Magazin ve sanat turu (12 Temmuz 2021)

Ben Affleck, Jennifer Lopez'in çocuklarına babalık yapıyor

Nişanlanıp ayrıldıktan 17 yıl sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi, önceki evliliklerinde olan çocuklarını da bir araya getirip büyük bir aile olmayı başardı. Ben Affleck, hafta sonunu hem kendisinin hem de Lopez'in çocuklarıyla bir arada geçirdi.

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