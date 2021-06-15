Magazin ve sanat turu (15 Haziran 2021)

15.06.2021 - 17:33
Roger Waters'dan Mark Zuckerberg'e ret
Pink Floyd'un kurucu üyelerinden Roger Waters, sözlerini yazdığı 'Another Brick in the Wall' şarkısını kullanmak isteyen Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'e izin vermedi.
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar
Bir zamanlar 'Bennifer' olarak adlandırılırken 2004'te ayrılmalarıyla hayranlarını şaşırtan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 17 yıl sonra yeniden ilişki yaşamaya başlamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ancak çift bugüne kadar hiç ilişkilerini kanıtlayan bir fotoğraf vermemişti. Birliktelik iddiaları, Lopez ve Affleck'in ilk öpüşme fotoğraflarıyla kanıtlanmış oldu.
Salma Hayek formda kalma sırrını açıkladı
Marvel'ın merakla beklenen Eternals filminin yıldızlarından Salma Hayek vücudunu formda tutabilmek için günde sadece 5 dakikalık egzersiz yaptığını söyledi.
Sertap Erener'in köy hayatı
Sertap Erener şehir yaşantısından uzak doğayla iç içe yaşamaya başladı. Salgın nedeniyle 1,5 yıldır Bodrum’da köy hayatı yaşayan Erener, Bodrum Belediyesinin yaptığı Gençlik ve Tarım Kampını açılmadan ziyaret ederek bilgi aldı.
Örümcek Adam (Spider-Man: No Way Home) filminden ayrıntılar sızdı
Marvel'ın yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: No Way Home'da, Belalı Altılı'nın (Sinister Six) yer alacağı ve olayların Doctor Strange'in yeri Sanctum Sanctorum'da geçeceği öne sürüldü.
Şevval Sam'ın karavan tutkusu: Prenses’le tatil
Rol aldığı dizinin final yapmasıyla Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktığını söyleyen Şevval Sam, "Prenses’le tatil" notuyla fotoğraflarını yayınladı.
Amelia Earhart ve Fred Noonan'ı mektupları 84 yıl sonra bulundu
Atlas Okyanusu’nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot olan ABD’li Amelia Earhart’ın, meslektaşı Fred Noonan ile 1937’de çıktığı ve uçaklarının kayıplara karışmasıyla sonuçlanan dünya turuna dair mektuplar ortaya çıktı.
Yeni dizi Ada Masalı'nda kim kimdir? (Karakter analizleri)
Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’u yer aldığı Ada Masalı bugün seyirciyle buluşuyor. Büyülü ada atmosferini her Salı akşamı yaz ekranlarına taşıyacak yeni dizinin konusu kadar karakterleri de merak uyandıyor. Peki ama Ada Masalı'nda kim kimdir? İşte Haziran ve Poyraz’ın Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını anlatan dizinin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterlerden ayrıntılar...
Sıla ile İlker Kaleli ilk kez birlikte görüntülendi: Motosikletle Bodrum turu
Birlikteliklerini ilan eden şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli, ilk kez birlikte objektiflere takıldı. İkili, Bodrum Ortakent’te motosiklet üzerinde görüntülendi.
60 yıllık soygunun sırrını anlatan film: The Duke
İngiltere'de James Bond'a bile konu olan sanat hırsızlığının gerçeği 60 yıl sonra ortaya çıktı. Goya tablosunu, hapse atılan adamın oğlunun çaldığı anlaşıldı. O soygun bu kez Oscarlı oyuncu Helen Mirren (75) ve Jim Broadbent'in (72) başrolünde olduğu filmle beyazperdeye uyarlanıyor.
Çukur oyuncularının kamera arkası pozları
Geçtiğimiz hafta dört sezonluk ekran macerasını tamamlayan Çukur'un başrolü Aras Bulut İynemli veda mesajı ve fotoğrafları yayınladı. Oyuncu Necip Memili ve Boncuk Yılmaz'dan da yeni kamera arkası pozları geldi. Çukur için br belgesel olacağını diziyi izleyenlere müjdeleyen İynemli, "Hayali arkadaşım Yamaç Koçovalı... Kendine iyi bak! Öyle mi? Yazarken gözlerim doldu belgeselde nasıl anlatacağım. Belgesel mi var? Obaaaaa.....Şükürler Olsun" dedi.
Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? (İlk fragman yayınlandı)
MasterChef Türkiye 4. sezonuyla yakında ekranlarda olacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in jüri koltuğunda oturacağı MasterChef Türkiye'den ilk fragman da yayınlandı.
Dünyanın en eski kehanet merkezi Klaros'ta kült heykeller restore edilecek
Arkeolojik verilere göre dünyanın en eski kehanet merkezi olan Klaros'taki kazılar, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nın sağladığı destekle 12 ay devam edecek. Bu kapsamda kült heykellerin restorasyon çalışmalarının başlatılacağını ifade eden Klaros Kazısı Bilimsel Danışmanı Dr. Onur Zunal, Büyük İskender'in Smyrna, yani İzmir'i, Klaros'taki kahinlere danışarak inşa ettiğine inanıldığını söyledi.
Batuhan Karacakaya survivor sonrası ilk kez konuştu: Mavi takımdan kimse şampiyon olmayı hak etmiyor
Aşk-ı Memnu dizisiyle yıldızı parlayan ardından Survivor 2021'e katılmasıyla gündemde olan Batuhan Karacakaya, yarışmadan elenmesinin ardından ilk kez konuştu. Karacakaya, "Mavi takımdan hiçbir kimse Survivor şampiyonu olmayı hak etmiyor. Bence kesinlikle Kırmızı takımdan birileri bu şampiyonluğu almalı" dedi.
