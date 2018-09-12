Magazin ve sanat turu (12 Eylül 2018)

1980 yılındaki 12 Eylül Darbesi'nin üzerinden tam 38 yıl geçti. O günden bugüne çekilen birçok filmde, limi önemsiz gibi görünen hayatlar üzerindeki etkileri, kimi ise yapılan işkenceler üzerinden ele aldı 12 Eylül darbesi ve sonrasındaki dönemi. Kiminde karakterler kaçtı, kiminde ise yüzleşti karanlıkla. İşte Türkiye tarihinin en önemli ve en çok tartışılan dönemini anlatan, eleştiren, sorgulayan, içinden 12 Eylül geçen, darbeye darbe vuran filmlerden bazıları.