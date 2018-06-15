Magazin ve sanat turu (15 Haziran 2018)
ntv.com.tr
15 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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1
TÜLİN ŞAHİN: İKİ KİLO ŞIMARMA HAKKINIZ VAR
Güneşlenirken bol bol su için. Cilt için kayısı, ödem atmak için ananas tüketin. Sentetik kıyafetlerden uzak durun. Aman ha ıslak mayoyla çok fazla oturmayın. 2 kilo şımarma hakkınız var. İşte Tülin Şahin’den tatilde çok işinize yarayacak bilgiler...
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2
"BUNU AKCAK KIM KARDASHIAN GİYER"
Kim Kardashian, eşi Kanye West’in tasarladığı kıyafetler için doğal modellik yapıyor. Eşinin ilginç tasarımlarını giyen Kardashian, "Bunu ancak o giyebilir" yorumlarına neden oldu.
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3
AQUAMAN'DEN İLK KARELER PAYLAŞILDI
Başrolünde Game of Thrones’un yıldızlarından Jason Momoa’nın yer aldığı Aquaman’den ilk kareler paylaşıldı.
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4
FİNAL SAHNESİ SONRASI BERGÜZAR KOREL'E SÜRPRİZ
Vatanım Sensin dizisinin final bölümünde, dizi ekibi başrol oyuncularından Bergüzar Korel'e sürpriz yaptı.
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5
CAPTAIN MARVEL'IN MÜZİĞİNİ TÜRK BESTECİ YAPACAK
Marvel bir ilki daha hayata geçirerek ilk kez bir kadın besteciyle çalışacak. Üstelik kadın besteci bir Türk.
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6
MEHMET ASLANTUĞ'DAN YASAK ELMA YALANLAMASI
Yasak Elma dizisinde taciz iddialarıyla suçlanan Talat Bulut'un yerine Mehmet Aslantuğ ile görüşüldüğü iddia edilmişti. Aslantuğ’dan açıklama geldi.
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7
EMRE BELÖZOĞLU: SİNİRDEN GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜM ZAMANLAR OLDU
Türk futbolunda fark yaratan, tarihe kazınan başarılara imza atan, mesleğinin olgunluk çağında yıldız bir isim o. Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ve üç çocuğuyla birlikte NTV’ye konuk oldu, Tuğba Dural ile eski bayramları, futbol serüvenini, başarısının sırlarını, “Futbolun asi ismi” olarak tanınmasının nedenlerini ve eşine, ailesine duyduğu tutkuyu anlattı.
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8
'ERKEKLERİN KORKTUĞU KADINLAR' (HAFTANIN FİLMLERİ)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yeni, 4'ü daha önce seyirciyle buluşmuş 10 film vizyona giriyor.
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9
NAZAN KESAL: ÇOCUKLUĞUMA DAİR ŞEN KAHKAHALAR HATIRLIYORUM
NTV Haber Spikeri Burcu Kaya "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinin Fazilet'i, usta oyuncu Nazan Kesal ile bir araya geldi. İkili, Kesal'ın rol aldığı filmlerden yönettiği ve oynadığı tiyatro oyunlarına, eşi Ercan Kesal ile evliliğinden oğlu Poyraz'la ilişkisine kadar tüm detayları konuştu.
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10
DEADPOOL'UN MEŞHUR SAHNESİ NASIL ÇEKİLDİ?
Filmlerin ve dizilerin ünlü sahneleri özel efektler kullanılmadan önce nasıl çekiliyor? İşte Game of Thrones'tan Deadpool'a ünlü yapımların kamera arkası görüntüleri...
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11
TALAT BULUT, TACİZ İDDİASI SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut havalimanında görüntülendi. Şapkayla oturan Bulut, görüntülendiğini fark edince kameralardan kaçtı.
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12
'MUKADDES YENGE' İSPANYA'DA
Fatmagül’ün Suçu Ne dizisindeki Mukaddes Yenge rolüyle ünlenen Esra Dermancıoğlu, dizisi sayesinde adını İspanya'da da duyurdu.
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13
ASLI TANDOĞAN'DAN MAKYAJSIZ PAYLAŞIM
Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri...
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14
"SENİ BU KADAR SEVİYORUM"
Kiraladıkları teknede tatilin keyfini çıkaran Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk ikilisi birbirlerine sevgi gösterisinde bulunuyor.
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15
PARIS HILTON 2000'Lİ YILLARA GÖTÜRDÜ
Paris Hilton, 2000’li yıllardaki tarzını yansıttığı yeni bir koleksiyon yarattı. Hilton, koleksiyonu için, “Seksi” tanımlaması yaptı.
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16
İREM SAK'TAN DÜNYA KUPASI ÜZERİNDEN AŞK TÜYOLARI
Komedi oyuncusu İrem Sak, dün başlayan Dünya Kupası üzerinden dikkat çekici aşk tüyoları verdi.
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17
MESUT ÖZİL ÇEŞMELİ OLDU
İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan futbolcu Mesut Özil, Çeşme Alaçatı’dan villa aldı. Ünlü futbolcunun Alaçatı’daki villa için 1 milyon euro ödediği söyleniyor.
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18
BİN ÇIKARTMA İLE MESSI PORTRESİ
Arjantin'de yaşayan bir duvar resmi sanatçısı, yıldız oyuncu Lionel Messi'nin bir portesiniyaptı. Ancak bu portre boyalarla değil, futbolcu çıkartmalarıyla yapıldı.
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19
İNANILMAZ AİLE 2 VİZYONA GİRMEDEN REKOR KIRDI
Animasyon sevenlerin merakla beklediği İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) filminin biletleri daha film vizyona girmeden rekor satış rakamına ulaştı.
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20
RUS SENFONİ ORKESTRASI SUUDİ ARABİSTAN'DA SAHNE ALACAK
DAEŞ'ten kurtarılması onuruna Palmira'da konser veren Mariinskiy Orkestrası, Suudi Arabistan'da konser veren ilk Rus orkestrası olacak.
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GÖKHAN ABUR: ENERJİMİ MÜZİKTEN ALIYORUM
NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur, müzik grubu Kargalar Kafeste ile NTV Bayram Ekranı'nda Simge Fıstıkoğlu'nun konuğu oldu.