Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020)

ntv.com.tr 17.06.2020 - 17:14
Engin Günaydın: Normal hayatım karantinaymış
Salgın nedeniyle kapalı olan Beyoğlu Sineması, kapılarını yeniden açabilmek için destek kampanyası başlattı. Sinemaya destek için canlı yayına katılan sanatçılardan biri olan Engin Günaydın, “Foça’dayım ve İstanbul’a sadece çalışmak için gidiyorum. 13 senedir buraya geliyorum. Sürekli karantinada olduğumu fark ettim. Biraz da üzüldüm. Normal hayatımın karantina olduğunu bilmiyordum" dedi.
Harry Potter oyuncusu Jessie Cave üçüncü kez hamile
Harry Potter'da Lavender Brown karakterine hayat veren Jessie Cave, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu.
Şeyma Subaşı’yı ifşa eden bankacıya Ağır Ceza yargılaması
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini görüntüleyip ifşa eden banka görevlisi, Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Kylie Jenner'ın markasından yüz maskesi
Kylie Jenner da kendi markası Kylie Cosmetics adı altında yüz maskesi çıkaran ünlü isimler arasına katıldı.
Sosyal mesafeli dans için özel bale kıyafeti tasarlandı
Hollanda Ulusal Balesi, tasarım şirketiyle işbirliğine giderek 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumayı sağlayan dans kıyafeti üretilmesini sağladı.
Survivor'da yeni Anlat Bakalım oyunu eşleştirmeleri
Acun Ilıcalı, Survivor'da çeyrek final heyecanı öncesi oynanacak Anlat Bakalım oyunu ile ilgili konseyde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Anlat Bakalım oyununda yarışmacıların birlikte oynayacağı ünlü isimleri açıkladı. İşte Anlat Bakalım oyununda Survivor yarışmacıları ile birlikte oynayacak olan ünlüler...
Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra ilk kez görüntülendi
Mehmet Ali Erbil, aylar sonra evinden dışarıya çıktı. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti.
CSO Şefliğine genç şef Cemi'i Can Deliorman getirildi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefliğine, orkestranın Yardımcı Şefliğini yürüten Cemi'i Can Deliorman getirildi.
Kylie Jenner kızı Stormi ile Vogue kapağında (Karantinada çekim)
İki yıl üst üste dünyanın en genç milyarderi unvanını alsa da sahtecilik yaptığı gerekçesiyle unvanını kaptıran Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızı Stormi ile karantinadayken gerçekleştirdiği Vogue kapak çekimiyle gündemde. Uzaktan bağlantıyla yapılan çalışmayı Vogue Çekya, "Dünyanın en çok izlenen ailesi" diye tanıttı.
Seda Bakan ailesiyle kamp yapıyor
Ünlü oyuncu Seda Bakan, bu yaz otele gitmek yerine kamp yapmayı tercih etti. Bakan, küçük kızı Leyla ile Akyaka'daki bir kamp merkezinde görüntülendi.
Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock boşanıyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Kelly Clarkson, 2013 yılında evlendiği eşi Brandon Blackstock ile boşanmaya karar verdi.
K-pop yıldızı TST üyesi Yohan, 28 yaşında hayatını kaybetti
K-pop hayranlarının yakından tanıdığı TST (Top Secret) grubu üyesi Yohan, 28 yaşında hayata veda etti.
Survivor'da elenen isim belli oldu (16 Haziran 2020 ayrıntıları)
Survivor'da dün akşam iletişim ödülü heycanı yaşanırken adaya veda edem isim de belli oldu? Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...
Megan Fox ve Brian Austin Green ilişkisinde yasak aşk iddiası
Önce boşanmaya karar verip sonra üçüncü bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrenince yola birlikte devam etme kararı alan Megan Fox ve Brian Austin Green çifti bu kez kesin olarak ayrıldı. İlişkinin bitmesinde yasak aşk iddiası ortaya atıldı.
2020 Emmy Ödülleri’nin sunucusu Jimmy Kimmel oldu
Bu yıl 72'ncisi düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'ni ünlü talk show'cu Jimmy Kimmel sunacak. Kimmel'in üçüncü kez sunacağı Emmy Ödülleri 20 Eylül'de yapılacak.
