edildiği’ bir ilişki uygulamasına kayıt yaptırdı.
Yeşilçam'ın görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı hayatını kaybetti
Yeşiçam'da Muhsin Bey ve Arabesk gibi filmlere imza atan görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı hayata veda etti.
Arkeoloji Müzesi'nin gözdesi: Hitit dönemine ait altın mühür yüzük
Sivas'ta, Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Hitit dönemine ait altın mühür yüzük, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hitit kralına en yakın kişi konumundaki baş sakiye ait olduğu sanılan ve aynı zamanda mühür olarak kullanıldığı düşünülen mühür yüzük, eldeki tek örnek olma özelliği taşıyor.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Oyuncu çift Gaye Turgut Evin ile Deniz Evin bebek bekliyor
Oyuncu Gaye Turgut Evin ile meslektaşı ve eşi Deniz Evin, ilk kez bebek heyecanı yaşıyor.
Kont Dracula'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi turizme kazandırılacak
Tokat'ta, 'Kont Drakula' olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın 15'inci yüzyılda 4 yıl boyunca esir tutulduğu ileri sürülen tarihi Tokat Kalesi, gizemli yönleri ile dikkat çekiyor. Turizmciler, merak uyandıran kaleye turlar düzenlemek için restorasyonun tamamlanmasını bekliyor.
Atatürk'ün sağlık raporları 'anestezi tarihi' sergisinde
Ankara'da Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nce hazırlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığının ilk teşhisine dair notlar ve doktorlarının yazdığı raporların da yer aldığı 'Anestezi Tarihinden İzler Sergisi' yarın açılacak.
Şarkıcı ve oyuncu Kutsi ile Sibel Ülker evlendi
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı Benim Annem Bir Melek dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le dünyaevine girdi.
Çorum'da bir çiftçi tarlasında 3 bin 500 yıllık damga mührü buldu
Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva beldesinde tarımla uğraşan bir çiftçi, tarlada Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen çekiş başlı damga mührü buldu. 3 bin 500 yıllık tarihi kalıntı, Çorum Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı.
HABER DETAY - TIKLA OKU
Gümüşhane'deki 800 yıllık ecdat yadigarı camiye eksik restorasyon iddiası
Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde 800 yıldan fazla tarihi geçmişi olan Küçük Cami’nin 16 yıl önce yapılan restorasyonunda çatısına oluk konulmayınca duvarları aldığı kar ve yağmur suları nedeniyle tahrip olmaya başladı.
Pink Floyd 1990’daki Knebworth konserini albüm haline getirdi
Efsanevi rock grubu Pink Floyd, yeni bir albümle geliyor. Grup, 1990'daki Knebworth konserini canlı kayıt albümü olarak çıkarıyor.
Paket servis çalışanlarını anlattığı kısa belgesel Aman Delivery ile finale kaldı
Paket servis çalışanlarının sorunlarının anlatıldığı kısa belgesel film ‘Aman Delivery’ 27’nci İFSAK Kısa Film Festivali’nde finale kaldı.
Trakya'nın 18'inci coğrafi işaretli tarım ürünü ‘Meriç kara kavunu’ oldu
Trakya Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda Meriç Ziraat Odası, bölgeye özgü Meriç kara kavununa coğrafi işaret aldı. Trakya’nın coğrafi işaretli 18 ürünü olduğunu söyleyen Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, üreticinin pazar sıkıntısı çekmeden daha yüksek fiyattan kavunu satabileceğini belirtti.
Türk mizahının usta çizeri Turhan Selçuk anılıyor
Çizgi ve yazısız karikatürleriyle ardında iz bırakan Turhan Selçuk'un vefatının üzerinden 11 yıl geçti.