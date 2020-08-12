Magazin ve sanat turu (12 Ağustos 2020)

12.08.2020 - 18:14
Youtuber Mark Rober'dantehlikeli deney
Bermuda Adaları’nda yaşayan Mark Rober adlı youtuber köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için okyanusa insan kanı ve balık kanı dökerek köpek balıklarının hangisiyle beslendiğini test etti. Youtuber tehlikeli deneyi kayda alarak, sosyal medyadan paylaştı.
Bollywood Aamir Khan'ın Adana'da kebap keyfi
Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden, ünlü aktör Aamir Khan, Adana kebabını tatmak için kente geldi. Yoğun ilgi gören Khan, kebap da pişirdi.
İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash'ten sıra dışı evlilik teklifi
İngiltere’de dublörlük yapan Riky Ash (52), nişanlısına evlilik teklif etti. Teklif sırasında ateşle kendini yakan Ash, nişanlısına benzersiz bir teklif yapmak istediğini söyledi.
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran baba oluyor
Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında gösterilen ve albümleri rekor kıran Ed Sheeran ile eşi Cherry Seaborn'un bebek beklediği ortaya çıktı.
UNESCO'dan Yemen adımı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Yemen'de selden zarar gören kültür mirası kentleri korumak için kaynakları ve uzmanları harekete geçirdiğini duyurdu.
Son Şaka fragmanı
Senaryosunu Fatih Mutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini M. Erkam Bülbül'ün üstlendiği Son Şaka adlı film, ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Kemal Başar, Özer Arslan, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü, Osman Doğan'ın yer macera ve komedi türündeki filmde; telefon şakalarıyla tanınan ünlü radyocu Serdar'ın sevgilisi Ayşen'e evlilik teklifi ederken başvurduğu yüksek prodüksiyonlu bir şakanın ardından yaşanan beklenmedik olaylar anlatılıyor.
Demet Akbağ: Gençlere devrettik
Usta oyuncu Demet Akbağ, Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü projesi hakkında, "Gençlere devrettik artık" dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz: Yeni sanat sezonu için sıkı Covid-19 önlemleri alındı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, 1 Eylül'de başlayacak yeni sanat sezonu için tüm yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerini aldıklarını bildirdi.
Ozan Dolunay İyi Günde Kötü Günde dizisiyle ekranlara dönüyor
Televizyon ekranlarında ilk kez Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle izlediğimiz Ozan Dolunay, Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan İyi Günde Kötü Günde dizisinde Elçin Sangu ve Yasemin Allen ile başrölü paylaşacak. Makina mühendisliğinden oyunculuğa uzanan hikayesiyle Ozan Dolunay hakkında merak edilenler…
2020'nin en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın tüm filmleri
Dwayne Johnson, Forbes tarafından geçen yılın ardından 2020'de de dünyanın en çok kazan aktörü seçildi. Peki ama bu yıl 87,5 milyon dolar kazanmayı başaran The Rock (Kaya) lakaplı Hollywood yıldızının kariyeri nasıl başladı, hangi filmlerde oynadı? Dwayne Douglas Johnson, 2 Mayıs 1972'de Ata Johnson ve güneşçi Rocky Johnson'un oğlu olarak ABD Kaliforniya'da dünyaya geldi. Lise yıllarında Amerikan Futbolu ile ilgilenen Johnson, daha sonra evleneceği Danny Garcia ile 1992 yılında Miami'de tanıştı. 1995 yılında Miami Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Sakatlandığı için Amerikan futbolunu bırakan Dwayne Johnson aile sporu olan güreşe başladı. 1.96 metre boyundaki Johnson WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim oldu. Toplamda 16 kez şampiyon olan Dwayne Douglas Johnson, 1999 yılında Beyond the Mat adlı filmle sinemaya başladı. The Mummy, The Scorpion King gibi filmlerle yükselen Dwayne Johnson 2011 yılında Hızlı ve Öfkeli serisine katılarak kariyerinde zirve yaptı. 2016 ve 2019'da Forbes verilerine göre yıllık 64,5 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan aktör ünvanını aldı. İşte en çok kazanan aktörler listesinin zirvesindeki Dwayne Johnson'ın imza attığı tüm filmler
2020'nin en çok kazanan aktörleri belli oldu
Forbes, 2020'nin en çok kazanan aktörlerini açıkladı. Dwayne Johnson'dan Jackie Chan'e ilk 10'a giren oyuncuların toplamda 416,5 milyon sterlin kazanması dikkat çekti.
