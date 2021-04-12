Magazin ve sanat turu (12 Nisan 2021)

12.04.2021 - 17:43
Hollywood yıldızı James Franco için yeni taciz suçlama
Oyunculuk okulunda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davası uzlaşmayla sonuçlanan Hollywood yıldızı James Franco için ABD'li oyuncu Charlyne Yi yeni bir suçlamada bulundu. Yi, Franco'nun 17 yaşındaki bir kızla iletişime geçip bir otelde buluştuğunu öne sürdü.
2021 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu
2021 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da seyircisiz olarak düzenlenen töreni Edith Bowman ve Dermot O’Leary sundu. Sadece ödül sunanların fiziksel katılım gösterdiği, adayların ve kazananların görüntülü bağlantıyla katıldığı geceye En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın oyuncu ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini alan Nomadland filmi damga vurdu. Davetliler arasında yer alan ve her yıl eşi Kate Middleton ile töreni ön sırada izleyen Prens Willam, dedesi Prens Philip'in ölümü nedeniyle törene katılmadı. Törende Prens Philip için anma yapıldı. İşte 2021 BAFTA Ödülleri'nin kazananlar...
BAFTA Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
2021 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri dün gece Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Seyircisiz yapılan ve sadece ödül sunanların fiziksel katılım gösterdiği törende katılımcılar kırmızı halıda poz verdi. Uzaktan bağlantı yoluyla törene katılan adaylar ise kendi sosyal medya hesaplarından BAFTA kıyafetlerini sergiledi. Şarkıcı Celeste, geceye Türk tasarımcının kıyafetiyle katıldı. İşte gerçek ve sanal kırmızı halıda BAFTA Ödülleri şıklığı...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Hadise açıklaması: Ceza verdik daha çok izlendi
Şarkıcı Hadise’nin Sıfır Tolerans isimli şarkısına verilen cezanın ardından konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Cezayı verdik, klip daha çok izlendi" ifadelerini kullandı.
Mustafa Üstündağ Bodrum'da ralli yarışları sonrası heyetle kavga etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında sanatçı Üstündağ'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Mehtap Ar, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşini kaybeden Müjde Ar, "Benim, eşimin ve Söz'ün 24 saattir telefonları durmuyor. O bizim her şeyimizdi. Kanımızdı, canımızdı. Ama üç ay birlikte çok zor bir süreç geçirdik" dedi.
Carrie-Anne Moss yaş ayrımcılığına isyan etti: 40 yaşına girer girmez büyükanne rolü geldi
Ünlü oyuncu Carrie-Anne Moss, Hollywood'da karşılaştığı 'yaş ayrımcılığı' sorununa isyanını dile getirirken, "40’ıncı yaşıma girince bana gelen senaryoyu okudum ve bana büyükanne rolü verilmişti" diye konuştu.
Youtuber Kafalar grubunun yasadışı bahis reklamı davasında karar
Sosyal medyada ünlü olan "Kafalar" grubu üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile o dönem grubun menajerliğini yapan Arda Kofoğlu, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli videolarında yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. 4 sanık, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5' inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle 10'ar ay hapis ve 80'er lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezaları erteledi.
Mehmet Günsür İtalyan dizisiyle ekrana geldi
Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün orkestra şefi Teoman Kaya karakterine hayat verdiği İtalyan dizisi yayınlandı. Günsür'ün dizisi İtalya’da ulusal kanal olan Rai TV’de izleyiciyle buluştu.
Met Gala 2021 için tarih açıklandı
İki yıldır corona virüs nedeniyle ertelenen MET Gala, bu yıl 13 Eylül'de yapılacak.
George Clooney'nin George Floyd'un avukatına yardım ettiği ortaya çıktı
George Floyd'un avukatı 'yılın davası' olarak anılan süreçte ABD'li ünlü oyuncu George Clooney'den yardım aldıklarını açıkladı. Floyd ailesinin avukatı Benjamin Crump, ünlü aktörün verdiği tavsiyeleri açıkladı.
