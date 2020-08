Magazin ve sanat turu (12 Ağustos 2020)

2020'nin en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın tüm filmleri

Dwayne Johnson, Forbes tarafından geçen yılın ardından 2020'de de dünyanın en çok kazan aktörü seçildi. Peki ama bu yıl 87,5 milyon dolar kazanmayı başaran The Rock (Kaya) lakaplı Hollywood yıldızının kariyeri nasıl başladı, hangi filmlerde oynadı? Dwayne Douglas Johnson, 2 Mayıs 1972'de Ata Johnson ve güneşçi Rocky Johnson'un oğlu olarak ABD Kaliforniya'da dünyaya geldi. Lise yıllarında Amerikan Futbolu ile ilgilenen Johnson, daha sonra evleneceği Danny Garcia ile 1992 yılında Miami'de tanıştı. 1995 yılında Miami Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Sakatlandığı için Amerikan futbolunu bırakan Dwayne Johnson aile sporu olan güreşe başladı. 1.96 metre boyundaki Johnson WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim oldu. Toplamda 16 kez şampiyon olan Dwayne Douglas Johnson, 1999 yılında Beyond the Mat adlı filmle sinemaya başladı. The Mummy, The Scorpion King gibi filmlerle yükselen Dwayne Johnson 2011 yılında Hızlı ve Öfkeli serisine katılarak kariyerinde zirve yaptı. 2016 ve 2019'da Forbes verilerine göre yıllık 64,5 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan aktör ünvanını aldı. İşte en çok kazanan aktörler listesinin zirvesindeki Dwayne Johnson'ın imza attığı tüm filmler

