Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021)

14.04.2021 - 17:23
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes uzaylı yaraları dövmesi yaptırdı
Teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın şarkıcı sevgilisi Grimes, yeni sırt dövmesinin fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Dövmeye 'uzaylı yaraları' adını verdi.
Kanye West'in Kim Kardashian'dan boşanma talepleri ortaya çıktı
Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın kendisine açtığı boşanma davasına ilk kez resmi olarak mahkemeye başvurarak karşılık verdi. West, yedi yıllık evliliğini bitirirken, Kardashian'dan taleplerini mahkemeye sundu.
Fazıl Say'dan Fenerbahçeli futbolculara sanatsal öneriler
Fenerbahçeli sanatçı Fazıl Say sosyal medyadan futbolculara sanatsal önerilerde bulundu. Say, futbolculara Miles Davis dinlemeyi, Nazım Hikmet ile Pir Sultan Abdal okumayı ve Claude Monet resimlerini incelemeyi önerdi.
Georgia'dan kaçan kaçana: Will Smith yeni filminin çekim yerini değiştirdi
Hollywood yıldızı Will Smith ve ünlü yönetmen Antoine Fuqua, Georgia eyaletindeki yeni seçim kanuna tepki olara yeni filmleri Emancipation'ın çekim yerini değiştireceklerini açıkladı.
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Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası
Prens Philip'in cenazesine hamileliği nedeniyle katılmayacağı açıklanan Meghan Markle'ın asıl gitmeme nedeniyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atılırken, Düşes'in Kraliçe Elizabeth'i aradığı da iddialar arasında.
Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin'den evlilik açıklaması: Çocuk olmadıkça gerek yok
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral çifti objektiflere yansıdı. İkiliden Marcus Aral, "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok" ifadelerini kullandı. Şahin ise "Arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Hayatta öyle şeyler düşünmem şu an, yok" dedi.
Dwayne Johnson: Halkın istediği buysa başkanlığa aday olurum
The Rock (Kaya) lakaplı eski profesyonel güreşçi ve eski Amerikan futbolu oyuncusu Hollywood yıldızı Dwayne Johnson anket sonuçlarının başkan adaylığını desteklemesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.
Adana Ulu Camii'nin kayıp çinileri Londra'dan çıktı
Kanuni Sultan Süleyman portresi ile gündeme gelen Londra'daki müzayedenin perde arkasından 19 yıl önceki soygunun izleri çıktı. Adana Ulu Camii'nden çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si, müzayede kataloğunda tespit edildi. Türkiye, 500 senelik tarihi çinilerin satışını sessiz sedasız yaptığı bir operasyonla durdurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın, Interpol kanalıyla da aranan eserlerin Türkiye'ye iadesi için çalışma başlattığı, Sotheby's Müzayede Evi'nin eserin iadesini yapmaması durumunda hukuki yollara başvuracağı belirtildi.
Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Geçtiğimiz günlerden hayatını kaybeden eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Vanessa Bryant'tan emniyet çalışanlarına kaza fotoğrafı paylaşma davası
Vanessa Bryant, Los Angeles Emniyet Müdürülüğü polislerini, NBA yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant'ın hayatlarını kayvetlerine yol açan helikopter kazası sonrası çekilen ceset fotoğraflarını yaymakla suçladı.
Hugh Jackman'dan Deborra-Lee Furnes'a: Henüz yeni başladık
Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, eşi Deborra-Lee Furnes ile evliliklerinin 25’inci yılını aşk dolu bir notla kutladı.
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Osmanlı eserleri ve Atatürk'ün ceketi müzayedede
Sultan Abdülaziz Han'ın altın pırlantalı murassa enfiye kutusu, 'Altın Çağ' Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma'ya ait 1683 tarihli başyapıtı 'Lectio Religio, Sultan 3. Selim Han'ın tahta çıktığı sene Mescid-i Nebevi için yaptırdığı Puşide-i Şerife müzayedede açık artırmaya çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün güderi ceketi de açık artırmaya çıkıyor. Ceketin geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Ayrıca padişahlara ve saraya yapılmış tablolar, Osmanlı hanedan ailesinden çıkmış sultanlara ait mücevher ve sorguçlar, tuğralı gümüşler ve saray erkânına ait askeri eserler de satışa çıkarılacak.
Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında
Khloe Kardashian'ın basketbolcu Tristan Thompson ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı True 3 yaşına bastı. Kardashian, kızının doğum gününü kardeşi Kylie Jenner'ın Hidden Hills'teki malikanesinde gösterişli bir parti ile kutladı.
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Judy Parfitt: BAFTA çıplaklığın olduğu dizilere veriliyor
İngiltere’de BBC’nin çok beğenilen Call the Midwife (Ebeyi Çağır) adlı dizisinde oynayan Judy Parfitt, prestijli BAFTA ödüllerinin daha fazla çıplaklığın olduğu dizilere verildiğini söyleyerek jüriyi eleştirdi.
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Bige Önal'ın vefat eden babasıyla çocukluk yılları
Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte Önal'dan ayrıntılar ve çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Suna Öz arasında bu kez kira kavgası çıktı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, babasının vasiyetnamesini sahte belgelerle değiştirdiğini öne sürerek hakkında suç duyurusunda bulunduğu kardeşi Nazlım Suna Öz’ün bu kez babaları Prof. Dr. Mustafa Öz’den kalan yalıyı 85 bin liraya kiraya verdiğini iddia etti. Kardeşinin haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle savcılığa başvuran ünlü doktor, kira sözleşmesinin iptalini istedi.
Heyelanda, Hellenistik ve Roma dönemi Oygu Mezar ortaya çıktı
Samsun'da, Amisos Antik Kenti'nde toprak kayması sonucu Oygu Mezar ortaya çıktı. Mezarın Hellenistik ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendiriliyor.
Cem Yılmaz'ın gösterileri ertelendi
CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus ile kapalı gişe oynayan Cem Yılmaz 'Kısmi kapanma' kararlarının ardından planlanan gösterilerinin ertelendiğini duyurdu.
Akrep 18. yeni bölüm 2. fragmanı
Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrepin 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın ilk bölüm konukları: Öykü Gürman, Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı ve Ezgi Eyüboğlu
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 16 Nisan Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın ilk bölüm konukları ise; Öykü Gürman, Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı ve Ezgi Eyüboğlu. Karadeniz rüzgarının eseceği bu çok özel bölüm, herkesi ekran başına kilitleyecek.
Tom Hanks'in oğlu Chet Hanks'e eski kız arkadaşından 1 milyon dolarlık taciz davası
Tom Hanks ve Rita Wilson'ın oğlu Chet Hanks, kendisine bıçakla saldırmak ve parasını çalmakla suçladığı eski kız arkadaşı tarafından tacizle suçlandı. Eski kız arkadaşı Kiana Parker, Henks'e 1 milyon dolarlık dava açtı.
AC/DC'nin solisti Brian Johnson hayatının kitabını yazdı
AC/DC grubunun solisti Brian Johnson, koro solisti bir gençten rock ‘n’ roll şarkıcılığına geçişini ve hayatının diğer detaylarını anlatan bir kitap yazdı.
Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nin kapasitesi üç katına çıkıyor
Topkapı Sarayı'nda Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Harem Hastanesi'nin restorasyonun tamamlanmasıyla Harem-i Hümayun bölümünde ziyaretçilerin gezilebileceği alanların kapasitesinin üç katına çıkması hedefleniyor.
Bayburt ketesi tescillendi
Bayburt’a özgü lezzetlerden Bayburt ketesi, coğrafi işaret tescili aldı. Kentte açılan tandır ocağında pişirilen lezzet, Türkiye'nin dört bir yanına da gönderiliyor.
