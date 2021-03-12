Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021)

12.03.2021 - 17:37 | Son Güncelleme : 12.03.2021 - 17:43
Emily Ratajkowski anne oldu
Hamile olduğunu Ekim 2020'de duyuran ünlü model Emily Ratajkowski, bebeğini dünyaya getirdi. İlk kez anne olan Ratajkowski, bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak adını da açıkladı.
Rihanna, Fenty Hair ile saç bakım markası yaratıyor
Forbes'un müzik dünyasının en çok kazanan kadın sanatçıları listesinde zirvede yer alan Rihanna, markasına yatırımlara devam ediyor. Moda markası Fenty'yi kapatma kararı alan Barbados sanatçı, Fenty Hair adlı saç bakım ürünleri ve aletleri serisi çıkarmaya hazırlanıyor.
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Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Ameliyatı ihmal etmiş
Oyuncu Demet Akbağ, meslektaşı Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği açıkladı. Akbağ, "Corona virüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı ihmal etmiş" ifadelerini kullandı.
Akıl sağlığı uzmanları: Meghan, Harry'e ilham oldu
Akıl sağlığı uzmanları, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararını ve sansasyonel ayrılık sürecini değerlendirdi.
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En iyi bilim kurgu korku filmleri
Reddit kullanıcıları tüm zamanların en iyi bilim kurgu korku filmlerini seçti. Ridley Scott'ın başyapıtı Alien ilk sırada yer aldı. İşte kullanıcıların oylarına göre seçilen en iyi bilim kurgu korku filmleri...
Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı
Serena Williams, teknoloji girişimcisi eşi Alexis Ohanian ve 3 yaşındaki kızı Olympia ile birlikte yaşadığı lüks evi 7,2 milyon dolara satıyor.
Dövme adam Wolfgang Kirsch'in vücudunun yüzde 98’i dövmeyle kaplı
Almanya'da yaşayan emekli postacı Wolfgang Kirsch, vücudunun yüzde 98’i, dövmeyle kaplı olması nedeniyle 'Almanya’nın en fazla dövmeye sahip' kişisi kabul edildi.
Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını yazıyor
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski üst düzey danışmanı Jared Kushner'ın Beyaz Saray anılarını yazdığı kitapta; hapishane reformu, ticaret anlaşmaları, azil soruşturması ve corona virüs pandemisinin anlatılacağı konuşuluyor.
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The Weeknd, bundan sonra Grammy Müzik Ödülleri'ni boykot edeceğini açıkladı
Gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcı The Weeknd, bu pazar gerçekleşecek Grammy Müzik Ödülleri öncesi, ödülleri boykot ettiğini açıkladı.
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Amanda Gorman'ın çevirmeni de görevden alındı
ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuduktan sonra popüler olan genç şair Amanda Gorman’ın Katalan çevirmeni de çevirmen profiline uymadığı gerekçesiyle görevden alındı. Çevirmen Victor Obiols yaptığı açıklamada, "Başka bir profil peşindeydiler. Kadın, genç, aktivist ve tercihen siyahi" dedi.
Jason Statham: Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım
Hollywood yıldızı Jason Statham, film çekimleri için geldiği Antalya’dan ayrıldı. Jason Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya’ya tatile geleceğim" dedi.
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Deniz Çakır'dan küfür ve hakaret iddiasına yanıt
Masumiyet dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen'in kendisinden küfür ve hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu oyuncu Deniz Çakır yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.
Rita Ora artık turuncu saçlı
Yeni bir EP (kısa albüm) piyasaya çıkaran Rita Ora, imajını değiştirdi. Yeni albümünün tanıtımında turuncu saçlarıyla poz verdi.
Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi açıldı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümünde, 'Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. İstiklal Şairinin son 6 ayını geçirdiği İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanında gerçekleşen açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
Menajerimi Ara'nın 29. bölümünde sırlar ortaya dökülüyor
Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler yer aldığı Menajerimi Ara'nın 29. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu.
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Yeşilçam'ın yönetmeni Aytekin Çakmakçı son yolculuğuna uğurlandı
Trabzon'da kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'da birçok filme imza atan ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı, toprağa verildi.
Türkiye'nin Elvis'i Erol Büyükburç anılıyor
Yaşamı boyunca 33 film ve bin 800 beste yapan sanatçı, 20 fotoroman, 6 taş plak, 5 long play, 75 adet 45'lik ile 9 kaseti müzikseverlerle buluşturdu.
Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm 2. fragmanı
Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
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Drew Barrymore sinemayı bırakıyor
Sinemaya çocuk yaşlarda başlayan ünlü oyuncu Drew Barrymore artık film setlerinde olmak istemediğini açıkladı.
Fikret Kuşkan: Atatürk rolü büyük bir sınav
Akif filminde Atatürk'ü canlandıran Fikret Kuşkan "Atatürk'ü oynamak yükümü fazlasıyla artırdı, büyük bir sınav oldu" ifadelerini kullandı.
İsveç Prensesi Victoria ile Prens Daniel corona virüse yakalandı
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak İsveç Prensesi Victoria ile Prens Daniel corona virüse yakalandı. Bu, İsveç Kraliyet Ailesi'ndeki ikinci corona virüs vakası oldu. İşte Victoria ve Daniel'e dair ayrıntılar ve corona virüse yakalanan diğer ünlüler...
Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, ‘Sefirin Kızı’ her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Dizinin 44. yeni bölümünden kareler yayınlandı. İşte yaşanacaklar ve yeni bölüm fotoğrafları...
Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı
Thor: Love and Thunder filmi için kaslı vücudunu geliştirmeye çalışan Chris Hemsworth'le ilgili daha önce "Yanında büyükannesi gibi görüneceğim" ifadesini kullanan Natalie Portman, ilk set fotoğraflarında kaslı kollarıyla dikkat çekti.
BTS'in TikTok hesabı hack'lendi
Ünlü K-pop grubu BTS'in TikTok hesabı salı akşamı ele geçirildi. Grubun kendilerine 'Army' diyen hayranları soruşturma çağrısı yaptı.
Tarihi Selimiye Hamamı kütüphaneye dönüştürüldü
İstanbul Üsküdar'a bulunan tarihi 1802 yılında yapılan Selimiye Hamamı, kültür merkezine dönüştürüldü. 45 bin kitap kapasitesi barındıran Nevmekan Selimiye açıldı.
İş Bankası’nın İstiklal Sergisi’ne Altın Pusula Ödülü
Türkiye İş Bankası’nın Milli Mücadelenin 100’üncü yılı vesilesiyle düzenlemiş olduğu İstiklal Sergisi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Kültür Sanat kategorisinde Altın Pusula ödülüne layık görüldü.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel Galata Kulesi'nde gösteri
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının da seslendirildiği gösteri ilgiyle izlendi.
Erol Evgin'den yeni albüm: Sevdiklerim
Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, Altın Düetler ve Altın Düetler 2 albümlerinin gördüğü büyük ilginin ardından Sevdiklerim isimli yeni albümüyle bugün müzikseverlerle buluşuyor.
Mustafa Altıoklar'dan senaryo yazma ve karakter yaratmanın sırları
Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar, klasik uzun metrajlı film senaryosu yazma tekniği ve karakter yaratma sanatının inceliklerini Senaryo: Karakterin Yolculuğu adlı kitapta anlatıyor.
Şabanoğlu Şaban'ın unutulmaz kabadayısı Kadırgalı Eşref Dinçer Çekmez anılıyor
Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı filmlerde canlandırdığı karakterlerle tanınan Çekmez, Meraklı Köfteci, Süt Kardeşler, Ortadirek Şaban, Tarzan Rıfkı gibi pek çok filmdeki patron ve kabadayı rolleriyle hafızalarda yer etti.
Sefirin Kızı 44. yeni bölüm fragmanı
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları)
Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? sorularının cevapları belli oldu. Batuhan ve Aleyna'nın takım kaptanları seçiğildiği Survivor son bölümde, ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Sembol oyunu finalini kazanan Steven ve Aleyna ise 27-28 Mart’ta yapılacağı açıklanan birleşme partisine kalan ilk isimler oldu. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Barış Özbek'in sağlık problemleri nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Yarışmadaki durumu merak edilen Çağrı ise mücadeleye devam edeceğini söyledi.
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Ay yeni başlangıçlara hazırlanıyor / Günlük burç yorumları (12 Mart 2021)
Ay, yeniay öncesinde kapandı ve artık yeni olana hazırlıyor kendini. Bugün düş gücünüzü serbest bırakın.
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