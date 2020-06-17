Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020)

17 Haziran 2020 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 17.06.2020 - 17:14

Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 1

Engin Günaydın: Normal hayatım karantinaymış

Salgın nedeniyle kapalı olan Beyoğlu Sineması, kapılarını yeniden açabilmek için destek kampanyası başlattı. Sinemaya destek için canlı yayına katılan sanatçılardan biri olan Engin Günaydın, “Foça’dayım ve İstanbul’a sadece çalışmak için gidiyorum. 13 senedir buraya geliyorum. Sürekli karantinada olduğumu fark ettim. Biraz da üzüldüm. Normal hayatımın karantina olduğunu bilmiyordum" dedi.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 2

Harry Potter oyuncusu Jessie Cave üçüncü kez hamile

Harry Potter'da Lavender Brown karakterine hayat veren Jessie Cave, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 3

Şeyma Subaşı’yı ifşa eden bankacıya Ağır Ceza yargılaması

Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini görüntüleyip ifşa eden banka görevlisi, Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 4

Kylie Jenner'ın markasından yüz maskesi

Kylie Jenner da kendi markası Kylie Cosmetics adı altında yüz maskesi çıkaran ünlü isimler arasına katıldı.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 5

Sosyal mesafeli dans için özel bale kıyafeti tasarlandı

Hollanda Ulusal Balesi, tasarım şirketiyle işbirliğine giderek 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumayı sağlayan dans kıyafeti üretilmesini sağladı.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 6

Survivor'da yeni Anlat Bakalım oyunu eşleştirmeleri

Acun Ilıcalı, Survivor'da çeyrek final heyecanı öncesi oynanacak Anlat Bakalım oyunu ile ilgili konseyde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Anlat Bakalım oyununda yarışmacıların birlikte oynayacağı ünlü isimleri açıkladı. İşte Anlat Bakalım oyununda Survivor yarışmacıları ile birlikte oynayacak olan ünlüler...

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 7

Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra ilk kez görüntülendi

Mehmet Ali Erbil, aylar sonra evinden dışarıya çıktı. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 8

CSO Şefliğine genç şef Cemi'i Can Deliorman getirildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefliğine, orkestranın Yardımcı Şefliğini yürüten Cemi'i Can Deliorman getirildi.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 9

Kylie Jenner kızı Stormi ile Vogue kapağında (Karantinada çekim)

İki yıl üst üste dünyanın en genç milyarderi unvanını alsa da sahtecilik yaptığı gerekçesiyle unvanını kaptıran Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızı Stormi ile karantinadayken gerçekleştirdiği Vogue kapak çekimiyle gündemde. Uzaktan bağlantıyla yapılan çalışmayı Vogue Çekya, "Dünyanın en çok izlenen ailesi" diye tanıttı.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 10

Seda Bakan ailesiyle kamp yapıyor

Ünlü oyuncu Seda Bakan, bu yaz otele gitmek yerine kamp yapmayı tercih etti. Bakan, küçük kızı Leyla ile Akyaka'daki bir kamp merkezinde görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 11

Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock boşanıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Kelly Clarkson, 2013 yılında evlendiği eşi Brandon Blackstock ile boşanmaya karar verdi.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 12

K-pop yıldızı TST üyesi Yohan, 28 yaşında hayatını kaybetti

K-pop hayranlarının yakından tanıdığı TST (Top Secret) grubu üyesi Yohan, 28 yaşında hayata veda etti.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 13

Survivor'da elenen isim belli oldu (16 Haziran 2020 ayrıntıları)

Survivor'da dün akşam iletişim ödülü heycanı yaşanırken adaya veda edem isim de belli oldu? Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 14

Megan Fox ve Brian Austin Green ilişkisinde yasak aşk iddiası

Önce boşanmaya karar verip sonra üçüncü bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrenince yola birlikte devam etme kararı alan Megan Fox ve Brian Austin Green çifti bu kez kesin olarak ayrıldı. İlişkinin bitmesinde yasak aşk iddiası ortaya atıldı.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 15

2020 Emmy Ödülleri’nin sunucusu Jimmy Kimmel oldu

Bu yıl 72'ncisi düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'ni ünlü talk show'cu Jimmy Kimmel sunacak. Kimmel'in üçüncü kez sunacağı Emmy Ödülleri 20 Eylül'de yapılacak.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 16

