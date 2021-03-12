Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021)

12 Mart 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

12.03.2021 - 17:37 | Son Güncelleme : 12.03.2021 - 17:43

Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 1

Emily Ratajkowski anne oldu

Hamile olduğunu Ekim 2020'de duyuran ünlü model Emily Ratajkowski, bebeğini dünyaya getirdi. İlk kez anne olan Ratajkowski, bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak adını da açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 2

Rihanna, Fenty Hair ile saç bakım markası yaratıyor


Forbes'un müzik dünyasının en çok kazanan kadın sanatçıları listesinde zirvede yer alan Rihanna, markasına yatırımlara devam ediyor. Moda markası Fenty'yi kapatma kararı alan Barbados sanatçı, Fenty Hair adlı saç bakım ürünleri ve aletleri serisi çıkarmaya hazırlanıyor.


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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 3

Demet Akbağ'dan Rasim Öztekin açıklaması: Ameliyatı ihmal etmiş

Oyuncu Demet Akbağ, meslektaşı Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği açıkladı. Akbağ, "Corona virüs sebebiyle olması gereken bir ameliyatı ihmal etmiş" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 4

Akıl sağlığı uzmanları: Meghan, Harry'e ilham oldu


Akıl sağlığı uzmanları, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararını ve sansasyonel ayrılık sürecini değerlendirdi.


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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 5

En iyi bilim kurgu korku filmleri

Reddit kullanıcıları tüm zamanların en iyi bilim kurgu korku filmlerini seçti. Ridley Scott'ın başyapıtı Alien ilk sırada yer aldı. İşte kullanıcıların oylarına göre seçilen en iyi bilim kurgu korku filmleri...

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 6

Serena Williams evini 7,2 milyon dolara satışa çıkardı

Serena Williams, teknoloji girişimcisi eşi Alexis Ohanian ve 3 yaşındaki kızı Olympia ile birlikte yaşadığı lüks evi 7,2 milyon dolara satıyor.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 7
Priyanka Chopra Jonas ve Nick Jonas sunacağı Oscar adayları ne zaman açıklanacak?

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 25 Nisan 2021'de; Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da sahiplerini bulacak Oscar adaylarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Priyanka Chopra Jonas ve Nick Jonas, 15 Mart Pazartesi günü düzenlenecek törende 23 kategorinin tamamında Akademi Ödülü adaylarını açıklayacak.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 8

Dövme adam Wolfgang Kirsch'in vücudunun yüzde 98’i dövmeyle kaplı

Almanya'da yaşayan emekli postacı Wolfgang Kirsch, vücudunun yüzde 98’i, dövmeyle kaplı olması nedeniyle 'Almanya’nın en fazla dövmeye sahip' kişisi kabul edildi.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 9

Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını yazıyor


ABD eski Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski üst düzey danışmanı Jared Kushner'ın Beyaz Saray anılarını yazdığı kitapta; hapishane reformu, ticaret anlaşmaları, azil soruşturması ve corona virüs pandemisinin anlatılacağı konuşuluyor.


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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 10

The Weeknd, bundan sonra Grammy Müzik Ödülleri'ni boykot edeceğini açıkladı


Gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcı The Weeknd, bu pazar gerçekleşecek Grammy Müzik Ödülleri öncesi, ödülleri boykot ettiğini açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 11

Amanda Gorman'ın çevirmeni de görevden alındı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuduktan sonra popüler olan genç şair Amanda Gorman’ın Katalan çevirmeni de çevirmen profiline uymadığı gerekçesiyle görevden alındı. Çevirmen Victor Obiols yaptığı açıklamada, "Başka bir profil peşindeydiler. Kadın, genç, aktivist ve tercihen siyahi" dedi.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 12
Kanye West ile Kim Kardashian sadece güvenlik personeli üzerinden iletişim kuruyor

Tüm telefon numaralarını değiştiren Kanye West ile boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian'ın sadece güvenlik görevlileri üzerinden iletişim kurduğu ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 13

Jason Statham: Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım


Hollywood yıldızı Jason Statham, film çekimleri için geldiği Antalya’dan ayrıldı. Jason Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya’ya tatile geleceğim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 14

Deniz Çakır'dan küfür ve hakaret iddiasına yanıt

Masumiyet dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen'in kendisinden küfür ve hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu oyuncu Deniz Çakır yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 15

Rita Ora artık turuncu saçlı

Yeni bir EP (kısa albüm) piyasaya çıkaran Rita Ora, imajını değiştirdi. Yeni albümünün tanıtımında turuncu saçlarıyla poz verdi.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 16

Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi açıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümünde, 'Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. İstiklal Şairinin son 6 ayını geçirdiği İstiklal Caddesi'ndeki Mısır Apartmanında gerçekleşen açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 17

Menajerimi Ara'nın 29. bölümünde sırlar ortaya dökülüyor

Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimler yer aldığı Menajerimi Ara'nın 29. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 18

Yeşilçam'ın yönetmeni Aytekin Çakmakçı son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'da birçok filme imza atan ünlü görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı, toprağa verildi.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 19

Türkiye'nin Elvis'i Erol Büyükburç anılıyor

Yaşamı boyunca 33 film ve bin 800 beste yapan sanatçı, 20 fotoroman, 6 taş plak, 5 long play, 75 adet 45'lik ile 9 kaseti müzikseverlerle buluşturdu.



