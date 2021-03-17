Magazin ve sanat turu (17 Mart 2021)

Barack Obama: Michelle'le tanıştığımda sadece üç gömleğim ve bir tabağım vardı



Eski ABD eski Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama'yla tanıştığı sırada çok az eşyasının olduğunu sövyledi. Obama o günleri "Üç gömleğim vardı. Bir tabağım vardı. Ve şu pejmürde görünen dairelerden birinde yaşıyordum ve bütün mobilyalarım, bilirsiniz, sokaktan toplanmıştı" diye anlattı.





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