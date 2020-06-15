Magazin ve sanat turu (15 Haziran 2020)

ntv.com.tr 15.06.2020 - 17:29 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 17:33
Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan’ın doğum videosunu yayınladı
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan'ın doğum öncesi ve sonrası anlarını gösteren nostaljik bir video paylaştı. 2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can'ı beklediğini söyleyerek "Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini..." diyor.
Harvey Weinstein mahkemeye sundu: Enfeksiyon kaptım
Ünlülerin de aralarında olduğu birçok kadına tecavüz ve cinsel tacizde suçlnanan Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein, cinsel enfeksiyon hastası olduğunu iddia ederek mahkemeye sundu.
Yeniden moda olan 90'lar trendleri
Moda da tıpkı tarih gibi tekerrürden ibaret. Bir dönemin yok olan moda alışkanlıkları, ufak farklılıklarla yeniden gündeme gelip günün modası haline gelebiliyor. İşte 1990'lı yıllarda hayatımızda olan, 2000'lerde demode gözüyle bakılan ancak günümüzde yeniden moda haline gelen alışkanlıklar...
Ünlü yıldız Matthew Bellamy baba oldu
Britanyalı müzik grubu Muse’un solisti Matthew Bellamy, eşi ABD'li model Elle Evans ile bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.
Adele 72 kişinin can verdiği Londra yangınını unutmadı
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, üç yıl önce Londra'daki Grenfell Kulesi'nde meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangını hatırlattı.
Ünlü isimler tatil sezonunu açtı
Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde almaya başladı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...
Efes Antik Kenti'ne 650 ziyaretçi kotası
Her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti'nde, salgın tedbirleri kapsamında aynı anda 650'den fazla ziyaretçi bulunmayacak.
Haftalık burç yorumları (15-21 Haziran 2020)
Bu hafta, hayatınızda 18 aydır devam eden konulara artık son noktayı koymaya hazır olun. Özellikle aile, yuva, evlilik, miras, ebeveyn olarak üstlenilen sorumluluklar, çocuklarla ilişkiler, gayri menkul yatırımları, evlilik, boşanma gibi konularda önemli dönemeçlerin sonuçları elde edilir. Kariyer hayatınızda uzun zamandan beri içine girdiğiniz beklentilerin karşılıklarını alırsınız. Zira 13 Temmuz 2018'den beri Yengeç ve Oğlak burçlarında meydana gelen tutulmaların son Güneş tutulması 21 Haziran’da 0 derece Yengeç burcunda gerçekleşecek. 18 Haziran’da Sirius yıldızı üzerinde Yengeç burcunda gerilemeye başlayacak olan iletişim gezegeni Merkür’de gökyüzündeki tutulmanın etkisini 2019 Aralık/2020 Ocak’ta yaşadığımız konulara geri taşıyacak. Sanki o dönemde olanların üzerinden tekrar geçip, gözden kaçırdıklarımızı ya da harekete geçmeye cesaret edemediğimiz konuları ele almak durumunda kalacağız. Unutmayalım ki, Covid-19’da 21 Ocak’ta ilk kez dünya üzerindeki sesini güçlü bir şekilde duyurmaya başlamıştı. Bu dönmedeki değişimlere kendi değerlerimize sahip çıkarak ayak uydurmaktan yapacak başka çaremiz yok. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…
Bob Dylan'dan George Floyd açıklaması: Adalet hızla yerini bulmalı
Bob Dylan verdiği yeni röportajda George Floyd'un ölümüne tepki gösterdi. Dylan, "Adalet hızla yerini bulmalı" dedi.
Survivor tarihinde bir ilk (14 Haziran 2020 ayrıntıları)
Survivor'da dün akşam Mavi-Kırmızı takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ve yeni eleme adayları için mücadele etti. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları konusunda Survivor tarihinde yaşanan ilk neydi? İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara yeni teşvik açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanlığı, çeşitli teşvik ve indirimlerin önünü açan 'Kültür Girişimi Belgesi' edinme sürecinin, yönetmelikte yapılan değişikliklerle kolaylaştırıldığını duyurdu.
Spike Lee, tacizle suçlanan Woody Allen'ı savunduğu için özür diledi
Amerikalı yönetmen Spike Lee, "Arkadaşım" dediği ünlü yönetmen Woody Allen'ı taciz suçlamalarına karşı savunduğu için pişman olarak özür diledi: Sözlerim yanlıştı.
Bağımsız Fotoğrafçılar Portre Yarışması'nın kazananları belli oldu
Fotoğrafçılık hayatı boyunca pek çok prestijli ödülün sahibi olan Amerikalı fotoğrafçı Dan Winters'ın kurduğu Bağımsız Fotoğrafçılar ağının 2020 portre yarışması sonuçlandı. İşte yılın en iyi portre fotoğrafları ve yarışmada finale kalanlar...
