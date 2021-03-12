Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021)

Jason Statham: Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım



Hollywood yıldızı Jason Statham, film çekimleri için geldiği Antalya’dan ayrıldı. Jason Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya’ya tatile geleceğim" dedi.



HABER DETAY - TIKLA OKU