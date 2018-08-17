Magazin ve sanat turu (17 Ağustos 2018)
17 Ağustos 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÜNLÜLERDEN İLHAM ALABİLECEĞİNİZ SEYAHAT STİLLERİ9 günlük bayram tatili bugün başlıyor. Yolculuğa çıkarken ne giyeceğine karar veremiyorsanız ünlü isimlerden ilham alabilirsiniz. Kimi topukludan vazgeçemiyor, kimi ise seyahat denilince spor, rahat bir kombini tercih ediyor. Bakalım ünlü isimler seyahat ederken nasıl görünüyorlar...
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ÜNLÜLERİN 'SOSYAL MEDYA' DAVASINDA KARARÜnlü sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığın tahliyesine karar verildi.
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ÜNLÜ OYUNCULARIN İLK FİLMLERİNDEKİ HALLERİ
Ünlü oyuncuların kariyerlerine başladıkları ilk filmlerini hatırlıyor musunuz? Örneğin Game of Thrones dizisiyle birlikte dünya çapında milyonlarca hayranı olan, Cersei Lannister karakterini canlandıran Lena Headey’in ilk filmindeki halini görseniz onu tanır mıydınız? İşte Susan Sarandon’dan Nicole Kidman’a, Helen Mirren’dan Kristen Stewart’a ünlülerin ilk filmlerindeki halleri ve son halleri...
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YAMAÇ İLE VARTOLU'NUN DÜŞMANLARI BELLİ OLDU (2 YENİ İSİM)
Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılar’a kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda Çukur’da tansiyonu yükseltecek.
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HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİNE GERİ Mİ DÖNÜYOR?Paul Walker’ın kardeşleri Caleb ve Cody Walker, trafik kazasında hayata veda eden oyuncunun Hızlı ve Öfkeli film serisinde canlandırdığı Brian O’Conner karakterine yeniden hayat vermek istediklerini açıkladı.
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SOKAK ORTASINDA AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ
Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner, sokakta ağlama krizi fotoğraflarına adet dönemi sendromu açıklaması getirdi.
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YEŞİLÇAM'IN 'ŞİŞKO NURİ'Sİ SITKI SEZGİN YOĞUN BAKIMDABir takım sağlık sorunlarıyla hastaneye kaldırılan Şişko Nuri lakabıyla bilinen Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin anjiyo oldu. Sezgin, anjiyonun ardından yoğun bakıma alındı.
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MOSKAVA'DAKİ BANKSY SERGİSİ SAHTE ÇIKTIİngiliz sokak sanatçısı Banksy adına Moskova’da açılan serginin sahte olduğu ortaya çıktı.
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ARA BOZUCU ANGELINAAngelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma mücadelesi giderek kızışıyor... Son olarak Jolie’nin, Pitt ile çocukların aralarını bozduğu iddia edildi.
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İREM DERİCİ'NİN KLİBİ ÇALINTI İDDİASIİrem Derici’nin Ben Tek Siz Hepiniz şarkısına Murat Joker’in çektiği klip, ünlü sanatçı Juanes’in Pa Dentro şarkısının klibinin kopyası çıktı.
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ÇOK KORKUNÇ' OLDUĞU İÇİN FRAGMANI KALDIRILAN FİLM BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ
YouTube’un ‘çok korkunç’ ve ‘şoke edici’ içeriğiyle yayın politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle fragmanını yayından kaldırdığı korku filmi The Nun’ın vizyona girdiği hafta sonu 32 ila 37 milyon dolarlık hasılat elde etmesi bekleniyor.
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'UÇLARDA YAŞAYAN BİR KADINIM'Sadelikten yana olduğunu söyleyen Keira Knightley, “Makyajımı su ve sabunla çıkarıyorum” dedi. İngiliz oyuncu rol aldığı filmlerdeki stillerini değerlendirdi...
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STRANGER THINGS'İN HOPPER'I YENİ SEZON HAKKINDA KONUŞTUStranger Things'te 'polis şefi Hopper' karakterine hayat veren David Harbour, dizinin merakla beklenen yeni sezonu için, "Karakterize edebilmeyi isterdim ancak bu bana çok fazla" dedi.
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MUMYALARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜAntik Mısır döneminden kalma bir mumyanın üzerinde yürütülen kimyasal analizler, mumyalama için kullanılan balsamın formülünü ortaya çıkardı.
