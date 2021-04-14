Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021)

14 Nisan 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

14.04.2021 - 17:23

Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 1

Elon Musk'ın sevgilisi Grimes uzaylı yaraları dövmesi yaptırdı

Teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın şarkıcı sevgilisi Grimes, yeni sırt dövmesinin fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Dövmeye 'uzaylı yaraları' adını verdi.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 2

Kanye West'in Kim Kardashian'dan boşanma talepleri ortaya çıktı

Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın kendisine açtığı boşanma davasına ilk kez resmi olarak mahkemeye başvurarak karşılık verdi. West, yedi yıllık evliliğini bitirirken, Kardashian'dan taleplerini mahkemeye sundu.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 3

Fazıl Say'dan Fenerbahçeli futbolculara sanatsal öneriler

Fenerbahçeli sanatçı Fazıl Say sosyal medyadan futbolculara sanatsal önerilerde bulundu. Say, futbolculara Miles Davis dinlemeyi, Nazım Hikmet ile Pir Sultan Abdal okumayı ve Claude Monet resimlerini incelemeyi önerdi.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 4

Georgia'dan kaçan kaçana: Will Smith yeni filminin çekim yerini değiştirdi


Hollywood yıldızı Will Smith ve ünlü yönetmen Antoine Fuqua, Georgia eyaletindeki yeni seçim kanuna tepki olara yeni filmleri Emancipation'ın çekim yerini değiştireceklerini açıkladı.


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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 5

Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası

Prens Philip'in cenazesine hamileliği nedeniyle katılmayacağı açıklanan Meghan Markle'ın asıl gitmeme nedeniyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atılırken, Düşes'in Kraliçe Elizabeth'i aradığı da iddialar arasında.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 6

Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin'den evlilik açıklaması: Çocuk olmadıkça gerek yok

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral çifti objektiflere yansıdı. İkiliden Marcus Aral, "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok" ifadelerini kullandı. Şahin ise "Arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Hayatta öyle şeyler düşünmem şu an, yok" dedi.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 7

Dwayne Johnson: Halkın istediği buysa başkanlığa aday olurum


The Rock (Kaya) lakaplı eski profesyonel güreşçi ve eski Amerikan futbolu oyuncusu Hollywood yıldızı Dwayne Johnson anket sonuçlarının başkan adaylığını desteklemesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 8

Adana Ulu Camii'nin kayıp çinileri Londra'dan çıktı


Kanuni Sultan Süleyman portresi ile gündeme gelen Londra'daki müzayedenin perde arkasından 19 yıl önceki soygunun izleri çıktı. Adana Ulu Camii'nden çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si, müzayede kataloğunda tespit edildi. Türkiye, 500 senelik tarihi çinilerin satışını sessiz sedasız yaptığı bir operasyonla durdurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın, Interpol kanalıyla da aranan eserlerin Türkiye'ye iadesi için çalışma başlattığı, Sotheby's Müzayede Evi'nin eserin iadesini yapmaması durumunda hukuki yollara başvuracağı belirtildi.


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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 9

Eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerden hayatını kaybeden eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 10

Vanessa Bryant'tan emniyet çalışanlarına kaza fotoğrafı paylaşma davası

Vanessa Bryant, Los Angeles Emniyet Müdürülüğü polislerini, NBA yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant'ın hayatlarını kayvetlerine yol açan helikopter kazası sonrası çekilen ceset fotoğraflarını yaymakla suçladı.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 11

Hugh Jackman'dan Deborra-Lee Furnes'a: Henüz yeni başladık


Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, eşi Deborra-Lee Furnes ile evliliklerinin 25’inci yılını aşk dolu bir notla kutladı.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 12

Osmanlı eserleri ve Atatürk'ün ceketi müzayedede

Sultan Abdülaziz Han'ın altın pırlantalı murassa enfiye kutusu, 'Altın Çağ' Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma'ya ait 1683 tarihli başyapıtı 'Lectio Religio, Sultan 3. Selim Han'ın tahta çıktığı sene Mescid-i Nebevi için yaptırdığı Puşide-i Şerife müzayedede açık artırmaya çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün güderi ceketi de açık artırmaya çıkıyor. Ceketin geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Ayrıca padişahlara ve saraya yapılmış tablolar, Osmanlı hanedan ailesinden çıkmış sultanlara ait mücevher ve sorguçlar, tuğralı gümüşler ve saray erkânına ait askeri eserler de satışa çıkarılacak.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 13

