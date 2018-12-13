Magazin ve sanat turu (13 Aralık 2018)

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü'nün düzenlediği 'İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca; sinema ve tiyatronun diktatörlük içerdiğini ifade ederek, "Tiyatro ve sinema aslında bildiğiniz diktatör işidir. İş, bittiğinde hesabı yönetmene sorarlar. Çok demokratik bir şey değildir sanat. Dışarıdan bakıldığında aslında demokrasiyi anlatır, ama yapılma ve hayata geçirilme şekli çok demokratik değildir. Bütün hesabını sorarlar, yönetmen diktatör olmak zorundadır" dedi.

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