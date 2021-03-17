Magazin ve sanat turu (17 Mart 2021)

17.03.2021 - 17:34
Donald Trump: Meghan Markle başkanlığa aday olursa ben de olurum!
Donald Trump, başkanlık koltuğunu bırakmasından aylar sonra yaptığı açıklamayla şaşırttı. Seçimde hile iddialarını yenileyen Trump, son günlerde dünyanın en çok konuşulan ismi olan ve başkan adayı olacağı iddia edilen Meghan Markle'a da ilginç bir mesaj verdi.
AKM'nin içinde son durum: Koltuklar takılıyor, iskele sökülüyor...
Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin yapımında son aşamaya gelindi. Seyirci alanları tamamlanan, kubbeli opera salonunun içindeki iskeleleri sökülmeye başlayan AKM'deki son durum havadan ve içeriden görüntülendi.
Barack Obama: Michelle'le tanıştığımda sadece üç gömleğim ve bir tabağım vardı
Eski ABD eski Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama'yla tanıştığı sırada çok az eşyasının olduğunu sövyledi. Obama o günleri "Üç gömleğim vardı. Bir tabağım vardı. Ve şu pejmürde görünen dairelerden birinde yaşıyordum ve bütün mobilyalarım, bilirsiniz, sokaktan toplanmıştı" diye anlattı.
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Zerrin Özer: Ağabeyim dediğim insanın tecavüzüne uğradım
Katıldığı YouTube programında hayatının dönüm noktasını açıklayan Zerrin Özer, "Ağabeyim dediğim insanın tecavüzüne uğradım" sözleriyle başında geçen kötü olayı anlattı.
Demi Lovato uyuşturucu satıcılarının cinsel saldırısına uğradı
Demi Lovato'nun yakında YouTube'da yayınlanacak belgeselinden dikkat çekici ayrıntılar su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şarkıcının aşırı doz uyuşturucu aldığı dönemi anlatan belgeselde, başına gelen cinsel saldırı hikayesine de yer veriliyor.
Serra Yılmaz İtalyan Vanity Fair'in kapağında
On yedi senedir İtalya’da tiyatro ve sinema alanında sayısız projede yer alan usta oyuncu Serra Yılmaz, İtalya’da farklı alanlarda başarılar elde etmiş 48 kadınla İtalyan Vanity Fair dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.
Elton John'dan Vatikan'a tepki: İkiyüzlülük
Şarkıcı Elton John, Vatikan'ın "Eşcinsel evlilikleri kutsayamayız" açıklamasına tepki gösterdi. John, Katolik Kilisesi'nin kendi hayatını anlatan Rocketman filmine sponsor olduğunu hatırlatarak "Benim David'le mutluluğu bulduğum evliliğime yer veren Rocketman'den kâr ettiler. Bu ikiyüzlülük" dedi.
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Görevimiz Tehlike 7'den (Mission Impossible 7) yeni set fotoğrafıyla Oscar kutlaması
Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) yıldız oyuncularından Vanessa Kirby, Pieces of A Woman filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Mission Impossible yönetmeni Christopher McQuarrie, filmden bir set karesiyle Kirby'yi tebrik etti.
Chris Hemsworth (Thor) üzerindeki baskıyı anlattı
Hollywood yıldızı Chris Hemsworth gelecek yıl vizyona girmesi beklenen Thor: Love and Thunder'a dair açıklamalarda bulundu.
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Zeus Tapınağı yapılan çalışmalarla eski ihtişamına kavuşturulacak
Muğla'nın Milas ilçesindeki Euromos Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.
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Seni Çok Bekledim 8. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in 8. yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. Yeni bölümde Ayliz’in annesinden öğrendiği sır, Kadir’in aklını karıştırıyor. İşte Seni Çok Bekledim yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Tina Turner: Yıllarca her tür şiddete uğradım
Pop star Tina Turner, yıllarca eski eşi gitarist Ike’nin fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetine uğradığını açıkladı. Efsanevi şarkıcı, Ike’nin yaşattığı şiddet nedeniyle bir konser öncesi 50 hap içerek intihara kalkıştığını söyledi.
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Sarah Silverman: Öpüşme stilim yüzünden diziden kovuldum
90'lı yıllarda rol aldığı sitcom dizisiden öpüşme stili nedeniyle atıldığını yıllar sonra itiraf eden Sarah Silverman, "Öpüşme şeklimi düzeltmek yerine beni kovmak dizinin yapımcılarına daha kolay geldi" diye konuştu.
