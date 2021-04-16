Magazin ve sanat turu (16 Nisan 2021)

16.04.2021 - 17:11 | Son Güncelleme : 16.04.2021 - 17:12
Brad Pitt dişçiden tekerlekli sandalyeyle çıktı
Brad Pitt, Beverly Hills'teki bir tıp merkezini tekerlekli sandalye ile terk ederken görüntülendi.
Volkan Konak: Vefa borcumu ödüyorum
Yıllar sonra yeniden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ile ekranlara dönen usta sanatçı Volkan Konak merak edilenleri anlattı. Şarkıları arasından favorilerini açıklayan Konak, sevenlerine yeni albüm müjdesi de verdi. Yeni programı için "Vefa borcumu ödüyorum ve vicdanımı rahatlatıyorum" diyen 57 yaşındaki sanatçı, "Meslektaşlarım ve sektör çok zor durumda... Dolayısıyla ateşe odun atmazsan ateş söner, ateşe odun atacağız. Türkiye'me moral, neşe, umut; mesleğime ise can suyu olmaya çalışacağım" diyor.
Ebru Gündeş Reza Zarrab'a boşanma davası açtı: İhanete uğradım
Ebru Gündeş, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’a Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Eşinin başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne süren Gündeş’in mahkemeden gizlilik talep etti. Gündeş dilekçesinde “Hayatında başka kadınlar var” dedi.
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Ashley Caine ve Safiyya Vorajee bebeklerinin son durumunu anlattı: Bu sabah uyanması bir nimettir
Eski futbolcu ve model Ashley Cain ve sevgilisi Safiyya Vorajee, löseminin daha saldırgan bir türüyle mücadele eden bebeklerinin son durumunu paylaştı. Aşırı kanaması olan kızını trombosit transfüzyonu için yeniden acilen hastaneye götürdüklerini aktaran Vorajee, "Yarın ne olacağı belli değil, bu sabah uyanmak ise bir nimettir" dedi.
Hillary Clinton’dan gizemli ve gerilimli roman: State of Terror
ABD’nin eski first lady'si ve dışişleri bakanı Hillary Clinton’ın ilk gerilimli siyasi romanı olan State of Terror (Terör Devleti) yayına hazırlanıyor. Hillary Clinton’ın polisiye yazarı Louise Penny ile birlikte yazdığı romanın kapak tasarımı uzmanlarca “Çok gizemli” diye yorumlandı.
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Corona virüsü yenen Seda Bakan: 6 aydır koku almıyorum
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse yakalanıp kurtulanlar arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de. Son olarak Seda Bakan 6 aydır koku almadığını açıkladı. İşte Bakın'ın sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar ve corona virüsü yenen diğer ünlü isimler...
Ebru Şallı'dan oğlu Pars Tan'ın ölüm yıl dönümünde duygusal mesaj: Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum
Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün birinci yıl dönümünde Pars'ı duygusal paylaşımlarla andı. Şallı, "Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum" ifadelerini kullandı.
Jennifer Lopez nişan yüzüğünü geri vermedi
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez bir süredir haklarında ortaya atılan ayrılık söylentilerini sonunda resmi olarak doğruladı. Ama buna rağmen güzel Lopez, nişan yüzüğünü geri vermiyor, onun yerine evinde, güvenli bir yerde saklıyor.
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Helen Mirren: Kadınlar daha fazla konuşmalı
Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Helen Mirren, 13 yaşındayken trende bir erkeğin tacizine uğradığını ve gençliğinde ‘neredeyse her gün’ cinsel tacize uğradığını açıkladı.
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Aycan Koptur ve Sadi Celil Cengiz Kazara Aşk'ta
Star’ın yakında seyircisiyle bulaşacak olan yeni dizisi ‘Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna iki başarılı oyuncu dahil oldu. Aycan Koptur ve Sadi Celil Cengiz, ‘Kazara Aşk’ta ‘Vildan’ ve ‘Okan’ karakterlerini canlandıracaklar.
Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı
20 yaşındaki Yemenli model Entesar Al-Hammadi iki meslektaşıyla birlikte çekime giderken araçlarının durdurulmasının ardından kaçırıldı. Dünya basınında da geniş yer bulan olayda, modelin giyim tarzı nedeniyle halk üzerinde kötü bir etkisi olduğu gerekçesiyle kaçırdığı ileri sürüldü.
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Tuvana Türkay Kağıt Ev'deki Azra karakterini anlattı: Çok güçlü ve cevval bir karakter
Star’ın yeni dizisi, ‘Kağıt Ev’ Pazartesi günü seyircisi ile buluşacak. Dizide sevilen oyuncu Tuvana Türkay ‘Azra’ karakterini canlandıracak ve seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak. Yeni rolü için konuşan Türkay, "Çok güçlü ve cevval bir karakter" dedi.
Serena Williams'tan yeni ortalık: İlk aşamada belgesel geliyor
Tenisin yaşayan efasenisi Serena Williams, kortların dışındaki yatırımlarına bir yenisi daha ekledi ve Amazon'la kişisel anlaşma imzaladı. Belgesel projesiyle başlaması beklenen anlaşmanın farklı projelerle devam etmesi bekleniyor. Williams belgeseli, böylece Michael Jordan, David Beckham, Mike Tyson, Leo Messi, Cristiano Ronaldo ve Zlatan İbrahimovic gibi ikonik oyuncuların belgesellerinden oluşan bir listeye ekleniyor.
Beylerbeyi Sarayı özel tekniklerle restore ediliyor
Boğaz'ın kıyısındaki eşsiz manzarasıyla tarihte pek çok ismi de ağırlayan 156 yaşındaki Beylerbeyi Sarayı, sahip olduğu yapım tekniklerine uygun şekilde restore ediliyor.
Şevket Çoruh corona virüse yakalandı
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak oyuncu Şevket Çoruh corona virüse yakalandı.. İşte Çoruh'un sağlık durumundan ayrıntılar ve corona virüse yakalanan ünlü isimler...
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Antalya Müzesi kıymetli eserleriyle öne çıkıyor
Dünyanın önemli arkeoloji müzeleri arasında yer alan, turistlerin de ilgi gösterdiği Antalya Müzesi, farklı dönemlere ait defineleri, lahit ve heykelleriyle ön plana çıkıyor.
Prens Charles ve Düşes Camilla Prens Philip’in ölümünden sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in oğlu Galler Prensi Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte babası Prens Philip'in ölümünün ardından ilk kez görüntülendi.
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Manisa'da ecdat yadigarı Seyit İbrahim Hoca Mescidi'nin kapısı çalındı damla mağarası ortaya çıktı
Saruhanoğulları Beyliğinin başkenti olan ve günümüzde de sayısız tarihi esere ev sahipliği yapan Şehzadeler şehri Manisa’da, 700 yıllık Seyit İbrahim Hoca Mescidinin alt kısmında bulunan demir parmaklıklar çalınınca unutulan 40 Damla Mağarası ortaya çıktı. Spil’den gelen yeraltı sularının damla damla akarak çıkardığı sesleri ve içindeki çöplerle dikkat çeken mağaranın çevredeki çocuklar için tehlike arz ettiğini kaydeden vatandaşlar yetkililerin mağaranın içini temizleyerek girişinin yeniden kapatılmasını istedi.
Akrep 19. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrepin 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Heyelanda ortaya çıkan 'oygu mezar'da kurtarma kazısı
Samsun’da, Amisos Antik Kenti'nde toprak kayması sonucu ortaya çıkan, oygu mezarda’ kurtarma kazısı başlatıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Okay Pekşen, oygu mezarlar ile kaya mezarları arasında statü farkı olduğuna dikkat çekerek, "Aristokrat sınıfların, kendilerine görkemli kaya mezarları yaptırdığını biliyoruz. Bu mezar ise daha basit bir şekilde yapılmış, bu da bize mezar içinde bulunan kişinin alt veya orta sınıfa mensup olduğunu gösteriyor” dedi.
Oyuncu İbrahim Çelikkol yapım şirketine ikinci kez alacak davası açtı
Oyuncu İbrahim Çelikkol, Kördüğüm dizisinin yurt dışı satışlarından gereken payı alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne ikinci kez alacak davası açtı. Çelikkol daha önce Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne açtığı alacak ve tazminat davasından 167 bin lira kazanmıştı.
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Banksy'in Subject to Availability tablosu satışta
Gerçek kimliği bilinmeyen ama eserleriyle dünyaca üne kavuşan grafiti sanatçısı Banksy'in yaptığı Subject to Availability müzayedeye çıkıyor.
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Güllaç ustalarının ramazanda yoğun mesaisi
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti güllaç, iftar sonrası sofralarda yer almaya başladı. Süt ağırlıklı olmasıyla yemeğin ardından rahatlıkla tüketilebilen güllaca ilgi artarken, ustaları da taleplere yetişmeye çalışıyor.
Sefirin Kızı 49. yeni bölüm fragmanı
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Rahmi M. Koç Müzesi'ne İngiltere'den ödül
Rahmi M. Koç Müzesi'nin en yeni objesi İttir Kaktır, İngiltere merkezli Classic Boat dergisinin düzenlediği yarışmadan ödülle döndü.
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Bakan Ersoy İnanç ve Sanat sergisinin açılışına katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İnanç ve Sanat sergisinin açılışına katıldı. Müzeyi gezdikten sonra açıklama yapan Bakan Ersoy, "Daha önce Topkapı Sarayı envanterinde bulunan eserleri burada sergiliyoruz. Ücretsiz olarak sergilenecek. Ramazan boyunca herkesin fırsat buldukça gün içinde gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.
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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, yiyecek temin eden Dora'nın cezası ne oldu?
Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı sorularının cevapları belli oldu. Melis ve Poyraz'ın takım kaptanı seçildiği haftanın ilk gününde ödül oyununu ünlüler takımı, Anlat Bakalım'ı ise gönüllüler kazandı. Adada yiyecek temin ettiği ortaya çıkan Dora'ya üç ödül oyunu ceza verildi. İşte Survivor 2021'in 15 Nisan tarihli 70. bölümünde yaşananlandan ayrıntılar...
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