Kurt Cobain'in çizimi 281 bin dolara satıldı
Efsanevi müzisyen Kurt Cobain'in kendisini resmettiği çizim açık artırmada 281 bin dolara (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) satıldı.
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Bade İşçil: Aşım çıkmadı acaba oyuncu değil miyim?
Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine eklediğini ancak henüz kendisine aşı çıkmadığını söyleyen Bade İşçil, "Acaba ben oyuncu değil miyim? Bana henüz piyango vurmadı" dedi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona doğru: Panolar kaldırıldı, ön cephesi ortaya çıktı
Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı.
Bergüzar Korel'in kızı olacak
Geçen yıl ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Bergüzar Korel, üçüncü çocuğuna hamile. İki oğlu olan ünlü oyuncu, bu kez bir kız bebek beklediğini açıkladı.
Ünlü gazeteci ve sunucu Christiane Amanpour kansere yakalandı
CNN International sunucusu ve ünlü gazeteci Christiane Amanpour, yumurtalık kanserine yakalandığını açıkladı. Amanpour, kanserin erken teşhis edildiğini ve geçirdiği başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Dwayne 'The Rock' Johnson'ın yeni dövmesinin yapımı 30 saat sürdü
Dövme tutkusuyla bilinen ünlü aktör Dwayne 'The Rock' Johnson, kolundaki küçük boğa dövmesini üç boyutlu devasa bir kuru kafa dövmesine çevirtti. Zorlu çalışmanın tamamlanması, tam 30 saat sürdü.
Cem Yılmaz da corona virüs aşısı oldu
Aşı programına müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin dahil edilmesinin ardından sanat dünyasının ünlü isimleri aşı olmaya başladı. Aşı olanlar arasına katılan son isim Cem Yılmaz'dı. İşte Yılmaz'ın aşı fotoğrafı ve diğer ünlülerin sosyal medyadaki aşı paylaşımları...
Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adında parfüm çıkardı
Ariana Grande, müzikteki başarısını güzellik alanına taşımaya hazırlanıyor. Grande, yeni kurduğu markası altında ilk parfümünü çıkardı ve ona ‘Tanrı Kadındır’ adını vererek güzellik piyasasına iddialı bir giriş yaptı.
1 Temmuz'da sinemaların açılmasıyla yerli komediler vizyona girecek
Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kapanan sinema salonlarının 1 Temmuz itibarıyla kapılarını yeniden açmasıyla birlikte ilk olarak Hababam Sınıfı Yaz Oyunları ve Bize Müsaade filmleri seyirciyle buluşacak.
'49. İstanbul Müzik Festivali' 18 Ağustos'ta başlayacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, "Başka bir dünya mümkün mü?" temasıyla yola çıkan festival, bir ay boyunca 14 farklı mekanda Türkiye ve yurt dışından 30'un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak.
En sevilen 'dinozor' yazar: Mina Urgan
Türk edebiyatına sayısız eser kazandıran usta kalem Mina Urgan, ardında bıraktığı çeviri, anı ve inceleme alanındaki eserleriyle unutulmazlar arasına girdi. Urgan, ölümünün 21'inci yılında anılıyor.
Polisiye romanların usta kalemi: Peyami Safa
Yazar, gazeteci ve fikir adamı Peyami Safa, vefatının ardından geçen 60 yıla rağmen, eserleriyle Türk edebiyatının unutulmaz kalemleri arasında yer alıyor.
'Kayıp Şehir Atlantis' kum üzerinde yükseldi
Antalya'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Kayıp Şehir Atlantis' temasıyla açıldı. Festival direktörü Cem Karaca, sezon açılışının yapıldığını, 1 Temmuz'dan itibaren turistleri beklediklerini söyledi.
Selçuk Tekay dün son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay, dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Silivrikapı Mezarlığına defnedildi.
Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinin kazı çalışması başlıyor
Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı höyüklerinden olan Tavşanlı höyüklerindeki kazı çalışmaları başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bağlı Arkeoloji Bölümü ortak çalışma yürütüyor.
Fransa ve ABD'den iade alınan tarihi eserler Türkiye'de
Fransa ve ABD'den gönüllü iade alınan pişmiş toprak kadın figürini ile erkek figürin başı, 2 adet pişmiş toprak çömlek ve Anadolu kökenli 2 adet amfora (testi) Türkiye'ye getirildi.
Yine Satürn, Uranüs ile sahnede / Günlük burç yorumları (15 Haziran 2021)
Bir bitmedi bu ikisinin kavgası! Bu yılın canına okuyan bu ikili özellikle bugünlerde toplumsal kargaşaya neden olabilir.
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Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki Yağmur Aşık'a zorlama hapis
Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasında, mahkeme Yağmur Aşık'ın 3 günlük zorlama hapsine karar verdi.
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (14 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor Türkiye'nin 14 Haziran'da ekrana gelen 119. bölümünde İsmail Balaban parkurda rakiplerini eleyerek gecenin dokunulmazlığını kazandı. İsmail'i seçtiği Dora ise haftanın ilk eleme adayı oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Jüpiter Retrosu'nun burçlara olan etkisi
Merhaba sevgili astroloji severler, son bir aydır üst üste yaşadığımız retro fırtınasına, şans, bilgi ve aynı zamanda iyi – kötü her şeyi büyüten tanrıların tanrısı olan Jüpiter’de katılacak. 19 Haziran’da 2 derecede kendi yönettiği Balık burcunda geri hareketine başlayacak olan Jüpiter 18 Ekim 22 derece Kova burcunda düz hareketine tekrar geri dönecek...