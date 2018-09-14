Magazin ve sanat turu (14 Eylül 2018)
ntv.com.tr
14 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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1
KENDALL JENNER'IN ÖZEL FOTOĞRAFLARI İNTERNETE SIZDIRILDI
Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner’ın bir kitap için çektirdiği çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı.
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2
DEMET AKALIN: BEN SİZE BU EVİ BU HALE GETİRECEK NE YAPTIM?
Demet Akalın, haciz için gelen memurların evindeki eşyaları kullanılamaz hale getirmesine isyanını sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla dile getirdi.
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3
CANER ERKİN'İN OĞLUNA KAYYUM ATANACAK
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için eski eşi Asena Atalay'a açtığı davada mahkeme, kayyum atanmasına karar verdi. Kayyumun çocuk için ödenecek nafakanın yönetimi için verildiği öğrenildi. Milli futbolcu daha önce, eski eşini çocuğu için değil kendisi için daha fazla para istemekle suçlayarak, “Oğlumu para için kullanıyor” demişti.
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4
LADY GAGA TECAVÜZE UĞRAMASINDAN SONRA YAKALANDIĞI HASTALIĞI ANLATTI
Lady Gaga, 19 yaşındayken tecavüze uğradığını daha önce itiraf etmişti. Ünlü şarkıcı bu defa, tecavüz olayı sonrasında yakalandığı hastalığı açıkladı.
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5
EUROVİSİON PROTESTOLARI GERİ ADIM ATTIRDI
Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleri dolayısıyla tepki çeken ve hakkında boykot çağrısı yapılan İsrail, geri adım atarak, gelecek yıl yapılacak yarışmayı Kudüs yerine Tel Aviv’de yapma kararı aldı.
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6
MÜJDE AR ANNESİ AYSEL GÜREL ADINA OKUL YAPTIRIYOR
Oyuncu Müjde Ar, 2008 yılında hayatını kaybeden ünlü söz yazarı annesi Aysel Gürel’in adını yaşatmak için Doğu’da okul yaptırmaya karar verdi.
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7
KIT HARINGTON’DAN İLGİNÇ GAME OF THRONES FİNALİ YORUMU
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle dünya çapında bir şöhret yakalayan Kit Harington, dizinin merakla beklenen sekizinci ve final sezonuyla ilgili ilk kez konuştu.
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8
DERYA ŞENSOY KURAL BOZDU
Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızları Derya Şensoy, ablasının düğününe oyuncu Sarp Levendoğlu ile birlikte katıldı. Evlilik yıktığı iddiasıyla gündeme gelen ilişkisini daha önce hep yalanlayan Derya Şensoy, paylaştığı fotoğrafla kural bozdu.
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9
4'Ü YERLİ 11 YENİ FİLM VİZYONDA
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 11 film vizyona girdi
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10
ÖZGE BORAK, BEYONCE’NİN ROLÜNÜ OYNAYACAK
Ünlü oyuncu Özge Borak, Rock Müzikaller'de Beyonce’nin canlandırdığı Deena olarak seyirci karşısına çıkacak.
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11
TACİZ Mİ FLÖRT MÜ? HARVEY WEINSTEIN DAVASINDA ABD MEDYASI İKİYE BÖLÜNDÜ
Adı taciz ve cinsel saldırı iddialarına karışan ünlü yapımcı Harvey Weinstein'e ait yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Weinstein genç bir kadına uygunsuz davranışlarda bulunurken görülüyor. Ancak Weinstein'in avukatları bunun bir taciz değil flörtleşme olduğu üzerine savunma yaptı. ABD medyası da bu konuda ikiye bölündü.
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12
'AFGAN CHARLIE CHAPLIN' TEHDİTLERE RAĞMEN HALKI GÜLDÜRMEK İSTİYOR
Sık sık bombaların patladığı, saldırı haberlerinin geldiği Afganistan'da bugünlerde bir kişi gözyaşına dur demek için kolları sıvadı. O kişi Afganların Charlie Chaplin'i komedyen Kerim Asir, bombaların patladığı sokaklarda halka moral vermeye çalışıyor.
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13
RIHANNA KANSER HASTASI ÇOCUKLARI UNUTMADI
Rihanna, kanser hastası çocuklar için kurduğu Clara Lionel Vakfı yararına düzenlediği Diamond Ball etkinliğinin yıldızı oldu.
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14
YILMAZ ERDOĞAN 'DELİ EMİN' ŞENLİĞİNDE
14.09.2018 - 10:38Van'ın Gevaş Belediyesince organize edilen ve sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın da katıldığı "3. Vizontele Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.
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15
7. ULUSLARARASI KLARNET FESTİVALİ'NDE CEM KARACA ANILDI
7. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında her yıl gerçekleştirilen ‘Ustaya Saygı’ konseri bu sene Cem Karaca anısına düzenlendi. 7. Uluslararası Klarnet Festivali ilk olarak cumartesi günü saat 22.00’de, tekrarıyla da pazar günü saat 18.30’da Kral TV’de ekrana gelecek.
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16
MARIAH CAREY'DEN YENİ SİNGLE
Dünyada 200 milyondan fazla albüm satan dünyaca ünlü sanatçı Mariah Carey yeni şarkısı GTFO ile müzik dünyasına geri döndü.
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COMTEMPORARY İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM
Yoğun ve yorucu bir gündemin ortasındayken şehrin en değerli çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan Contemporary İstanbul (CI), hepimize bir nebze olsun nefes aldırmaya hazırlanıyor. Bu yıl 13’üncü yaşına giren fuar, 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında dünyanın farklı coğrafyalarındaki galerilerden çarpıcı eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.
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JENNIFER ANISTON'IN YENİ FİLMİ NETFLİX’TE
Netflix, Jennifer Aniston’un yeni komedi filmi Dumplin’in gösterim hakkını satın aldı. Filmi bu yıl Netflix platformunda ve seçili sinemalarda gösterime sokmayı planlıyor.
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19
ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR ANKARA'YA GELDİ
Anadolu Ajansı'nın, "İstanbul Photo Awards 2018" yarışmasında ödül kazanan fotoğraflar Ankara'da sergileniyor. Yılın fotoğrafı Arakan'da çekildi. Fotoğraflar Ankara'dan sonra Newyork'ta Birleşmiş Milletler binasında sergilenecek. Sergi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.
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FIZY İSTANBUL MÜZİK HAFTASI BAŞLIYOR
Fizy İstanbul Müzik Haftası, Kalben, Ayhan Sicimoğlu, MFÖ, Athena, Bülent Ortaçgil, Teoman, Şebnem Ferah, Kenan Doğulu, Selda Bağcan, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi ve Gripin gibi usta müzisyenleri bir araya getirecek.