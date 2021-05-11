Magazin ve sanat turu (11 Mayıs 2021)

Bayramda evdeyiz... NTV’deyiz...

Bayramda evdeyiz... NTV’deyiz... Birbirinden renkli isimler bayramı NTV’de kutluyor: Kubat ile Müzik Sahnesi; Buray, Fatma Turgut ve Ferman Akgül'ü ağırlıyor... Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ve Melda Yücel ile Hayatın Senin Elinde… Orkun Olgar ile doğa, keşif ve adrenalini buluşturan Macerasever, Alp Kırşan ve Burak Özçivit'i konuk ediyor...Cüneyt Asan ve Adnan Şahin ile Halkın Mutfağı... Dilek Hanif ile Halkın Sanatı... Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gala Konseri… Prof. Dr. Kemal Sayar ile Yaşama Sanatı... Birbirinden lezzetli yemeklerle; Mutfağın Şefleri…





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