Altın kapladığı taşın fiyatını 2 katına çıkardı (Magazin ve sanat turu: 14 Ağustos 2020)

Reklamlardan Hollywood yıldızlığına (En iyi Mila Kunis filmleri)



Henüz ilkokula giderken oyunculuk dersleri almaya başlayan Kunis, Beverly Hills Stüdyoları'ndaki oyunculuk kurslarına devam ederken, bir yandan da Barbie, Payless gibi çocuklara yönelik ürünler üreten firmaların televizyon reklamlarında rol alıyordu. İlk sinema deneyimini, 1995 yapımı Make a Wish, Molly adlı filmdeki Melinda karakteri ile gerçekleştiren Kunis, bugün dünyanın tanıdığı bir yıldıza dönüştü. 25 yılda zirveye çıkan oyuncu 37. doğum gününde dünyanın tanığı bir yıldız olarak giriyor. İşte kariyerine; Family Guy, Forgettin Sarah Marshall, The Book of Eli, Two and a Half Men ve Black Swan gibi unutulmaz projeler sığdıran Mila Kunis'in en iyi filmleri...

HABER DETAY - TIKLA OKU