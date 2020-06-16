Magazin ve sanat turu (16 Haziran 2020)

16.06.2020 - 17:12
Muslera'ya hastanede doğum günü sürprizi
Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Muslera’ya eşi Patricia Callero doğum günü sürprizi yaptı.
Yeğeninden Donald Trump'ı zora sokacak kitap geliyor
Son zamanlarda hakkında yazılan kitaplarla başı dertte olan ABD Başkanı Donald Trump'ı zor duruma sokacak yeni bir kitap geliyor. Trump'ın yeğeni tarafından kaleme alınan kitap, Trump'ın şüpheli vergi işleri ile 'rahatsız edici ve müstehcen' hikayelerine yer veriyor.
Nijerya’da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya’nın eski güzellik kraliçesi ve ülkenin ünlü vaizin eşi Ibidunni Ituah-ighodalo (39) hayatını kaybetti. Kafaları karıştıran vefat sonrası ölüm nedeni hakkında bilgi verildi.
Joan Smalls’tan moda dünyasına çağrı: Sessiz kalmayın
Ünlü model Joan Smalls, ırkçılık konusunda moda endüstrisine seslendi. Smalls, "Sessizliğiniz sadece hakaret etmekle kalmaz, aynı zamanda bu sektördeki en büyük sorunun bir parçasıdır" dedi.
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu satışa çıkıyor
National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in gümüze kadar gelebilmiş üç orjinal portresinden biri olan eser, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede salonu Christie’s 25 Haziran’da düzenlenecek müzayedede 400- 600 bin sterlin değerinde satışa çıkarılacak.
O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş
O Ses Türkiye yarışmasından ayrılan Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş'in geldiği öne sürüldü.
Liza Minelli’den Meghan Markle ve Prens Harry'ye yardım ettiği iddialarına yalanlama
Prenses Diana ile yakın arkadaş olan Oscar'lı oyuncu Liza Minelli, bu dostluk nedeniyle, Los Angeles'ta yaşamaya başlayan Meghan Markle ve Prens Harry'ye yardım edip kol kanat gerdiği iddialarını yalanladı.
Zirvenin sahibi geri geldi: Sefirin Kızı
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle tüm kategorilerinde en çok izlenen dizi oldu.
Beyonce'nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy BET Ödülleri'ne aday
Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla verilen BET Ödülleri'nin bu yılki adayları arasında Beyonce ve Jay-Z'nin 8 yaşındaki kızları Blue Ivy de yer alıyor.
Ünlü hapishane dizisi oyuncusu Karm Gilespie idama mahkum edildi
Çin'de 7 yıl önce tutuklanan Avustralya vatandaşı Karm Gilespie'nin uyuşturucu kaçakçılığından idama mahkum edildiği açıklandı.
Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı yüzde 12,8 azaldı
Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,8 azalarak 56 milyon 479 bin 209 kişiye düştü.
Victoria Beckham: Çok dar giyinmek bir güvensizlik belirtisi
Eski Spice Girls üyesi, bugünün moda tasarımcısı ve aynı zamanda moda ikonu olan Victoria Beckham, eski giyim tarzını eleştirerek, "Vücuda tam oturan kıyafetler giymek güvensizlik belirtisiydi" dedi.
Hazar Ergüçlü'den sahte hesap uyarısı
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Twitter'da adına paylaşım yapan hesabın kendisinin olmadığını duyurdu.
Yeşilçam'ın yıldızı Coşkun Göğen'e 75. doğum günü
Yeşilçam'ın ‘Tecavüzcü Coşkun' lakaplı emektar ismi Coşkun Göğen, 75'inci yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı. Neşeli hareketleriyle dikkati çeken Göğen, esprileriyle de çevresindekileri güldürdü.
Pandemik polisiye Gün On4 19 Haziran'da puhutv'de
puhutv’nin yeni projesi pandemik polisiye Gün On4, 19 Haziran’da seyircisiyle buluşacak. Çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizinin oyuncu kadrosunda Muhammet Uzuner, Güneş Zavrak ve Emrullah Çakay gibi isimler yer alıyor.
Siyah beyaz filmlerin unutulmaz jönü: Ayhan Işık
"Sezercik", "Acı Hayat", "Küçük Hanım", "Otobüs Yolcuları", "Üç Tekerlekli Bisiklet" ve "Kanun Namına" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle unutulmayan oyuncu Ayhan Işık'ın vefatının üzerinden 41 yıl geçti.
Meghan Markle Grenfell Kulesi’nde ölenlere anma
İngiltere Kraliyet ailesi üyeliğinden eşi Prens Harry ile birlikle ayrılan Megan Markle, başkent Londra'daki Grenfell Kulesi'nde meydana gelen ve 72 kişinin hayatını kaybettiği yangının yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, yangında evsiz kalan mağdurlar için yemek pişiren ve Hubb Cemaat Mutfağı’da çalışan Müslüman kadınlara, "Sizleri çok özledim. Yangının sarılmasında payınız büyük. Sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayım" dedi.
Devlet Tiyatroları yeniden seyirciyle buluşuyor
Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan Devlet Tiyatroları, 2 Temmuz'da yeniden "perde" diyecek.
Dilber Ay'ın hayatı film oluyor
Geçen yıl hayatını kaybeden Türk halk müziği ve arabesk şarkıcısı Dilber Ay'ın hayatı sinemaya uyarlanıyor. Filmin senaryosunu Kamuran Süner yazdı.
Kaş Caz Festivali için geri sayım
Kaş Caz Festivali, 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor.
Irkçılık eleştirisiyle yayından kaldırılan Rüzgar Gibi Geçti 'tarihi bilgilendirmeyle' ekrana dönüyor
Irkçılık karşıtı protestoların ışığında ‘köleciliği romantize ediyor’ eleştirileri üzerine HBO Max yayınından kaldırılan Hollywood klasiği Rüzgar Gibi Geçti (Gone with the Wind) dönüyor. Ancak filme Amerikan İç Savaşı’nın tarihi içeriğini açıklayacak bir bölüm eklenecek.
Beyonce'dan polisler için çağrı
Amerikalı şarkıcı Beyonce, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısında bulundu.
Köpeklerin moda fotoğrafları: Dogue meydan okuması
Felaketlerle dolu 2020 yılını daha eğlenceli hikayelerle renklendirmek isteyenler sosyal medyada #VogueChalleng'dan adı altında köpek fotoğrafları akımı başlattı. Köpeklerinin, bazıları da kedilerinin fotoğraflarını Vogue dergisinin kapağına özenerek yayınladı. Vogue adı, İngilizce köpek anlamına gelen ‘dog’ kelimesiyle değiştirilerek Dogue oldu. Köpeklerin moda fotoğrafları 'Dogue' adlı Instagram sayfasında toplandı. Sayfayı iki köpeksever Polonyalı yönetiyor. İşte Dogue meydan okumasından yansıyanlar...