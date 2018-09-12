Magazin ve sanat turu (12 Eylül 2018)
ntv.com.tr
12 Eylül 2018 de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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MADONNA’NIN KIZI LOURDES PODYUMDA
Madonna’nın kızı Lourdes Leon, New York Moda Haftası'nda cesur dekolteli kıyafetiyle podyumda yürüdü.
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DEMET AKALIN: KIZIMIN ODASINI BİLE ALMAYI DÜŞÜNDÜLEREvliliğini dün sonlandıran Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen haciz işlemleri sırasında, "Kızımın odasını bile almayı düşündüler" dedi.
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'DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI' ARTIK KENDİ İŞİNİN PATRONU
İlk kez dört yaşındayken defileye çıkan, altı yaşında Vogue dergisine poz veren veren ve ‘dünyanın en güzel kızı’ şeklinde lanse edilen Thylane Blondeau, şimdi 17 yaşında ve kendi markasını yaratan bir girişimci.
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RONALDO VE AİLESİ YAZA SAINT-TROPEZ’DE VEDA EDİYORGeçtiğimiz sezon sonunda Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez yaza veda etmek için lüks bir yatla mavi tura çıktı. Fransa-Saint-Tropez’e demirleyen ikiliye Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr da eşlik etti.
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YENİ MODA AKSESUARLAR TANITILDI
Ece Kavran’ın URUN markasına ait ilkbahar yaz 2019 koleksiyonu “Plenum”, Mercedes Benz Istanbul Fashian Week (İstanbul Moda Haftası) kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen teatral bir defileyle görücüye çıktı. Koleksiyon, klasik müzik orkestrası ve semazen gösterisi eşliğinde sunuldu. Koleksiyonda sıradışı aksesuarlar öne çıktı.
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12 EYLÜL DARBESİ'Nİ KONU ALAN FİLMLER1980 yılındaki 12 Eylül Darbesi'nin üzerinden tam 38 yıl geçti. O günden bugüne çekilen birçok filmde, limi önemsiz gibi görünen hayatlar üzerindeki etkileri, kimi ise yapılan işkenceler üzerinden ele aldı 12 Eylül darbesi ve sonrasındaki dönemi. Kiminde karakterler kaçtı, kiminde ise yüzleşti karanlıkla. İşte Türkiye tarihinin en önemli ve en çok tartışılan dönemini anlatan, eleştiren, sorgulayan, içinden 12 Eylül geçen, darbeye darbe vuran filmlerden bazıları.
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"HEP HARRY POTTER OLMAK İSTEDİM"
Game of Thrones dizisinin Jon Snow’u olarak ünlenen Kit Harington, asıl hayalinin Harry Potter’ı oynamak olduğunu açıkladı.
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ÜNLÜ OYUNCUNUN DOĞUM FOTOĞRAFLARI YAYINLANDIGeçtiğimiz günlerde anne olan Şükran Ovalı, doğum yaptığı günden duygusal fotoğraflarını yayınladı.
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KEREM BÜRSİN: BELKİ ARKAMDAN KONUŞUYORLARDIRYaşamayanlar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Kerem Bürsin, hem rolü hem de yapımcılığı hakkındaki eleştiriler için, “Belki arkamdan konuşuyorlardır. Yüzüme karşı bir şey demediler” ifadelerini kullandı.
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55. ULUSAL YARIŞMA ONUR VE EMEK ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU
Bu yıl 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek 55. Ulusal Yarışma’da Onur Ödülü, usta oyuncu Ayla Algan’a takdim edilecek.
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KONSERDE BAYILAN ZİYNET SALİ HASTALIĞINI AÇIKLADIBeylikdüzü konserinde bayılıp yere düşen Ziynet Sali, “Hipoglisemi hastalığım var. Sahne öncesi yemek yemeyi sevmiyorum. Diyetle alakalı bir durum değil” dedi.
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CIRQUE DU SOLEIL, SUUDİ ARABİSTAN'DA SAHNEYE ÇIKIYOR
Kanada ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlikte Cirque du Soleil’in şu ana kadar yapacağı en büyük gösterilerden biri olması planlanan Suudi Arabistan’daki etkinliğin iptal edileceği konuşuluyordu ancak gösteri 23 Eylül’de yapılacak.
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RAI MÜZİĞİNİN ÜNLÜ İSMİ HAYATINI KAYBETTİRai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha, Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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VİZONTELE SİNEMASI DÖNÜYORVan Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesinde 2000'li yıllarda çekilen Vizontele filminde yer alan sinema salonunun bakım ve onarımını yaparak yeniden hizmete açıyor.
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SEAN PENN DİZİ DÜNYASINA ADIM ATTI
İlk kez bir mini dizide rol alan Oscar’lı oyuncu Sean Penn, House of Cards’ın yaratıcısı Beau Willimon’un yeni dizisi The First ile yakında ekrana çıkıyor.
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EN POPÜLER ŞARKILAR BELLİ OLDU
Spotify, “yazın şarkıları”nı açıkladı. İşte Spotify verilerine göre 2018 yazında tüm dünyada en çok dinlenen 20 şarkı...
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ÜNLÜ ŞARKICI TRABZONSPOR ANTREMANINDATrabzonsporlu şarkıcı Rafet El Roman, Ortahisar ilçesinde verdiği konserin ardından Trabzonspor tesislerini ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildi.
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EDİP AKBAYRAM 15 YIL SONRA HARBİYE AÇIKHAVA’DA
Anadolu pop ve özgün müzik yorumlarıyla tanınan sanatçı Edip Akbayram, 15 yıl sonra Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak. 21 Eylül'deki konserde ünl�� sanatçıya kızı Türkü Akbayram da eşlik edecek.
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UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. SEZONDAN İLK FRAGMAN YAYINLANDIStar TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in 2. yeni sezon ilk fragmanı görücüye çıktı.
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SİNİR KRİZİ GEÇİREN 'SERENA WILLIAMS' KARİKATÜRÜNÜN ÇİZERİNE IRKÇILIK SUÇLAMASI
ABD Açık Tenis Turnuvası finalinde Serena Williams'ın hakeme gösterdiği tepki sonrası Avustralyalı çizer Mark Knight, Williams'ın öfkesini tasvir eden karikatürü yüzünden ırkçılık ve cinsiyetçilikle suçlandı.
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"BABAM TİFOYA YAKALANMIŞ, 10 GÜN İÇİNDE VEFAT ETMİŞ"Selda Bağcan, GezginFest konseri için gittiği Van’da babası Selim Bağcan’ın mezarını da ziyaret etti. Bağcan, "Babam bir köyde içtiği sudan tifoya yakalanmış ve 10 gün içinde vefat etmiş” ifadelerini kullandı.
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HOBBS VE SHAW ÇEKİMLERİ BAŞLADIHızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi Hobbs ve Shaw'ın çekimlerine başlandı.
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ÜNLÜ SANATÇILAR İSTANBUL MÜZİK HAFTASI'NDA SAHNEYE ÇIKACAKBirçok ünlü sanatçı İstanbul Müzik Haftası kapsamında Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.
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2 BİN 700 YILLIK TAŞ MÜHÜR BULUNDUElazığ'daki tarihi Harput Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında 2 bin 700 yıllık taş Urartu mührü bulundu.
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YILDIZ TİLBE VE SİBEL CAN YENİDEN HARBİYE'YE ÇIKIYORBu yıl Harbiye'de hayranlarıyla buluşan Yıldız Tilbe ve Sibel Can, yoğun istek üzerine yeniden Açıkhava'da sahne alacak.
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