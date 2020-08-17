Magazin ve sanat turu (17 Ağustos 2020)

Haftalık burç yorumları (17-23 Ağustos 2020 astroloji)

Oldukça renkli, coşkulu, hareketli, bir haftaya adım atmaya hazır olun. 19 Ağustos’ta Aslan burcunun 26. Derecesinde meydana gelecek Yeni Ay haritasında yine Aslan hem de şans noktasıyla birlikte yükseliyor. İletişim ve beceri ustası Merkür’ün de Yeni Ay’a kavuşum yapmasını göz önünde tutarak, hepimizin içinde sakladığı oyuncu, sanatçı, lider olma ruhu adeta dışarı taşacak. Herkes kendi dramatik gücünü cesaretiyle ve tüm cömertliğiyle sergilemek isteyecek. Rol yeteneğimizi keşfederken içimizdeki çocuğun isteklerini de göz ardı etmemeliyiz. Yeni Ay ile birlikte Güneş, Ay, Merkür, Mars ve Güney Ay Düğümü (geçmişten getirdiklerimiz, aşina olduğumuz değerler) arasında meydana gelecek olan büyük üçgen formuyla sanki bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler ya da harekete geçirmekte tembellik yaptığımız hedefler, adeta bir filmin karesinden “Haydi! Artık ne bekliyorsun” dercesine bize göz kırpacak. Tabii Aslan deyince Aşk’a değinmeden geçmek olmaz. Renkli aşklara, kalbinizi çarptıracak sevdalara açın kalbinizi, tabii karşınızdaki kişinin gururlu, kibirli bazen de bencil olabileceğini bir yere not etmek şartıyla. Eee ne de olsa Aslan yattığı yerden belli olur. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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