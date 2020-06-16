Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020)

Beyonce'nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy BET Ödülleri'ne aday

Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla verilen BET Ödülleri'nin bu yılki adayları arasında Beyonce ve Jay-Z'nin 8 yaşındaki kızları Blue Ivy de yer alıyor.

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