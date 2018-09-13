Magazin ve sanat turu (13 Eylül 2018)
ntv.com.tr
13 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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İSTANBUL MODA HAFTASI'NDA ÜNLÜLER GEÇİDİ
Mercedes Benz Istanbul Fashion Week (Moda Haftası) tüm hızıyla sürerken, defileler ünlülerin akınına uğruyor. İşte İstanbul Moda Haftası defilelerinin ünlü seyircileri...
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E YENİ DAVETMercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da defilelerden birini izlemeye katılan Dilan Çiçek Deniz Victoria’s Secret seçmeleri hakkında, "Seneye yine davet aldım. Tekrar deneyeceğim” dedi.
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"MESSİ DOĞUŞTAN YETENEKLİ, RONALDO ÇALIŞMAYA DAYALI YETENEK"
Arjantin’in efsane futbolcularından Carlos Tevez, Ronaldo ile Messi’yi kıyaslayarak, “Ronaldo sabahın köründe salonda çalışırdı ama Messi’yi hiç salonda çalışırken görmedim” dedi.
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TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYORRoma İmparatorluğu'nun askeri karargah olarak kullandığı Satala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.
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KYLIE JENNER’DEN BEBEĞİNE ALTIN HEDİYE
Forbes tarafından dünyanın sayılı milyonerleri arasında gösterilen Kylie Jenner, yedi aylık kızına aldığı altın hediyeyi sosyal medyadan paylaştı.
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GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI (TACİZ İDDİALARI)Adı taciz ve cinsel saldırı iddialarına karışan ünlü yapımcı Harvey Weinstein'e ait yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Weinstein genç bir kadına uygunsuz davranışlarda bulunurken görülüyor. (Dünyanın Haberi, NTV)
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ÇAĞLA ŞİKEL'E 8 YIL 9 AY HAPİS İSTEMİ
Çağla Şikel'in "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının istendiği davanın ilk duruşması görüldü. Şikel canlı yayını olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.
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CEZAEVİNDE SENARYO YAZACAKCezaevine giren Ufuk Bayraktar'ın abisi Uğur Bayraktar, "Kardeşim altı aylık cezası süresince iki senaryo yazacağını söyledi. Ufuk, sert görünse de duygusal ve merhametlidir" açıklamasını yaptı.
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TORONTO FİLM FESTİVALİ'NE KATILAN ÜNLÜLERE ÖZEL FOTOĞRAF ÇEKİMİ
Julia Roberts, Elisabeth Moss, Dev Patel, Patricia Clarkson, Keira Knightly gibi Toronto Uluslararası Film Festivali'ne katılan pek çok ünlü People dergisinin özel sayısına poz verdi. İşte festivalin ünlü yüzleri...
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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E 5 YENİ OYUNCUPayitaht Abdülhamid dizisi 3. yeni sezonunda kadrosuna 5 yeni isim ekledi. Yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan diziye Hakan Yufkacıgil, Sedef Avcı, Gürkan Uygun, Başak Daşman ve Suavi Eren dahil oldu. İşte oyuncuların karakterleri ve ilk görselleri.
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MAYOSUZ GÜZELLİK YARIŞMASI REYTİNG KAYBETTİ
98 yıllık tarihinde ilk kez mayo geçidinin kaldırıldığı Miss America 2019 güzellik yarışması, geçen yıla oranla yüzde 19 seyirci kaybetti.
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KENAN DOĞULU: BEREN BÜYÜK SABIR GÖSTERDİYaz konserlerine devam eden Kenan Doğulu, yeni albümünün hazırlık sürecinde eşi Beren Saat için, "Büyük sabır gösterdi. Binlerce kez teşekkür" dedi.
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RIHANNA'DAN CESUR İÇ ÇAMAŞIRI DEFİLESİ
Moda tasarımcılığına soyunan ünlü şarkıcı Rihanna, New York Moda Haftası kapsamında kendi iç çamaşırı markasının defilesini gerçekleştirdi. Defilede Gigi ve Bella Hadid kardeşler, hamile model Slick Woods ile farklı beden tiplerinde modeller yer aldı.