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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 20

Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm 2. fragmanı


Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 21

Drew Barrymore sinemayı bırakıyor

Sinemaya çocuk yaşlarda başlayan ünlü oyuncu Drew Barrymore artık film setlerinde olmak istemediğini açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 22

Fikret Kuşkan: Atatürk rolü büyük bir sınav

Akif filminde Atatürk'ü canlandıran Fikret Kuşkan "Atatürk'ü oynamak yükümü fazlasıyla artırdı, büyük bir sınav oldu" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 23

İsveç Prensesi Victoria ile Prens Daniel corona virüse yakalandı

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak İsveç Prensesi Victoria ile Prens Daniel corona virüse yakalandı. Bu, İsveç Kraliyet Ailesi'ndeki ikinci corona virüs vakası oldu. İşte Victoria ve Daniel'e dair ayrıntılar ve corona virüse yakalanan diğer ünlüler...

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 24

Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, ‘Sefirin Kızı’ her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Dizinin 44. yeni bölümünden kareler yayınlandı. İşte yaşanacaklar ve yeni bölüm fotoğrafları...

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 25

Natalie Portman Thor: Love and Thunder filmi için kas yaptı

Thor: Love and Thunder filmi için kaslı vücudunu geliştirmeye çalışan Chris Hemsworth'le ilgili daha önce "Yanında büyükannesi gibi görüneceğim" ifadesini kullanan Natalie Portman, ilk set fotoğraflarında kaslı kollarıyla dikkat çekti.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 26

BTS'in TikTok hesabı hack'lendi

Ünlü K-pop grubu BTS'in TikTok hesabı salı akşamı ele geçirildi. Grubun kendilerine 'Army' diyen hayranları soruşturma çağrısı yaptı.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 27

Tarihi Selimiye Hamamı kütüphaneye dönüştürüldü

İstanbul Üsküdar'a bulunan tarihi 1802 yılında yapılan Selimiye Hamamı, kültür merkezine dönüştürüldü. 45 bin kitap kapasitesi barındıran Nevmekan Selimiye açıldı.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 28

İş Bankası’nın İstiklal Sergisi’ne Altın Pusula Ödülü

Türkiye İş Bankası’nın Milli Mücadelenin 100’üncü yılı vesilesiyle düzenlemiş olduğu İstiklal Sergisi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Kültür Sanat kategorisinde Altın Pusula ödülüne layık görüldü.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 29

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel Galata Kulesi'nde gösteri

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının da seslendirildiği gösteri ilgiyle izlendi.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 30

Erol Evgin'den yeni albüm: Sevdiklerim

Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, Altın Düetler ve Altın Düetler 2 albümlerinin gördüğü büyük ilginin ardından Sevdiklerim isimli yeni albümüyle bugün müzikseverlerle buluşuyor.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 31

Mustafa Altıoklar'dan senaryo yazma ve karakter yaratmanın sırları

Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar, klasik uzun metrajlı film senaryosu yazma tekniği ve karakter yaratma sanatının inceliklerini Senaryo: Karakterin Yolculuğu adlı kitapta anlatıyor.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 32

Şabanoğlu Şaban'ın unutulmaz kabadayısı Kadırgalı Eşref Dinçer Çekmez anılıyor

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı filmlerde canlandırdığı karakterlerle tanınan Çekmez, Meraklı Köfteci, Süt Kardeşler, Ortadirek Şaban, Tarzan Rıfkı gibi pek çok filmdeki patron ve kabadayı rolleriyle hafızalarda yer etti.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 33

Sefirin Kızı 44. yeni bölüm fragmanı


Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 34

Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? (11 Mart 2021 ayrıntıları)


Survivor'da Barış ve Çağrı diskalifiye mi oldu, birleşme partisi ne zaman? sorularının cevapları belli oldu. Batuhan ve Aleyna'nın takım kaptanları seçiğildiği Survivor son bölümde, ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Sembol oyunu finalini kazanan Steven ve Aleyna ise 27-28 Mart’ta yapılacağı açıklanan birleşme partisine kalan ilk isimler oldu. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Barış Özbek'in sağlık problemleri nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Yarışmadaki durumu merak edilen Çağrı ise mücadeleye devam edeceğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (12 Mart 2021) - 35

Ay yeni başlangıçlara hazırlanıyor / Günlük burç yorumları (12 Mart 2021)


Ay, yeniay öncesinde kapandı ve artık yeni olana hazırlıyor kendini. Bugün düş gücünüzü serbest bırakın.


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