Brezilya'da yeni İsa heykeli inşa ediliyor
Brezilya'da Rio de Janeiro şehrinde yer alan ve ülkenin sembollerinden biri haline gelen Kurtarıcı İsa heykelinden daha büyük bir İsa heykeli için hazırlıklar baladı.
Halsey'den yeni hamilelik pozu
Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk çocuğunu bekleyen dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, göbeğini basketbol topuyla kıyasladığı yeni hamilelik pozlarını paylaştı.
Diyarbakır'ın tarihi mekanları dizi çekimleri için doğal plato oldu
Huzur ve güven ortamının oluştuğu Diyarbakır, tarihi ve kültürel dokusuyla dizi yapımcılarının ilgi odağı oldu. Hülya Diken, Hakan Meriçliler, Ayhan Taş, Nihal Savaç, Can Ceylan, İskender Bağcılar ve İzzet Civril gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran ve Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın görev yaptığı dönemi de konu alan 'Kançepek' dizisinin çekimlerine, 2015 hendek ve barikat olaylarında tahrip olduktan sonra yeniden inşa ile restorasyonu tamamlanan Sur ilçesinin tarihi mekanlarında başlandı.
Prens Philip'in ölüm ilanı sırasındaki 'pejmürde' görünümü nedeniyle Boris Johnson'a tepki
Boris Johnson, Downing Sokağı'nda Prens Philip'in ölümüne dair açıklama yaptığı sırada 'pejmürde' ve 'saygısız' göründüğü gerekçesiyle eleştiri topladı.
Sefirin Kızı'ndan MIPCOM için yeni afiş
Star’ın sevilen dizisi ‘Sefirin Kızı’, yurt dışında da yerini almaya hazırlanıyor. Yapımına NGM ve O3 Medya birlikte imza attığı, başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı ‘Sefirin Kızı’nın yeni afişi ve ‘MIPCOM’ uyarlaması yayınlandı.
BTS'ten Dynamite klibinin kamera arkası
Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, YouTube'da izlenme rekoru kıran Dynamite şarkılarının klibine ait kamera arkası görüntülerini yayınladı. Videoda, grubun üyeleri RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook, Grammy Ödülleri'nde En İyi Pop İkili/Grup Performansı dalında aday gösterilen Dynamite'ın koreografisini hazırlıyor. Dynamite klibi YouTube'da paylaşıldıktan sadece yarım saat sonra 12 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Ağustos 2020'de yayımlanan Dynamite, grubun sözleri tamamen İngilizce olan ilk şarkısıydı.
Ramazan’ın gelmesiyle mor baklava siparişi kadayıf dolmasını solladı
Erzurum’da diyabet hastalarına özel mor baklava yapmaya başlayan baklava ustası, siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Ramazan ayının gelmesiyle tatlı olarak bölgede en çok tercih edilen tatlı olan mor baklava, kadayıf dolmasını solladı.
Hollanda'da eğlence parkları yeniden açıldı
Hollanda kısıtlamaları gevşetirken eğlence parklarını açtı. Adrenalin tutkunları için negatif PCR testi zorunluluğu getirildi.
The Sopranos dizisinin Johnny Soprano'su Joseph Siravo hayatını kaybetti
The Sopranos dizisinde Johnny Soprano karakterini canlandıran Joseph Siravo kansere yenik düştü.
Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti ‘Rize muhlaması' tescillendi
Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasındaki mısır unu, tereyağı ve kolot peynirinin karışımı ile yapılan, yenildiği sırada uzayan ‘Rize muhlaması' Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi. Bu tescille birlikte kimilerinin ‘mıhlama’ diye adlandırdığı lezzetin adı da ‘muhlama’ olarak tescillenmiş oldu.
survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? (11 Nisan 2021)
Survivor'da dün akşam performans oyunu ve ikinci dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Sonrasında ise haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Heyecanın dorukta olduğu Survivor yeni bölümde sembolü kimler kazandı? Survivor’da ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2021'in 11 Nisan tarihli bölümünde yaşananlar...
Günlük burç yorumları (12 Nisan 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 12 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…