Magazin ve sanat turu (14 Aralık 2018)
14 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN İNSAN HALLERİ
14 yıldır Atatürk Havalimanı'nda çalışan Mustafa Çankaya, fotoğrafa olan ilgisini çalıştığı ortamla birleştirmek istedi. Atatürk Havalimanı'ndaki insan çeşitliliği ve farklı kültürlerden ilham alan Çankaya, 100countries100faces (100yüz100ülke) projesine başladı...
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PODYUMUN KRALİÇESİ BELLİ OLDU
2002 yılından beri dünyanın en çok kazanan modeli seçilen Gisele Bundchen'in tahtını geçtiğimiz yıl ele geçiren Kendall Jenner, 2018 yılının da en çok kazanan modeli unvanını kazandı. İşte Forbes'un verilerine göne yılın en çok kazanan modelleri...
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NESRİN CAVADZADE: TAŞ GİBİ GİDİYORUM, TAŞ GİBİ ÇIKIYORUMLa Casa de Papel'de rol alacağı iddialarıyla gündeme gelen Nesrin Cavadzade, hücre terapisi gördüğünü söyleyerek "Ben bu cihaz sayesinde sete taş gibi gidiyorum, taş gibi çıkıyorum" dedi.
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MUHAFIZ'IN IMDb GİRİŞ PUANI BELLİ OLDUÇağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Hakan: Muhafız (The Protector) izleyiciyle buluştu. 10 bölümü yayınlanan Netflix'in ilk Türk dizisi, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'ye 9.4 gibi çok yüksek bir puanla giriş yaptı. Ancak dizi henüz en popülerle kategorisinde kendine yer bulamadı. The Protector'ın bu puanı sürdürüp sürderemeyeceği ise merak konusu oldu. İşte IMDb'de tüm zamanların en iyi Netflix dizileri ve puanları...
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VICTORIA'S SECRET MELEĞİNDEN MAKYAJSIZ PAYLAŞIMEkran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Victoria's Secret meleği Taylor Hill sıfır makyajıylı hali dikkat çekti.
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ŞAHAN'DAN TARKAN TAKLİDİ
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Tarkan'ın dün Instagram sayfasında paylaştığı videoyu ti'ye aldı.
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NUSRET GÖKÇE, GONCA VUSLATERİ VE AMİNE GÜLŞE ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI YAYINLADIGonca Vuslateri, Nusret Gökçe ve Amine Gülşe çocukluk yıllarına ait kareleri sosyal medyadan yayınladı. Bu ünlüler çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
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KONSERDEKİ HAYRANLARINI GİZLİCE FOTOĞRAFLATTIABD'li pop yıldızı Taylor Swift’in, takıntılı hayranlarını tespit etmek için geçen mayısta verdiği bir konserde yüz tanıma teknolojisi kullandığı ortaya çıktı.
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SANATÇILARDAN ÖYKÜ ARİN İÇİN DONÖR ÇAĞRISIŞarkıcı Feridun Düzağaç, oyuncular Demet Akbağ ve Güven Kıraç'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar, nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile diğer lösemili çocuklar için donör olunması çağrısında bulundu.
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23 YAŞINDA SÜPER MODEL HAKKINDA BİLMENİZ GERETER 23 ŞEY
Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner bu yıl da Forbes'un Dünyanın en çok kazanan mankenler listesinde zirveye yerleşti. İşte 22.5 milyon dolarlık geliriyle podyumların kraliçesi olduğu ilan eden 23 yaşındaki süpermodel hakkında bilmeniz gereken 23 şey
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ANLAŞMALI BOŞANMA ÇEKİŞMELİ DAVAYA DÖNÜŞTÜEski milli futbolcu Emre Aşık’ın anlaşmalı açtığı boşanma davası, eşi Yağmur Aşık’ın anlaşma protokolüne itiraz ederek karşı dava açmasıyla çekişmeli davaya dönüştü. Mahkeme dava süresince Emre Aşık’ın eşi için 10 bin lira ve 3 çocuğu için de 5’er bin liradan olmak üzere toplamda aylık 25 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.
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100 MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN BİTTİHindistan'ın en zengini olan Mukesh Ambani’nin 27 yaşındaki kızı Isha Ambani ile ülkenin bir başka milyarderinin 33 yaşındaki oğlu Anand Piramal’ın düğünü 5 gün 5 gece sonunda bitti. Yıldızlar geçidine dönüşehn düğünün 100 milyon dolara mal olduğu konuşuluyor.