Hello Kitty'nin yaratıcısı Shintaro Tsuji görevi bırakıyor
Hello Kitty adlı çizgi karakterin yaratıcısı Japon firmanın CEO'su Shintaro Tsuji 92 yaşında görevi bırakıyor.
Taylor Swift'ten ırkçı isimlerin heykelleri için çağrı: Geçmişi değiştiremezsiniz ama bunu değiştirebilirsiniz
Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift, "şeytani şeyler" yapmış tarihi şahsiyetleri onurlandıran heykellerin sinirini bozduğunu söyleyerek, köle sahiplerini ve diğer tartışmalı tarihi şahsiyetleri onurlandıran heykellerin kaldırılması için çağrı yaptı.
Della Miles Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi
ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Hindistan ile Pakistan arasında 72 yıldır anlaşmazlık konusu olan Keşmir'de Müslümanların yaşadığı üzüntülere dikkat çekmek amacıyla 'Benim Adım Keşmir' adlı parçaya klip çekti.
Uluslararası Göç Filmleri Festivali başladı
Bu yıl ilki gerçekleştirilen dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali Uluslararası Göç Filmleri Festivali, gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda‘artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen yeni nesil açılış töreniyle başladı. Böylece dünyada ilk kez uluslararası bir etkinlik, görüntünün sanal mı gerçek mi olduğunun anlaşılmadığı ‘artırılmış gerçeklik’ teknolojisiyle izleyicilerle buluştu. Gecenin sunuculuğunu Fadik Sevin Atasoy ile Toprak Sergen yaptı.
Türk edebiyatının mücadeleci kalemi: Peyami Safa
"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Fatih Harbiye" ve "Cingöz Recai"nin de aralarında bulunduğu onlarca unutulmaz esere imza atan roman yazarı, gazeteci ve fikir adamı Peyami Safa, vefatının 59. yılında yad ediliyor.
Lady Gaga sevgilisiyle pizzacıda
Ünlü şarkıcı Lady Gaga ve sevgilisi Michael Polansky ile birlikte İtalyan restoranından pizza alırken corona virüs önlemi olarak maske taksmasıyla dikkat çekti.
Mevlana Müzesi'ndeki Kubbe'i Hadra 8'inci kez yenilenecek
Konya'da Mevlana Müzesi'ndeki yeşil kubbe olarakda bilinen 'Kubbe-i Hadra', 8'inci kez restore edilip, yenilecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, Kubbe'i Hadra'nın tarihinde daha önce 7 kez yenilendiğini belirterek, çinilerin renginin Bilim Kurulu kararıyla turkuaz renkte üretileceğini söyledi.
Okan Bayülgen: Tiyatrocular ağlıyor, sinirim bozuluyor
Okan Bayülgen, corona virüs salgını sürecinde işlerinin kötü gittiğini açıklayıp geçinemediklerini söyleyen ünlü oyuncuları topa tuttu.
Doğubank İşhanı’nda yapılan tadilat sırasında Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ilk duvar mozaiklerinin üzeri kapatıldı
İstanbul'un Eminönü ilçesindeki Doğubank İşhanı’nda gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında ünlü ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ait mozaiklerin üzeri yalıtım malzemeleri ile kapatıldı. 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu mozaiklerin üzerinin açılması yönünde karar aldı. İşhanı yönetimi ise “Bizim için maliyetli bir iş olacak” dedi.
Kemeraltı ve Agora için UNESCO çalışması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Agora'nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için çalıştıklarını bildirdi.
Rihanna aylığı 415 bin dolara ev kiraladı
Geçen ay İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan Rihanna, Kourtney ve Khloe Kardashian’ın evini, aylığı 415 bin dolara kiraladı.
Osmanlı'dan günümüze ulaşan lezzet : Boyoz
İzmir'de Osmanlı döneminden beri üretilen ve günümüze ulaşan bir hamur işi türü olan İzmir boyozunun ünü, coğrafi işaret almasının ardından ülke çapına yayıldı. İzmirli usta eller tarafından hazırlanan İzmir boyozu, streç filmlere sarılıp eksi 40 derecede dondurulduktan sonra Türkiye'nin her köşesine gönderilebiliyor.
Elif Dağdeviren'den Maçka Parkı'nda saldırı ve taciz iddiası
Yapımcı Elif Dağdeviren evine gitmek için Maçka Parkı'ndan geçmek istediği sırada bazı çocuklar tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradığını iddia etti.
Matrix 4'ün ertelenmesine tepki
Matrix hayranları yeni filmin gösterim tarihinin ertelenmesine tepki gösterdi.