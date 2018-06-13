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Magazin ve sanat turu (13 Haziran 2018)

13 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    BENSU SORAL VE HAKAN BAŞ'IN ROMANTİK TATİLİ

    BENSU SORAL VE HAKAN BAŞ'IN ROMANTİK TATİLİ

    Bu yıl evlenmeleri beklenen Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, geçen seneki Bodrum tatili sonrası yakın arkadaşları Semih-Yasemen Kaya çifti ile birlikte Ege'de tekne turunda çıktı.

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  • 2

    RUS BLOGGERLARDAN KARADENİZ TANITIMI

    RUS BLOGGERLARDAN KARADENİZ TANITIMI
    Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin özel davetlisi olarak kente gelen ünlü Rus kadın bloggerler, kaldıkları otellerde ve gezdikleri mekanlarda çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak kentin tanıtımını yapıyor.

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  • 3

    KIM KARDASHIAN VE KYLIE JENNER'IN İKİZ STİLLERİ

    KIM KARDASHIAN VE KYLIE JENNER'IN İKİZ STİLLERİ

    Kim Kardashian ve üvey kardeşi Kylie Jenner California'da görüntülendi. İkilinin birbirine ikiz gibi benzemesi gözlerden kaçmadı.


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  • 4

    Marvel filmlerinden canlandırdığı Captain America / Steve Rogers karakteriyle kariyerinde zirve yapan ve önünümüzdeyi yıl seriye veda etmeye hazırlanan Chris Evans 13 haziran itibariyle 37. yaşını kutluyor. İşte yeni yaşında 37 fotoğrafla Chris Evans.

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  • 5

    Evlilik yolunda ilk adım

    Evlilik yolunda ilk adım
    Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Pete Davidson ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

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  • 6

    JUSTIN BIEBER İLE HAILEY BALDWIN BARIŞTI

    JUSTIN BIEBER İLE HAILEY BALDWIN BARIŞTI
    Yaklaşık 6 ay kadar önce Selena Gomez'le yollarını yeniden ayıran Justin Bieber eski aşkına geri döndü. Bieber, 2 yıl önce aşk yaşadığı model Hailey Baldwin ile görüntülendi.

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  • 7

    YAPIMCI VE YÖNETMENLERDEN TALAT BULUT KARARI

    YAPIMCI VE YÖNETMENLERDEN TALAT BULUT KARARI
    Yasak Elma dizisinin Halit'i Talat Bulut'un set çalışanını taciz ettiği öne sürülmüştü. Bulut iddiaları yalanlarken olay yargıya taşınmıştı. Olay sonrası avukat ve dizi oyuncularından peş peşe gelen açıklamaların ardından bugün ise 56 yapımcı ve yönetmen Bulut'a film ve dizilerinde yer vermeyeceklerini açıkladı.

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  • 8

    METİN HARA'DAN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

    METİN HARA'DAN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

    Türk yazar Metin Hara, sevgilisi Brezilyalı manken Adriana Lima'nın doğum gününü çok özel satırlarla kutladı.

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  • 9

    10 MİLYON TL’LİK JEST

    10 MİLYON TL’LİK JEST
    Cem Yılmaz’ın, Çeşme’de sahneye çıkmaya hazırlanan sevgilisi Defne Samyeli için ev aldığı iddia edildi. Yılmaz'ın lüks daire için 10 milyon TL ödediği öne sürüldü.

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  • 10

    TATİL İÇİN FİLM ÖNERİLERİ

    TATİL İÇİN FİLM ÖNERİLERİ
    Karneler alındı, Ramazan bitiyor ve bayram başlıyor... Tatilde zevkle izleyebileceğiniz hatta ilham alabileceğiniz seyahat filmleri iyi bir seçenek olabilir... İşte IMDb'nin verilerine göre en iyi seyahat filmleri...

