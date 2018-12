Magazin ve sanat turu (13 Aralık 2018)

2019 SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri için adaylar belli oldu. Sinema dalında dört adaylıkla A Star Is Born öne çıktı. Grace and Frankie, The Marvelous Mrs. Maisel ve The Kominsky Method dizilerinin her birinde de iki başrol oyuncusu en iyi oyuncu dalında aday gösterilerek aynı yapımda birbirlerine rakip oldu. 2019 SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri, 27 Ocak'ta Megan Mullally'ın sunacağı törenle sahiplerini bulacak.

