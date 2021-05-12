Magazin ve sanat turu (12 Mayıs 2021)

Ebru Şallı: Tek maddelik evlilik sözleşmesi imzalattı

Manken Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile evlilik sözleşmesi yaptıklarını söyledi. Şallı, "Uğur bana tek maddelik bir evlilik sözleşmesi imzalattı ama bu kendi aramızda. Yani herhangi bir resmi noterden imzalanmadı, sadece aile arasında olan bir şey" dedi.

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