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  • 11

    "SİVRİSİNEK HAYATIMI ALT ÜST ETTİ"

    "SİVRİSİNEK HAYATIMI ALT ÜST ETTİ"
    Sivrisinek ısırığı sonucu hastanede tedavi gören sunucu ve oyuncu Leyla Bilginel, gözyaşları içinde "Benim için dua edin" dedi.

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  • 12

    AYLA FİLMİ YENİDEN VİZYONA GİRİYOR

    AYLA FİLMİ YENİDEN VİZYONA GİRİYOR
    Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği Ayla adlı film, 15 Haziran'da yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

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  • 13

    FİLTRESİZ GÜZELLİĞİN SIRRINI VERDİ

    FİLTRESİZ GÜZELLİĞİN SIRRINI VERDİ
    ABD’li oyuncu Chloe Grace Moretz, öneki gün doğal güzellik temalı bir proje için kamera karşısına geçti. Makyajsız haliyle objektiflere poz veren 21 yaşındaki aktris, güzellik sırlarını da verdi. Her gece yatmadan önce yüzüne zeytinyağı ya da bal maskesi uyguladığını söyleyen Moretz, “Filtresiz güzelliği seviyorum ve çoğunlukla makyaj yapmıyorum. Sadelik benim için anahtar kelime” dedi.

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  • 14

    ÜNLÜLERİN BAYRAM PROGRAMLARI

    ÜNLÜLERİN BAYRAM PROGRAMLARI

    Bu Ramazan Bayramı’nda da sahneler yine çok renkli! Bakın hangi ünlü nerede sahneye çıkacak, en güzel şarkılarını hangi şehirde seslendirecek...

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  • 15

    "BU FOTOĞRAF BİZE NE DİYOR?"

    "BU FOTOĞRAF BİZE NE DİYOR?"
    Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

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  • 16

    DİZİ FİNALİ SONRASI AŞKLARINI İLAN ETTİLER

    DİZİ FİNALİ SONRASI AŞKLARINI İLAN ETTİLER
    Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinde aşk yaşamaya başladığı Miray Daner'le ilk kez fotoğraf paylaşarak ilişkisini ilan etti.

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  • 17

    SURVİVOR'DA ÜÇ ELEME ADAYI DAHA BELİRLENDİ

    SURVİVOR'DA ÜÇ ELEME ADAYI DAHA BELİRLENDİ
    Survivor son bölümde eleme adayları kim? sorusu yanıt buldu. 96. bölümde adaların birleşmesiyle birlikte yarışlar bireysel olarak oynandı. Erkeklerde Adem kadınlarda Nagihan birinci oldu. Turabi ve Damla sakatlıkları nedeniyle mücadele edemedi. Ada konseyinde ise Merve, Hakan ve Sema eleme adayları oldu.

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  • 18

    RAMAZAN BAYRAMI BOYUNCU NTV’DE

    RAMAZAN BAYRAMI BOYUNCU NTV’DE
    NTV Bayram Ekranı'nda sinema, müzik ve spor dünyasının en başarılı isimleri 'En Güzel Buluşmalar'da bir araya geliyor.

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  • 19

    ART BASEL 28. KEZ KAPILARINI AÇTI

    ART BASEL 28. KEZ KAPILARINI AÇTI
    Dünyanın en büyük sanat etkinliği ve fuarı olarak addedilen Art Basel bugün büyük sanat koleksiyonerlerine ve sanatçılara kapılarını açtı.

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  • 20

    JAMIE CULLUM AKBANK CAZ FESTİVALİ’NDE

    JAMIE CULLUM AKBANK CAZ FESTİVALİ’NDE
    Dünyaca ünlü ismi Jamie Cullum Akbank Caz Festivali'ne katılmak için Türkiye'ye gelecek.

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  • 21

    BİLGİNİN AYNASI: CEMİL MERİÇ

    BİLGİNİN AYNASI: CEMİL MERİÇ
    Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış düşünce adamı Cemil Meriç, vefatının 31. yıl dönümünde anılıyor.

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