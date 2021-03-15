Magazin ve sanat turu (15 Mart 2021)

2021 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (Geceye Beyonce ve Taylor Swift damgası)

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buldu. 2021 Grammy Ödülleri'nin kazananları, Trevor Noah'ın sunduğu törende açıklandı. Beyoncé ve Taylor Swift en büyük dört ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak tarih yazdı. Swift, yılın albümü ödülünü üç kez kazanan ilk kadın şarkıcı olurken, Beyonce, 28'inci Grammy zaferiyle en çok Grammy ödülü alan kadın olarak Grammy tarihine geçti. Beyonce'nin kızı Blue Iyvy 9 yaşında Grammy ödülü aldı. Megan Thee Stallion, en iyi rap şarkısı ödülünü kazanan ilk kadın oldu. İşte 2021 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...

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