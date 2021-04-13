Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021)

13.04.2021 - 17:40
Mesut Özil ramazan için bağış
Futbolcu Mesut Özil'in ramazan kampanyası kapsamında Türk Kızılaya yaptığı 100 bin euro bağışla, dünya genelinde 128 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılacak.
Prens Harry, dedesi Prens Philip'in cenazesi için karantinayı delecek
99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze töreni için ülkesi İngiltere'ye dönen Prens Harry'nin karantina kuralını deleceği öğrenildi. Harry'nin seyahat sonrası 10 günlük izolasyon kuralını ihlal etmesinin bir nedeni var.
Corona virüsü yenen Hazal Kaya: Tansiyon sıkıntısı yaşıyorum
Corona virüsü yenen ve işinin başına dönen Hazal Kaya, virüsten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayıp sette fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kaya yaşadığı zorlukları sosyal medya hesabından yayınladı.
Fashion Week İstanbul başladı
Dijital olarak gerçekleşen Fashion Week İstanbul, etkileyici şovlarla açılışını yaptığı ilk gününü geride bıraktı.
Jason Statham'ın model eşi Rosie Huntington Whiteley: Türkiye’ye aşık olduk
Dünyaca ünlü model Rosie Huntington Whiteley, 12 milyon takipçili instagram hesabından yaptığı canlı yayında Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi. Whiteley, "Türkiye’ye aşık olduk" diye konuştu.
Deniz Çakır'ın hakaret davasında mütalaa açıklandı
Başörtülü kadınlara 2018 yılında bir alışveriş merkezinde hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan yargılandığı davada, mütalaa verildi. Savcı, Çakır'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan beraat etmesini isterken, "Alenen hakaret" suçundan ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Zlatan Ibrahimovic kırmızı bölgede lokanta açtırdı
Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, kırmızı bölgede lokanta açtırmakla suçlanıyor. Milano’da bir lokantada görüntülenen futbolcu sadece arkadaş ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek kendisini savunurken olay siyasete taşındı.
Burak Sergen yoğun bakıma alındı
Burak Sergen dün akşam saatlerinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti
Bir dönem podyumlara damga vuran manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti.
Ölümsüz komediler İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda
Dünya klasiklerinden bölümlerin seslendirildiği İş Sanat Okuma Tiyatrosu yeni eserlerle devam ediyor. En popüler komedi eserleri arasında yer alan, Nikolay Gogol’un Müfettiş’i 14 Nisan’da, William Shakespeare'in Aşkın Emeği Boşuna adlı oyunu ise 28 Nisan’da ilk gösterimini yapacak.
Kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait 40 eser Çorum Arkeoloji Müzesi'nde
Çorum'da 2016 yılında jandarma ekiplerinin, kaçak kazı yapan define avcılarından ele geçirdiği altın ve kıymetli taşlardan oluşan 40 parça takı ve süs objesi, Çorum Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor.
Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve tutuklanması talep edilen oyuncu Mustafa Üstündağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya’nın etli ekmeği Sille taşıyla kaplanan fırınlarda daha lezzetli pişiyor
Konya'nın, geçmişi antik çağlara dayanan mahallesi Sille'de çıkarılarak işlenen özel andezit taşı, kullanıldığı fırınlarda, ısı dengeleme özelliğinden dolayı kentin 'en meşhur' damak tadı etli ekmeğinin de daha lezzetli olmasını sağlıyor.
Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi
Manisa'nın Demirci ilçesinde ramazan ayının ilk gününde 4 metrelik ramazan pidesi pişirildi.
Futbol takımı almaya çalışan Mesut Özil, Eva Longoria ve Kate Upton'la ortak olacak
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, futbol takımı sahibi oluyor. Özil’in satın alacağı Meksika Ligi’nde son sırada yer alan Necaxa Kulübü'nün ortakları arasında ünlü oyuncu Eva Longoria ve top model Kate Upton da yer alıyor.
Herakleia Latmos Antik Kenti’nde kalıntılar ziyarete açılıyor
Muğla ve Aydın il sınırlarında yer alan ve 10 bin yıllık kalıntıların bulunduğu Herakleia Latmos Antik Kenti'nin kalıntıları ziyarete açılıyor.
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü’nde kazı başlıyor
Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki, insanların göçebelikten yerleşik hayata, avcılıktan tarımsal üretime geçip, köy yaşantısının ilk temellerinin atıldığı 12 bin yıllık geçmişe sahip Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı çalışmaları başlıyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Kazıların 12 aya alınması ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir çalışması var. Buradaki kazı çalışmalarının tamamlanmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönem UNESCO listesine girmesi için çalışma yapılabilir" dedi.
Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (12 Nisan 2021)
Survivor’da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. Ünlüler ve gönüllüler takımı, ödül için parkurda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor’da büyük ödül neydi, ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2021'in 12 Nisan tarihli bölümünde yaşananlar...
Günlük burç yorumları (13 Nisan 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 13 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…