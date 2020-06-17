Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020)

Engin Günaydın: Normal hayatım karantinaymış

Salgın nedeniyle kapalı olan Beyoğlu Sineması, kapılarını yeniden açabilmek için destek kampanyası başlattı. Sinemaya destek için canlı yayına katılan sanatçılardan biri olan Engin Günaydın, “Foça’dayım ve İstanbul’a sadece çalışmak için gidiyorum. 13 senedir buraya geliyorum. Sürekli karantinada olduğumu fark ettim. Biraz da üzüldüm. Normal hayatımın karantina olduğunu bilmiyordum" dedi.

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