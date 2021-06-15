Magazin ve sanat turu (15 Haziran 2021)

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in ilişkilerini kanıtlayan ilk fotoğraflar



Bir zamanlar 'Bennifer' olarak adlandırılırken 2004'te ayrılmalarıyla hayranlarını şaşırtan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 17 yıl sonra yeniden ilişki yaşamaya başlamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ancak çift bugüne kadar hiç ilişkilerini kanıtlayan bir fotoğraf vermemişti. Birliktelik iddiaları, Lopez ve Affleck'in ilk öpüşme fotoğraflarıyla kanıtlanmış oldu.

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