Chris Evans'tan Spider-Man açıklaması

Captain America'nın yıldızı Chris Evans neden Spider-Man'i canlandırmak istemediğini açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 17

Sinemada yerli film sayısı artıyor

Türkiye'deki sinemalarda geçen yıl gösterilen yerli film sayısı 5 yıl öncesine göre yüzde 35,21 artarken, seyircilerin yüzde 56,24'ü bu filmleri tercih etti.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 18

Yunanistan'dan Ayasofya için UNESCO görüşmes

iSon günlerde gündemden düşmeyen Ayasofya için Yunanistan, Avrupa Birliği ülkelerinden diplomatik destek arayışına devam ediyor. Son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias konu hakkında UNESCO ile görüşme gerçekleştirdi.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 19

Muhammet Uzuner’den Gün On4 yorumu: Senaryoyu görmeden kabul ettim

puhutv’nin yeni orijinal projesi pandemik polisiye Gün On4 oyuncularından Muhammet Uzuner, "sıra dışı bir deneyim" olarak tanımladığı, çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizi için, "Ömrümde ilk defa hiç senaryoyu görmeden bir işi kabul ettim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 20

Exodus Fotoğraf Sergisi Dünya Mülteci Günü'nde dijital ortamda açılacak

Exodus Fotoğraf Sergisi'nde, dünya çapında mültecilerin tehlikeli yolculuklarında ünlü fotoğrafçılar tarafından çekilen kareler görülebilecek.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 21

Bir evsizin hayatını değiştiren, kitaba ve filme konu olan kedi Bob öldü

Sokaklarda yaşayan evsiz James Bowen'in hayatını değiştiren, çok satan A Street Cat Named Bob adlı kitabına konu olan ve filmi çekilen kedi Bob 14 yaşında hayata veda etti.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 22

Van'daki 1700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi ilk kez gece fotoğraflandı

Van Başkale'deki St. Bartholomeus Kilisesi, doğa fotoğrafçıları tarafından 6 saatlik bir çalışma sonucu gece ve gündüz çekimleriyle fotoğraflandı.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 23

Ben Senin Zencin Değilim kitabı Türkçede

ABD'nin kült yazarlarından James Baldwin'in Amerika’daki ırkçılığa karşı bir başkaldırı metni olarak nitelendirilen tamamlayamadığı kitabı Türkçeye çevrildi. Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan Ben Senin Zencin Değilim, Sevin Okyay çevirisiyle raflardaki yerini aldı.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 24

55 tarihi esere restorasyon

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2005 yılından bu yana Samsun’da 30, Sinop’ta 15 ve Ordu’da 10 tarihi eserin restorasyonunu yaparak ayağa kaldırdı.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 25

Yönetmen Gökhan Çalbay 3 boyutlu tarihi Kaleiçi animasyon filmi

Antalyalı yönetmen Gökhan Çalbay 2 yıl süren araştırma ve çalışmalarının ardından Antalya’nın ilk yerleşim yeri olan tarihi Kaleiçi’nin 2 bin yıl öncesinden bugüne geçirdiği evreleri konu alan 3 boyutlu animasyon film çekti.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 26

Cem Özer’den oğluna: Beni Babalar Günü’nde hatırlayacaksa hiç hatırlamasın

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde beach işletmeciliği yapan Cem Özer, şezlongu bin liraya satanlara değil, bin lira para verip şezlonga uzananlara kızdı. Oğlu Nejat’a da mesaj gönderen Özer “beni Babalar Günü’nde hatırlayacaksa hiç hatırlamasın”dedi.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 27

1200'e yakın kiliseye adı verilen Aziz Vlas’ın mezarının bulunması için kazılar başladı

Hristiyanlığın önemli isimlerinden birisi olarak gösterilen ve Avrupa’da 1200 kiliseye ismi verilen Aziz Vlas’ın Sivas’taki mezarının tespiti için kazı çalışmaları başladı.

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Magazin ve sanat turu (17 Haziran 2020) - 28

Üniversite öğrencisi Ferman Narin'e kısa filmi Pirabok ile uluslararası ödül

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Ferman Narin, Pirabok adlı kısa filmle uluslararası bir başarıya imza attı. Film, İtalya’da düzenlenen Florence Film Awards festivalinde korku dalında birinci oldu.

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