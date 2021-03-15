Magazin ve sanat turu (15 Mart 2021)

ntv.com.tr 15.03.2021 - 17:33
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'den açıklama
Usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatının ardından salgın dönemiyle ameliyatı ihmal ettiğine yönelik iddiaların ardından eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin açıklama yayınladı. Kazancıbaşı Öztekin, "İddia edilenlerin aksine önümüzdeki günlerde yani pandemi döneminde anjiyo da olacaktı" dedi.
93. Oscar adayları açıklandı
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı. Başrollerinde Gary Oldman, Amanda Seyfried ve Lily Collins gibi isimlerin olduğu Mank, en fazla adaylık alarak listeye damga vuran film oldu. İşte 25 Nisan'da Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da sahiplerini bulacak olan 2021 Oscar Ödülleri adayları listesi...
2021 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu (Geceye Beyonce ve Taylor Swift damgası)
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 63'üncü kez sahiplerini buldu. 2021 Grammy Ödülleri'nin kazananları, Trevor Noah'ın sunduğu törende açıklandı. Beyoncé ve Taylor Swift en büyük dört ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak tarih yazdı. Swift, yılın albümü ödülünü üç kez kazanan ilk kadın şarkıcı olurken, Beyonce, 28'inci Grammy zaferiyle en çok Grammy ödülü alan kadın olarak Grammy tarihine geçti. Beyonce'nin kızı Blue Iyvy 9 yaşında Grammy ödülü aldı. Megan Thee Stallion, en iyi rap şarkısı ödülünü kazanan ilk kadın oldu. İşte 2021 Grammy Ödülleri'ni kazananlar...
2021 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl ödül törenleri sanal sahnede yapılırken kırmızı halı seremonileri de yapılamadı. Ancak 2021 Grammy Ödülleri'nde salgına inat, özlenen, gerçek bir kırmızı halı töreni gerçekleşti. Ünlüler, birbirinden şık kıyafetleriyle Grammy kırmızı halısında poz verdi. İşte 63. Grammy Ödülleri kırmızı halısından yansıyanlar...
Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan iddialara yanıt
Cem Karaca'nın beşinci ve son eşi İlkim Karaca miras tartışmaları hakkında konuştu. Usta sanatçının mezarı açıldığı için üzgün olduğunu belirten Karaca, "Hayattayken yapılsaydı" dedi. Usta sanatçının Barış Manço ile kardeş oldukları iddialarına da değinen İlkim Karaca, mirası da açıkladı.
Hiç görmediği torunlarından Prenses Diana'ya mektup: Babam seni özlüyor
Kate Middleton ve Prens William'ın üç çocuğu Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, hiç görmedikleri babaanneleri Prenses Diana'nın Anneler Günü'nü kutladı. Mesajlarda, Prenses Charlotte'ın "Babam seni özlüyor" notu dikkat çekti.
Charlie Hebdo'nun Meghan Markle karikatürüne tepki
Fransız dergisi Charlie Hebdo, Kraliçe Elizabeth'in, Meghan Markle'ın boğazına diziyle bastırırken görüldüğü, ırkçı saldırı kurbanı George Floyd'un öldürülme anını taklit eden kapağı nedeniyle geniş çevrelerce topa tutuldu.
Sanatçı Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi
Trabzonspor ve Göztepe maçlarının ardından verdiği tepkilerle gündeme gelen sanatçı Fazıl Say, isyan etti. Dünyaca ünlü piyanist Say, teknik direktör Erol Bulut'a istifa çağırısında bulundu.
İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri)
2021 Grammy Ödülleri'nde bazı isimler ilk kez ödül sevinci yaşadı. Aralarında dokuz yaşında olan da var, bugüne kadar 14 kez aday gösterildiği halde daha önce hiç Grammy alamayan da... İşte 63. Grammy Ödülleri'nde hayatlarının ilk Grammy'sini kazanan isimler...
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den ayrılık iddialarına yanıt
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti ayrılık iddialarını yalanladı. Çift yaptıkları açıklamada, "Bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz" dedi.
Karlie Kloss anne oldu
Dünyaca ünlü model Karlie Kloss, doğum yaptı. Ivanka Trump'ın eşi Jares Kushner’in kardeşi Joshua Kushner ile evli olan ünlü model bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı.
