Magazin ve sanat turu (17 Eylül 2018)

Moda tasarımcısı Zeynep Kartal, bu yıl Londra Moda Haftası kapsamında 3. Sultan Selim’in İngiliz Amiral Nelson'a armağan ettiği elmas çelenk şeklindeki nişandan ilham alarak tasarladığı 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nu özel bir defileyle tanıttı. Serginin bir diğer önemli yanı ise Birleşik Krallık'ın Nelson'a verilen bu nişane karşısında 3.Sultan Selim'e verilemeyen cami şeklindeki altın saat görücüye çıktı. Sergi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve İngiliz Hükümeti’nin özel arşivlerinden ilk kez çıkarılan 3. Sultan Selim ve Amiral Nelson’ın orijinal fotoğrafı ve yazışmaları da yer aldı. 3. Sultan Selim’in inciden tasarlanmış olan iki tespihin replikası da sergide yerini aldı.