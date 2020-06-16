Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020)

16 Haziran 2020 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

16.06.2020 - 17:12

Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 1

Muslera'ya hastanede doğum günü sürprizi

Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Muslera’ya eşi Patricia Callero doğum günü sürprizi yaptı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 2

Yeğeninden Donald Trump'ı zora sokacak kitap geliyor

Son zamanlarda hakkında yazılan kitaplarla başı dertte olan ABD Başkanı Donald Trump'ı zor duruma sokacak yeni bir kitap geliyor. Trump'ın yeğeni tarafından kaleme alınan kitap, Trump'ın şüpheli vergi işleri ile 'rahatsız edici ve müstehcen' hikayelerine yer veriyor.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 3

Nijerya’da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü

Nijerya’nın eski güzellik kraliçesi ve ülkenin ünlü vaizin eşi Ibidunni Ituah-ighodalo (39) hayatını kaybetti. Kafaları karıştıran vefat sonrası ölüm nedeni hakkında bilgi verildi.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 4

Joan Smalls’tan moda dünyasına çağrı: Sessiz kalmayın

Ünlü model Joan Smalls, ırkçılık konusunda moda endüstrisine seslendi. Smalls, "Sessizliğiniz sadece hakaret etmekle kalmaz, aynı zamanda bu sektördeki en büyük sorunun bir parçasıdır" dedi. 

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 5

Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu satışa çıkıyor

National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in gümüze kadar gelebilmiş üç orjinal portresinden biri olan eser, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonu Christie’s 25 Haziran’da düzenlenecek müzayedede 400- 600 bin sterlin değerinde satışa çıkarılacak.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 6

O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş

O Ses Türkiye yarışmasından ayrılan Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş'in geldiği öne sürüldü.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 7

Liza Minelli’den Meghan Markle ve Prens Harry'ye yardım ettiği iddialarına yalanlama

Prenses Diana ile yakın arkadaş olan Oscar'lı oyuncu Liza Minelli, bu dostluk nedeniyle, Los Angeles'ta yaşamaya başlayan Meghan Markle ve Prens Harry'ye yardım edip kol kanat gerdiği iddialarını yalanladı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 8

Zirvenin sahibi geri geldi: Sefirin Kızı

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle tüm kategorilerinde en çok izlenen dizi oldu.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 9

Beyonce'nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy BET Ödülleri'ne aday

Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla verilen BET Ödülleri'nin bu yılki adayları arasında Beyonce ve Jay-Z'nin 8 yaşındaki kızları Blue Ivy de yer alıyor.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 10

Ünlü hapishane dizisi oyuncusu Karm Gilespie idama mahkum edildi

Çin'de 7 yıl önce tutuklanan Avustralya vatandaşı Karm Gilespie'nin uyuşturucu kaçakçılığından idama mahkum edildiği açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 11

Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı yüzde 12,8 azaldı

Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,8 azalarak 56 milyon 479 bin 209 kişiye düştü.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 12

Victoria Beckham: Çok dar giyinmek bir güvensizlik belirtisi

Eski Spice Girls üyesi, bugünün moda tasarımcısı ve aynı zamanda moda ikonu olan Victoria Beckham, eski giyim tarzını eleştirerek, "Vücuda tam oturan kıyafetler giymek güvensizlik belirtisiydi" dedi.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 13

Hazar Ergüçlü'den sahte hesap uyarısı

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Twitter'da adına paylaşım yapan hesabın kendisinin olmadığını duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 14

Yeşilçam'ın yıldızı Coşkun Göğen'e 75. doğum günü

Yeşilçam'ın ‘Tecavüzcü Coşkun' lakaplı emektar ismi Coşkun Göğen, 75'inci yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı. Neşeli hareketleriyle dikkati çeken Göğen, esprileriyle de çevresindekileri güldürdü.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 15

Pandemik polisiye Gün On4 19 Haziran'da puhutv'de

puhutv’nin yeni projesi pandemik polisiye Gün On4, 19 Haziran’da seyircisiyle buluşacak. Çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizinin oyuncu kadrosunda Muhammet Uzuner, Güneş Zavrak ve Emrullah Çakay gibi isimler yer alıyor.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 16

Siyah beyaz filmlerin unutulmaz jönü: Ayhan Işık

"Sezercik", "Acı Hayat", "Küçük Hanım", "Otobüs Yolcuları", "Üç Tekerlekli Bisiklet" ve "Kanun Namına" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle unutulmayan oyuncu Ayhan Işık'ın vefatının üzerinden 41 yıl geçti.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 17

Meghan Markle Grenfell Kulesi’nde ölenlere anma

İngiltere Kraliyet ailesi üyeliğinden eşi Prens Harry ile birlikle ayrılan Megan Markle, başkent Londra'daki Grenfell Kulesi'nde meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği yangının yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, yangında evsiz kalan mağdurlar için yemek pişiren ve Hubb Cemaat Mutfağı’da çalışan Müslüman kadınlara, "Sizleri çok özledim. Yangının sarılmasında payınız büyük. Sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayım" dedi.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 18

Devlet Tiyatroları yeniden seyirciyle buluşuyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan Devlet Tiyatroları, 2 Temmuz'da yeniden "perde" diyecek.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 19

Dilber Ay'ın hayatı film oluyor

Geçen yıl hayatını kaybeden Türk halk müziği ve arabesk şarkıcısı Dilber Ay'ın hayatı sinemaya uyarlanıyor. Filmin senaryosunu Kamuran Süner yazdı.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 20

Kaş Caz Festivali için geri sayım

Kaş Caz Festivali, 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 21

Irkçılık eleştirisiyle yayından kaldırılan Rüzgar Gibi Geçti 'tarihi bilgilendirmeyle' ekrana dönüyor

Irkçılık karşıtı protestoların ışığında ‘köleciliği romantize ediyor’ eleştirileri üzerine HBO Max yayınından kaldırılan Hollywood klasiği Rüzgar Gibi Geçti (Gone with the Wind) dönüyor. Ancak filme Amerikan İç Savaşı’nın tarihi içeriğini açıklayacak bir bölüm eklenecek.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 22

Beyonce'dan polisler için çağrı

Amerikalı şarkıcı Beyonce, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısında bulundu.

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Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020) - 23

Köpeklerin moda fotoğrafları: Dogue meydan okuması

Felaketlerle dolu 2020 yılını daha eğlenceli hikayelerle renklendirmek isteyenler sosyal medyada #VogueChalleng'dan adı altında köpek fotoğrafları akımı başlattı. Köpeklerinin, bazıları da kedilerinin fotoğraflarını Vogue dergisinin kapağına özenerek yayınladı. Vogue adı, İngilizce köpek anlamına gelen ‘dog’ kelimesiyle değiştirilerek Dogue oldu. Köpeklerin moda fotoğrafları 'Dogue' adlı Instagram sayfasında toplandı. Sayfayı iki köpeksever Polonyalı yönetiyor. İşte Dogue meydan okumasından yansıyanlar...

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