Joe Biden'dan tacizle suçlanan Andrew Cuomo hakkında açıklama
New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo hakkındaki taciz iddiaları ABD'de kriz yarattı. Konuya ilişkin ilk kez konuşan Başkan Joe Biden, soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade etti.
Menajerimi Ara'da Rasim Öztekin'e duygusal anma
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara’nın 29’uncu bölümü seyircisini ekran başına kilitledi. Sedef Avcı'nın konuk olduğu bölümde, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Rasim Öztekin de unutulmadı. Sedef Avcı’nın senaryo gereği yer aldığı tiyatro oyununun selamı sırasında, usta sanatçı Rasim Öztekin anıldı.
Müzikal film In The Heights'tan fragman
Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan In The Heights'ın yeni fragmanı yayınlandı. Crazy Rich Asians'ın yönetmeni Jon M. Chu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, New York’un Washington Heights mahallesinde bir şarap dükkanı sahibine odaklanıyor. Büyükannesinden kendisine bir servet miras kalan dükkan sahibi, dükkanı kapatıp emekli olma ve Dominik Cumhuriyeti’ne yerleşme konusunda karışık duygular içinde kalıyor. Anthony Ramos, Lin Manuel Miranda, Stephanie Beatriz'in rol aldığı film, Hulu'da yayınlanacak. Hulu'nun olmadığı ülkelerde sinemalarda gösterime girecek olan film, planlanan tarihten tam bir yıl sonra, 18 Temmuz 2021'de seyirciyle buluşacak.
Belarus'a Eurovision'da şarkı engeli
Eurovision şarkısı reddedilen Belarus'un etkinlik için seçtiği parçanın politik olduğu gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu. Belarus yarışma için yeni bir şarkı hazırlayacak.
Mardinli ressamdan Göbeklitepe’ye “sürrealist” dokunuş
Sanat anlayışını “sürrealist” olarak adlandıran Mardinli ressam Vahap Aydoğan, tablolarında Göbeklitepe'ye hayat veriyor.
Osmanlı simidi dört asırdır üretiliyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 1593 tarihli Üsküdar Şer'iyye Sicili'nde "simid-i halka" adı verildiği bilinen Osmanlı simidi, yaklaşık dört asırdır değişmeyen lezzetiyle üretilmeye devam ediliyor.
Cruella'dan yeni fragman
101 Dalmaçyalılar'ın live-action versiyonu olan Cruella'nın yeni fragmanı yayınlandı. Oscar ödüllü Emma Stone’un, ikonik kötü karakter Cruella de Vil’e hayat verdiği film, dalmaçyalı cinsinden olan köpeklerin başına iş açan Cruella karakterine odaklanıyor. Filmin yönetmen koltuğuna ise Craig Gillespie oturuyor. Emma Stone’un yanı sıra Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham ve Mark Strong'un da rol aldığı film, 28 Mayıs’ta gösterime girecek.
Halktan biri olarak fotoğrafı 50 kuruş üzerine basılan Sabiha Tansuğ adına müze açılacak
Dünyada ilk kez halktan bir kadın olarak paraya fotoğrafı basılan 88 yaşındaki etnolog, araştırmacı yazar ve koleksiyoner Sabiha Tansuğ, 40 yıl boyunca Anadolu'yu karış karış gezerek biriktirdiği Türk halk kıyafetlerinden oluşan koleksiyonunun Urla'da adına kurulacak uluslararası bir müzede sergileneceğini söyledi.
Ayvalık’ın sembol lezzeti: Karadiken
Balıkesir’in, papalinadan barbun balığına, ahtapottan kalamara türlü deniz ürününe sahip Ayvalık ilçesinde, kıllı bir midye türü olan Karadiken, halkın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Karadiken mevsiminin Aralık ayında başlayıp Nisan ayının 15’ine kadar sürdüğü Ayvalık’ta, bu lezzete ilgi yoğun oluyor.
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? (14 Mart 2021 ayrıntıları)
Survivor 2021 yarışmasında sezonun ilk Bil Bakalım oyunu dün akşam oynandı. Ardından açık artırma mücadelesi yaşanan yarışmada ikinci dokunulmazlık oyunu da yapıldı. Haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. İşte Survivor 14 Mart'ta yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları (15 Mart 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 15 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…