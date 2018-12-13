Magazin ve sanat turu (13 Aralık 2018)
ntv.com.tr
13 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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"GUDUBETİNDEN KURTULMAK ZAMAN ALIYOR"Birçok projede rol alan, Paramparça dizisinde Keriman karakteriyle fenomenleşen ve şu sıralar Star TV ekranlarında 2. sezonuyla devam eden Avlu'da Kudret'e hayat veren usta oyuncu Nursel Köse, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Köse dizide hayat verdiği kötü karakter için, "Eve gidip kendime gelmem, Kudret'in gudubetinden kurtulmak, kendime dönmek zaman alıyor" diyor.
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2018'İN EN KÖTÜ FİLMLERİ (IMDB VERİLERİ)
Puanlama sistemi sayesinde filmlerin beğenilme derecelerini gösteren IMDb (İnternet film veritabanı) 2018'in en kötü filmlerini açıkladı.
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LIMA'NIN TAKİBİ ÇEKTİĞİ METİN HARA'DAN AÇIKLAMAAdriana Lima'nın sosyal medyadan takibi çekmesinin ardından ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Metin Hara "Ayrılık yok. 18 Aralık'ta ABD'ye gideceğim" dedi.
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AYNI DİZİNİN OYUNCULARI RAKİP OLDU (SAG ADAYLARI AÇIKLANDI)
2019 SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri için adaylar belli oldu. Sinema dalında dört adaylıkla A Star Is Born öne çıktı. Grace and Frankie, The Marvelous Mrs. Maisel ve The Kominsky Method dizilerinin her birinde de iki başrol oyuncusu en iyi oyuncu dalında aday gösterilerek aynı yapımda birbirlerine rakip oldu. 2019 SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri, 27 Ocak'ta Megan Mullally'ın sunacağı törenle sahiplerini bulacak.
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BELÇİM BİLGİN'DEN BOŞANAN YILMAZ ERDOĞAN: ADLİYEYE EL ELE GİRDİK, KOL KOLA ÇIKTIKOyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, 12 yıllık eşi Belçim Bilgin'den boşandığını ifade ederek, "Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" dedi.
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SOLO: A STAR WARS STORY OSCAR’DAN DİSKALİFİYE EDİLDİ
Oscar’da En İyi Film Müziği ve En İyi Özgün Şarkı kategorileri için yarışan filmler arasında ilk tur elemeleri yapıldı. En güçlü ödül adayı olan Solo: A Star Wars Story ile birlikte Green Book, Mandy ve The Other Side of the Wind filmleri müzik ödülleri yarışmasından diskalifiye edildi.
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BEBEKLERİ YOĞUN BAKIMA ALINDIFutbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın geçtiğimiz ağustos ayında dünyaya gelen bebekleri kalp ritminde bozukluk nedeniyle tedavi altına alındı.
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"AÇILIN KRALİÇE GELİYOR!"
Oyunculuk alanında da başarısını kanıtlayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yeni filmi Second Act’in galasında kırmızı halıyı ‘pembeye boyadı’. Filmin resmi sosyal medya hesabından Lopez için “Kraliçe” ifadesi kullanıldı.
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"BOLD PILOT'I YENİ NESİL TANIMIYOR"Türkiye'de Bold Pilot ile rekora imza atan ünlü jokey Halis Karataş efsane yarış atı hakkında, "Bold Pilot bir dönem çok popülerde ama 30 yaş altı nesil onu tanımıyor" dedi.
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VICTORIA BECKHAM EŞİNİN DÖVMESİNİ SİLDİRDİİngiliz modacı Victoria Beckham hayat arkadaşı David Beckham için yazdırdığı dövme sildirdi. Onun gibi birçok ünlü dövme yaptırmayı seviyor. Peki ünlülerin dövmeleri ve anlamları ne ifade ediyor? İşte Türk ve yabancı ünlülerin dövmeleri ve anlamları...
