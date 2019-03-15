Magazin ve sanat turu (15 Mart 2019)
15 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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TAYLOR SWIFT'İN ÇİFTE ÖDÜL MUTLULUĞU
2019 iHeartRadio Müzik Ödülleri dün akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Taylor Swift en iyi turne ve en iyi klip olmak üzere geceden iki ödülle ayrılırken; yılın kadın sanatçısı Ariana Grande, yılın erkek sanatçısı ise Drake seçildi.
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HAFTANIN FİLMLERİTürkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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LADY DIANA'YI KİM OYNAYACAK?
Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşklar ve önemli olayların anlatıldığı Netflix'in sevilen dizisi The Crown'ın dördüncü sezon hazırlıkları sürerken Lady Diana'yı kimin oynayacağı merak konusu. Oyuncu ilanı verilmesinin yanı sıra bazı ünlü oyuncular için bahisler açıldı.
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IHEARTRADIO ÖDÜLLERİ GECESİNDE ŞIKLIK YARIŞI
Dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini bulan iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. İşte ünlülerin kırmızı halı pozları...
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YENİ ROLÜ İÇİN TANINMAZ HALDEHarry Potter serisinin çocuk yıldızı olarak tanınan ve seyircilerin gözü önünde büyüyen Daniel Radcliffe, yeni filmi için tanınmaz hale geldi. Rolü için değişen tek ünlü Radcliffe değil. İşte rollerini inandırıcı hale getirmek için güzelliklerinden ve görünümlerinden ödün vermekten gocunmayan diğer ünlü oyuncular...
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EVLİLİĞİN KEYFİNİ SÜREMEDİ, DAVALIK OLDUKüf kokusu nedeniyle evini kiralamaktan vazgeçtiği ev sahibi ile mahkemelik olan oyuncu Hazal Kaya, 200 bin liralık tazminat davası açtı. Kaya dava dilekçesinde, ‘Evliliğin keyfini süremeden, en mutlu olması gereken günlerde maddi manevi yıprandığını’ öne sürdü.
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IRINA SHAYK NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDIÜnlü model Irina Shayk spor sonrası görüntülendi. Renkli spor kıyafeti giyen güzel magazincilere böyle yakalandı. 33 yaşındaki 1 çocuk annesi görüntülendiğini anlayınca yüzünü sakladı.
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ŞAHSİYET'E BİR ÖDÜL DAHA
Puhutv’de yaklaşık bir yıl önce izleyiciyle buluşan, yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisi; Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen EN Ödülleri’nde 2018 yılının en iyi internet dizisi seçildi.
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GİŞE BAŞARISI GÖLGEDE KALDIVizyona girdiği hafta sonu 456 milyon dolar gişe rakamıyla sinema tarihinin iyi 6. açılışına imza atan Captain Marvel, aynı başarıyı seyirci oylarında gösteremedi. Marvel Evreni'nin hayranları ve IMDb kullanıcıları gişenin aksine filmin puanını düşük tuttu. İşte seyircilerin oylarıyla belirlenen IMDb'nin verilerine göre Marvel Sinema Evreni içindeki son puan durumu...
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HALUK LEVENT MUTFAKTA (ÜNLÜLERİN EV HALLERİ)Gösteri dünyasında bakımlı halleriyle gördüğümüz ünlü isimler alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. Son olarak tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan bir çoçuk için mutfağa girdi ve o anları Instagram'dan paylaştı. İşte ünlü isimlerin gündelik hayattan yansıyan ev halleri...
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BARBARA PALVIN RESMEN VICTORIA'S SECRET ‘MELEĞİ’ OLDU
Victoria's Secret, Barbara Palvin’in resmi olarak ‘melek’leri arasına katıldığını ilan ederken, ünlü model bugüne kadarki ilk Macar ‘melek’ olarak, “Macaristan’ı temsil edeceğim için gurur duyuyorum” dedi.
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'METRO MANZARALARI'Yaşam portalı Bored Panda, dünyanın dört bir yanında metroda karşılaşılan en enteresan insanları derledi...
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'BİZLER DE HERKES GİBİYİZ'Eski eşi Ben Affleck’le, çocuklarına örnek olmak istediklerini belirten Jennifer Garner, aile hayatlarına dikkat çekerek, “Bizler de herkes gibiyiz” dedi.
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ELTON JOHN'UN HAYATINI ANLATAN ROCKETMAN'DEN TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Efsanevi İngiliz müzisyen Elton John'un yaşamının anlatıldığı Rocketman'in Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Gerçek olaylara dayandırılan filmin başrolünde Taron Egerton yer alıyor.
