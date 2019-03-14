Magazin ve sanat turu (14 Mart 2019)
ntv.com.tr
14 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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KRALİYET BEBEĞİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADIMeghan Markle, doğuma kadar artık kraliyet ailesi adına resmi etkinliklerde yer almayacak. Doğum iznine çıkan Düşes’in gelecek ayın ortalarında bebeğini dünyaya getirmesi bekleniyor.
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AŞK GRAFİĞİ (25'TE TERK EDİYOR)Sosyal medya kullanıcıları Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatıyla ilgili bir grafik hazırladılar. Buna göre Leonardo Di Caprio sevgililerinin mutlaka 25 yaş altında olmasını istiyor, yaş alan sevgililerinden ayrılıyor. Hollywood'da bilinen ve kulaktan kulağa fısıldanan bu gerçek yeniden herkesin dilinde...
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DEMET AKBAĞ'DAN EŞİNE ZOR GÖREV (SEVENLERİ YALNIZ BIRKAMADI)İzmir'in Narlıdere ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi bugün yapıldı. Cenaze töreninin düzenlendiği camide eşine son görev için hazır bulunan gözyaşları içindeki Akbağ'ı dostları teselli etti. Çika'nın daha önce eşi Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği, vasiyeti gereği de burada son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi. Törene sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
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ADRIANA LIMA'DAN METİN HARA'YA İKİ ŞARTAyrılık iddiaları ve ilişkilerindeki krizle gündeme gelen Dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima ile Metin Hara buluştu. Birlikteliğe devam etmek için Lima'dan Hara'ya iki şart geldi.
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KIYAFETİ YÜZÜNDEN UÇAĞA ALINMADI (VİRAL OLDU)Dünya Emily O'Connor'ın kıyafeti yüzünden uçağı alınmamasını konuşuyor. 21 yaşındaki kadın, kıyafeti uygun bulunmadığı için kuzeninin ceketini giyerek uçağa binebildiğini sosyal medyada paylaştı, mesajı viral oldu. BBC ve CNN International O'Connor'ın yaşadıklarını yazdı. Havayolu şirketi personelin hatalı tavrı için özür diledi. (Fotoğrafları: emilyroseoconnor_ / Instagram)
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FİNAL İÇİN ÇARPICI TESPİTLER VE BAHİSLERGame of Thrones’un 14 Nisan 2019'da başlayacak 8. final sezonu için nefesler tutuldu. Dizinin başlamasına 1 ay kala yeni sezon öncesi yabancı bir bahis sitesi, Game of Thrones'taki tüm karakterlerin ölümlerinin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili çarpıcı oranlarını açıkladı. 2 bin yaşayan ve ölmüş karakterin datalarını inceleyen data uzmanı Taylor Larkin ise algoritmayla dizinin 8. sezonunda ölebilecek karakterlerin yüzdelerini hesapladı.
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AYNI GÜN HEM BABA HEM DEDE OLDUOyuncu Sinem Öztürk ile birlikte bebeklerini kucağına alan Ayla, Müslüm ve Çiçero gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, "Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum" dedi.
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YILLAR SONRA KUZULARIN SESSİZLİĞİ İTİRAFIKült korku filmi Kuzuların Sessizliği’nde başrolleri Anthony Hopkins’le paylaşan Jodie Foster’dan yıllar sonra filmle ilgili itiraf geldi. Foster, Hopkins’in korkutucu sesine karşı oynarken korktuğunu söyledi.
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SNEİJDER EŞİNE ŞİDDET Mİ UYGULADI?Hollanda basını ihanet iddialarından sonra Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau'nun ayrılık kararının arkasında şiddet olduğunu iddia etti.
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TAKLİT ETTİĞİ KİŞİNİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIKim Kardashian'ın dikkat çeken stilinin 90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell'in taklidi olduğu ortaya çıktı. İşte Campbell'in 90'lı yıllarda giydiği kıyafetlerin Kardashian versiyonları...
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PENELOPE CRUZ VE ANTONIO BANDERAS GALADA BULUŞTUHollywood’un iki önemli İspanyol oyuncusu Penelope Cruz ve Antonio Banderas, Pedro Almodovar’ın yeni filmi Dolor y Gloria için bir araya geldi. İkili galada birlikte poz verdi.
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"AHMET KAYA FİLMİNİ ÇEKEN PİŞMAN OLUR"43 yaşında hayata veda eden Ahmet Kaya'yı anlatacak filmin çekim hazırlıklarının başladığı iddiaları üzerine konuşan kardeş Mustafa Kaya, "Bizden izinsiz film çeken pişman olur!" dedi.
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DALIŞ USTASINDAN SUALTI DÜNYASIBahamalar doğumlu fotoğrafçı, film yapımcısı ve aynı zamanda dalgıç olan André Musgrove, sualtı dalışları yaparak göz alıcı fotoğraflar çekiyor. İşte Musgrove’nin Bahamalar’da Nassau adlı adada dalış yaparak yakaladığı dikkat çekici sualtı fotoğrafları...
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"YİNE BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARA BAŞLADIM"Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra kızlarının nafaka davasıyla da gündeme gelen Şeyma Subaşı tatil için Maldivler'e gitti. Subaşı buradan yayınladığı fotoğraflardan birinde, "Yine bikinili fotoğraflara başladım" ifadelerini kullandı.
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MÜZİKALİ GELİYORBritney Spears’ın hit şarkılarından oluşan ve şarkıcının pop tarihini anlatan müzikal komedi Broadway'de sahnelenecek.
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BERGÜZAR KOREL: HADDİMİ BİLİYORUM
Özel gecelerde sahne alan oyuncu Bergüzar Korel, “Henüz çok başındayım. Haddimi bilmeyi seviyorum. Talep olursa konser veririm” ifadelerini kullandı.
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SIZLANMALAR BAHÇESİ PARİS'TE
Mehmet Güleryüz’ün Sızlanmalar Bahçesi adlı sergisi bugün Paris’te açılıyor | NTV Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz'ün Sızlanmalar Bahçesi başlıklı desen sergisi bugün Paris'te açılıyor. Sergi, 6 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
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QUARESMA'NIN YENİ İMAJI (BIYIKLI ÜNLÜLERE KATILDI)Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma yeni imajıyla gündemde. Portekizli futbolcunun bıyık bırakması akıllara bıyık modelleri ile milyonlara ilham veren ve bir döneme damga vuran ünlü isimleri getirdi...
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ARTANKARA 5. ÇAĞDAŞ SANAT FUARI AÇILDIYurt içinden ve yurt dışından sanat galerilerini bir araya getiren ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, kapılarını 5'inci kez açtı.
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AVENGERS: ENDGAME’DEN YENİ AFİŞ
Marvel'in en başarılı yapımlarından Avengers: Infinity War'ın (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) devam filmi Avengers: Endgame'in yeni afişi yayınlandı.
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OYUNCU LEVENT BECEREN YAŞAMINI YİTİRDİAntalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Beceren (58), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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KADİR İNANIR KAPI İLE BEYAZPERDEYE DÖNÜYORÜnlü oyuncu Kadir İnanır'ın uzun yıllar sonra sinemaya döndüğü Kapı adlı film, 12 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
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PİRAMİTLERE KUŞ BAKIŞIMaceraperest ikili İngiliz Karine Joly ile Fransız Gregory Cozier, Mısır'ın 4 bin yıllık piramitlerine nazır serbest dalış yaptı. 4 bin 572 metrede uçaktan atlayan ikili, havada insan sörfü şekli alarak büyüleyici bir şov sergiledi. O anların fotoğraflarını da çiftle birlikte paraşütle atlayan Fransız fotoğrafçı Ewan Cookie çekti. Maceraperestler atlayışlarını Instagram hesabından paylaştı...
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ARA GÜLER’İN KİTABI AÇIK ARTIRMADA (ÜNLÜLER TALİP)Usta sanatçı Ara Güler’in hayattayken çektiği İstanbul fotoğrafları özel bir kitapta buluştu. 17 Mart’ta açık artırmaya sunulacak olan ve sadece bir adet üretilen kitaba Tarkan başta olmak üzere birçok ünlü isim talip oldu.
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ÖDÜLLÜ TASARIM (SADECE BAKAN KİŞİ GÜLÜMSEDİĞİ ZAMAN AYNAYA DÖNÜŞÜYOR)
ArtAnkara Çağdaş Sanatlar Fuarı'nda sergilenen eserler arasında yer alan ödüllü tasarım "mürror", sadece bakan kişi gülümsediği zaman aynaya dönüşüyor.
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SAFRANBOLU HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLERSafranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümü dolayısıyla, 2019 Karabük Kültür ve Sanat Buluşmaları kapsamında, TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan Emanetim Safranbolu belgesel filminin galası gerçekleştirildi. İşte UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümünde Safranbolu hakkında bilmeniz gerekenler...
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