Magazin ve sanat turu (12 Mayıs 2021)

Bella Hadid'in ardından Gigi Hadid: Görmezden gelemezsiniz!
Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid'in İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkisinin ardından ablası Gigi Hadid de yayınladığı mesajda tepkilerini dile getirdi. Hadid, "Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz" dedi.
James Wallace: Bill Gates partilere dönecek
Microsoft’un kurucusu Bill Gates hakkında 90’lı yıllarda iki kitap yazan gazeteci James Wallace, gençken milyarderin striptizcilerle çıplak partiler düzenlediğini iddia etti.
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Özlem Tekin'in köy hayatı: Çiftliğini büyüttü
Geçtiğimiz yıllarda Bodrum'a yerleşen rock müzik sanatçısı Özlem Tekin çiftliğini büyüttü. Çiftliğine küçükbaş hayvanlar alan Tekin yanına personel de aldı. İşte Tekin'in Muğla'nın Milas ilçesindeki köy hayatından yansıyan yeni kareler...
Fazıl Say'dan Fenerbahçe isyanı: Ciğerimiz ağladı, bu ruhsuzluğa ve hiçliğe
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe’nin Demir Grup Sivasspor’a 2-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
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Taylor Swift sınav sorusu oldu
ABD'li sanatçı Taylor Swift'in ABD seçimleri öncesinde oy kullanmaya teşvik etmesinden ilham alınarak sınav sorusu olarak öğrencilerin karşısına çıktı.
2021 Brit Ödülleri sahiplerini buldu
2021 Brit Ödülleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da sahiplerini buldu. British Phonographic Industry’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ödül töreninin bu yıl 41’incisi yapıldı. Corona virüs nedeniyle 4 bin seyircinin katılımıyla gerçekleşen geceye kadın sanatçılar damga vurdu. İşte Brit Ödülleri'ni kazanan isimler...
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2021 Brit Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
2021 Brit Ödülleri, İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 4 bin seyirci katılımıyla kapalı alanda gerçekleşen tören öncesi katılımcılardar corona virüs testi istendi. Sosyal mesafe ve maske zorunluluğu olmayan ödül töreni öncesi kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. İşte Arlo Parks, Headie One, Griff ve Dua Lipa gibi isimlerin performans sergilediği gecenen öne çıkan stiller ve sahne görünümleri...
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Arda Turan ev anahtarını unuttu arabada sabahladı
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Denizlispor maçının ardından kapıda kaldı. Otomobilinde sabahlayan Turan paylaşımında, "Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." dedi.
Sheeraz Hasan'dan Kim Kardashian'a şehrin ortasında evlilik teklifi
Kanye West ile 2014 yılında yaptığı evliliği bitirmeye karar veren Kim Kardashian'a beklenmedik bir evlilik teklifi geldi. Üstelik de herkesin görebileceği şekilde.
Ebru Şallı: Tek maddelik evlilik sözleşmesi imzalattı
Manken Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile evlilik sözleşmesi yaptıklarını söyledi. Şallı, "Uğur bana tek maddelik bir evlilik sözleşmesi imzalattı ama bu kendi aramızda. Yani herhangi bir resmi noterden imzalanmadı, sadece aile arasında olan bir şey" dedi.
Meghan Markle: Israr edersek aşılar ve uygun fiyatlar mümkün olabilir
Meghan Markle, Oprah Winfrey ile tartışmalı röportajın yayınlanmasının ardından ilk kez televizyonda göründü. Kırmızı Carolina Herrera elbisesi ile dikkat çeken Düşes,"Pandemiden en çok etkilenen kadınlara öncelik verilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz" dedi ve evsiz/hamile kadınlar yararına faaliyet gösteren bir vakfa bebek bezi ile temizlik malzemesi bağışladı. (Fotoğraflar: BACKGRID UK)
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Çocuklar Duymasın’ın Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı ameliyata alındı: Bayrama çıkarsak ne mutlu
Çocuklar Duymasın dizisindeki “Fıs fıs İsmail” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı bugün açık kalp ameliyatına girdi. Ameliyat öncesinde açıklamada bulunan Yağcı, “Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz” ifadelerinde bulundu.
Angelina Jolie: Elimde sevgili adayları listesi var
Brad Pitt ile ayrıldıktan sonra çocuklarının velayeti konusunda da ünlü aktör ile karşı karşıya gelen Angelina Jolie, özel hayatıyla ilgili konuştu. Uzun zamandır yalnız olduğunu belirten oyuncu, esprili bir şekilde, "Elimde uzun bir sevgili adayları listesi var" dedi.
