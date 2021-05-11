Magazin ve sanat turu (11 Mayıs 2021)

11.05.2021 - 17:27
Sanat dünyasından İsrail'in Filistinlilere saldırılarına tepki: İnsanlık suçu işliyorsunuz!
Gösteri dünyası, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı. Tepki gösteren isimler arasında Tarkan, Fazıl Say, Hazal Kaya, Cüneyt Arkın, Gani Müjde, Sarp Akkaya ve Doğa Rutkay gibi birçok sanatçı yer alıyor.
SNL'e çıkan Elon Musk, BTS ve Justin Bieber'ı bile geçti
Saturday Night Live programına sunucu olarak katılan Elon Musk, imza alma konusundu BTS ve Justin Bieber gibi pop müziğin dev isimlerini geride bıraktı.
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İddialar doğru çıktı: Jennifer Lopez ile Ben Affleck yeniden birlikte
Alex Rodriguez ile birlikteliklerinin sonlandıran Jennifer Lopez'in eski nişanlısı Ben Affleck ile görüşmeye başladığı iddiaları doğru çıktı. İkili iddiaların ardından ilk kez görüntülendi.
Scarlett Johansson'ın Altın Küre savaşına destek artıyor: Ödül töreni yayınlanmayacak
Scarlett Johansson'ın, Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) kendi içindeki reformları geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına yaptığı birlikten çekilme çağrısı işe yaradı.Tom Cruise'un da desteği sonrası NBC, Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin temsiliyet konusunda aldığı tepkiler üzerine 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacağını açıkladı.
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Putin'in renkli anları: Buz Hokeyi Gece Ligi'nin gala maçında sahada
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentindeki Bolşoy Buz Sarayı'nda düzenlenen Buz Hokeyi Gece Ligi'nin 10. yıldönümü festivalinin gala maçında sahaya çıktı.
David Beckham, Victoria Beckham'ın reklam filmi için yönetmen koltuğuna oturdu
David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın yeni güzellik reklamlarından birinin yönetmenliğini üstlendi.
House Of Gucci filminin çekimleri tamamlandı
Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto gibi isimleri buluşturan ve moda devi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci'nin torunu olan Maurizio Gucci'nin hayatına odaklanan House Of Gucci filminin çekimleri sona erdi. Filmin 24 Kasım 2021'e seyirciyle buluşması planlanıyor. İşte ayrıntılar ve filmden kareler...
Taylor Swift, Brit Ödülleri'nde Küresel İkon seçilen ilk kadın sanatçı oluyor
ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Brit Ödülleri'nde Küresel İkon ödülüne layık görülen ilk kadın sanatçı olmaya hazırlanıyor.
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PSV'nin yıldızı Eran Zahavi’nin evi soyuldu
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen Eran Zahavi'nin evi soyuldu. eve giren iki hırsız, İsrailli oyuncunun eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin aldı.
Omar Harfouch: Gerald Marie'nin cinsel istismar panosu vardı
Ünlü mankenlik ajansı Elite’in eski başkanı Gerald Marie hakkında cinsel saldırı soruşturması yürütülüyor. O dönemde bu ajansta çalışan iş insanı Omar Harfouch, Marie’nin suç ortaklarıyla istismarlarını yarıştırdığı bir panosu olduğunu iddia etti.
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Hintli oyuncu Rahul Vohra corona virüse yenik düştü
Hintli oyuncu Rahul Vohra, vaka sayılarında rekorlar kıran ülkesinde corona virüse yeni düşerek hayata veda etti.
Thomas Rhett ve Lauren Akins dördüncü kez ebeveyn oluyor
Thomas Rhett ve Lauren Akins çifti, dördüncü bebeklerini beklediklerinin müjdesini verdi.
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Martin Scorsese’nin Killers of the Flower Moon filminden ilk kare
Ünlü ABD'li yönetmen Martin Scorsese’nin Killers of the Flower Moon filminden ilk kare paylaşıldı. Fotoğrafta yer alan Leonardo Di Caprio yeni rolündeki değişimiyle dikkat çekiyor.
Bayramda evdeyiz... NTV’deyiz...