Chris Evans'tan Spider-Man açıklaması
Captain America'nın yıldızı Chris Evans neden Spider-Man'i canlandırmak istemediğini açıkladı.
Sinemada yerli film sayısı artıyor
Türkiye'deki sinemalarda geçen yıl gösterilen yerli film sayısı 5 yıl öncesine göre yüzde 35,21 artarken, seyircilerin yüzde 56,24'ü bu filmleri tercih etti.
Yunanistan'dan Ayasofya için UNESCO görüşmes
iSon günlerde gündemden düşmeyen Ayasofya için Yunanistan, Avrupa Birliği ülkelerinden diplomatik destek arayışına devam ediyor. Son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias konu hakkında UNESCO ile görüşme gerçekleştirdi.
Muhammet Uzuner’den Gün On4 yorumu: Senaryoyu görmeden kabul ettim
puhutv’nin yeni orijinal projesi pandemik polisiye Gün On4 oyuncularından Muhammet Uzuner, "sıra dışı bir deneyim" olarak tanımladığı, çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizi için, "Ömrümde ilk defa hiç senaryoyu görmeden bir işi kabul ettim" dedi.
Exodus Fotoğraf Sergisi Dünya Mülteci Günü'nde dijital ortamda açılacak
Exodus Fotoğraf Sergisi'nde, dünya çapında mültecilerin tehlikeli yolculuklarında ünlü fotoğrafçılar tarafından çekilen kareler görülebilecek.
Bir evsizin hayatını değiştiren, kitaba ve filme konu olan kedi Bob öldü
Sokaklarda yaşayan evsiz James Bowen'in hayatını değiştiren, çok satan A Street Cat Named Bob adlı kitabına konu olan ve filmi çekilen kedi Bob 14 yaşında hayata veda etti.
Van'daki 1700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi ilk kez gece fotoğraflandı
Van Başkale'deki St. Bartholomeus Kilisesi, doğa fotoğrafçıları tarafından 6 saatlik bir çalışma sonucu gece ve gündüz çekimleriyle fotoğraflandı.
Ben Senin Zencin Değilim kitabı Türkçede
ABD'nin kült yazarlarından James Baldwin'in Amerika’daki ırkçılığa karşı bir başkaldırı metni olarak nitelendirilen tamamlayamadığı kitabı Türkçeye çevrildi. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan Ben Senin Zencin Değilim, Sevin Okyay çevirisiyle raflardaki yerini aldı.
55 tarihi esere restorasyon
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2005 yılından bu yana Samsun’da 30, Sinop’ta 15 ve Ordu’da 10 tarihi eserin restorasyonunu yaparak ayağa kaldırdı.
Yönetmen Gökhan Çalbay 3 boyutlu tarihi Kaleiçi animasyon filmi
Antalyalı yönetmen Gökhan Çalbay 2 yıl süren araştırma ve çalışmalarının ardından Antalya’nın ilk yerleşim yeri olan tarihi Kaleiçi’nin 2 bin yıl öncesinden bugüne geçirdiği evreleri konu alan 3 boyutlu animasyon film çekti.
Cem Özer’den oğluna: Beni Babalar Günü’nde hatırlayacaksa hiç hatırlamasın
Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde beach işletmeciliği yapan Cem Özer, şezlongu bin liraya satanlara değil, bin lira para verip şezlonga uzananlara kızdı. Oğlu Nejat’a da mesaj gönderen Özer “beni Babalar Günü’nde hatırlayacaksa hiç hatırlamasın”dedi.
1200'e yakın kiliseye adı verilen Aziz Vlas’ın mezarının bulunması için kazılar başladı
Hristiyanlığın önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen ve Avrupa’da 1200 kiliseye ismi verilen Aziz Vlas’ın Sivas’taki mezarının tespiti için kazı çalışmaları başladı.
Üniversite öğrencisi Ferman Narin'e kısa filmi Pirabok ile uluslararası ödül
Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Ferman Narin, Pirabok adlı kısa filmle uluslararası bir başarıya imza attı. Film, İtalya’da düzenlenen Florence Film Awards festivalinde korku dalında birinci oldu.