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BÜŞRA DEVELİ'YE CEM YILMAZ'IN YENİ FİLMİNDE BAŞROLSon olarak puhutv'den yayınlanan Fi ve Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi, Cem Yılmaz'ın yeni filmi Deli'de Meral karakterine hayat verecek.
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"DİZİDEN SONRA SEYİRCİ TERAPİYE GİDECEK"
Game of Thrones dizisinde Tarth’lı Brienne karakterine hayat veren Gwendoline Christie, dizinin final sezonundan sonra seyircilerin psikolojik terapiye ihtiyaç duyacağını söyledi.
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USTA OYUNCU YILMAZ GRUDA: EN KORKUNÇ ZAAFIMIZ CEP TELEFONUTiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda, 70 yılı aşkın süredir sahnede olmasına rağmen her oyunda büyük bir heyecan yaşadığını söyledi. Gruda, "En korkunç zaafımız cep telefonu. Herkesin elinde cep telefonu var. Kimliğimizi, her şeyimizi unuttuk. Memleketin silahla, tüfekle işgal edilmesine gerek yok. Adam verdi elimize telefonu, işgal etti" ifadelerini kullandı.
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İDDİALARA YANIT: RAHAT BİR NEFES ALINEski sevgilisi Ricky Alvarez'in fotoğrafına yazdığı yorumlarla gündeme gelen ünlü yıldız Ariana Grande, hayranlarından gelen sorular üzerine “Biz arkadaşız. Rahat bir nefes alabilirsiniz” açıklamasını yaptı.
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8 YIL SONRA İLK KEZ BİR TÜRK FİLMİ ALTIN AYI İÇİN YARIŞACAK
Emin Alper'in Kız Kardeşler filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için ana yarışmaya seçildi. Böylece 8 yıl sonra ilk kez Türkiye'den bir film Altın Ayı için yarışacak.
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FİRST LADY: FIRSATÇILAR ADIMI KULLANIYOR
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, medya eleştirisi yaparak bazı gazeteci, komedyen ve yazarların kendisi ve ailesinin adını kullanarak ünlenmeye çalıştığını iddia etti.
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UNUTULMAZ TARIK AKAN FİLMLERİ
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, 16 Eylül 2016'da hayatını kaybeden Tarık Akan'ın bugün doğum günü. 69. yaşına özel, 100'ün üzerinde filmde rol alan, daha çok Damat Ferit karakteriyle anılan Tarık Akan'ın unutulmaz filmlerinden bazıları...
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SUPERNATURAL’A DÖNÜYOR (300. BÖLÜME ÖZEL)The Walking Dead’in yıldız ismi Jeffrey Dean Morgan'ın daha önce hayat verdiği karakter Supernatural dizisinin 300. bölümünde yeniden izleyiciyle buluşuyor.
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'TİYATRO SORULARIMA CEVAP BULMAK İÇİN BİR ARAÇ'
Tiyatro Teras’ın ilk 5 temsili kapalı gişe oynayan eğlendirirken düşündüren oyunu Hadi Sevişelim, sevgi açlığı, yalnızlaşma gibi temel insani sorunlarla izleyiciyi baş başa bırakıyor. Tiyatroyu kendi sorularına cevap bulmak için bir araç olarak gördüğünü belirten, Tiyatro Teras'ın kurucusu ve yönetmeni Shyqyri Caushaj (Şükrü Çavuşay) ntv.com.tr'ye oyunu, oyunla anlatmak istediklerini anlattı.
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SİBEL FİLMİ İÇİN ISLIK DİLİ ÖĞRENDİLER
Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de çekilen Sibel’de, filmin başrol oyuncusuDamla Sönmez köyün kendine has iletişim yöntemi ıslık dilini öğrendi. Oyuncular Emin Gürsoy ve Erkan Kolçak Köstendil de filmin kimi sahnelerinde ıslık dilini kullandı.
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YILIN EN İYİ 10 YABANCI DİZİSİ BELLİ OLDU
2018 biterken yıla damga vuranlar da açıklanıyor. IMDb, kullanıcıların oylarıyla sıralanan en iyi 10 diziyi belirledi...