Disney stüdyolarına yıldırım düştü
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Disney'e ait Hollywood stüdyolarına yıldırım düştü. Yıldız Savaşları turları yıldırım düşmesi nedeniyle iptal edildi.
Dele Alli ile Ruby Mae barıştı
İngiliz kulübü Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli ve model sevgilisi Ruby Mae, kısa bir ayrılık sürecinden sonra aşk tazelemek için Yunanistan'ın Mikonos adasına gitti.
Ani'de tarihi yapıtların duvarları aşk ilan alanı oldu
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde 16'ncı sırada yerini alan Ani Ören Yeri'ndeki tarihi yapıtların duvarlarına bazı ziyaretçiler tebeşirlerle yazı yazıp, şekiller çizdi. Bazılarının da taşları kesici aletlerle kazıyarak, kendisinin veya sevdiklerinin isimlerini yazdıkları görüldü.
T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda yeni bir dinozor türü keşfedildi. Southampton Üniversitesi paleontologları geçen yıl Shanklin sahilinde bulunan dört kemiğin yeni bir teropod türüne ait olduğuna inanıyor.
Oyuncular kendi dünyalarını menajerlerin gözünden anlatıyor (Star TV'nin Menajerimi Ara dizisi için geri sayım)
Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara, çok yakında seyirci ile buluşacak. Bugüne kadar birçok başarılı projede yer alan dizinin başrol oyuncularından; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Ayşenil Şamlıoğlu bu kez menajer olarak seyirci karşısına çıkacak.
Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde kazılar başladı
Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde yaz dönemi kazıları başladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, müzenin korunması için geniş kapsamlı bir proje hazırlandığını, ancak pandemi nedeniyle uygulanamadığını belirterek, "Projeyle bu anıt yapının çatıdan zemine kadar korunması sağlanacak. Yapının güneyinin üst bölümünü örten şu andaki çatı kaldırılacak. Günümüz teknolojisiyle planlanmış, yeni bir estetik çatı ile kaplanacak. Bu anıt yapı yeniden hayat bulacak" dedi.
Tarihe tanıklık eden Yoros Kalesi'ni harabeye çevirdiler
Doğu Roma dönemine ait olan ve Beykoz'da bulunan tarihi Yoros Kalesi'ne bazı ziyaretçiler tarafından zarar veriliyor. Tarihe tanıklık eden taşlara sprey ve boyalarla yazılar yazılırken, tarihi kalenin içine de çöpler atılıyor.
Jack Osbourne The Mandalorian maskesiyle (Corona döneminde maskesiz dışarı çıkmayan ünlüler)
Dünyada 20 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı uzmanlar karantina ve sosyal izolasyon çağrısı yapıyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise maske ve eldiven takması kritik önem taşıyor. Gösteri ve eğlence dünyasının ünlü isimleri de bu çağrıları dikkate alıyor. Son olarak Heavy metal şarkıcısı Ozzy Osbourne'un oğlu Jack Osbourne, The Mandalorian dizisinin çocuk maskesiyle görüntülendi. İşte maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...
Cameron Diaz oyunculuğu bırakma nedenini açıkladı
Hollywood’un en çok kazanan oyuncuları arasındayken oyunculuğu bırakan Cameron Diaz, "Aylar boyunca 12 saat çalışıyorsun ve başka bir şeye zaman kalmıyor. Huzur buldum ve kendimle ilgilenmeye başladım" dedi.
Üç Adam ve Bir Bebek yeni versiyonuyla geliyor
80'lerin sevilen komedisi Üç Adam ve Bir Bebek (Three Men and a Baby), tekrar çekiliyor. Disney+ projesinin başrolünde Zac Efron yer alacak.
Balmumu heykellere dezenfekte
Avrupa'nın 131 metre uzunluğuyla en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da, dünyaca ünlü isimlerin gerçek vücut ölçüleriyle balmumundan heykelleri de yer alıyor. Face 2 Face Wax Museum'daki 63 balmumu heykel, corona virüs sürecinde özel kimyasallarla temizleniyor.
İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz birlikteliği
Oyuncu İlker Kaleli'nin 1 aydır meslektaşı Biran Damla Yılmaz ile birlikte olduğu iddia edildi.
Nuh Tepesi HBO'da gösterilecek
Tribeca ile Altın Koza Film Festivali'nin de arasında bulunduğu ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Nuh Tepesi'nin, dünyanın en prestijli kanallarından biri olan HBO'da gösterileceği duyuruldu. Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir başrollü filmin 2020 sonlarına doğru HBO'da yayınlanması bekleniyor.
