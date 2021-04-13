Magazin ve sanat turu (13 Nisan 2021)

Deniz Çakır'ın hakaret davasında mütalaa açıklandı

Başörtülü kadınlara 2018 yılında bir alışveriş merkezinde hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan yargılandığı davada, mütalaa verildi. Savcı, Çakır'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan beraat etmesini isterken, "Alenen hakaret" suçundan ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

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