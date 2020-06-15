Magazin ve sanat turu (15 Haziran 2020)

Haftalık burç yorumları (15-21 Haziran 2020)

Bu hafta, hayatınızda 18 aydır devam eden konulara artık son noktayı koymaya hazır olun. Özellikle aile, yuva, evlilik, miras, ebeveyn olarak üstlenilen sorumluluklar, çocuklarla ilişkiler, gayri menkul yatırımları, evlilik, boşanma gibi konularda önemli dönemeçlerin sonuçları elde edilir. Kariyer hayatınızda uzun zamandan beri içine girdiğiniz beklentilerin karşılıklarını alırsınız. Zira 13 Temmuz 2018'den beri Yengeç ve Oğlak burçlarında meydana gelen tutulmaların son Güneş tutulması 21 Haziran’da 0 derece Yengeç burcunda gerçekleşecek. 18 Haziran’da Sirius yıldızı üzerinde Yengeç burcunda gerilemeye başlayacak olan iletişim gezegeni Merkür’de gökyüzündeki tutulmanın etkisini 2019 Aralık/2020 Ocak’ta yaşadığımız konulara geri taşıyacak. Sanki o dönemde olanların üzerinden tekrar geçip, gözden kaçırdıklarımızı ya da harekete geçmeye cesaret edemediğimiz konuları ele almak durumunda kalacağız. Unutmayalım ki, Covid-19’da 21 Ocak’ta ilk kez dünya üzerindeki sesini güçlü bir şekilde duyurmaya başlamıştı. Bu dönmedeki değişimlere kendi değerlerimize sahip çıkarak ayak uydurmaktan yapacak başka çaremiz yok. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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