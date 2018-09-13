NTV

Magazin ve sanat turu (13 Eylül 2018)

ntv.com.tr

13 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    İSTANBUL MODA HAFTASI'NDA ÜNLÜLER GEÇİDİ

    İSTANBUL MODA HAFTASI'NDA ÜNLÜLER GEÇİDİ

    Mercedes Benz Istanbul Fashion Week (Moda Haftası) tüm hızıyla sürerken, defileler ünlülerin akınına uğruyor. İşte İstanbul Moda Haftası defilelerinin ünlü seyircileri...

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 2

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E YENİ DAVET

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E YENİ DAVET
    Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da defilelerden birini izlemeye katılan Dilan Çiçek Deniz Victoria’s Secret seçmeleri hakkında, "Seneye yine davet aldım. Tekrar deneyeceğim” dedi.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 3

    "MESSİ DOĞUŞTAN YETENEKLİ, RONALDO ÇALIŞMAYA DAYALI YETENEK"

    "MESSİ DOĞUŞTAN YETENEKLİ, RONALDO ÇALIŞMAYA DAYALI YETENEK"

    Arjantin’in efsane futbolcularından Carlos Tevez, Ronaldo ile Messi’yi kıyaslayarak, “Ronaldo sabahın köründe salonda çalışırdı ama Messi’yi hiç salonda çalışırken görmedim” dedi.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 4

    TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

    TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
    Roma İmparatorluğu'nun askeri karargah olarak kullandığı Satala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 5

    KYLIE JENNER’DEN BEBEĞİNE ALTIN HEDİYE

    KYLIE JENNER’DEN BEBEĞİNE ALTIN HEDİYE

    Forbes tarafından dünyanın sayılı milyonerleri arasında gösterilen Kylie Jenner, yedi aylık kızına aldığı altın hediyeyi sosyal medyadan paylaştı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 6

    GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI (TACİZ İDDİALARI)

    GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI (TACİZ İDDİALARI)
    Adı taciz ve cinsel saldırı iddialarına karışan ünlü yapımcı Harvey Weinstein'e ait yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Weinstein genç bir kadına uygunsuz davranışlarda bulunurken görülüyor. (Dünyanın Haberi, NTV)

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA İZLE)
  • 7

    ÇAĞLA ŞİKEL'E 8 YIL 9 AY HAPİS İSTEMİ

    ÇAĞLA ŞİKEL'E 8 YIL 9 AY HAPİS İSTEMİ

    Çağla Şikel'in "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının istendiği davanın ilk duruşması görüldü. Şikel canlı yayını olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 8

    CEZAEVİNDE SENARYO YAZACAK

    CEZAEVİNDE SENARYO YAZACAK
    Cezaevine giren Ufuk Bayraktar'ın abisi Uğur Bayraktar, "Kardeşim altı aylık cezası süresince iki senaryo yazacağını söyledi. Ufuk, sert görünse de duygusal ve merhametlidir" açıklamasını yaptı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 9

    TORONTO FİLM FESTİVALİ'NE KATILAN ÜNLÜLERE ÖZEL FOTOĞRAF ÇEKİMİ

    TORONTO FİLM FESTİVALİ'NE KATILAN ÜNLÜLERE ÖZEL FOTOĞRAF ÇEKİMİ

    Julia Roberts, Elisabeth Moss, Dev Patel, Patricia Clarkson, Keira Knightly gibi Toronto Uluslararası Film Festivali'ne katılan pek çok ünlü People dergisinin özel sayısına poz verdi. İşte festivalin ünlü yüzleri...

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 10

    PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E 5 YENİ OYUNCU

    PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E 5 YENİ OYUNCU
    Payitaht Abdülhamid dizisi 3. yeni sezonunda kadrosuna 5 yeni isim ekledi. Yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan diziye Hakan Yufkacıgil, Sedef Avcı, Gürkan Uygun, Başak Daşman ve Suavi Eren dahil oldu. İşte oyuncuların karakterleri ve ilk görselleri.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 11

    MAYOSUZ GÜZELLİK YARIŞMASI REYTİNG KAYBETTİ

    MAYOSUZ GÜZELLİK YARIŞMASI REYTİNG KAYBETTİ

    98 yıllık tarihinde ilk kez mayo geçidinin kaldırıldığı Miss America 2019 güzellik yarışması, geçen yıla oranla yüzde 19 seyirci kaybetti.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 12

    KENAN DOĞULU: BEREN BÜYÜK SABIR GÖSTERDİ

    KENAN DOĞULU: BEREN BÜYÜK SABIR GÖSTERDİ
    Yaz konserlerine devam eden Kenan Doğulu, yeni albümünün hazırlık sürecinde eşi Beren Saat için, "Büyük sabır gösterdi. Binlerce kez teşekkür" dedi.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 13

    RIHANNA'DAN CESUR İÇ ÇAMAŞIRI DEFİLESİ

    RIHANNA'DAN CESUR İÇ ÇAMAŞIRI DEFİLESİ

    Moda tasarımcılığına soyunan ünlü şarkıcı Rihanna, New York Moda Haftası kapsamında kendi iç çamaşırı markasının defilesini gerçekleştirdi. Defilede Gigi ve Bella Hadid kardeşler, hamile model Slick Woods ile farklı beden tiplerinde modeller yer aldı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 14

    BÜŞRA DEVELİ'DEN NOSTALJİK PAYLAŞIM

    BÜŞRA DEVELİ'DEN NOSTALJİK PAYLAŞIM
    Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 15

