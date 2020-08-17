Magazin ve sanat turu (17 Ağustos 2020)

17.08.2020 - 17:11
Kardeşi virüse yakalanan Sharon Stone: Maske takmayan sizlerden biri yaptı
ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone kız kardeşinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Stone paylaştığı fotoğrafın altında, "Maske takmayan sizlerden biri bunu yaptı" ifadelerini kullandı.
Amber Heard'den Ayasofya paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Amber Heard, bu kez Ayasofya'yı ziyaret ederek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Cardi B. Türk yönetmenlere seslendi
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B. bu kez Türk yönetmenlere seslendi. Yıldız şarkıcı "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız?" dedi.
Halsey: Türkçe öğreniyorum, baklava yapıyorum
Macar asıllı ABD’li ünlü şarkıcı Halsey, geçen ay yaptırdığı DNA testinde hayranlarına yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, baklava yapma konusunda ustalaştığını ve Türkçe öğrenmeye de başladığını duyurdu.
Prenses Diana rolünü Elizabeth Debicki oynayacak
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tahttaki yıllarını konu alan The Crown dizisinde Prenses Diana'yı oynayacak isim Elizabeth Debicki oldu.
Rihanna Beyrut için bağış topluyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama kenti tam anlamıyla yıkıp geçti. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Olayın ardından dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna hayranlarına yardım kuruluşlarına bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.
Harry Potter ve Felsefe Taşı Çin'de yeniden gösterimdeHarry
Potter ve Felsefe Taşı, Çin'de yeniden gösterime girdi.
Miley Cyrus'tan Liam Hemsworth açıklaması: Yas tutuyorum
Miley Cyrus, Liam Hemsworth’ten boşanmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Cyrus, ayrılığı ölüme benzeterek derin bir aşkı kaybettiği için yas tuttuğunu ifade etti.
1 milyon fotoğrafa inceleme
Ünlü fotoğraf ajansı Magnum, yakın dönemde aldığı eleştirilerin ardından çocuk istismarına yol açabilecek fotoğraflar ve etiketleri gözden geçirmek için arşivindeki 1 milyon fotoğrafı incelemeye aldı.
Stephen King'e göre 2020'nin en iyi korku filmi
Daha önce sosyal medyadan beğendiği filmleri paylaşan dünyaca ünlü yazar Stephen King bu kez 2020’de en çok sevdiği korku filmini açıkladı.
İstanbul Modern Sinema'dan yaz temalı filmler
İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi gösterimlerini sürdürüyor. Yaz günleri temalı film programı Yaz Havası 20-27 Ağustos tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden yayınlanıyor.
Corona virüse yakalanan sanatçı Necmettin Yıldırım vefat etti
TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Necmettin Yıldırım vefat etti.
8. Boğaziçi Film Festivali'ne başvurular başladı
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamındaki First Cut Lab'in başvuruları açıldı.
Beçin Antik Kenti'nde 7 asırlık sarnıç bulundu
Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'nde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen sarnıç bulundu.
Tarihin sayfalarına ışık tutacak 'Altın Tren' yola çıkıyor
Kurtuluş Savaşı döneminin en özel kesitlerinden birini beyazperdeye yansıtacak olan Altın Tren filmi için geri sayım başladı. Altın Tren filmi Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihi dostluk yolculuğunda önemli bir hikayeyi konu alıyor.
Keşan Kent Müzesi şehrin belleğini yansıtacak
Edirne’nin Keşan ilçesisin tarihini ve Keşanlılar’ın yaşayışlarını anlatacak Keşan Kent Müzesi, ilçenin belleğini yansıtmak adına şekillenmeye başlıyor. Yakında anfi tiyatrosundan atölyelerine kadar birçok farklı eklentisiyle ’Müze Keşan’, şehrin yeni yaşam alanı olmaya hazırlanıyor.
Altın Koza'nın ödüllü filmleri açık hava sinemasında seyirciyle buluşacak
Adana Büyükşehir Belediyesi, Altın Koza Film Festivali'nin ödüllü filmlerini açık hava sinemasında seyirciyle buluşturacak.
Haftalık burç yorumları (17-23 Ağustos 2020 astroloji)
Oldukça renkli, coşkulu, hareketli, bir haftaya adım atmaya hazır olun. 19 Ağustos’ta Aslan burcunun 26. Derecesinde meydana gelecek Yeni Ay haritasında yine Aslan hem de şans noktasıyla birlikte yükseliyor. İletişim ve beceri ustası Merkür’ün de Yeni Ay’a kavuşum yapmasını göz önünde tutarak, hepimizin içinde sakladığı oyuncu, sanatçı, lider olma ruhu adeta dışarı taşacak. Herkes kendi dramatik gücünü cesaretiyle ve tüm cömertliğiyle sergilemek isteyecek. Rol yeteneğimizi keşfederken içimizdeki çocuğun isteklerini de göz ardı etmemeliyiz. Yeni Ay ile birlikte Güneş, Ay, Merkür, Mars ve Güney Ay Düğümü (geçmişten getirdiklerimiz, aşina olduğumuz değerler) arasında meydana gelecek olan büyük üçgen formuyla sanki bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler ya da harekete geçirmekte tembellik yaptığımız hedefler, adeta bir filmin karesinden “Haydi! Artık ne bekliyorsun” dercesine bize göz kırpacak. Tabii Aslan deyince Aşk’a değinmeden geçmek olmaz. Renkli aşklara, kalbinizi çarptıracak sevdalara açın kalbinizi, tabii karşınızdaki kişinin gururlu, kibirli bazen de bencil olabileceğini bir yere not etmek şartıyla. Eee ne de olsa Aslan yattığı yerden belli olur. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…