Big Bando'nun ilk klibinin geliri, eğitimden uzak kalan çocuklara bağışlanacak
Diyarbakır'da güzel sanatlar lisesinden mezun olan bir grup arkadaş, farklı kentlerde üniversite okuyup döndükten sonra müzik grubu kurdu. 7 kişi tarafından kurulan ve 120 kişiye ulaşan 'Big Bando' grubu, ilk klibinin gelirinin tamamını, köy okullarında pandemi nedeniyle eğitimden uzak kalan çocuklara bağışlayacak.
Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin'in velayet davasında tanık dinlendi
Cengiz Efe Önbilgin'in, 11 yaşındaki kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer aldığı ve sosyal medyada paylaşıldığı iddiasıyla kızının annesi Deniz Akkaya'ya karşı açtığı velayetin düzenlenmesi davasında "tanık" dinlendi. Tanık, "Bu fotoğrafları annesi (Deniz Akkaya) kendi sayfasında da paylaştı ama ticari amaçla paylaştığını düşünmüyorum" dedi.
Kayseri'de tahinli pide, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi
Kayseri'de fırınlarda sadece Ramazan ayına özel pişirilen tahinli pide, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti arasında.
Topladığı eski taşlarla evinin bahçesini müzeye çevirdi
Kayseri'de emekli mobilyacı Mahmut Gengeç, eski dönemlerde yalak, kuyu ağzı, şırahane, dam bacası olarak kullanılan taşları evinin önünde sergiliyor.
Konya’nın vazgeçilmez lezzeti bamya çorbası
Selçuklu saraylarında, sultan sofralarında yerini alan Konya’nın asırlık lezzeti bamya çorbası, coğrafi işaret tescili aldı. Konya mutfağının olmazsa olmazı bamya çorbası, düğün ve davet yemeklerinde misafirlere sunuluyor. Amasya’da üretilen çiçek bamya, Konya’da çorba olarak sofralara geliyor. Kuzu etiyle yapılan bamya çorbası yerli ve yabancı turistlerden de beğeni topluyor.
Kağıt Ev 1. bölüm fragmanı
Star'ın yeni dizisi Kağıt Ev, 19 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Nihal Koldaş, Can Nergis'in yer aldığı dizi saat 20.00'de yayınlanacak.
Yoğun bakımda olan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?
Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan oyuncu Burak Sergen ile ilgili nişanlısı Nihan Ünsal açıklama yaptı.
Beyaz Saray çalışanlarını ısıran Major Biden özel eğitim alacak
Joe Biden ve Jill Biden çiftinin iki Alman çoban köpeğinden biri olan Major'ın yeni evine bir türlü alışmamasıyla ilgili çözüm aranıyor. Sürekli Beyaz Saray çalışanlarını ısıran Major'a özel eğitim verilecek
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Pamela Anderson ile Tommy Lee aşkı dizi oluyor
Pamela Anderson ile 1995'te evlendiği Tommy Lee'nin ilişkisi Pam Tommy adıyla dizi olarak çekilecek. Dizide Pamela Anderson'ı Lily James, Tommy Lee'yi ise Sebastian Stan canlandıracak.
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İş Sanat'ta Sabahattin Ali ile 'Gece Kapladı Her Yeri' dinletisi
İş Sanat’ın gelenekselleşmiş dinletilerinin yeni konuğu Sabahattin Ali hikayeleri oluyor. Sabahattin Ali’nin unutulmaz hikâyelerinin yer aldığı 'Gece Kapladı Her Yeri' dinletisi Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek.
Survivor'da kim elendi? (13 Nisan 2021 ayrıntıları)
Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı, Survivor'dan kim elendi sorularının cevapları belli oldu. Büyük finale adım adım yaklaşılırken, Survivor'ın 13 Nisan tarihli 69. bölümünde ileteşim ödülünde rakibini yenen ünlüler sevdiklerinden gelen sesli mesajları dinleme şansı elde etti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun SMS birincisi olduğu gecede Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Dora eleme heyecanı yaşadı. Yapıyan oylama sonucunda Survivor'dan elenen isim Hanzade oldu. İşte Survivor son bölümda yaşananlar ve haftanın mücadelelerinden ayrıntılar...
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