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Roger Waters metroda uyuya kaldı
Ünlü isimler de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. Son olarak Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters metroda görüntülendi. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen yerli ve yabancı ünlü isimlerden bazıları...
La Scala Operası'nda yeni normal
Milano’daki La Scala Operası seyircisine kavuştu. Corona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında altı aydır kapalı olan La Scala’da dün akşam 500 kişinin katılımıyla bir konser düzenlendi.
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İsveçli yıldız Zara Larsson'dan Filistin mesajı: Ayağa kalkmalıyız
İsveç'in dünyaca ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Istanbul Photo Awards 2021 kazananları açıklandı
Foto muhabirlerini desteklemek amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması Istanbul Photo Awards'da Yılın Fotoğrafı ödülüne, Bangladeşli Mohammed Shajahan'ın Anne Sevgisi eseri layık görüldü.
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Tarihi Beyoğlu şekercisi 95 yıldır damakları tatlandırıyor
İstanbul Beyoğlu'nda babasının 1926’da açtığı şekerci dükkanını 65 yıldır işleten 87 yaşındaki Feridun Dörtler, geleneksel yöntemlerle ürettiği şekerlerle damakları tatlandırıyor.
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahitten çıkarılan eserler, Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
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Özel kamera arkası: Hızlı ve Öfkeli 9’un kadınları
Hızlı ve Öfkeli 9 filminde kadroda yeniden rol alan Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster ve Sung Kang ile Oscar ödüllü Helen Mirren, Kurt Russell ve Akademi ödüllü Charlize Theron oynuyor. Hızlı ve Öfkeli 9’da ayrıca Grammy ödüllü süper star Cardi B, Dom’un geçmişi ile bağlantılı bir kadın olan serinin yeni karakteri Leysa rolünü canlandırırken, Reggaeton fenomeni Ozuna da konuk oyuncu olarak yer alıyor. Film için kadınların öne çıktığı özel bir video yayınlandı.
Adıyaman'da kadınların bayram taplaması mesaisi
Adıyaman'da bayram sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzetlerinden olan bayram taplaması, kadınlar tarafından hazırlanmaya başlandı.
Ozan Güven evini kapattı Cunda Adası'na yerleşti
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile davalık olan Ozan Güven, evini kapatıp Cunda Adası'na yerleşme kararı aldı.
puhutv'den yerli film seçkisi
Sinema yazarı Mehmet Açar, puhutv’nin geniş film kütüphanesinden en iyi 12 yerli filmi belirledi. Dünden bugüne Türk sinemasının unutulmazları arasına giren 12 özel yapım, Mehmet Açar’ın gözüyle izleyiciye sunuluyor. Hem yeni, hem eski, hem de tüm zamanların en dikkat çekici yerli film seçkisi, puhutv’de yayında.
Arife Tahtı Topkapı Sarayı Revan Köşkü’nde sergilenmeye başlandı
Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı’nın koleksiyonları arasındaki merasim tahtlarından biri olan Arife Tahtı, Revan Köşkü’nde sergilenmeye başlandı.
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Akrep 22. bölüm fragmanı
Star'ın sevilen dizisi Akrep'in 22. yeni bölümünden fragman yayınlandı.
Ani’de kazı çalışmalarına gönüllüler aranıyor
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Medeniyetler Beşiği olarak adlandırılan Ani Ören Yeri'nde yapılacak kazı çalışmalarına gönüllüler aranıyor.
Hollywood efsanesi Norman Lloyd hayatını kaybetti
Hollywood'un efsane oyuncusu Norman Lloyd, 106 yaşında yaşamını yitirdi.
Survivor'da kim elendi, Survivor Sergen kimdir? (11 Mayıs 2021 Survivor ayrıntıları)
Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. İletişim ödülünü mavi takımın kazandığı Survivor'ın 11 Mayıs tarihli 90. bölümünde Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen eleme potasına girdi. Adaylardan en az oyu alan Sergen adaya veda etti. İşte Survivor'da yaşananlardan ayrıntılar...
Sağlığa çok ama çok dikkat / Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2021)
Bıçkın Mars, yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron’a sert bir açı yapacak. Sağlığınızı mercek altında tutun bir iki hafta.