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HÜLYA AVŞAR: TEKTAŞIMI KENDİM ALDIMYeniköy Balıkçısı’nda kızı Zehra, Mahsun Kırmızıgül, eşi Ece Binay ve Zara ile buluşan Hülya Avşar gecenin sonunda gazetecilere “Farkındayım, gözünüz parmağımda. Ama tektaşımı kendi paramla aldım. Kaya’nın hediyesi değil” dedi. Avşar'ın tektaşının 800 bin lira değerinde olduğu iddia edildi.
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'YENİ JAMES BOND KADIN OLMAMALI'James Bond serisine 25. filmle veda edecek Daniel Craig'in yerine kimin geleceği tartışmalarına Eva Green de katıldı.
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GALADA TALİHSİZ KAZA: MERDİVENLERDEN DÜŞTÜTürk İşi Dondurma'nın galası birbirinden ünlü konukların katılımıyla Uniq Hall'de yapıldı. Kırmızı halıda davetlileri, filmde kullanılan dondurma arabası ve tren karşıladı. Galada merdivenden düşerek kaval kemiğinden yaralanan Şebnem Bozoklu’ya, ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı.
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FOTOĞRAFÇI ANNE KENDİ DOĞUMUNU ÇEKTİ
Profesyonel fotoğrafçı Megan Mattiuzzo, oğlunun doğumunda karnının üstüne koyduğu makinesiyle dünyaya geldiği ilk anı kendi fotoğrafladı.
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İSTANBUL HAVALİMANI'NA MÜZE GELİYOR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni ziyaret etti. İstanbul Havalimanı'nda açılacak olan müzeyle ilgili bilgi veren Ersoy, "Üzerinde çalışıyoruz. Bütün Anadolu'yu anlatan bir müze olsun istiyoruz. Hem İGA'nın ekipleri hem bizim ekiplerimiz birkaç toplantı daha yapacaklar. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleteceği bir müze olacak" dedi.
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FOTOĞRAFTAKİ ÜNLÜYÜ TANIDINIZ MI?
İspanyol film yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz ile çocukluk fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Penelope Cruz, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz.
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DOKTORLARIN GÖZÜNDEN HAYAT
Doktorların hazırladıkları Bizim Gözümüzden Hayat sergisi 14 Mart Tıp Bayramı'nda kapılarını açtı.
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YETKİN DİKİNCİLER'İN ANLATIMI, FERYAL ÖNEY'İN SESLENDİRMESİYLE MAVİ SÜRGÜN İŞ SANAT'TA
Cevat Şakir’in (Halikarnas Balıkçısı) ölümsüz eseri Mavi Sürgün, besteci-piyanist Tuluğ Tırpan’ın önderliğinde sahneye taşınıyor. Bu akşam İş Sanat Sahnesi’nde gerçekleşecek dinletide Cevat Şakir’in Halikarnas Balıkçısı’na dönüşme hikayesi canlandırılacak. Yetkin Dikinciler eserin anlatıcısı, Feryal Öney ise seslendiricisi olacak.
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ÇİN PRENSESİ TURANDOT 20 YIL SONRA BAŞKENTTE
Ankara Devlet Opera ve Balesi, 20 yıl aradan sonra Puccini'nin Turandot operasını sanatseverlerle buluşturacak.
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I-KIZ TİYATROSEVERLERİ BEKLİYORİstanbul Kraliyet Tiyatrosu yeni oyunu I-Kız ile yeniden perdelerini açıyor.
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22. UÇAN SÜPÜRGE KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ BAŞLIYOR
Bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, 23-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.
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BEN KOLAY ÖLMEM'İN PRÖMİYERİ LONDRA'DA YAPILDI
İki büyük şair Ahmed Arif ve Cemal Süreya’yı bir araya getiren, Londra’da yaşayan hukukçu Ali Has’ın kaleme aldığı Ben Kolay Ölmem oyununun prömiyeri 11-12-13 Mart tarihlerinde Londra Arcola Tiyatro'da sahnelendi.
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ÜNLÜ DJ 24 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE TATİLDEDJ David Guetta (51) Jessica Ledon (27) ile birlikte Miami'nin beş yıldızlı ünlü bir otelinde objektiflere takıldı. İkilinin aşkı yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.
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'BİR ŞEHİDİMİZ VAR' (SÖZ)Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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MAHER ZAİN İSTANBUL'DA KONSER VERECEK
İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Maher Zain, 24 Mart'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.