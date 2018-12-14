Magazin ve sanat turu (14 Aralık 2018)

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Hakan: Muhafız (The Protector) izleyiciyle buluştu. 10 bölümü yayınlanan Netflix'in ilk Türk dizisi, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'ye 9.4 gibi çok yüksek bir puanla giriş yaptı. Ancak dizi henüz en popülerle kategorisinde kendine yer bulamadı. The Protector'ın bu puanı sürdürüp sürderemeyeceği ise merak konusu oldu. İşte IMDb'de tüm zamanların en iyi Netflix dizileri ve puanları...