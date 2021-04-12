Magazin ve sanat turu (12 Nisan 2021)

2021 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

2021 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da seyircisiz olarak düzenlenen töreni Edith Bowman ve Dermot O’Leary sundu. Sadece ödül sunanların fiziksel katılım gösterdiği, adayların ve kazananların görüntülü bağlantıyla katıldığı geceye En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın oyuncu ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini alan Nomadland filmi damga vurdu. Davetliler arasında yer alan ve her yıl eşi Kate Middleton ile töreni ön sırada izleyen Prens Willam, dedesi Prens Philip'in ölümü nedeniyle törene katılmadı. Törende Prens Philip için anma yapıldı. İşte 2021 BAFTA Ödülleri'nin kazananlar...

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