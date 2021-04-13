Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021)

13 Nisan 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

13.04.2021 - 17:40

Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 1

Mesut Özil ramazan için bağış

Futbolcu Mesut Özil'in ramazan kampanyası kapsamında Türk Kızılaya yaptığı 100 bin euro bağışla, dünya genelinde 128 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılacak.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 2

Prens Harry, dedesi Prens Philip'in cenazesi için karantinayı delecek

99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze töreni için ülkesi İngiltere'ye dönen Prens Harry'nin karantina kuralını deleceği öğrenildi. Harry'nin seyahat sonrası 10 günlük izolasyon kuralını ihlal etmesinin bir nedeni var.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 3

Corona virüsü yenen Hazal Kaya: Tansiyon sıkıntısı yaşıyorum

Corona virüsü yenen ve işinin başına dönen Hazal Kaya, virüsten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayıp sette fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kaya yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 4
Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 5

Fashion Week İstanbul başladı

Dijital olarak gerçekleşen Fashion Week İstanbul, etkileyici şovlarla açılışını yaptığı ilk gününü geride bıraktı.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 6
Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 7

Jason Statham'ın model eşi Rosie Huntington Whiteley: Türkiye’ye aşık olduk

Dünyaca ünlü model Rosie Huntington Whiteley, 12 milyon takipçili instagram hesabından yaptığı canlı yayında Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi. Whiteley, "Türkiye’ye aşık olduk" diye konuştu.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 8
Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 9

Deniz Çakır'ın hakaret davasında mütalaa açıklandı

Başörtülü kadınlara 2018 yılında bir alışveriş merkezinde hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan  yargılandığı davada, mütalaa verildi. Savcı, Çakır'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan beraat etmesini isterken, "Alenen hakaret" suçundan ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 10
Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 11

Zlatan Ibrahimovic kırmızı bölgede lokanta açtırdı

Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, kırmızı bölgede lokanta açtırmakla suçlanıyor. Milano’da bir lokantada görüntülenen futbolcu sadece arkadaş ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek kendisini savunurken olay siyasete taşındı. 

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 12

Burak Sergen yoğun bakıma alındı

Burak Sergen dün akşam saatlerinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 13

Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti

Bir dönem podyumlara damga vuran manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 14

Ölümsüz komediler İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda

Dünya klasiklerinden bölümlerin seslendirildiği İş Sanat Okuma Tiyatrosu yeni eserlerle devam ediyor. En popüler komedi eserleri arasında yer alan, Nikolay Gogol’un Müfettiş’i 14 Nisan’da, William Shakespeare'in Aşkın Emeği Boşuna adlı oyunu ise 28 Nisan’da ilk gösterimini yapacak.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 15

Kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait 40 eser Çorum Arkeoloji Müzesi'nde

Çorum'da 2016 yılında jandarma ekiplerinin, kaçak kazı yapan define avcılarından ele geçirdiği altın ve kıymetli taşlardan oluşan 40 parça takı ve süs objesi, Çorum Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 16

Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve tutuklanması talep edilen oyuncu Mustafa Üstündağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 17

Konya’nın etli ekmeği Sille taşıyla kaplanan fırınlarda daha lezzetli pişiyor

Konya'nın, geçmişi antik çağlara dayanan mahallesi Sille'de çıkarılarak işlenen özel andezit taşı, kullanıldığı fırınlarda, ısı dengeleme özelliğinden dolayı kentin 'en meşhur' damak tadı etli ekmeğinin de daha lezzetli olmasını sağlıyor.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 18
Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 19

Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde ramazan ayının ilk gününde 4 metrelik ramazan pidesi pişirildi.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 20

Futbol takımı almaya çalışan Mesut Özil, Eva Longoria ve Kate Upton'la ortak olacak

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, futbol takımı sahibi oluyor. Özil’in satın alacağı Meksika Ligi’nde son sırada yer alan Necaxa Kulübü'nün ortakları arasında ünlü oyuncu Eva Longoria ve top model Kate Upton da yer alıyor.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 21

Herakleia Latmos Antik Kenti’nde kalıntılar ziyarete açılıyor

Muğla ve Aydın il sınırlarında yer alan ve 10 bin yıllık kalıntıların bulunduğu Herakleia Latmos Antik Kenti'nin kalıntıları ziyarete açılıyor.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 22
Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 23

Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü’nde kazı başlıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki, insanların göçebelikten yerleşik hayata, avcılıktan tarımsal üretime geçip, köy yaşantısının ilk temellerinin atıldığı 12 bin yıllık geçmişe sahip Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı çalışmaları başlıyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Kazıların 12 aya alınması ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir çalışması var. Buradaki kazı çalışmalarının tamamlanmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönem UNESCO listesine girmesi için çalışma yapılabilir" dedi.

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 24

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (12 Nisan 2021)

Survivor’da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Ünlüler ve gönüllüler takımı, ödül için parkurda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor’da büyük ödül neydi, ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2021'in 12 Nisan tarihli bölümünde yaşananlar...

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Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021) - 25

Günlük burç yorumları (13 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 13 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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