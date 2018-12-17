Magazin ve sanat turu (17 Aralık 2018)

Yeni araçlarıyla görüntülenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti "Plakanın çocuğun ismi ile ilgisi var mı?" sorusuna gülümsemekle yetindi. Pahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş kimileri için ise bir tutku haline yorumlanabilir. İşte sporcular, oyuncular ve diğer ünlü isimlerin milyon liralık araçları....