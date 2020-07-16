Magazin ve sanat turu (16 Temmuz 2020)

16.07.2020 - 17:22 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 17:52
Meghan Markle: İşin en zor kısmı adaleti kovalamak
Meghan Markle bu kez tüm genç kadınları dünyadaki eşitsizliklerle mücadele etmeye davet eden Girl Up Liderlik Zirvesi’nde bir konuşma gerçekleştirdi. Markle, “İçgüdüleriniz size neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyecektir; neyin adil olduğunu ve neyin olmadığını… İşin en zor kısmı ise adaleti kovalamak" diye konuştu.
AçıkhavADA Sinema Büyükada’da başlıyor
Selvi Boylum Al Yazmalım’dan Tosun Paşa’ya Fight Club’dan Parasite’a kadar iz bırakan filmleri izleyiciyle buluşturacak AçıkhavADA Sinema, 16 Temmuz (Bu akşam) Büyükada’da başlıyor.
Telluride Film Festivali ilk kez iptal edildi
Telluride Film Festivali'nin 2020 organizasyonu pandemi nedeniyle iptal edildi.
Robocop'un yıldızı Galyn Gorg hayatını kaybetti
Bir süredir kanserle mücadele eden Robocop'un yıldızı Galyn Gorg, hayata veda etti.
Avengers hayranı 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu
ABD’de küçük kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya giren ve yüzüne 90'dan fazla dikiş atılan altı yaşındaki Bridger Walker sosyal medyanın yeni kahramanı oldu. “Biri ölecekse, bu ben olmalıyım diye düşündüm” diyen küçük çocuğa Avengers yıldızları, Anne Hathaway, Cris Evans, Hugh Jackman, Tom Holland ve Mark Ruffalo’dan destek mesajları yağdı.
Jim Carrey'nin projesine iptal kararı
Jim Carrey'in oynadığı Kidding, ikinci sezon sonunda Showtime tarafından iptal edildi.
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliği hakkında konuştu: Her şey bitti derken şaşırtacak bir yere geldik
Uzun bir süredir şarkıcı Kenan Doğulu ile boşanacakları iddiaları ve bu konuda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Beren Saat, evliliği hakkında konuştu. Saat, "Biz ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi dönemini beraber yaşadık. Müzik yapmaya başladık. Başka türlü bir yere geldi ilişkimiz. Başka bir level’ındayız aşkın. Her şey bitti dendiği yerden sonra başta beni şaşırtacak bir yere geldi. Çünkü bir müzisyen olarak Kenan’ı tanımaya başladım" ifadelerini kullandı.
Amcasının kitabını yazan Mary Trump'tan amcası Donald Trump’a çağrı
Psikolog Mary Trump, amcası Donald Trump hakkındaki yeni kitabı üzerindeki yayın yasağının kalkmasının ardından konuştu. Kitabında Trump'ın tüm dünyayı sarsan icraatlarını bozuk aile işleyişine inerek açıklayan yeğen, bu kez amcasına istifa çağrısı yaptı.
Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla kaçışı dava dosyasında (Ozan Güven'e 13.5 yıl hapis istemi
Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında, 13.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava dosyasına, Deniz Bulutsuz'un olay gecesi çıplak ayakla Ozan Güven'in evinden kaçış görüntüleri de girdi.
İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları okuma provasında
Star’da yayınlanacak olan yeni dizi İyi Günde Kötü Günde, çok yakında seyircisi ile buluşacak. Yapımına O3 Medya’nın imza attığı ve başrollerinde; Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’in yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisinin tam kadro fotoğrafı okuma provasından paylaşıldı.
Diyarbakır karpuzunda 2 kat artış
Geçmişte ağırlığı nedeniyle develerle taşınıp kılıçlarla kesilen, Dicle Nehri kenarında güvercin gübresiyle yetiştirilen ve coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Diyarbakır Karpuzu'nda hasat başladı.
Cedi Osman ile Ebru Şahin ilk kez el ele
Cedi Osman ile Ebru Şahin, ilk kez el ele görüntülendi. Geçtiğimiz akşam bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlenen çift objektiflere yakalandı.
Bu hafta 3 yerli film yeniden vizyonda
Dram türündeki "Nuh Tepesi", komedi filmi "Zengo" ve korku türündeki "Araf 4: Meryem" ikinci kez izleyici ile buluşacak.
En iyi Aamir Khan filmleri
Hint Sineması’nın yıldız ismi Aamir Khan’ ın yeni filmi Lal Singh Chaddha, vizyona girmek için gün sayıyor. Bollywood tarihinin en iyi filmlerine imza atan Khan’ın yeni filminin Hint sinemasına damga vurması bekleniyor. Dram ve komedi türünde olacak olan filmin, 1994 Amerikan yapımı Forrest Gump filminin bir Bollywood uyarlaması olması bekleniyor. İşte Aamir Khan’nın yeni filmi izleyiciyle buluşmadan önce , IMDb puan sırasına göre Hintli aktörün filmleri.
Acun Ilıcalı'dan Survivor'dan 'sahte belge' açıklaması
Survivor 2020 yarışmasında Cemal Can Canseven şampiyon oldu. Sosyal medyada ortaya atılan sahte bir belgede Barış Murat Yağcı'nın oylarının Cemal Can'dan daha fazla olduğu iddia edildi. Sahte noter belgesinin ortaya çıkmasının ardından Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Kanye West ABD Başkanlığı'ndan çekildi
ABD'li rapçi Kanye West'in kampanya ekibinden bir üye, West'in ABD Başkan adayı olarak yarışacağını açıklamasından 2 hafta sonra çekilme kararı aldığını açıkladı. West'in ABD Başkanlığı'na adaylık macerası 11 gün sürdü.
Charlize Theron: Benim tercihim cevizli baklava
Son filmindeki bir sahnede 'baklava gurme'si' olarak hareket eden ve kendisine sunulan baklavanın nerede yapıldığına ilişkin tahminde bulunan Charlize Theron, baklava konusunda tartışmalı konuya da değindi. Filmdeki repliğin ardından sosyal medya paylaşımlarında da baklavaya övgüler düzen Theron, son açıklamasında tercihinin cevizli baklavadan yana olduğunu söyledi. Gerçek baklavanın fıstıklı mı ya da cevizli mi olup olmayacağı konusu uzun yıllardır tadım uzmanları ve işin ustaları tarafından tartışılır.