Bayramda evdeyiz... NTV’deyiz... Birbirinden renkli isimler bayramı NTV’de kutluyor: Kubat ile Müzik Sahnesi; Buray, Fatma Turgut ve Ferman Akgül'ü ağırlıyor... Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ve Melda Yücel ile Hayatın Senin Elinde… Orkun Olgar ile doğa, keşif ve adrenalini buluşturan Macerasever, Alp Kırşan ve Burak Özçivit'i konuk ediyor...Cüneyt Asan ve Adnan Şahin ile Halkın Mutfağı... Dilek Hanif ile Halkın Sanatı... Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gala Konseri… Prof. Dr. Kemal Sayar ile Yaşama Sanatı... Birbirinden lezzetli yemeklerle; Mutfağın Şefleri…
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Black Widow filminin karakter posterleri yayınlandı
Natasha Romanoff’un geçmişiyle yüzleşme ve tamamlanmamış işleriyle başa çıkma mücadelesini konu alan, Marvel Studios’un uzun zamandır ilgiyle beklenen filmi Black Widow'dan yepyeni karakter posterleri görücüye çıktı.
Bade İşçil'den tuzu kuru isyanı
Bade İşçil, ünlü isimlerin corona virüs döneminde tuzu kuru bir hayat yaşadığının sanılmasına ironi yaparak tepki gösterdi.
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Yıldız şarkıcı Adele’in acı günü
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in babası Mark Evans, 57 yaşında bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Kim Kardashian ayaklarıyla dalga konusu oldu
Kim Kardashian sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı sonrası ayaklarıyla dalga konusu oldu. Photoshop hatası eleştirileri göz yanılması çıktı.
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Ressam Eldar Zeynalov corona virüsten hayatını kaybetti
Azerbaycan asıllı Rus ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov (60), Aydın'da 15 gündür corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zeynalov'un ölümünü duyuran Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Ani ölümü bizleri çok üzdü. Şu an ailesinden kardeşleri ve ablası ile irtibat halindeyiz. Cenazenin nerede toprağa vereceğimize birlikte karar vereceğiz" dedi.
Venom: Let There Be Carnage fragmanı
Tom Hardy ve Woody Harrelson'ın düşman olacağı Venom: Let There Be Carnage'ın resmi fragmanı yayınlandı.
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Muş’tan Karadeniz'e 120 ton mıhlama peyniri
Muş’ta bir yılda 300 ton süt işleyerek yaklaşık 200 ton peynir elde eden işletme, elde ettiği ürünlerin yüzde 60’lık kısmını sofraları süsleyen meşhur mıhlama yapımı için Karadeniz bölgesine gönderiyor.
Wrath of Man gişenin zirvesinde
Jason Statham ile Guy Ritchie'yi yeniden bir araya getiren Wrath of Man, ABD'de ilk hafta sonunda elde ettiği 8,1 milyon dolar hasılatla gişenin zirvesine yerleşti.
Dünyaca ünlü futbolculardan Filistin'e destek
Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan futbolcular, "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.
Bayrama sayılı günler kala Boşnak kadınlarının börek mesaisi
Boşnak kadınları, geleneksel lezzetleri olan Boşnak böreğinin bayram sofralarında yerini alması için şimdiden hazırlıklara başladı. Hem yoğurması hem de açması zor olan hamurlar, malzemeleriyle birleşerek tepsilere koyulup buzdolabında bekletiliyor.
Geleneksel üretim tel kadayıfta bayram öncesi hareketliliği
Konya’da son dökme kadayıf ustası Hakan Güvez, 40 yıldır bakır tepside ürettiği tel kadayıflarla sofraları tatlandırıyor. Ramazan Bayramı öncesinde tel kadayıf satışında hareketlilik yaşanıyor.
Çağdaş hikayeciliğin köşe taşı: Sait Faik Abasıyanık
Son Kuşlar, Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Kumpanya ve Mahalle Kahvesi'nin arasında bulunduğu pek çok eseriyle hafızalarda yer bulan yazar Sait Faik Abasıyanık, kaleme aldığı hikayeleriyle çağdaş hikayeciliğinin köşe taşı olarak anılıyor. Abasıyanık'ın vefatının üzerinden 67 yıl geçti.
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Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Japonya ve Türkiye arasında tarih boyunca süren ilişkilerin tüm boyutu ve Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu. Çalışmaları 2 yıl süren ve "Japonya'da Türk İzleri" adı verilen belgeselin yönetmenliğini Umut Mete Soydan yaptı.
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Survivor’da ödül ve sembol oyununu kim kazandı? (10 Mayıs 2021)
Survivor’da ödül ve sembol oyununu kim kazandı? sorularını cevapları belli oldu. Survivor 2021'in 10 Mayıs tarihli 89. bölümündeki ödül oyununda ipi göğüsleyen mavi takım olurken, kadınlarda ve erkeklerde de sembolün sahibi kırmızı takım oldu. İşte Survivo'da yaşananlardan ayrıntılar...
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