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'TİYATRO VE SİNEMA DİKTATÖR İŞİDİR'
Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü'nün düzenlediği 'İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca; sinema ve tiyatronun diktatörlük içerdiğini ifade ederek, "Tiyatro ve sinema aslında bildiğiniz diktatör işidir. İş, bittiğinde hesabı yönetmene sorarlar. Çok demokratik bir şey değildir sanat. Dışarıdan bakıldığında aslında demokrasiyi anlatır, ama yapılma ve hayata geçirilme şekli çok demokratik değildir. Bütün hesabını sorarlar, yönetmen diktatör olmak zorundadır" dedi.
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NBA MAÇINA DAMGA VURDULAR
Oyuncu Jessica Alba ve şarkıcı Gabrielle Union önceki gün NBA maçındaydı. Uninon'ın eşi Dwyane Wade'in yer aldığı Miami Heat takımıyla Los Angelas Lakers arasında geçen karşılaşmada Lakers rakibini 108-1056 mağlup etti. Maç boyuncu tribünlerin ilgi odağı olan ikili, o anları Instagram hesabından yayınlandı.
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ZAMANIN KURALLARINI YIKAN SERGİ
Pera Müzesi, yeni yıla, zaman kavramını sorgulamayı amaçlayan Zaman Değişmeli sergisi ile giriyor. Alistair Hicks küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçılar Cao Fei, Nilbar Güreş ve Raqs Media Collective’in bugün pek çok sistem tarafından dayatılan zaman kavramına, alışılmışın dışındaki yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Sergi, 13 Aralık 2018 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.
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HAZAL KAYA: SİRKE İLE YIKANIYORUM
Bizim Hikaye dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hazal Kaya bir dergiye verdiği röportajda batıl inançları olduğunu itiraf etti. 28 yaşındaki oyuncu sirkeyle yıkandığını hatta köpekleri de sirke ile yıkayıp, evi sirke ile sildiğiniz söyledi. Bu şekilde nazardan korunduğunu hisseden oyuncu, gücüne inandığı adaçayını yaktığını ve içtiğini açıkladı.
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KIVANÇ TATLITUĞ: KEŞFETTİKÇE OLGUNLAŞTIM
Marka 2018 konferansına katılan Kıvanç Tatlıtuğ, insanın kendisini keşfettikçe olgunlaştığını söyleyerek, "Oyunculuk benim için sonu gelmeyecek bir yolculuk. Oyunculuk serüveni tamamen insanın kendini keşfetme serüveni ve bu keşif, hiçbir zaman bitmeyecek bir keşiftir" dedi.
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OĞUZ ATAY ÖLÜMÜNÜN 41. YILDÖNÜMÜNDE ANILIYOR
Oğuz Atay 'Tutunamayanlar'dandı. 13 Aralık 1977'de henüz 43 yaşındayken "Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım; kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım" diyerek hayata veda etti.
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EV HALİNİ PAYLAŞTI
Boşandıktan sonra ilk kez geçen hafta bir ödül töreninde Mustafa Sandal ile objektiflere beraber yansıyan Emina Jahovic, çocukları yattıktan sonra evde çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paşlaştı. Jahovic fotoğrafın altına 'Evim güzel evim' notu düştü.
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SANEM GERÇEKLERİ ANNESİNE AÇIKLIYORStar TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş 24. bölüm 2. yeni fragmanı yayınlandı.
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ZUBİZU YILBAŞI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ BAŞLADI (ÜNLÜLER GEÇİDİ)Her yıl artan ziyaretçi sayısıyla yılın en önemli alışveriş etkinliği haline gelen, birbirinden seçkin tasarımcılara ve butik Türk markalarına ev sahipliği yapan ‘ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri’ ilk gününde alışveriş severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinliğe birçok ünlü isimde katıldı. 13 Aralık Perşembe'ye kadar Uniq Volkswagen Arena’da düzenlenecek etkinliğe girişler ücretsiz gerçekleşiyor.
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