Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2021)

survivor'da elenen isim belli oldu (Batuhan Karacakaya kimdir? - 13 Haziran 2021 Survivor)

Survivor'da dün akşam ilk önce ekrana Türk – Yunan ödül oyunu geldi. Bahamalar ödüllü oyunda mavi takım ile kırmızı takım karmaları arasında müthiş mücadele yaşandı. Sonrasında eleme konseyinde gözler Acun Ilıcalı’nın açıklayacağı Survivor’dan elenen isimde oldu. Survivor'da bu hafta eleme potasına giren Batuhan, Aleyna ve Ayşe elenmemek için mücadele etti. Peki, Survivor’da kim elendi? Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı, adaya veda isim hakkında ne dedi? İşte 13 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

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