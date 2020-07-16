Magazin ve sanat turu (16 Temmuz 2020)

Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliği hakkında konuştu: Her şey bitti derken şaşırtacak bir yere geldik

Uzun bir süredir şarkıcı Kenan Doğulu ile boşanacakları iddiaları ve bu konuda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Beren Saat, evliliği hakkında konuştu. Saat, "Biz ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi dönemini beraber yaşadık. Müzik yapmaya başladık. Başka türlü bir yere geldi ilişkimiz. Başka bir level’ındayız aşkın. Her şey bitti dendiği yerden sonra başta beni şaşırtacak bir yere geldi. Çünkü bir müzisyen olarak Kenan’ı tanımaya başladım" ifadelerini kullandı.

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