Prens Andrew, Epstein davasına dair çok kritik bilgilere sahip
Cezaevinde ölen pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişi olduğu bilinen Prens Andrew'un davada ilerleme sağlamayabilecek kritik bilgilere sahip olduğu iddia edildi.
Jimi Hendrix’in gitarı 216 bin dolara satıldı
Rock müziğin efsanesi Jimi Hendrix’in 60’lı yılların başında çaldığı bir gitarı, önceki gün GWS Müzayede Evi tarafından düzenlenen online açık artırmada 216 bin dolara satıldı.
Müzisyen Tansu Atak hayatını kaybetti
Bir dönem isminden sıkça söz ettiren Grup Lokomotif'in bas gitaristi, ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum’da vefat etti.
Bergüzar Korel: Yatacak yeriniz yok
Bergüzar Korel, SMA’lı çocukları kullanarak dolandırıcılık yapan sahtekarlara isyan etti: Sizi toprak bile kabul etmez.
Angelina Jolie, Brad Pitt'le boşanma davalarına bakan yargıçtan şikayetçi oldu
Angelina Jolie, Brad Pitt’ten boşanma sürecini yürüten özel yargıcın davadan menedilmesini istedi. Jolie, yargıcın Pitt’in avukatlarından biriyle iş ilişkileri konusunda yeterince açık olmadığını iddia etti.
Bizimkiler'in Babaanne Leyla'sı: Güzin Özipek
Sanat hayatı boyunca birçok yapımda rol alan ve 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde oynadığı "Babaanne Leyla Hanım" rolüyle hafızalarda yer edinen Güzin Özipek'in vefatının üzerinden 20 yıl geçti.
Canan Ergüder: Feris'in güzel her şeye zaafı var (Menajerimi Ara)
Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara’da Feris'e hayat verecek olan Canan Ergüder, dizi ve karakteri hakkında merak edilenleri anlattı. Feris'i; hırslı, tutkulu, tuttuğunu koparan, güzel her şeye zaafı olan, bağlanmakta zorluk çeken biri olarak tarif eden 43 yaşındaki oyuncu, Menajerimi Ara için ise "Kesinlikle eğlenceli ve duygu skalasını bütünüyle yaşatacak bir dizi geliyor" dedi.
Milli futbolcular tatilde (Sporculardan tatil paylaşımları)
Dünyada 20 milyon 500 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs, spor dünyasında takvimleri alt üst etti. Kimi ligler pandemi başında tescil edildi, kimileri ise ara verildikten sonra tamamlandı. Avrupa kupası mücadeleleri ise hala devam ediyor. Bu süreçte tatil şansı yakalayan yıldız isimler ise güneş ve denizin tadını çıkardıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hatta bazıları tatili bitirip, antremanlara başladı bile. Son olarak milli futbolcular; Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder birlikte bir fotoğraf paylaştı. İşte sporcuların tatil fotoğrafları...
Şiirin Can babası: Can Yücel
Eserleriyle bir döneme damga vuran ve şiirleri dilden dile aktarılan Türk edebiyatının usta ismi Can Yücel, vefatının 21. yılında anılıyor.
Ünlülerin kişisel eşyası açık artırmada
Amerika’daki Julien’s Müzayede Evi, önümüzdeki günlerde pandemiden dolayı zor günler geçiren müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla ünlü isimlerin kişisel eşyasını içeren bir açık artırma düzenleyecek.
Bir Baba Hamlet ve Basit Bir Ev Kazası KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda
Baba Sahne’nin oyunları Bir Baba Hamlet ve Basit Bir Ev Kazası, uzun bir aradan sonra KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyircisiyle buluşuyor.
Beşiktaş’ın parklarında sahne sanatları zamanı
Beşiktaş Belediyesi’nin 3 Temmuz’da ‘Beşiktaş İyileşecek’ diyerek parklarda başlattığı Stresle Topyekün Mücadele Hareketi sahne etkinlikleriyle devam ediyor. Etkinlik kapsamında ilçenin parklarında 14 Ağustos -13 Eylül tarihleri arasında her cuma, cumartesi ve pazar günleri ücretsiz olarak tiyatro oyunları ve stand-up gösterileri düzenlenecek.
Hümeyra'nın acı günü
Oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, son yolculuğuna uğurlandı.