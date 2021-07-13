Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 13.07.2021 - 17:15
Sacha Baron Cohen, Borat fotoğrafını kullanan kenevir şirketine dava açtı
Ünlü oyuncu Sacha Baron Cohen, Borat filminden bir fotoğrafını izinsiz kullandığı gerekçesiyle bir kenevir şirketine dava açtı. Reklam amaçlı kullanılan görselde parmağıyla 'onay' işareti yapan Borat karakteri yer alırken, üstte de ‘güzel’ yazdığı görülüyor.
Madonna'dan Britney Spears'a destek: Bu kadına hayatını geri verin!
Hayatını ve parasını kontrol ettiği için 13 yıllık vasiliğin sona ermesi amacıyla babası Jamie Spears’a dava açan, ancak hüsrana uğrayan Britney Spears’a Madonna'dan destek geldi. Madonna, meslektaşı adına isyan etti: Bu kadına hayatını geri verin!
Şahan Gökbakar'ın villasının olduğu koydaki iskele için belediyeye 'kaldırılsın' yazısı
Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel Mülktür' tabelası asmasıyla ilgili başlatılan inceleme tamamlandı. İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için de Büyükşehir Belediyesi'ne tutanak gönderildiği belirtildi. Villanın yapı kullanım izni olup olmadığına dair resmi kurumlarla yazışmaların ise devam ettiği kaydedildi.
Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eşi Gökhan Çıra’ya mahkemenin tedbir kararına rağmen hakaret ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsine çarptırılan Deniz Akkaya hakkında, infaz savcılığına gitmediği için yakalama kararı çıkarıldı.
Rihanna lüks evine 80 bin dolar ödeyecek kiracı arıyor
Rihanna, geçen yıl 13,8 milyon dolara satın aldığı lüks malikanesini 80 bin dolara kiraya veriyor. İşte Rihanna'nın aynı zamanda komşu olduğu evin özellikleri...
Alişan, yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi
Şarkıcı Alişan'ın corona virüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Önceki gece eşi Buse Varol ile hastane önünde bekleyen Alişan, "Tek isteğimiz dua etmeniz" dedi.
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim'de düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne bugünden itibaren başvuru yapılabiliyor.
BTS'in Permission To Dance parçası da YouTube tarihine geçti
K-pop grubu BTS'in Ed Sheeran'la işbirliği yaptığı Permission To Dance adlı şarkı, yayımlandığı ilk gün en çok dinlenen ilk 10 şarkı arasına girerek büyük bir YouTube başarısına imza attı.
Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın yeni dizisi Kazara Aşk, 4. bölümüyle 15 Temmuz Perşembe günü ekrana gelecek. Yeni bölümde Tahsin’in yeni şartı kardeşleri zora sokuyor. İşte Kazara Aşk 4. yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Hazar Ergüçlü imaj değiştirdi
Hazar Ergüçlü yeni imajıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun yeni imajı, hayranlarını ikiye böldü.
Adele Exarchopoulos 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında
Adele Exarchopoulos yeniden, sekiz yıl önce tarih yazdığı yerde... Fransız oyuncu, yönetmenlere verilen Altın Palmiye ödülünü bir oyuncu olarak ilk kez aldığı Cannes Film Festivali'nde, bu yıl iki yeni filminin prömiyerinde boy gösterdi.
Umut Evirgen'e 10 ay hapis cezası
İş insanı Ali Akın'ı sahibi olduğu mekanda darp edip burnunu kıran işletmeci Umut Evirgen hakkında mahkeme kararını verdi. Yargılama aşamasında Ali Akın’ın şikayetinden vazgeçmesinin ardından mahkeme, Umut Evirgen’i 'kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Hızlı ve Öfkeli 9 çekimlerinde 350 otomobil hurdaya çıktı
Kadrosunda Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster gibi isimlerin yer aldığı ünlü aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli'nin (Fast and Furious) 9'uncusu bu ay vizyona girdi. Kullanılan otomobillerle büyük dikkat çeken filmin perde arkasında 350 otomobilin hurdaya çıktığı öğrenildi.
Kırıkkale'de 3 bin kişilik törenlerin yapıldığı tarihi saray bulundu
Kırıkkale'de devam eden kazı çalışmalarında, Hititlerden önceki Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait saraydaki bodrumda 3 bin kasenin bulunduğu ve o dönemde de kalabalık törenlerin yapıldığı tespit edildi.
LeBron James başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasında
Basketbolun yaşayan efsanelerinden LeBron James, başrolde yer aldığı Space Jam: Legacy filminin galasına ailesiyle birlikte katıldı. Film, 16 Temmuz'da vizyona giriyor.
Altın Portakal'da kategorilerine göre ödül miktarları
Antalya'da düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler arasından seçilecek En İyi Film, Altın Portakal heykelciğinin yanı sıra 300 bin lira olan para ödülünün de sahibi olacak.
Döktür Bi Şekspir oyunu açık hava sahnesinde
Tiyatro Ak’la Kara, Shakespeare’nin tüm oyunlarından esinlenerek hazırlanan 'Döktür Bi Şekspir' oyunu ile Göztepe Özgürlük Parkı’nda izleyecilerle buluşacak.
2 bin 700 yıllık anıt gün yüzüne çıkarılıyor
Afyonkarahisar'da, Frigya döneminden kalma 2 bin 700 yıllık Maltaş Anıtı'nın gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları sürüyor. 9 metre boyunda olduğu tahmin edilen eserin zamanla toprak altında kalan önemli bölümünün ortaya çıkarılması için ekip oluşturuldu.
Kylie Jenner sermayesinin kaynağını açıkladı
Kendi adını taşıyan kozmetik markasının sahibi olan ünlü yıldız Kylie Jenner, işleri büyütüyor. Bikini, mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlayan Jenner, başarısının temelini ve sermaye kaynağını anlattı.
9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarımı Yarışması başvuruları başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenecek 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'nin afişi için tasarım yarışması başvuruları başladı.
Şiirlerin efendisi Ece Ayhan anılıyor
Ardında çok sayıda unutulmaz şiir bırakan ve zorlu hayatını kaleme aldığı şiirlerle yaşanır hale getiren usta şairin vefatının ardından 19 yıl geçti.
Günlük burç yorumları - 13 Temmuz 2021
Astrolog Murat İpek'ten 13 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…