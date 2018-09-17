Magazin ve sanat turu (17 Eylül 2018)
17 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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EMMY ÖDÜLLERİNE DAMGA VURAN ANLARAmerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri bu sabah sahiplerini buluyor. İşte 70. Emmy Ödülleri öncesi geçmişten günümüze ödül törenlerine damga vuran anlar.
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MEGHAN MARKLE 'GRENFELL' İÇİN MUTFAĞA GİRDİMayıs ayında Prens Harry ile dünyaevine giren eski oyuncu yeni Sussex Düşesi Meghan Markle, Londra'daki Grenfell Kulesi'nde çıkan yangının mağdurları için yemek pişirdi. Çıkaracağı yemek kitabının önsözünü de yazan Markle, burada kadınların hikayesine yer verdi.
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SIZAN FOTOĞRAFLARLA İLGİLİ YENİ İDDİAKardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner’ın çıplak fotoğraflarının kendisini tarafından sızdırıldığı iddia edildi.
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ÜNLÜLERDEN OKUL PAYLAŞIMLARIYeni eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ders başı yaptığı 2018-2019 eğitim-öğretim yılında çocuklarını okula gönderen ünlü isimler de duygularını sosyal medya mesajlarıyla dile getirdi. Ünlü isimler okulun ilk günü çekildikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. İşte ünlülerden okul paylaşımları...
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THE PREDATORABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. İlki 1987 yılında çekilen Predator serisinin yeni filmi The Predator haftayı zirvede kapadı. İşte haftanın filmlerinin gişe rakamları...
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SÖZ'ÜN YENİ YILDIZI HAKKINDA MERAK EDİLENLERStar TV'nin 3. sezonuyla ekranlara gelen Söz dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Deniz Baysal, Derya karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz yıl Fazilet Hanım ve Kızları'nda rol alan Baysal, özel hayatında müzsiyen Barış Yurtçu ile beraberlik yaşıyor. Peki Baysal kimdir, hakkında merak edilenler neler, sosyal medyada neler paylaşıyor? İşte Baysal hakkında bilgiler ve Instagram'da hesabında yayınladığı bazı fotoğraflar...
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FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT'İN BEBEK HEYECANIKendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile Haziran 2017’de evlenen Fahriye Evcen'in iki aylık hamile olduğu iddia edildi.
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GAME OF THRONES'UN YILDIZININ YENİ PROJESİ BELLİ OLDUGame of Thrones'un yıldızı Maisie Williams, bilim kurgu dizisi gen:LOCK’un kadrosuna katıldı. Genç yıldız dizide İskoç hacker Cammie MacCloud rolünde seyirci karşısına çıkacak.
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EMMY ADAYLARININ CANLANDIRDIĞI KARAKTERMER
Kovboylar, krallar, katiller ve diğerleri... 70. Emmy Ödül töreni öncesi 2018 Emmy adaylarının canlandırdığı karakterler....
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3. SELİM'E ULAŞAMAYAN HEDİYE SERGİLENİYORModa tasarımcısı Zeynep Kartal, bu yıl Londra Moda Haftası kapsamında 3. Sultan Selim’in İngiliz Amiral Nelson'a armağan ettiği elmas çelenk şeklindeki nişandan ilham alarak tasarladığı 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nu özel bir defileyle tanıttı. Serginin bir diğer önemli yanı ise Birleşik Krallık'ın Nelson'a verilen bu nişane karşısında 3.Sultan Selim'e verilemeyen cami şeklindeki altın saat görücüye çıktı. Sergi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve İngiliz Hükümeti’nin özel arşivlerinden ilk kez çıkarılan 3. Sultan Selim ve Amiral Nelson’ın orijinal fotoğrafı ve yazışmaları da yer aldı. 3. Sultan Selim’in inciden tasarlanmış olan iki tespihin replikası da sergide yerini aldı.
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ATHENA GÖKHAN'IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDUO Ses Türkiye jüri üyeliğinden ayrılan Gökhan Özoğuz'un yeni projesi belli oldu. Athena Gökhan yeni bir filmle seyirci karşısına çıkacak.
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YUNUS GÜNÇE DÜNYAEVİNE GİRDİKatıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, sunucu ve yazar Yunus Günçe, bir süredir birlikte olduğu Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine girdi.
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ SEZON İPUÇLARIDiriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 5. yeni sezonunda neler yaşanacak? Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi.
