Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021)

15 Nisan 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

15.04.2021 - 17:17

Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 1

Felç kalan oyuncu Chantel Giacalone'nin ailesine 29 milyon dolar tazminat

Alerjik reaksiyon sebebiyle gördüğü tedavi beynine zarar verince felç kalan oyuncu Chantel Giacalone'nin ailesine 29,5 milyon dolar (yaklaşık 241 milyon TL) tazminat ödendi.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 2

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den ayrılık açıklaması: Arkadaş kalacağız

Şarkıcı Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez yaptıkları ortak açıklamayla resmen ayrıldıklarını duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 3

Bodrum Belediye Başkanı, Mustafa Üstündağ’ı 'istenmeyen adam' ilan etti

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da düzenlenen 'Rally Bodrum' ödül töreni sonrasında çıkan kavgaya ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da karışmı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kavgayla gölge düşürülen ralli hakkında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, açtı ağzını yumdu gözünü. Aras’ın yanı sıra Bodrum Ticaret Odası Başkanı da Üstündağ’ı Bodrum’a istemediklerini açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 4

İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin kar maskeli partisi


İstanbul Maltepe’de sabaha karşı polisin bastığı villada korsan parti düzenlendiği ortaya çıktı. Kostümlü partiye katılan bazı sosyal medya fenomenleri, tanınmamak için villadan çıkarken maske taktı.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 5

Prens Philip’in cenaze töreninde üniforma krizi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor. İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, Kraliçe’nin oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry’nin tören kostümünün saray içinde bir kriz yarattığı öne sürüldü. Kraliçe'nin, kraliyet ailesinin hiçbir erkek üyesinin askeri üniforma giymesine izin vermediği bildirildi.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 6

Sırp model Tanja Dukic'in dayak davasında rapor çıktı

İstanbul Ortaköy'de birlikte yaşadığı sevgilisi Sırp model Tanja Dukic’i eve kilitleyerek darp ettiği iddia edilen 44 yaşındaki Çağrı Tortop’un yargılandığı davada mahkemeye ulaşan rapor sanığın savunmasını çürüttü.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 7

Mehmet Ali Erbil: Büyük zararım var

Sağlık sorunları nedeniye iki yıldır çalışmadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Çok büyük zararım var, birikimlerim de gayrimenkul ama pandemi nedeniyle onlardan da kira gelmiyor" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 8

Irina Shayk, New York sokaklarında reklam çekiminde


Dünyaca ünlü model Irina Shayk, önceki gün New York sokaklarında tanıtım yüzü olduğu bir markanın yeni koleksiyon çekimi için birbirinden farklı iç çamaşırıyla kamera karşısında poz verdi.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 9

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in set aşkı gerçek mi oldu?

Set dışında günlük hayatta da sık sık birlikte görüntülenen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, önceki gün bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı. İkili, gazetecilerin aşk hayatlarıyla ilgili sorularına açık kapı bıraktı. İkili set aşkları özel hayata taşınan ilk sevgililer değil... Kiminin aşkı gerçeğe dönüştü, kimi ilerleyen zamanda ayrıldı, kiminin ilişkisi ise evliliğe kadar gitti. İşte partnerleriyle dikkat çeken dizi aşkları...

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 10

MedYapım’dan Burak Sergen açıklaması: Corona nedeniyle yoğun bakımda

Corona virüs testleri negatif çıkan Burak Sergen, akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısından dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Sergen'in rol aldığı dizinin yapım şirketi MedYapım ise oyuncunun corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 11

Fashion Week İstanbul'da Cesur Yeni Dünya' koleksiyonu

Moda tasarımcısı Tuba Ergin, 13-16 Nisan tarihlerinde dijital olarak gerçekleşecek Fashion Week İstanbul'a (FWI) Cesur Yeni Dünya' ismini verdiği koleksiyonla katılıyor.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 12

Sharon Johal: Dört yıl boyunca ırkçılığa uğradım


Hint kökenli oyuncu Sharon Johal, ana karakteri oynadığı Neighbours (Komşular) adlı dizinin setinde dört yıl ayrımcılığa ve ırkçılığa uğradığını açıkladı. Pembe diziden aniden ayrılan aktris, kendisinden “Öteki veya siyah olan” diye bahsedildiğini iddia ederek, “Beni kimse korumadı” dedi.


