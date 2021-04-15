Magazin ve sanat turu (15 Nisan 2021)

15.04.2021 - 17:17
Felç kalan oyuncu Chantel Giacalone'nin ailesine 29 milyon dolar tazminat
Alerjik reaksiyon sebebiyle gördüğü tedavi beynine zarar verince felç kalan oyuncu Chantel Giacalone'nin ailesine 29,5 milyon dolar (yaklaşık 241 milyon TL) tazminat ödendi.
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den ayrılık açıklaması: Arkadaş kalacağız
Şarkıcı Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez yaptıkları ortak açıklamayla resmen ayrıldıklarını duyurdu.
Bodrum Belediye Başkanı, Mustafa Üstündağ’ı 'istenmeyen adam' ilan etti
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da düzenlenen 'Rally Bodrum' ödül töreni sonrasında çıkan kavgaya ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da karışmı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kavgayla gölge düşürülen ralli hakkında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, açtı ağzını yumdu gözünü. Aras’ın yanı sıra Bodrum Ticaret Odası Başkanı da Üstündağ’ı Bodrum’a istemediklerini açıkladı.
İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin kar maskeli partisi
İstanbul Maltepe’de sabaha karşı polisin bastığı villada korsan parti düzenlendiği ortaya çıktı. Kostümlü partiye katılan bazı sosyal medya fenomenleri, tanınmamak için villadan çıkarken maske taktı.
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Prens Philip’in cenaze töreninde üniforma krizi
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor. İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, Kraliçe’nin oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry’nin tören kostümünün saray içinde bir kriz yarattığı öne sürüldü. Kraliçe'nin, kraliyet ailesinin hiçbir erkek üyesinin askeri üniforma giymesine izin vermediği bildirildi.
Sırp model Tanja Dukic'in dayak davasında rapor çıktı
İstanbul Ortaköy'de birlikte yaşadığı sevgilisi Sırp model Tanja Dukic’i eve kilitleyerek darp ettiği iddia edilen 44 yaşındaki Çağrı Tortop’un yargılandığı davada mahkemeye ulaşan rapor sanığın savunmasını çürüttü.
Mehmet Ali Erbil: Büyük zararım var
Sağlık sorunları nedeniye iki yıldır çalışmadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Çok büyük zararım var, birikimlerim de gayrimenkul ama pandemi nedeniyle onlardan da kira gelmiyor" ifadelerini kullandı.
Irina Shayk, New York sokaklarında reklam çekiminde
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, önceki gün New York sokaklarında tanıtım yüzü olduğu bir markanın yeni koleksiyon çekimi için birbirinden farklı iç çamaşırıyla kamera karşısında poz verdi.
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in set aşkı gerçek mi oldu?
Set dışında günlük hayatta da sık sık birlikte görüntülenen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, önceki gün bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıdı. İkili, gazetecilerin aşk hayatlarıyla ilgili sorularına açık kapı bıraktı. İkili set aşkları özel hayata taşınan ilk sevgililer değil... Kiminin aşkı gerçeğe dönüştü, kimi ilerleyen zamanda ayrıldı, kiminin ilişkisi ise evliliğe kadar gitti. İşte partnerleriyle dikkat çeken dizi aşkları...
MedYapım’dan Burak Sergen açıklaması: Corona nedeniyle yoğun bakımda
Corona virüs testleri negatif çıkan Burak Sergen, akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısından dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Sergen'in rol aldığı dizinin yapım şirketi MedYapım ise oyuncunun corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Fashion Week İstanbul'da Cesur Yeni Dünya' koleksiyonu
Moda tasarımcısı Tuba Ergin, 13-16 Nisan tarihlerinde dijital olarak gerçekleşecek Fashion Week İstanbul'a (FWI) Cesur Yeni Dünya' ismini verdiği koleksiyonla katılıyor.
Sharon Johal: Dört yıl boyunca ırkçılığa uğradım
Hint kökenli oyuncu Sharon Johal, ana karakteri oynadığı Neighbours (Komşular) adlı dizinin setinde dört yıl ayrımcılığa ve ırkçılığa uğradığını açıkladı. Pembe diziden aniden ayrılan aktris, kendisinden “Öteki veya siyah olan” diye bahsedildiğini iddia ederek, “Beni kimse korumadı” dedi.
Yeni filminde sitcom yıldızı Lucille Ball'u canlandıran Nicole Kidman'dan ilk set görüntüsü
Nicole Kidman, yeni filminde komedyen Lucille Ball'u canlandırıyor. Ünlğü oyuncu, Being the Ricardos'un setinde ilk kes görüntülendi. Kidman gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...
24. yaşında dünden bugüne Maisie Williams
HBO'nun Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Arya Stark karakteri ile kariyerine başlayan ve objektifler önünde büyüyen Maisie bugün (15 Nisan 2021) 24. yaş günü kutluyor. İşte 24. yaşına özel dünden bugüne Maisie Williams
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Audrey Hepburn’ün hayatı dizi oluyor
Hollywood'un efsanevi oyuncusu ve moda ikonu Audrey Hepburn'ün hayatını temel alan bir dizi hazırlanıyor. Dizi, ünlü yıldızın oğlunun, İtalyan gazeteci ile birlikte yazdığı kitaba dayandırılacak.
Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni fragman
Sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden Hızlı ve Öfkeli'nin 9. filminden yeni bir fragman yayınlandı. Dominic Toretto (Vin Diesel) oğlu Brian’ı korumak için kardeşi Jakob’a (John Cena) karşı mücadele veriyor.
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Gülçin Ergül’den ilk İngilizce albüm: Invitation
Gülçin Ergül’ün, uzun süredir üzerinde çalıştığı Invitation adındaki 8 şarkılık ilk İngilizce albümü yarından itibaren tüm dijital platformlarda yayınlanacak.
Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın yapım şirketine açtığı davada dosya bilirkişiye gönderildi
Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın, 'Kış Güneşi' adlı dizinin yurt dışı gelirinden gereken payı alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne açtığı alacak davasında dosya bilirkişiye gönderildi.
Mısır'da bulunan 3 bin yıllık kayıp altın şehirde 5 sıra dışı keşif
Mısır'da Tutankhamun'un mezarının ardından en büyük arkeolojik buluş olarak tanımlanan 3 bin yıllık altın kayıp şehirde arkeologları şaşırtan 5 sıradışı keşif açıklandı.
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Kameralar önünde büyüyen yıldız Emma Watson
Harry Potter serisinde canlandırdığı Hermione karakteriyle 10 milyon sterlinin üzerinde para kazanan Paris doğumlu İngiliz oyuncu Emma Watson ilk mankenlik deneyimini ise 2009'da Burberry defilesiyle yaşadı. 2013'te Empire dergisi tarafından En seksi film yıldızı seçildi. Bir moda danışmanı olarak, People Tree için giyim tasarımlarında yardımcı oldu. Sayısız ödül kazandığı kariyeri eğitimine engel olmadı ve 2014'te Brown Üniversitesi İngiliz Edebiyatı bölümünü bitirdi. Bugün 31 doğum gününü kutlayan yıldız son zamanlarda kariyerinin bittiği iddialarıyla gündemde. İşte kameralar önünde büyüyen Emma Watson'ın dünden bugüne değişimi.
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Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragmanı
Başrolleri Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 12. bölüm fragmanı yayınlandı.
İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya’yı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
Pegai Kalesi’nde arkeolojik yüzey araştırması yapılacak
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yer alan ve Priapos antik kenti olarak da bilinen Pegai Kalesi’nde, arkeolojik yüzey araştırmalarına eylül ayında başlanacak İlk kez yapılacak yüzey araştırmaları, bölge tarihine de ışık tutacak.
Anadolu Üniversitesi müzik algısını ölçen çevrim içi test geliştirdi
Müzik üzerine düşünenlerin ve herkesin müzik yeteneğini bilimsel temellerle keşfetmek, bu yeteneğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Anadolu Üniversitesi tarafından müzik algısı testi projesi geliştirildi.
Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 23 Nisan konseri
İmkanları kısıtlı çocukları müzikle buluşturan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir konserle kutluyor. 30 yetenekli çocuğun dernek binasında ve Youtube üzerinde vereceği konserde, 10. Yıl Marşı ve Mozart’ın Eine kleine Nachtmusik’i gibi unutulmaz eserler çalınacak.
Jennifer Lopez corona virüs aşısı için konser verecek
Corona virüs salgınıyla mücadele için 22 milyar dolarlık küresel aşılama kampanyasıbaşlatıldı. Kampanyaya destek amacıyla düzenlenecek ve Jennifer Lopez'in sahneye çıkacağı konserin sunuculuğunu şarkıcı Selena Gomez üstlenecek.
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UNESCO, Kudüs'ün dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan İsrail uygulamalarına karşı çıktı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kudüs'ün dokusunu ve yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarının geçersiz olduğunu vurguladı.
7 Cüceler'in 'Korkak’ı Ümit Keskin corona virüsten hayatını kaybetti
Eskişehir’de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler isimli amatör tiyatro topluluğunun ‘Korkak’ karakterini canlandıran Ümit Keskin (42), corona virüs nedeniyle yaşamanı yitirdi.
Antik dönemin havuz suyu 2 bin 200 yıldır akıyor
Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Lagina Antik Kenti'nin girişinde bulunan antik su havuzunun suyu 2 bin 200 yıldır akıyor.
Şanlıurfa'nın ramazanda en çok tüketilen yemeği: Ciğer Kebap
Şanlıurfa'nın en önemli lezzetleri arsında yer alan ve tadına bakanları kendine hayran bırakan ciğer kebabı, kentte iftar ile sahur arasında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.
Dante ile Yaşam Yolunda adlı çevrim içi etkinlik dizisi başladı
İtalyan Kültür Merkezi, İtalya Büyükelçiliği himayesi ve Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı iş birliğiyle "Dante ile Yaşam Yolunda" çevrim içi seminer dizisi başladı.
Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti
Fransız Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü’ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğuna inanılan 40 tabutun bulunduğu antik döneme ait mezarlık keşfetti. (Fotoğraflar: AFP)
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Türkiye’de e-kitap kullanım oranı belli oldu
Son yıllarda popüler hale gelen e-kitap uygulamasının ülkelerde kullanılma oranı belli oldu. Çalışmada, Türkiye’nin e-kitap uygulaması kullanımında yüzde 6,8 oranla, 12,7 olan dünya ortalamasının altında kaldığı kaydedildi.
DNA analizleri, Anadolu'da 10 bin yıl önceki toplulukların geleneklerine ışık tuttu
ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi araştırmacılarının önderliğindeki uluslararası ekip, Neolitik döneme ait antik DNA analizleriyle Anadolu'da 10 bin yıl önce yaşamış insanların geleneklerine ışık tuttu.
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Kanye West’in sahnede giydiği spor ayakkabı 1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı
Kanye West'in dört ödül kazandığı 2008 Grammy Ödülleri, annesini kaybettikten hemen sonra sergilediği duygusal sahne performansıyla hafızalara kazınmıştı. Ünlü rap şarkıcısının o sahne performansında giydiği kendi tasarımı olan ayakkabı, 1 milyon dolar değer biçilerek açık artırmaya çıkarıldı.
150 eser İnanç ve Sanat sergisinde
Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan 150 eserin yer aldığı "İnanç ve Sanat" sergisi yarın ziyarete açılacak.