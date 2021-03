Magazin ve sanat turu (15 Mart 2021)

Müzikal film In The Heights'tan fragman

Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan In The Heights'ın yeni fragmanı yayınlandı. Crazy Rich Asians'ın yönetmeni Jon M. Chu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, New York’un Washington Heights mahallesinde bir şarap dükkanı sahibine odaklanıyor. Büyükannesinden kendisine bir servet miras kalan dükkan sahibi, dükkanı kapatıp emekli olma ve Dominik Cumhuriyeti’ne yerleşme konusunda karışık duygular içinde kalıyor. Anthony Ramos, Lin Manuel Miranda, Stephanie Beatriz'in rol aldığı film, Hulu'da yayınlanacak. Hulu'nun olmadığı ülkelerde sinemalarda gösterime girecek olan film, planlanan tarihten tam bir yıl sonra, 18 Temmuz 2021'de seyirciyle buluşacak.

