Magazin ve sanat turu (12 Temmuz 2021)

Filistinli oyunculardan 74. Cannes Film Festivali'ne boykot

Filistinli oyuncular, 74. Cannes Film Festivali'ne katılan Sabah Olsun (Let It Be Morning) filminin organizatörler tarafından "İsrail filmi" olarak tanımlanması nedeniyle festivali boykot etme kararı aldı.

HABER DETAY - TIKLA OKU