    BAROK RESİM DEĞİL SUALTI FOTOĞRAFI

    BAROK RESİM DEĞİL SUALTI FOTOĞRAFI

    Fotoğrafçı Christy Lee Rogers, Barok dönem tablolarını hatırlatan sualtı fotoğraf çalışmasıyla öne çıkıyor. Işıklandırılmış suyun altında renkli kumaşlara sarılarak farklı konseptler oluşturan insanların gece çekilmiş fotoğrafları dikkat çekici.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 16

    İSTANBULLU GELİN YENİ SEZONDAN İLK FRAGMAN

    İSTANBULLU GELİN YENİ SEZONDAN İLK FRAGMAN
    Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'in 3. yeni sezonunun ilk fragmanı görücüye çıktı. Dizinin 54. bölümü 21 Eylül Cuma günü ekranda olacak.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA İZLE)
  • 17

    HALLE BERRY İLK KEZ YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

    HALLE BERRY İLK KEZ YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

    En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanan ilk ve tek siyahi kadın oyuncu Halle Berry, Bruised filmi ile ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirecek.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 18

    "SON 2018 YAZI FOTOĞRAFI"

    "SON 2018 YAZI FOTOĞRAFI"
    Herkes gibi ünlü isimler de 2018 yaz tatilini çeşitli yerlerde değerlendirdi. Kimi Türkiye'de kalıp Akdeniz'e Ege'ye gitmeyi tercih etti kimi ise Karadeniz'de farklı bir tatil yaptı. Bazıları da yurtdışına seyahat ederek çekildikleri kareleri sosyal medyadan da yayınladı. Son olarak Yunanistan'ın Mikonos Adası'na giden Pelin Akil burada eşiyle verdiği bir kareyi yayınlayarak yaza veda etti. İşte ünlülerin yaz tatili boyunca tatillerinden yansıyan fotoğraflar

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 19

    EZHEL, MOĞOLLAR'IN SAHNESİNE KONUK

    EZHEL, MOĞOLLAR'IN SAHNESİNE KONUK

    Türk müziğinin efsane grubu Moğollar 3 Ekim Çarşamba akşamı “Burada Müzik Var” Ada Müzik Günleri kapsamında Moda Kayıkhane’de sahne alacak. 50’nci yılını kutlayan grubun konserinde Ezhel konuk olacak.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 20

    TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

    TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
    Roma İmparatorluğu'nun askeri karargah olarak kullandığı Satala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 21

    ÜNLÜ İSİMLER SEZEN AKSU ŞARKILARINI SESLENDİRECEK

    ÜNLÜ İSİMLER SEZEN AKSU ŞARKILARINI SESLENDİRECEK
    Sanat, iş ve spor dünyasından ünlüler, Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına sahne alarak Sezen Aksu şarkılarını seslendirecek.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 22

    EZEL AKAY'DAN HİKAYE ANLATICILIĞI ATÖLYESİ

    EZEL AKAY'DAN HİKAYE ANLATICILIĞI ATÖLYESİ

    Yönetmen Ezel Akay 13 Ekim Cumartesi günü Cihangir Akademi’de ‘Hikaye Anlatıcılığı’ üzerine atölye çalışması yapacak.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 23

    OSMANLI'DAN BUGÜNE UZANAN LEZZET

    OSMANLI'DAN BUGÜNE UZANAN LEZZET
    Malatya'da bonfile veya kuzu etinin yanı sıra patlıcan, domates ve biber kullanılarak yapılan ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana tüketilen Geleli kebabı, tadanların iştahını kabartıyor.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 24

    YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ'DAN PLAK FORMATINDA ALBÜM

    YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ'DAN PLAK FORMATINDA ALBÜM

    Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz, geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan ve büyük ilgi gören Akustik Travma albümü plak formatında dinleyicilerle buluşturuyor.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 25

    ERKENCİ KUŞ'UN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

    ERKENCİ KUŞ'UN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ
    Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi yeni gününde 22 Eylül Cumartesi ekranlara gelecek.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA İZLE)
  • 26

    "DÜNYA NEDEN YOK?" SORUSUNA YANIT VEREN KİTAP ÇIKTI

    "DÜNYA NEDEN YOK?" SORUSUNA YANIT VEREN KİTAP ÇIKTI

    Alman filozof Markus Gabriel’in yazdığı Dünyanın Neden Var Olmadığı Üzerine adlı kitap Koç Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı. Kitap, “Dünya neden yok?” sorusunu cevaplıyor.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 27

    'FETİH TOPLARI'NIN DÖKÜMHANESİNE RESTORASYON

    'FETİH TOPLARI'NIN DÖKÜMHANESİNE RESTORASYON
    Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
  • 28

    SUPERMAN EFSANESİ BİTİYOR, SUPERGIRL GELİYOR

    SUPERMAN EFSANESİ BİTİYOR, SUPERGIRL GELİYOR

    Warner Bros. Henry Cavill’li Superman serisini askıya aldığını, bunun yerine Supergirl karakterinin merkezde yer aldığı yeni filmlere odaklandığını açıkladı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)

  • 29

    "KIZKALESİ FİLM FESTİVALİ" BAŞLADI

    "KIZKALESİ FİLM FESTİVALİ" BAŞLADI
    Erdemli Belediyesi ve Mersin Sinema Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl ilk kez yapılacak Kızkalesi Film Festivali başladı.

    HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin