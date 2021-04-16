Magazin ve sanat turu (16 Nisan 2021)

Ashley Caine ve Safiyya Vorajee bebeklerinin son durumunu anlattı: Bu sabah uyanması bir nimettir

Eski futbolcu ve model Ashley Cain ve sevgilisi Safiyya Vorajee, löseminin daha saldırgan bir türüyle mücadele eden bebeklerinin son durumunu paylaştı. Aşırı kanaması olan kızını trombosit transfüzyonu için yeniden acilen hastaneye götürdüklerini aktaran Vorajee, "Yarın ne olacağı belli değil, bu sabah uyanmak ise bir nimettir" dedi.

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