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BÜŞRA DEVELİ'DEN NOSTALJİK PAYLAŞIMFi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı.
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BAROK RESİM DEĞİL SUALTI FOTOĞRAFI
Fotoğrafçı Christy Lee Rogers, Barok dönem tablolarını hatırlatan sualtı fotoğraf çalışmasıyla öne çıkıyor. Işıklandırılmış suyun altında renkli kumaşlara sarılarak farklı konseptler oluşturan insanların gece çekilmiş fotoğrafları dikkat çekici.
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İSTANBULLU GELİN YENİ SEZONDAN İLK FRAGMANStar TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'in 3. yeni sezonunun ilk fragmanı görücüye çıktı. Dizinin 54. bölümü 21 Eylül Cuma günü ekranda olacak.
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HALLE BERRY İLK KEZ YÖNETMEN KOLTUĞUNDA
En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanan ilk ve tek siyahi kadın oyuncu Halle Berry, Bruised filmi ile ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirecek.
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"SON 2018 YAZI FOTOĞRAFI"Herkes gibi ünlü isimler de 2018 yaz tatilini çeşitli yerlerde değerlendirdi. Kimi Türkiye'de kalıp Akdeniz'e Ege'ye gitmeyi tercih etti kimi ise Karadeniz'de farklı bir tatil yaptı. Bazıları da yurtdışına seyahat ederek çekildikleri kareleri sosyal medyadan da yayınladı. Son olarak Yunanistan'ın Mikonos Adası'na giden Pelin Akil burada eşiyle verdiği bir kareyi yayınlayarak yaza veda etti. İşte ünlülerin yaz tatili boyunca tatillerinden yansıyan fotoğraflar
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EZHEL, MOĞOLLAR'IN SAHNESİNE KONUK
Türk müziğinin efsane grubu Moğollar 3 Ekim Çarşamba akşamı “Burada Müzik Var” Ada Müzik Günleri kapsamında Moda Kayıkhane’de sahne alacak. 50’nci yılını kutlayan grubun konserinde Ezhel konuk olacak.
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TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYORRoma İmparatorluğu'nun askeri karargah olarak kullandığı Satala Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.
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ÜNLÜ İSİMLER SEZEN AKSU ŞARKILARINI SESLENDİRECEKSanat, iş ve spor dünyasından ünlüler, Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına sahne alarak Sezen Aksu şarkılarını seslendirecek.
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EZEL AKAY'DAN HİKAYE ANLATICILIĞI ATÖLYESİ
Yönetmen Ezel Akay 13 Ekim Cumartesi günü Cihangir Akademi’de ‘Hikaye Anlatıcılığı’ üzerine atölye çalışması yapacak.
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OSMANLI'DAN BUGÜNE UZANAN LEZZETMalatya'da bonfile veya kuzu etinin yanı sıra patlıcan, domates ve biber kullanılarak yapılan ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana tüketilen Geleli kebabı, tadanların iştahını kabartıyor.
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YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ'DAN PLAK FORMATINDA ALBÜM
Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz, geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan ve büyük ilgi gören Akustik Travma albümü plak formatında dinleyicilerle buluşturuyor.
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ERKENCİ KUŞ'UN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİStar TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi yeni gününde 22 Eylül Cumartesi ekranlara gelecek.
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"DÜNYA NEDEN YOK?" SORUSUNA YANIT VEREN KİTAP ÇIKTI
Alman filozof Markus Gabriel’in yazdığı Dünyanın Neden Var Olmadığı Üzerine adlı kitap Koç Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı. Kitap, “Dünya neden yok?” sorusunu cevaplıyor.
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'FETİH TOPLARI'NIN DÖKÜMHANESİNE RESTORASYONKırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak.
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SUPERMAN EFSANESİ BİTİYOR, SUPERGIRL GELİYOR
Warner Bros. Henry Cavill’li Superman serisini askıya aldığını, bunun yerine Supergirl karakterinin merkezde yer aldığı yeni filmlere odaklandığını açıkladı.
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"KIZKALESİ FİLM FESTİVALİ" BAŞLADIErdemli Belediyesi ve Mersin Sinema Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl ilk kez yapılacak Kızkalesi Film Festivali başladı.
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