Khloe Kardashian'ın kızı True 3 yaşında


Khloe Kardashian'ın basketbolcu Tristan Thompson ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı True 3 yaşına bastı. Kardashian, kızının doğum gününü kardeşi Kylie Jenner'ın Hidden Hills'teki malikanesinde gösterişli bir parti ile kutladı.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 14

Judy Parfitt: BAFTA çıplaklığın olduğu dizilere veriliyor


İngiltere’de BBC’nin çok beğenilen Call the Midwife (Ebeyi Çağır) adlı dizisinde oynayan Judy Parfitt, prestijli BAFTA ödüllerinin daha fazla çıplaklığın olduğu dizilere verildiğini söyleyerek jüriyi eleştirdi.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 15

Bige Önal'ın vefat eden babasıyla çocukluk yılları

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte Önal'dan ayrıntılar ve çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 16

Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Suna Öz arasında bu kez kira kavgası çıktı

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, babasının vasiyetnamesini sahte belgelerle değiştirdiğini öne sürerek hakkında suç duyurusunda bulunduğu kardeşi Nazlım Suna Öz’ün bu kez babaları Prof. Dr. Mustafa Öz’den kalan yalıyı 85 bin liraya kiraya verdiğini iddia etti. Kardeşinin haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle savcılığa başvuran ünlü doktor, kira sözleşmesinin iptalini istedi.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 17

Heyelanda, Hellenistik ve Roma dönemi Oygu Mezar ortaya çıktı


Samsun'da, Amisos Antik Kenti'nde toprak kayması sonucu Oygu Mezar ortaya çıktı. Mezarın Hellenistik ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendiriliyor.


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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 18

Cem Yılmaz'ın gösterileri ertelendi

CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus ile kapalı gişe oynayan Cem Yılmaz 'Kısmi kapanma' kararlarının ardından planlanan gösterilerinin ertelendiğini duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 19

Akrep 18. yeni bölüm 2. fragmanı


Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrepin 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 20

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın ilk bölüm konukları: Öykü Gürman, Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı ve Ezgi Eyüboğlu

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 16 Nisan Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın ilk bölüm konukları ise; Öykü Gürman, Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı ve Ezgi Eyüboğlu. Karadeniz rüzgarının eseceği bu çok özel bölüm, herkesi ekran başına kilitleyecek.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 21

Tom Hanks'in oğlu Chet Hanks'e eski kız arkadaşından 1 milyon dolarlık taciz davası

Tom Hanks ve Rita Wilson'ın oğlu Chet Hanks, kendisine bıçakla saldırmak ve parasını çalmakla suçladığı eski kız arkadaşı tarafından tacizle suçlandı. Eski kız arkadaşı Kiana Parker, Henks'e 1 milyon dolarlık dava açtı.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 22

AC/DC'nin solisti Brian Johnson hayatının kitabını yazdı

AC/DC grubunun solisti Brian Johnson, koro solisti bir gençten rock ‘n’ roll şarkıcılığına geçişini ve hayatının diğer detaylarını anlatan bir kitap yazdı.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 23

Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nin kapasitesi üç katına çıkıyor

Topkapı Sarayı'nda Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Harem Hastanesi'nin restorasyonun tamamlanmasıyla Harem-i Hümayun bölümünde ziyaretçilerin gezilebileceği alanların kapasitesinin üç katına çıkması hedefleniyor.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 24

Bayburt ketesi tescillendi

Bayburt’a özgü lezzetlerden Bayburt ketesi, coğrafi işaret tescili aldı. Kentte açılan tandır ocağında pişirilen lezzet, Türkiye'nin dört bir yanına da gönderiliyor.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 25

Big Bando'nun ilk klibinin geliri, eğitimden uzak kalan çocuklara bağışlanacak

Diyarbakır'da güzel sanatlar lisesinden mezun olan bir grup arkadaş, farklı kentlerde üniversite okuyup döndükten sonra müzik grubu kurdu. 7 kişi tarafından kurulan ve 120 kişiye ulaşan 'Big Bando' grubu, ilk klibinin gelirinin tamamını, köy okullarında pandemi nedeniyle eğitimden uzak kalan çocuklara bağışlayacak.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 26

Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin'in velayet davasında tanık dinlendi

Cengiz Efe Önbilgin'in, 11 yaşındaki kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer aldığı ve sosyal medyada paylaşıldığı iddiasıyla kızının annesi Deniz Akkaya'ya karşı açtığı velayetin düzenlenmesi davasında "tanık" dinlendi. Tanık, "Bu fotoğrafları annesi (Deniz Akkaya) kendi sayfasında da paylaştı ama ticari amaçla paylaştığını düşünmüyorum" dedi.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 27

Kayseri'de tahinli pide, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi

Kayseri'de fırınlarda sadece Ramazan ayına özel pişirilen tahinli pide, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti arasında.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 28

Topladığı eski taşlarla evinin bahçesini müzeye çevirdi

Kayseri'de emekli mobilyacı Mahmut Gengeç, eski dönemlerde yalak, kuyu ağzı, şırahane, dam bacası olarak kullanılan taşları evinin önünde sergiliyor.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 29

Konya’nın vazgeçilmez lezzeti bamya çorbası

Selçuklu saraylarında, sultan sofralarında yerini alan Konya’nın asırlık lezzeti bamya çorbası, coğrafi işaret tescili aldı. Konya mutfağının olmazsa olmazı bamya çorbası, düğün ve davet yemeklerinde misafirlere sunuluyor. Amasya’da üretilen çiçek bamya, Konya’da çorba olarak sofralara geliyor. Kuzu etiyle yapılan bamya çorbası yerli ve yabancı turistlerden de beğeni topluyor.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 30

Kağıt Ev 1. bölüm fragmanı

Star'ın yeni dizisi Kağıt Ev, 19 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Nihal Koldaş, Can Nergis'in yer aldığı dizi saat 20.00'de yayınlanacak.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 31

Yoğun bakımda olan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan oyuncu Burak Sergen ile ilgili nişanlısı Nihan Ünsal açıklama yaptı.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 32

Beyaz Saray çalışanlarını ısıran Major Biden özel eğitim alacak


Joe Biden ve Jill Biden çiftinin iki Alman çoban köpeğinden biri olan Major'ın yeni evine bir türlü alışmamasıyla ilgili çözüm aranıyor. Sürekli Beyaz Saray çalışanlarını ısıran Major'a özel eğitim verilecek

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 33

Pamela Anderson ile Tommy Lee aşkı dizi oluyor


Pamela Anderson ile 1995'te evlendiği Tommy Lee'nin ilişkisi Pam Tommy adıyla dizi olarak çekilecek. Dizide Pamela Anderson'ı Lily James, Tommy Lee'yi ise Sebastian Stan canlandıracak.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 34

İş Sanat'ta Sabahattin Ali ile 'Gece Kapladı Her Yeri' dinletisi

İş Sanat’ın gelenekselleşmiş dinletilerinin yeni konuğu Sabahattin Ali hikayeleri oluyor. Sabahattin Ali’nin unutulmaz hikâyelerinin yer aldığı 'Gece Kapladı Her Yeri' dinletisi Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek.

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 35

Survivor'da kim elendi? (13 Nisan 2021 ayrıntıları)


Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı, Survivor'dan kim elendi sorularının cevapları belli oldu. Büyük finale adım adım yaklaşılırken, Survivor'ın 13 Nisan tarihli 69. bölümünde ileteşim ödülünde rakibini yenen ünlüler sevdiklerinden gelen sesli mesajları dinleme şansı elde etti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun SMS birincisi olduğu gecede Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Dora eleme heyecanı yaşadı. Yapıyan oylama sonucunda Survivor'dan elenen isim Hanzade oldu. İşte Survivor son bölümda yaşananlar ve haftanın mücadelelerinden ayrıntılar...

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Magazin ve sanat turu (14 Nisan 2021) - 36
Muhteşem Venüs nihayet evinde / Günlük burç yorumları (14 Nisan 2021)

Zenginlik, sağlık, güzellik, seks tanrıçası artık kendi evinde bizi de öyle ya da böyle görecektir.

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