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"İŞSİZ VE KÖTÜ GÜNLERİ DÜŞÜNEREK MOTİVE OLUYORUM"Geçtiğimiz sezon Çukur dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu, Elele dergisine verdiği röportajda hayat verdiği Aliço karakterini ve bilinmeyenlerini anlattı. Kocaoğlu, kötü zamanlarda nasıl motive olduğu sorusu üzerine, "İşsiz ve kötü günleri düşünerek motive oluyorum" dedi.
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BÜŞRA DEVELİ CİHANGİR'DEN TAŞINDI
Üç yıldır birlikte olan oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi, geçen ay ilişkilerine son vermişti. Ayrıldıktan sonra ilk hamle Büşra Develi’den geldi. 25 yaşındaki oyuncu, Bizim Hikaye dizisinde rol alan Burak Deniz’le karşılaşmamak için Cihangir’den ayrılma kararı aldı. Develi yeni evini Galata’da buldu. Oyuncu tarihi Boğaz manzaralı evin kirası için ise 5 bin TL’yi gözden çıkardı.
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MURAT DALKILIÇ İDDİALARI DOĞRULADIŞarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile ayrıldıkları iddialarını yaptığı açıklama ile doğruladı.
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İSTANBULLU HAYRANLARIYLA BULUŞTU"7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında İstanbul'a gelen Buika, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya geldi.
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SUUDİ ARABİSTAN'DA İLK ARAP FİLMİ GÖSTERİME GİRİYORSuudi Arabistan'da sinema salonlarının açılmasına izin verilmesinin ardından Arap yapımı olan ilk filmin perşembe günü vizyona gireceği bildirildi.
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BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ’NİN ONUR ÖDÜLÜ AÇIKLANDIBoğaziçi Film Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü’nün sahibi Ukraynalı auteur Sergei Loznitsa olacak.
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ET İLE BULGURUN BİRLEŞTİĞİ LEZZET: BORANİBirbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen tarihi Şanlıurfa'da, özel günlerin vazgeçilmez yemeği boraninin kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılması için çaba harcanıyor.
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55. ANTALYA FİLM FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIMBir grup tiyatro öğrencisinin 1953 yılında Aspendos Antik Tiyatrosu'na yaptıkları geziyle temelleri atılan, 1963'te festivale dönüştürülen Uluslararası Antalya Film Festivali, 55'inci kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
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EN BEĞENİLEN BÖLÜMLERİ BELLİ OLDUBu sabah sahiplerini bulacak 70. Emmy Ödülleri7ne 22 dalda aday olan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin bugüne kadar en çok beğenilen bölümlerini biliyor musunuz? İşte IMDb verilerine göre bu yaz 8. sezonuyla final yapacak dizinin en çok beğenilen bölümleri...
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“BLUE HOTEL-EVERY ROOM İS LONELY” SERGİSİ CONTEMPORARY İSTANBUL'DA20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve çağdaş sanatın en iyi örneklerini bir araya getiren Contemporary İstanbul’da, bir otel odasının düşündürdüğü pek çok kavramın izini süren “Blue Hotel-Every Room is Lonely” adlı sergilerden birine ev sahipliği yapan Conrad İstanbul Bosphorus Oteli aynı anda aynı sanatçıların odalarına müdahalelerinden oluşan sergileri ağırlıyor.
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'KAYAN YILDIZLAR'A TÜRKİYE'DEN İSİMLER DE KATILDIHepsi zengin ve ünlü... Birçok insanı kıskandıran hayatlar yaşıyorlar. Şimdi de sosyal medyada ilginç bir akıma öncülük ettiler: Falling Stars 2018 (Kayan Yıldızlar 2018). Yurtdışında başlayan bu akıma Türkiye'den de isimler katıldı. Seda Sayan'ın pozunun ardından O Ses Türkiye birincisi Sefa Doğanay ve oyuncu Buse Narcı akıma katılarak fotoğraflarını yayınladı.
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"ESTETİK KAYGILARIMIZ ARTABİLİR"
Bu hafta sonu, Cumartesi günü Merkür Başak burcundaki yolculuğundan, Terazi burcuna geçiş yapacak. Aklın ve mantığın sembolü olarak kabul edilen Merkür’ün burç değişikliği ile birlikte özellikle insan ilişkileri konusunda daha akılcı yaklaşımlar ve yüksek empati gösterebileceğiz. İlişkilerimize mesafe koyduklarımız ile mevcut durumu tekrar değerlendirip, barışmak için çözüm bulma yollarını düşünebiliriz. Karşımızdakilerin isteklerinin bizim isteklerimizden bile daha ön plana geçebileceği enerjiler altında olacağız. Estetik kaygılarımız artabilir, kusursuz güzelliğin peşinde olabiliriz. Sanatsal faaliyetler konusunda daha istekli ve motive davranabiliriz.
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