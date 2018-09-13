Magazin ve sanat turu (13 Eylül 2018)

Herkes gibi ünlü isimler de 2018 yaz tatilini çeşitli yerlerde değerlendirdi. Kimi Türkiye'de kalıp Akdeniz'e Ege'ye gitmeyi tercih etti kimi ise Karadeniz'de farklı bir tatil yaptı. Bazıları da yurtdışına seyahat ederek çekildikleri kareleri sosyal medyadan da yayınladı. Son olarak Yunanistan'ın Mikonos Adası'na giden Pelin Akil burada eşiyle verdiği bir kareyi yayınlayarak yaza veda etti. İşte ünlülerin yaz tatili boyunca tatillerinden yansıyan fotoğraflar