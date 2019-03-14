Magazin ve sanat turu (14 Mart 2019)

Game of Thrones’un 14 Nisan 2019'da başlayacak 8. final sezonu için nefesler tutuldu. Dizinin başlamasına 1 ay kala yeni sezon öncesi yabancı bir bahis sitesi, Game of Thrones'taki tüm karakterlerin ölümlerinin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili çarpıcı oranlarını açıkladı. 2 bin yaşayan ve ölmüş karakterin datalarını inceleyen data uzmanı Taylor Larkin ise algoritmayla dizinin 8. sezonunda ölebilecek karakterlerin yüzdelerini hesapladı.