Magazin ve sanat turu (17 Aralık 2018)
ntv.com.tr
17 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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1
YENİ KAİNAT GÜZELİ BELLİ OLDU
iye'nin güzellik yarışmasında ikinci olarak Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries'in katıldığı Miss Universe 2018 (Kainat Güzellik Yarışması) yarışması yapıldı. Yeni kainat güzeli Filipinli Catriona Gray oldu. Tara Madelein De Vries ise dereceye giremedi.
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2
THE PROTECTOR'IN MÜZİKLERİNetflix'in ilk Türk dizisi The Protector (Hakan: Muhafız) izleyiciyle buluştu. İşte birinci sezonun 10 bölümü yayınlanan The Protector'ın müzikleri...
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3
PUTİN RAP MÜZİĞİ KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYOR
Rus gençlik arasında rap müziğin popülaritesi artıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rap müziği yasaklamak yerine kontrol altına almak istiyor.
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4
YENİ KAİNAT GÜZELİ CATRIONA GRAY HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Miss Universe 2018 (2018 Kainat Güzeli) seçilen Filipinli Catriona Gray'in hayatına dair bilinmeyenler...
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5
FARAH ZEYNEP ABDULLAH: KOCAMAN BİR AŞKIN VE HAYATIN HİKAYESİ
Jokey Halis Karataş'ın hayatından beyazperdeye uyarlanan Bizim İçin Şampiyon filminde Begüm Atman Karataş'ı canlandıran Farah Zeynep Abdullah, "İzleyenler filmle özel bir bağ kuruyor, kocaman bir aşkın ve hayatların anlatıldığı bir hikaye" dedi.
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6
43. YAŞINA ÖZEL MILLA JOVOVICH FİLMLERİ
Podyumları bıraktıp sinemaya geçmesiyle dünyanın en çok kazanan top modeli unvanını Gisele Bündchen'e devreden Milla Jovovich bugün 43. yaşı gününü kutluyor. İşte kariyerine 9 yaşında başlayan ve 250 milyon doların üzerindeki servete ulaşan Amerikalı oyuncunun imza attığı filmler...
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'BENCE ARALARINDA BİR ŞEY YOK'
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'nin iki jüri üyesi Hadise ve Beyaz'ın aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili olarak "Bence aralarından bir şey yok" dedi. Hadise ise iddialara Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla cevap verdi.
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EN ÇOK KONUŞULAN MODA OLAYLARI2018'in son günlerinde yılın en'leri konuşuluyor. Vogue.com.tr yıl biterken 2018'in en zçok konuşulan moda olaylarını derledi....
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CLINT EASWOOD'UN ZİRVE MÜCADELESİABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Clint Eastwood'un başrolünde yer aldığı The Mule, vizyona girdiği ilk hafta zirvedeki 4 animasyon arasında kendine yer bulan tek film oldu. İşte ABD'de 14 -16 Aralık 2018'de gişenin zirvesine yerleşen filmler...
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10
LEONARDO DICAPRIO, SEVGİLİSİYLE İLK KEZ PARTİDE
Yaklaşık bir yıldır birlikte olsalar da ilişkilerini gizli tutmaya çalışan Leonardo DiCaprio ve kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Camila Morrone, ilk kez bir partiye birlikte katılırken görüldü.
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KENDALL JENNER’DAN 100 MİLYON KUTLAMASI
Kendall Jenner, Instagram’da 100 milyon takipçiye ulaşmasını bikinili paylaşımlarıyla kutladı.
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NAZAN KESAL'IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
Ünlü oyuncu Nazan Kesal yeni projesiyle çok yakında ekranlara dönüyor. Kesal TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Halka dizisinde başrolü üstlenecek.
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JENNIFER LOPEZ'DEN YENİ MARKA: BU ÜRÜNDE SIRLARIM VAR
Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2019'da kendi adına cilt bakım markası çıkarıyor. Lopez, markasını açıklarken, "Çıkardığım ürün benim öğrendiklerimi ve sırlarımı barındırıyor" dedi.
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YENİ FİLMDE İKİ AŞIĞI OYNUYORLAR
Kate Winslet ve Saoirse Ronan, iki kadının aşkını anlatan ve gerçek yaşamdan uyarlanan Ammonite adlı filmde başrolleri paylaşacak.
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BÖRÜ FİLMİNİN YENİ FRAGMANI YAYINLANDI
Büyük bir hayran kitlesi edinen savaş dizisinden beyazperdeye uyarlanan Börü’nün yeni fragmanı çıktı. Film, 6 bölümlük dizinin finali niteliğinde.
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TOM CRUISE, TOP GUN 2 İÇİN İŞBAŞINDA
Tom Cruise, 2020’de vizyona girecek olan Top Gun serisinin devam filmi Top Gun: Maverick’in çekimlerinde görüntülendi.
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CINDY CRAWFORD BORNOZ AKIMINA KATILDISosyal medyadaki bornozlu fotoğraf akımına katılan ünlüler arasına son olarak Cindy Crawford katıldı...
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FİRAVUNLAR DÖNEMİNE AİT MEZAR
Mısır'ın batısındaki Giza kentinde firavunlar dönemine ait 4 bin 400 yıllık mezar bulundu.
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JAPONLAR FURKAN PALALI'YI SEÇTİ
Ünlü oyuncu Furkan Palalı, İran-Irak savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişi ve bu olayın perde arkasında yatan bilinmeyen bir aşk hikâyesiyle örülü Yuvaya Dönüş filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci-Yazar Erdal Güven’in Tahran’dan Kaçış kitabından senaryoya uyarlanan filmde Palalı, taksi şoförü ‘Mesut’ karakterine hayat veriyor. Film ilk olarak Japonya’da vizyona girecek.
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2 BİN 700 METREDE ŞENLİKRize'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 700 metre yükseklikteki Ovit Dağı'nda bulunan Dağbaşı Buzul Gölü'nde Yüzme Şenliği düzenlendi. Zirveye 2 kilometre yürüyerek, ulaşan doğaseverler, gölün buz tutan yüzeyini motorlu testereyle kestikten sonra 1 derecedeki suda yüzdü. Sıra dışı etkinliği ilgiyle izleyen çok sayıda kişi, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
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PLAKA SORUSU GÜLDÜRDÜYeni araçlarıyla görüntülenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti "Plakanın çocuğun ismi ile ilgisi var mı?" sorusuna gülümsemekle yetindi. Pahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş kimileri için ise bir tutku haline yorumlanabilir. İşte sporcular, oyuncular ve diğer ünlü isimlerin milyon liralık araçları....
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SEZEN AKSU İLE NURİ HARUN ATEŞ'TEN DÜET ALBÜMÜ
Dünyadaki 50 kontrtenordan biri olan Nuri Harun Ateş, Sezen Aksu ile aynı şarkıda buluştu.
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HANNAH FALLIS BRONFMAN MUTFAKTAGösteri dünyasında bakımlı halleriyle gördüğümüz ünlü isimler alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. Son olarak Hannah Fallis Bronfman mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İşte ünlü isimlerin gündelik hayattan yanısyan ev halleri...
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