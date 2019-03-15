Magazin ve sanat turu (15 Mart 2019)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni ziyaret etti. İstanbul Havalimanı'nda açılacak olan müzeyle ilgili bilgi veren Ersoy, "Üzerinde çalışıyoruz. Bütün Anadolu'yu anlatan bir müze olsun istiyoruz. Hem İGA'nın ekipleri hem bizim ekiplerimiz birkaç toplantı daha yapacaklar. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleteceği bir müze olacak" dedi.



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