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN HALİME SULTAN'ININ YENİ PROJESİ BELLİ OLDUKanal D’nin yeni yapımlarından Umut Işığım'ın oyuncu kadrosu netleşti. Başrollerini Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer’in paylaşacağı dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.
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MİCHAEL B. JORDAN, HAYRANINA HAYATININ SÜRPRİZİNİ YAPTI
Mezuniyet törenine kavalye olarak, ünlü oyuncu Michael B. Jordan’ın gerçek ölçülerinde fotoğrafını götüren Audeva Agyeman adlı genç kız hayatının sürpriziyle karşılaştı.
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FOTOĞRAFÇI GÖZÜYLE 7 BOŞANMA İŞARETİBir evliliğin daha başlamadan önce bile boşanmayla sonuçlanacağını tahmin edebilir misiniz? Bazı düğün fotoğrafçıları yıllarca edindikleri deneyimlere dayanarak çekim yaptıkları çiftlerin kaderini öngörebileceklerini söylüyor.
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HAZAL KAYA VE SONGÜL ÖDEN'DEN MAKYAJSIZ PAYLAŞIMBirlikte tatil yapan oyuncu meslektaşlar Hazal Kaya ve Songül Öden tatilde çekilen makyajsız karelerini sosyal medyadan yayınladı.
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19Game of Thrones’ta Jamie Lannister karakterini canlandıran Danimarkalı aktör Nikolaj Coster-Waldau, ünlü fantastik dizinin final sezonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki oyuncu, “Tüm taşların yerine oturacağını” söyledi.
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SENARYO GERÇEK OLDUÜç yıl önce Kiraz Mevsimi dizisinde yaşadıkları aşk gerçeğe dönüşen oyuncu çift Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
Çayoğlu’nun Gürel'i ailesiyle tanıştırdığı, ve ikililinin evlenmeye karar verdikleri öne sürüldü.
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BALE FESTİVALİ FRIDA'YLA SONA ERDİBodrum'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu Frida gösterisiyle sona erdi. Festivalin son gösterisi, sanatseverlerden ilgi gördü.
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HAFTANIN FİLMLERİTürkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girdi. Ceren Ala filmleri değerlendirdi. (Ceren.ala@ntv.com.tr)
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CEYLAN ERTEM CUMARTESİ ANNELERİ İÇİN SÖYLEDİ1995 yılından bu yana Taksim Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınarak kaybolan çocuklarının, eşlerinin, kardeşlerinin akıbetini soran Cumartesi Anneleri 25 Ağustos’ta 700. kez bir araya gelecek. Ahmet Kaya'nın 23 yıl önce Cumartesi Anneleri için yazdığı "Beni Bul Anne" şarkısını Ceylan Ertem ve kayıp yakınları Cumartesi Anneleri'nin 700. haftası için birlikte söyledi.
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50 YIL SONRA ÖDÜLÜNE KAVUŞTU
Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, 1969 yılında kazandığı yıllardır kayıp olduğunu bildiği Mr. Universe ödülüne sonunda kavuştu.
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KENDALL JENNER VE KHLOE KARDASHIAN SEVGİLİLERİYLE TATİLDE
Kendall Jenner ile Khloe Kardashian, sevgilileriyle birlikte lüks yatla Meksika tatiline çıktı.
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ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO FESTİVALİ BAŞLIYORSanatseverlerin her yıl heyecan ve merakla beklediği 19'uncu Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1- 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Tüm dünyadan önemli sanatçıların sahneye çıkacağı festivalin sanat yönetmenliğini ise Türkiye'nin alanında en önemli isimlerinden şef Gürer Aykal yapıyor.
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MARVEL’S IRON FIST DİZİSİNİN 2. SEZON FRAGMANI ÇIKTI
Netflix’te yayınlanan Marvel’s Iron Fist dizisinin 2. sezonundan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.
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SARAYBOSNA FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde ödüller sahiplerine verildi.
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TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI AHLAT AĞACI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Amerika’da yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran 12 filmin değerlendirildiği Kurul’da yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı Ahlat Ağacı filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi. İşte Ahlat Ağacı ilgili bilinmesi gereken her şey...
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ARA GÜLER MÜZESİ AÇILDITürkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) ve Ara Güler Müzesi, kapılarını Ara Güler’in doğum günü olan 16 Ağustos’ta bomontiada İstanbul’da ziyaretçilere açtı.
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