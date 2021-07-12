Magazin ve sanat turu (12 Temmuz 2021)

12.07.2021 - 17:57
Harry Kane İngiltere-İtalya maçı sonrası ağlayan eşini teselli etti
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kapsamında dün akşam oynanan final maçında İtalya karşısında yenilerek kupaya uzanamayan İngiltere, tribünleri hüzne boğdu. İngiliz Milli Takım kaptanı Harry Kane'in eşi de gözyaşlarını tutamayanlar arasındaydı. Maç sonrası eşini teselli etmek de Harry Kane'e düştü.
74. Cannes Film Festivali'nde Bella Hadid rüzgarı
Festivalin ilk gününde kırmızı halıda boy gösteren Bella Hadid bu kez Tre Piani filminin ön gösterimine katıldı. Hadid, kıyafeti ve takısıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Adele Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'ye böyle teşekkür etti
Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yakından takip eden Adele, dün akşam İngiltere-İtalya arasında oynanan final maçı sonrasında takımına sosyal medyadan teşekkür etti. Ünlü şarkıcı, formalı fotoğrafını, "Bizi çok gururlandırdınız" mesajıyla paylaştı.
Ada Masalı'ndan Buray sürprizi
Star’ın sevilen dizisi Ada Masalı, yeni bölümünde büyük bir sürprizle izleyici karşısına çıkıyor. Ada Masalı için seslendirdiği Çift Gökkuşağı şarkısı büyük beğeni toplayan ve dillerde dolaşan Buray, dizinin yeni bölümüne konuk oluyor.
Can Yaman ve Diletta Leotta'nın İtalya sevinci
Oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta'nın final heyecanında yüzünü İtalya bayrağının renklerine boyayarak evlilik yolunda ilerlediği sevgilisine destek oldu.
Prens Harry ve Meghan Markle çiftine çevre ödülü
Prens Harry ve Meghan Markle'a dünya üzerindeki etkilerini azaltmak için ikiden fazla çocuğa sahip olmama kararı almaları nedeniyle çevre ödülü verildi.
Tom Cruise, David Beckham, Prens William ve Kate Middleton tribünde
Euro 2020'nin Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçını Tom Cruise, David Beckham, Prens William ve Kate Middleton gibi isimler de tribinden takip etti. Tom Cruise ve David Beckham İngiltere'nin golü sonrası birlikte sevindi ancak kupa İtalya'ya gitti.
İbrahim Büyükak'tan babalık paylaşımı: Yemedim, yedirdim!
Nurdan Beşen ile evli olan oyuncu İbrahim Büyükak, 14 gün önce dünyaya gelen oğlu Aslan Oktay'la ilgili esprili bir paylaşımda bulunarak, bebeğiyle çekilen fotoğrafına, "Yemedim, yedirdim!" notunu yazdı.
Jodie Turner-Smith'in Cannes'da mücevherleri çalındı
2021 Cannes Film Festivali'ne katılan Jodie Turner-Smith'in mücevherleri çalındı. Ünlü oyuncunun Cannes'daki son gününde 2,5 saat polis merkezinde kaldığı öğrenildi.
Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor
Nişanlanıp ayrıldıktan 17 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi, önceki evliliklerinde olan çocuklarını da bir araya getirip büyük bir aile olmayı başardı. Ben Affleck, hafta sonunu hem kendisinin hem de Lopez'in çocuklarıyla bir arada geçirdi.
Işın Karaca'yı yıkan haber: 13 yaşındaki Hamdullah Peker hayata tutunamadı
İzmir'de serinlemek için girdiği denizde hareketsiz olarak bulunup, hastaneye kaldırılan Hamdullah Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 13 yaşındaki Peker'in elektrikçide çalıştığı ve tatil gününde denize gittiği öğrenilirken, olaya tanık olan şarkıcı Işın Karaca, sosyal medyadan, "Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim" yorumunu yaptı.
Billie Eilish'tan yeni single: NDA
Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, yeni albüm öncesi NDA adlı yeni single'ı ile hayranlarının karşısına çıktı.
Carole Hakko hayatını kaybetti
Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan “Bir Dilek Tut-Make A Wish” derneğinin başkanı Carole Hakko, 65 yaşında hayata veda etti. Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.
Anadolu'nun 8 bin 500 yıllık ilk müzik aleti Bilecik'te bulundu
Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki 9 bin yıllık kalıntıların bulunduğu kazı alanında 8 bin 500 yıl öncesine ait kemik bir müzik aleti gün yüzüne çıkarıldı.
Sean Penn’den Trump’a suçlama
Yönetmen ve oyuncu Sean Penn, "İhmalkar ve cinayet suçlusu" diyerek bahsettiği Trump'ı salgını ele alış biçimi nedeniyle'Savunmasız toplulukları vuran kişi' olarak tanımladı.
Tokat'ta 770 yıllık kitabe yerine konuldu
Tokat'ta tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında konservatör uzmanı tarafından yazıtlarının temizliği yapılan 770 yıllık kitabe yerine yerleştirildi.
Mark Twain’in villası 4.2 milyon dolara satışta
Ünlü yazar Mark Twain'in ikonik malikane satışa çıkarıldı. Malikane, Sothebys’te 4,2 milyon dolara satışa sunuldu.
Ceza, Gazapizm ve Dj Sivo'dan 'Baskın' şarkısı
Ceza, Gazapizm ve DJ Sivo, ilk kez Baskın şarkısında bir araya gelirken, şarkının klibi iki günde 1,2 milyon kez izlendi.
Filistinli oyunculardan 74. Cannes Film Festivali'ne boykot
Filistinli oyuncular, 74. Cannes Film Festivali'ne katılan Sabah Olsun (Let It Be Morning) filminin organizatörler tarafından "İsrail filmi" olarak tanımlanması nedeniyle festivali boykot etme kararı aldı.
Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları satışa çıkıyor
Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları müzayede evi Sotheby's'de satışa sunulacak. Ayakkabıların, 800 bin ile 1.2 milyon dolar arasında satılması bekleniyor.
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te, 3 ayrı alanda başlatılan kazı çalışmalarının 13'üncü etabında, Demir ve Orta Çağ dönemine ait eserler bulundu.
Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'da a capella konserinde seyirciyle buluşacak
Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'daki ilk a capella konseriyle sanatseverleri 14 Temmuz akşamı buluşturacak.
Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri çöpten çıktı iddiası
Kadıköy'de polisin operasyon düzenlediği sahafın sahibi L.S. ele geçirilen Osmanlı arşivlerinin kayıp 12 'Kadı Hücceti'ni Kastamonu'da çöpte bulduğunu 25 yıl boyunca muhafaza ettiğini iddia etti.
Mutfakta sıfır atık projesi: Çöpe giden kabuk tatlı oldu
Gastronomi kenti Hatay'da karpuz kabuğundan yapılan tatlı beğeni topladı. Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, "Mutfakta Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapılan tatlıyı, "Hafif karpuz aroması var, damakta inanılmaz bir naif tat bırakıyor" sözleriyle anlattı.
Türk Dil Kurumu salgın dönemi terimlerine karşılık arıyor
Türk Dil Kurumu (TDK), Covid-19 salgını döneminde "pandemi, filyasyon, entübe" gibi gündelik dile yerleşen tıbbi terimleri anlamlandırma çalışmalarını sürdürüyor.
Günlük burç yorumları - 12 Temmuz 2021
Astrolog Murat İpek'ten 12 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…