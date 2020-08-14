Altın kapladığı taşın fiyatını 2 katına çıkardı (Magazin ve sanat turu: 14 Ağustos 2020)

14.08.2020 - 14:50
Nusret Gökçe altına kapladığı taşın fiyatını 2 katına çıkardı
Nusret Gökçe, Mykonos’ta yaptırdığı meşhur taşını altınla boyadı. Daha önce taşı için 1 milyon dolar isteyen Gökçe, fiyatını katladı.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeni evi
Prens Harry ve Meghan Markle, sessiz sedasız aldıkları Santa Barbara'daki yeni malikaneleriyle konuşulmaya devam ediyor. Ünlü çiftin sarayları andıran yeni evlerinden fotoğraflar tartışılırken yazar Janet Street Porter, Prens Harny'nin yaldızlı kafesten sıkılıp kaçacağını iddia etti.
Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu: Tüm kuralları yıkmak sizin elinizde
Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara’da Dicle'ye hayat verecek olan Ahsen Eroğlu karakteri ve dizi hakkında merak edilenler anlattı. 25 yaşındaki oyuncu "Oyunu kuralına göre oynamak ya da tüm kuralları yıkmak sizin elinizde" dedi.
Angelina Jolie çocuk şiddetine karşı uyardı
ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, corona virüs döneminde ev olan çocukların durumuna dikkat çekti. Oscar ödüllü oyuncu aile içi şiddet için duyarlı olma çağrısı yaptı.
The Weeknd'den Beyrut için bağış
George-Amal Clooney ve Toni Garrn'dan sonra The Weeknd de Beyrut'ta geçen hafta yaşanan patlamanın mağdurları için harekete geçti. Kanadalı RB şarkıcısı destek için 300 bin dolar bağışta bulundu.
Tom Cruise'un kızı Suri için tarikat planı
Eski Scientology müridi Leah Remini, Tom Cruise'un kızı Suri'yi büyüdüğünde tarikata sokmaya çalışacağını öne sürdü.
Berlusconi’nin 53 yaş küçük sevgilisi Marta Fascina ile ilişkisi resmileşti
İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin (83) 12 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Francesca Pascale'yi (34) 30 yaşındaki eski model Marta Fascina için terk ettiği iddiaları doğru çıktı. Berlusconi, partisinde milletvekili olan kendisinde 53 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi.
Reklamlardan Hollywood yıldızlığına (En iyi Mila Kunis filmleri)
Henüz ilkokula giderken oyunculuk dersleri almaya başlayan Kunis, Beverly Hills Stüdyoları'ndaki oyunculuk kurslarına devam ederken, bir yandan da Barbie, Payless gibi çocuklara yönelik ürünler üreten firmaların televizyon reklamlarında rol alıyordu. İlk sinema deneyimini, 1995 yapımı Make a Wish, Molly adlı filmdeki Melinda karakteri ile gerçekleştiren Kunis, bugün dünyanın tanıdığı bir yıldıza dönüştü. 25 yılda zirveye çıkan oyuncu 37. doğum gününde dünyanın tanığı bir yıldız olarak giriyor. İşte kariyerine; Family Guy, Forgettin Sarah Marshall, The Book of Eli, Two and a Half Men ve Black Swan gibi unutulmaz projeler sığdıran Mila Kunis'in en iyi filmleri...
İngiltere sahillerinin maskotu oldu: Fok balığı Sammy sörf yapıyor, güneşleniyor (Yazın tadını en çok o çıkardı)
İngiltere'nin Weymouth sahillerinde yaşayan Sammy isimli fok balığı, diğer hemcinslerine hiç benzemiyor. Sahilde güneşlenip kürek sörfü yapan fok, turistlerin adeta maskotu oldu.
Aamir Khan İstanbul'da
Hint Sinemasının dünyaca ünlü oyuncusu Aamir Khan ekibiyle birlikte yeni filminin mekan seçimi için İstanbul'a geldi.
Mehmet Ali Erbil taburcu oldu
Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nedeniyle aylarca yoğun bakım ünitesinde kalan ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil, hastaneden taburcu edildi.
Bozcaada Caz Festivali bu yıl çevrim içi gerçekleştirilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Bozcaada Caz Festivali bu yıl corona virüs tedbirleri kapsamında etkinliklerini, dijital ortam üzerinden sanatseverlerin beğenisine sunacak.
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Müzik dünyasının acılı kadını: Bergen
Acıların Kadını olarak anılan müzisyen ve arabesk şarkıcısı Bergen, vefatının 31. yılında yad ediliyor.
Trabzon'da kurulan Taşkın Müzesi açılışa hazırlanıyor
Sel, heyelan ve taşkın gibi doğal afetlerin sıkça yaşandığı Doğu Karadeniz'de, halkı bilinçlendirmek amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı 22'nci Bölge Müdürlüğü'nce Trabzon'da kurulan Taşkın Müzesi, açılışa hazırlanıyor. Sanal ortamda taşkın anı yaşatılan dünyadaki ilk interaktif taşkın müzesi, açılışın ardından ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlayacak.
Menajerimi Ara 1. bölüm 2. fragman
Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Menajerimi Ara'nın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Görevimiz Tehlike 7 setinde kaza
Tom Cruise'un, Ethan Hunt rolüyle bir kez daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığı Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) İngiltere'deki çekimlerine sette yaşanan kaza nedeniyle ara verildi.
Türkiye’de sadece iki tane var, gören hayran kalıyor
Türkiye’de özelliklerine göre sadece iki tane olan 1950’li yıllardan kalma körüklü fotoğraf makinesi, meraklılarını kendine hayran bırakıyor.
Yüzlerce yıllık bir lezzet efsanesi: Keskin tavası
Kırıkkale'de, sebze ve kuzu etinden yapılan yüzlerce yıllık lezzet olan Keskin tavası, kentin en önemli lezzeti olarak öne çıkıyor.
Bin 200 yıllık Tibet Kilisesi'nin saklı tarihi gün yüzüne çıkartılıyor
Artvin’de bin 200 yıllık tarihe sahip Tibet Kilisesinde arkeolojik kazı çalışmasına başlandı. Kazı çalışmasında kilisenin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.
Bir Demet Tiyatro tekrar bölümleriyle Star'da
Bir döneme damga vuran ve en çok izlenen komedi programlarının başında gelen Bir Demet Tiyatro, 25 yıl önce yayınlanan bölümleriyle yeniden seyirci karşısında. Türkiye’nin ilk seyircili sitcom'u ve en uzun soluklu televizyon dizisi olan Bir Demet Tiyatro, tekrar bölümleriyle her Cumartesi ve Pazar, Star’da...
Instagram'ın yeni fenomeni Manchester
Bacakları sadece 10 santim olan Manchester, Instagram'daki hayvarseverlerin yeni gözdesi oldu.
Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi tekrar ziyarete açıldı
Pandemi sürecinde geçici olarak kapatılan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte kontrollü bir şekilde yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.