Emilia Clarke'tan iç savaşın 10. yılında Suriye halkına destek mesajı
Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Suriye halkına ve Suriye'deki sağlık merkezlerinin hedef alınmasının durdurulması için başlatılan ActionforSama hareketine destek mesajı verdi.
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan corona virüs itirafı: Çok sonra fark ettik
Stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte arkadaşlarıyla buluşan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylanda corona virüsü atlattığını itiraf etti.
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Drake müzik tarihine geçti
Müzik listelerinde zirveden inmeyen, daha önce Beatles'ın rekorunu kıran Drake, bir kez daha müzik tarihine geçmesini sağlayan bir başarıya imza attı.
Bollywood yıldızı Aamir Khan sosyal medyayı bırakma sebebini açıkladı
Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan, hayranlarıyla geleneksel medya aracılığıyla iletişim kuracağını söyledi ve sosyal medyayı bırakma sebebini açıkladı.
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40. İstanbul Film Festivali başlıyor
İstanbul Film Festivali’nin 1 Nisan'da çevrimiçi olarak başlayacak 40. yıl gösterimleri Mayıs ve Haziran aylarında çevrim içinin yanı sıra sinema salonlarında ve açık hava sinemasında devam edecek. Festivalin ulusal yarışmaları 20-29 Mayıs, Uluslararası Yarışma ise 18-29 Haziran'da yapılacak.
Elliot (Ellen) Page: Hissettiğim kişi oldum
Cinsiyet değiştirdiğini açıklayan Kanadalı oyuncu Elliot Page, Time dergisinin kapağında yer aldı. Page, "Şimdi tam olarak hissettiğim kişi oldum" dedi.
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Serenay Sarıkaya: Hayatımda kimse yok mesajıydı
Serenay Sarıkaya, Bebek’te görüntülendi. Geçen ay Maldivler’den annesiyle fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, o kareyle “Hayatımda kimse yok” mesajı vermek istediğini söyledi.
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Akrep 15. yeni bölüm 2. fragmanı
Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrepin 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
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Cannes Film Festivali, jüri başkanı olarak bir kez daha Spike Lee’yi seçti
Son olarak 6-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklanan 74. Cannes Film Festivali’nin jüri başkanı Spike Lee olacak.
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The Falcon and the Winter Soldier'dan final fragmanı
19 Mart’ta seyirciyle buluşacak Marvel Sinematik Evreni’nin yeni dizisi The Falcon and The Winter Soldier'ın final fragmanı yayınlandı.
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Bitlis'te büryan kebabının tescillenmesinin sevinci yaşanıyor
Özel hazırlanan tandırlara sarkıtılarak buharla pişirilen ve günün ilk ışıklarıyla servisine başlanan büryan kebabı, eşsiz lezzetiyle kentin vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor.
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556 yıllık eser ikinci kez basıldı
Yaşadığı yüzyılda cerrahi tıp alanında kaynak kitap olmadığı için hekimlerin hastaların tedavisinde cerrahi müdahaleden kaçındığı dönemlerde cerrahi ile ilgilenip bu konuda kitap yazan, buluşunu yaptığı ilaçları önce kendinde deneyen ünlü Türk hekimi Şerafettin Sabuncuoğlu'nun, Tıp Tarihi Yazarı Prof. Dr. İlter Uzel tarafından uzun süren araştırmalar sonucu günümüz Türkçesine çevrilen, “Cerrahiyyetü'l Haniyye” adlı kitabı, Türk Tarih Kurumu tarafından ikinci kez basıldı.
Frig döneminden kalan tümülüs turizme kazandırılıyor
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Büyük Göztepe Tümülüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Safranbolu yeni bir destinasyon merkezi kazanacak.
Survivor 2021'de kim elendi, SMS birincisi kim oldu? (16 Mart 2021 Survivor ayrıntıları)
Survivor'da iletişim ödülümü kim kazandı, SMS birincisi kim oldu, adaya kim veda etti? sorularının cevapları belli oldu. Ünlüler takımının uzun bir aradan sonra iletişim ödülünü kazandığı Survivor son bölümde SMS birincisi seçilen Ayşe, eleme adayı olarak Yunus Emre’nin ismini verdi. Aleyna Çalışkan ve Hanzade'nin eleme potasında olduğu haftada en az oyu alan Yunus Emre Survivor'dan elendi. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve yarışmada bu hafta yaşananlar...
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