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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 13
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin ile Boğaz keyfi

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile meslektaşı olan eşi Sinem Kobal, altı aylık kızları Lalin'le Boğaz keyfi yaptı. Çiftin kızları, ilk kez objektiflere takıldı.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 14

Yeni filminde sitcom yıldızı Lucille Ball'u canlandıran Nicole Kidman'dan ilk set görüntüsü

Nicole Kidman, yeni filminde komedyen Lucille Ball'u canlandırıyor. Ünlğü oyuncu, Being the Ricardos'un setinde ilk kes görüntülendi. Kidman gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 15

24. yaşında dünden bugüne Maisie Williams


HBO'nun Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Arya Stark karakteri ile kariyerine başlayan ve objektifler önünde büyüyen Maisie bugün (15 Nisan 2021) 24. yaş günü kutluyor. İşte 24. yaşına özel dünden bugüne Maisie Williams

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 16
Hank Azaria'dan The Simpsons (Simpsonlar) özrü

Amerikalı oyuncu Hank Azaria, The Simpsons (Simpsonlar) dizisindeki Hintli karakter Apu’yu seslendirdiği için özür diledi.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 17

Audrey Hepburn’ün hayatı dizi oluyor

Hollywood'un efsanevi oyuncusu ve moda ikonu Audrey Hepburn'ün hayatını temel alan bir dizi hazırlanıyor. Dizi, ünlü yıldızın oğlunun, İtalyan gazeteci ile birlikte yazdığı kitaba dayandırılacak.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 18

Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni fragman


Sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden Hızlı ve Öfkeli'nin 9. filminden yeni bir fragman yayınlandı. Dominic Toretto (Vin Diesel) oğlu Brian’ı korumak için kardeşi Jakob’a (John Cena) karşı mücadele veriyor.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 19

Gülçin Ergül’den ilk İngilizce albüm: Invitation

Gülçin Ergül’ün, uzun süredir üzerinde çalıştığı Invitation adındaki 8 şarkılık ilk İngilizce albümü yarından itibaren tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 20

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın yapım şirketine açtığı davada dosya bilirkişiye gönderildi

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın, 'Kış Güneşi' adlı dizinin yurt dışı gelirinden gereken payı alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne açtığı alacak davasında dosya bilirkişiye gönderildi.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 21

Mısır'da bulunan 3 bin yıllık kayıp altın şehirde 5 sıra dışı keşif


Mısır'da Tutankhamun'un mezarının ardından en büyük arkeolojik buluş olarak tanımlanan 3 bin yıllık altın kayıp şehirde arkeologları şaşırtan 5 sıradışı keşif açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 22

Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson


Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione karakteriyle 10 milyon sterlinin üzerinde para kazanan Paris doğumlu İngiliz oyuncu Emma Watson ilk mankenlik deneyimini ise 2009'da Burberry defilesiyle yaşadı. 2013'te Empire dergisi tarafından En seksi film yıldızı seçildi. Bir moda danışmanı olarak, People Tree için giyim tasarımlarında yardımcı oldu. Sayısız ödül kazandığı kariyeri eğitimine engel olmadı ve 2014'te Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünü bitirdi. Bugün 31 doğum gününü kutlayan yıldız son zamanlarda kariyerinin bittiği iddialarıyla gündemde. İşte kameralar önünde büyüyen Emma Watson'ın dünden bugüne değişimi.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 23

Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragmanı

Başrolleri Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 24

İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya’yı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 25

Pegai Kalesi’nde arkeolojik yüzey araştırması yapılacak

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yer alan ve Priapos antik kenti olarak da bilinen Pegai Kalesi’nde, arkeolojik yüzey araştırmalarına eylül ayında başlanacak İlk kez yapılacak yüzey araştırmaları, bölge tarihine de ışık tutacak.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 26

Anadolu Üniversitesi müzik algısını ölçen çevrim içi test geliştirdi

Müzik üzerine düşünenlerin ve herkesin müzik yeteneğini bilimsel temellerle keşfetmek, bu yeteneğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Anadolu Üniversitesi tarafından müzik algısı testi projesi geliştirildi.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 27

Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 23 Nisan konseri

İmkanları kısıtlı çocukları müzikle buluşturan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir konserle kutluyor. 30 yetenekli çocuğun dernek binasında ve Youtube üzerinde vereceği konserde, 10. Yıl Marşı ve Mozart’ın Eine kleine Nachtmusik’i gibi unutulmaz eserler çalınacak.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 28

Jennifer Lopez corona virüs aşısı için konser verecek


Corona virüs salgınıyla mücadele için 22 milyar dolarlık küresel aşılama kampanyasıbaşlatıldı. Kampanyaya destek amacıyla düzenlenecek ve Jennifer Lopez'in sahneye çıkacağı konserin sunuculuğunu şarkıcı Selena Gomez üstlenecek.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 29

UNESCO, Kudüs'ün dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan İsrail uygulamalarına karşı çıktı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kudüs'ün dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarının geçersiz olduğunu vurguladı.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 30

7 Cüceler'in 'Korkak’ı Ümit Keskin corona virüsten hayatını kaybetti

Eskişehir’de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler isimli amatör tiyatro topluluğunun ‘Korkak’ karakterini canlandıran Ümit Keskin (42), corona virüs nedeniyle yaşamanı yitirdi.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 31

Antik dönemin havuz suyu 2 bin 200 yıldır akıyor

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Lagina Antik Kenti'nin girişinde bulunan antik su havuzunun suyu 2 bin 200 yıldır akıyor.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 32

Şanlıurfa'nın ramazanda en çok tüketilen yemeği: Ciğer Kebap

Şanlıurfa'nın en önemli lezzetleri arsında yer alan ve tadına bakanları kendine hayran bırakan ciğer kebabı, kentte iftar ile sahur arasında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 33

Dante ile Yaşam Yolunda adlı çevrim içi etkinlik dizisi başladı

İtalyan Kültür Merkezi, İtalya Büyükelçiliği himayesi ve Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı iş birliğiyle "Dante ile Yaşam Yolunda" çevrim içi seminer dizisi başladı.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 34
Kadıköy’deki (Khalkedon) Körler Ülkesi’nin son hali

Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan, Körler Ülkesi olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait buluntular, bölgenin 2 bin 500 yıllık tarihini gözler önüne seriyor. Körler ülkesinin son hali havadan görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 35

Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti


Fransız Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü’ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğuna inanılan 40 tabutun bulunduğu antik döneme ait mezarlık keşfetti. (Fotoğraflar: AFP)


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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 36

Türkiye’de e-kitap kullanım oranı belli oldu

Son yıllarda popüler hale gelen e-kitap uygulamasının ülkelerde kullanılma oranı belli oldu. Çalışmada, Türkiye’nin e-kitap uygulaması kullanımında yüzde 6,8 oranla, 12,7 olan dünya ortalamasının altında kaldığı kaydedildi.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 37

DNA analizleri, Anadolu'da 10 bin yıl önceki toplulukların geleneklerine ışık tuttu

ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi araştırmacılarının önderliğindeki uluslararası ekip, Neolitik döneme ait antik DNA analizleriyle Anadolu'da 10 bin yıl önce yaşamış insanların geleneklerine ışık tuttu.


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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 38

Kanye West’in sahnede giydiği spor ayakkabı 1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı

Kanye West'in dört ödül kazandığı 2008 Grammy Ödülleri, annesini kaybettikten hemen sonra sergilediği duygusal sahne performansıyla hafızalara kazınmıştı. Ünlü rap şarkıcısının o sahne performansında giydiği kendi tasarımı olan ayakkabı, 1 milyon dolar değer biçilerek açık artırmaya çıkarıldı.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 39

150 eser İnanç ve Sanat sergisinde

Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan 150 eserin yer aldığı "İnanç ve Sanat" sergisi yarın ziyarete açılacak.

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Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021) - 40
Bugün abartılı bir gün /Günlük burç yorumları (15 Nisan 2021)

Her şeyi büyüten Jüpiter, Güneş ile güzel bir görünümdeler. Savurganlık ve abartıdan kaçınmak gerek.

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