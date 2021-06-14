Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021)

11 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

14.06.2021 - 17:31

Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 1

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun NATO zirvesine damga vuran çorapları

NATO karargahındaki zirveye katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yine renkli çoraplarıyla gündem olmayı başardı.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 2

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak velayet kararını temyize taşıdı

Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt ile sürdürdükleri velayet mücadelesinde mahkemeden ‘ortak velayet’ kararı çıkmasının ardından temyize başvurdu. Kararın çocuklarının yüksek yararına hizmet etmediğini savunan Jolie, eski eşinin aile içi şiddet uyguladığına dair kanıtlar sunmaya hazırlanıyor.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 3

Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay 68 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tekay, "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun" ve "Yorgunum dostlarım" adlı şarkıların da arasında olduğu çok sayıda unutulmaz besteye imza atmıştı.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 4

Tacizci, Kylie Jenner’ın evine zorla girmeye çalıştı

Ünlü reality show yıldızı ve girişimci Kylie Jenner'ın başı, evine zorla girmeye çalışan bir tacizciyle derde girdi. Jenner'a ilan-ı aşk etmeden evden ayrılmayacağını söyleyerek güvenlik görevlilerine direnen tacizci, polis tarafından tutuklandı.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 5

Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay'a ünlü isimlerden duygusal veda

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, Vurgun, Unuturum Diye Yorma Kendini, Yorgunum, Aradığın Aşkı Buldun Mu gibi çok sayıda şarkıya imza atan Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Emel Sayın, Nilüfer, Armağan Çağlayan gibi birlikte çalıştığı ünlü isimler Selçuk Tekay'ın vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sanatçıya veda etti.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 6

Amerikalı oyuncu Ned Beatty hayatını kaybetti

Şebeke, Kurtuluş ve Superman filmlerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan ABD'li sinema oyuncusu Ned Beatty, 83 yaşında hayata veda etti.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 7

Can Bonomo'dan oğlu Roman'la ilk fotoğraf

Oyuncu Öykü Karayel ile evli olan şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 8

Yeniden bir araya gelen Sex and the City ekibinden ilk fotoğraflar

90'lı yıllara damga vuran Sex and the City dizisi yeniden ekrana dönüyor. Başrol oyuncusu Sarah Jessica Parker, 'And Just Like That' adlı mini diziden kareleri paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 9

Köpeklerin kavgasını ayırmaya çalışan Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu

Başrolde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisine veda eden oyuncu Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandı. Hastanede çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, yaşadıklarını aktardı.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 10

Sessiz Bir Yer 2 pandemide ABD seyirci rekorunu kırdı

Emily Blunt'ın başrolde yer aldığı Sessiz bir Yer 2 (A Quiet Place 2) filmi, salgın döneminde 100 milyon doları aşan hasılatıyla rekora imza attı.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 11

Halis Serbest'in itirazına karşı Bergen filminin yapımcısından açıklama

Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp bir gözünü kaybetmesine neden olan, ardından onu öldüren eşi Halis Serbest, Bergen'in hayatının filme konu edilmesine karşı çıkmıştı. Filmin yapım şirketinden açıklama geldi: Bergen’i asla yalnız bırakmayacağız!

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 12

Yeni dizi Ada Masalı'ndan yeni afiş

Star’ın yaz aylarına damga vuracak dizisi Ada Masalı’ndan yeni bir afiş yayınlandı. Dizinin başrollerinde yer alan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un birlikte yer aldığı afiş, dikkatleri bu yazın çok konuşulacak ikilisinin üzerine çekiyor.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 13

Mark Eliyahu ve Cem Adrian'dan ortak Türkçe şarkı

Dünya çapında tanınan İsrailli besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu ile yorumcu Cem Adrian ortak bir Türkçe şarkıya imza attı. Derinlerde adlı şarkı, çarşambadan itibaren tüm dijital platformlarda dinlenebilecek.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 14

Hayatını kaybeden YouTuber Alex Dragomir'in son mesajı internette viral oldu

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 17 yaşındaki ünlü YouTuber Alex Dragomir hayatını kaybetti. Genç YouTuber'ın son mesajı, ölümünün ardından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 15

24. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali sona erdi

Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde 33 ülkeden tam 64 film izleyici karşısına çıktı. Festivalde Nur Sürer’e Onur Ödülü; Ayta Sözeri, Ekin Fil ve Gülin Üstün’e Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Ahsen Eroğlu’ya Genç Cadı Ödülü verildi.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 16

Ata Demirer'den Fatih Terim taklidi

Ata Demirer, Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim'in taklidini yaptı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Demirer, takipçilerinden büyük övgü aldı.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 17

Menajerimi Ara 42. yeni bölüm ön izleme sahnesi

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 42. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede Ceyda, Kıraç’ın Gülin’e karşı olan samimi tavrını kıskanıyor.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 18

Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi ABD'de 'En İyi Film' ödülü kazandı

Senarist, yönetmen ve yapımcı Kaan Ali Taşkın imzası taşıyan Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi adlı film, Houston Uluslararası Spor Filmi Festivali'nde 'En İyi Uzun Metraj Film' ödülünü kazandı.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 19

Antalya'da 274 tarihi eser ele geçirildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen operasyonda Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 20

Yassıçal çuha dokuması coğrafi işaret yolunda

Amasya'da üretilen ‘Yassıçal çuha dokuması’ annelerden kızlarına aktarılan bir kültürel miras olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 250 yıllık tarihi olan bu dokumacılık sanatının yaşatılması için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 21

survivor'da elenen isim belli oldu (Batuhan Karacakaya kimdir? - 13 Haziran 2021 Survivor)

Survivor'da dün akşam ilk önce ekrana Türk – Yunan ödül oyunu geldi. Bahamalar ödüllü oyunda mavi takım ile kırmızı takım karmaları arasında müthiş mücadele yaşandı. Sonrasında eleme konseyinde gözler Acun Ilıcalı’nın açıklayacağı Survivor’dan elenen isimde oldu. Survivor'da bu hafta eleme potasına giren Batuhan, Aleyna ve Ayşe elenmemek için mücadele etti. Peki, Survivor’da kim elendi? Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı, adaya veda isim hakkında ne dedi? İşte 13 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

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Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021) - 22

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 14 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

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