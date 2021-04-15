Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021)

İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya’yı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

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