Magazin ve sanat turu (15 Haziran 2021)

Örümcek Adam (Spider-Man: No Way Home) filminden ayrıntılar sızdı



Marvel'ın yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: No Way Home'da, Belalı Altılı'nın (Sinister Six) yer alacağı ve olayların Doctor Strange'in yeri Sanctum Sanctorum'da geçeceği öne sürüldü.

HABER DETAY - TIKLA OKU