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HAFTANIN FİLMLERİ
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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YENİ NESİL HABABAM SINIFI'NDAN İLK KARELERYeni karakterleri ve yeni jenerasyona uyarlanmış hikayesiyle beyazperdeye uyarlananan Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı'ndan ilk kareler yayınlandı.
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KARDEŞ OLAN ÜNLÜ İSİMLER
Hollywood'un en yetenekli ailelerini keyfedin... İşte gerçek hayatta kardeş olan Hollywood yıldızları.
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"KURBAĞA YEMİŞ OLMAYI ÜZERİMDEN ATAMADIM"Yanımda Kal filminde Çağlar Ertuğrul ile başrolü paylaşan Meriç Aral, kurbağa bacağı yediğini belirterek, "Bir daha yiyeceğimi sanmıyorum; çiğnemeden yuttum diyebilirim. Pek hoşlanmadım. Hele set bittikten ve o akşam eve gittikten sonra düşünüp düşünüp kötü hissettim. Aslında sanırım tadı çok kötü değildi ama kurbağa yemiş olma fikrini uzun süre üstümden atamadım" dedi.
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JASON MOMOA'DAN HAKA DANSI (AQUAMAN)
Jason Momoa, başrolünde oynadığı Aquaman filminin prömiyerinde geleneksel haka dansı yaptı.
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SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
İki aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, şovmenin son durumu hakkında bilgi verdi.
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NARCOS: MEXICO İKİNCİ SEZON BAŞROLÜ BELLİ OLDUNetflix, ilk sezonun başrolü Diego Luna’nın 2. sezonda da devam edeceğini açıklarken Luna'ya bu kez Scoot McNairy’nin eşlik edeceğini duyurdu.
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İSTANBULLU GELİN'DE CAN GOX RÜZGARI (YALNIZIM BEN)Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 66. yeni bölüm 2. fragmanına Can Gox'un Yalnızım Ben şarkısı damga vurdu.
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TEK SOLUKTA İZLENEN DİZİLER
Online dizi e film servisi Netflix kullanıcıların tüm bölümler bitene kadar izlediği ilk 10 diziyi açıkladı
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EDA TAŞPINAR MİLANO METROSUNDAGösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. Son olarak Eda Taşpınar metrodan bir fotoğraf paylaştı. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen yerli ve yabancı ünlü isimlerden bazıları...
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ROMA DÖNEMİNE AİT 2 BİN YILLIK KÜVET SERGİLENİYORTokat Müzesi'nde sergilenen Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık aslan figürlü banyo küveti ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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GÜLBEN ERGEN: NAZAR ETME NE OLUR
Pilates yaparken fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen "Nazar etme ne olur çalış senin de olur" notu düşmeyi ihmal etmedi.
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VICTORIA'S SECRET MODELİNDEN PROTESTO
18 yaşında keşfedilen Victoria's Secret modeli Kelly Gale, fast food çılgınlığına dikkat çekmek için ilginç bir eylem yaptı.
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CARY MEMORIAL KÜTÜPHANESİ'NDE TÜRKÇE KÖŞESİABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Lexington kentindeki tarihi Cary Memorial Kütüphanesi'nde Türk vatandaşların bağışladığı kitaplarla oluşturulan "Türkçe Köşesi" açıldı.
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'DANYAL PEYGAMBER KABARTMASI BULUNDU'Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ev inşaatı sırasında bulunan ve Akşehir Müzesi'ne teslim edilen taş eserin Danyal Peygamber kabartması olduğu belirlendi.
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TARA PODYUMA ÇIKTI (MİSS UNİVERSE'TE HEDEF BİRİNCİLİK)Miss Turkey 2018'de ikinci olan ve Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Miss Universe'te (Kainat Güzeli) Türkiye'yi temsil eden Tara De Vries podyuma çıktı. Mayo ve gece kıyafetleriyle göz dolduran Tara, "Ülkemi temsil etmek o kadar büyük bir onur ki; tüm desteğiniz için gerçekten müteşekkirim" dedi.
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YILIN EN İYİ ALBÜMLERİMüzik dinleme alışkanlıklarında dijital platformlar favori olsa da albüm devri kapanmıyor. İşte Billboard müzik eleştirmenlerine göre 2018'in en iyi 50 albümü...
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