Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2021)

Şahan Gökbakar'ın villasının olduğu koydaki iskele için belediyeye 'kaldırılsın' yazısı

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel Mülktür' tabelası asmasıyla ilgili başlatılan inceleme tamamlandı. İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için de Büyükşehir Belediyesi'ne tutanak gönderildiği belirtildi. Villanın yapı kullanım izni olup olmadığına dair resmi kurumlarla yazışmaların ise devam ettiği kaydedildi.

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