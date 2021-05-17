Magazin ve sanat turu (17 Mayıs 2021)

17.05.2021 - 17:47
Robin Wright ücret eşitsizliği hakkında konuştu: Oscar ödülü bahane edildi
Erkek başrollerin daha fazla ücret aldığını savunan Robin Wright, kendisine Kevin Spacey'den daha az para vermek için sunulan bahaneyi dile getirdi. Oscar ödülü olmamasının bahane edildiğini vurgulayan Wright, "Kim daha popülerse ona daha fazla ödeme yapıldığını öğrendim" dedi.
2021 Kainat Güzeli seçildi (2021 Miss Universe)
Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması dün akşam ABD'de yapıldı. 2021 Kainat Güzeli (2021 Miss Universe) Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Yarışmada Myanmar Güzeli sahnede küçük çaplı bir eylem düzenledi.
65. Eurovision için açılış töreni
Geçen yıl iptal edilen 65. Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törende yarışacak ülkelerin sanatçıları boy gösterdi. Yarışmada ilk yarı final yarın, ikinci yarı final Perşembe, final ise Cumartesi günü yapılacak.Yarı finaller ve finale 3 bin 500'er seyircinin alınacağı yarışmada, ekipteki herhangi bir kişide koronavirüs saptanan ülke temsilcilerinin salona girmesine izin verilmeyecek. Bu ülkeler, daha önce kaydedilmiş görüntüler aracılığıyla "banttan" yarışacak.
Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi
Önceki gün düzenlenen törenle NBA Onur Listesi'ne dahil edildiği açıklanan Kobe Bryant için eşi Vanessa Bryant sahneye çıktı ve duygusal bir konuşma yaptı. “Kocamı toplum önünde övmekten kaçınırdım" diyen Vanessa Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi için, “Kobe gibi biri bir daha olmayacak. Kobe türünün tek örneğiydi" ifadesini kullandı.
İsrail Bella Hadid'i hedef aldı: Yazıklar olsun
Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid'in İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail tarafından hedef alındı. Yapılan açıklamada, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Yazıklar olsun" ifadeleri yer aldı.
Bill Gates'in kadın çalışanıyla ilişkisi olduğu iddiası istifa kararı getirdi
27 yıllık eşi Melinda Gates ile boşanma aşamasında olan Microsoft yönetim kurulunun, şirketin kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates'in 'şirket çalışanı bir kadına ilişki yaşaması nedeniyle' yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi gerektiği yönünde bir karar aldığı iddia edildi.
Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı
Necati Şaşmaz, 2012'de evlendiği eşi Nagehan Kaşıkçı'dan boşandı. Çocukların velayeti Nagehan Kaşıkçı’da kalırken mahkeme 2 çocuğa ayda toplam 16 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.
Lily James, Pam ve Tommy dizisinde Pamela Anderson'ı canlandırdı
Lily James ve Sebastian Stan'in başrolünde yer aldığı, bir dönem Pamela Anderson ile Tommy Lee'nin magazin gündeminden düşmeyen ilişkisini anlatan, Pam ve Tommy isimli dizinin Malibu'daki çekimleri devam ediyor. Dizide Pamela Anderson'ı canlandıran James, plajdaki bir sahne için kırmızı mayosuyla kamera karşısına geçti.
Survivor 2021 yarışmacıları gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2021 yarışmacıları ödül için Dominik'e gelen ailelerini karşılarında görünce gözyaşlarına boğuldu. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile yaşadıkları yarışmaya damga vurdu.
Kraliyetle ipleri koparan Prens Harry ve Meghan Markle'a unvanlarını bırakma çağrısı
Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile birlikte verdiği Oprah Winfrey röportajının etkisi yeni dağılmışken, bir de yeni bir podcast yayınıyla kraliyeti suçlayan ve aileyle ipleri koparacak açıklamalar yapması sonrası, kraliyetten çağrı geldi. Kraliyet yetkilileri, Harry ve Meghan'ın 'Dük' ve 'Düşes' unvanlarını bırakmalarını isterken, "Kurumdan bu kadar hoşlanmıyorsanız, unvanlara sahip olmamanız gerekir" dedi.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yeni Maldivler pozları
Geçtiğimiz günlerde Maldivler dönüşü el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, tatilden yeni fotoğraflarını yayınladı.
2021 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Geçen yılki ödül töreni salgın nedeniyle iptal edilirken, 2021 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri, Leslie Jones'un sunumuyla Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Netflix yapımı Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek (To All the Boys: Always and Forever), En İyi Film Ödülü alırken; WandaVision, En İyi Dizi seçildi.
Usta oyuncu Robert De Niro'nun set kazası
Dünyaca ünlü usta oyuncu Robert De Niro, Killers of The Flower Moon filminin çekimleri sırasında bacağından yaralandı. Usta oyuncunun kuadriseps kaslarında zedelenme olduğu öğrenildi.
Paris Hilton İsrail'e tepki gösterdiği tweet'i sildi
Amerikalı ünlü model Paris Hilton, Twitter hesabından İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki olarak paylaştığı mesajını sildi.
Oyuncu Sarp Akkaya baba oldu
Oyuncu Sarp Akkaya ve eşi Sinem Yalçınkaya'nın bebekleri dünyaya geldi.
Psikoloji dizileri gerçekleri yansıtıyor mu?
Son dönemde popüler olan psikoloji dizileri hakkında konuşan Klinik Psikolog Dr. Sevilay Sitrava, "Dizilerle psikoterapi odasında nelerin olabileceğine dair fikirler ediniyoruz. Bir yandan çok öğretici, aydınlatıcı ve fikir verici ancak bu süreçler hakkında doğru ve net bilgi sağlamak için yeterli değil" dedi.
Belgrad Film Festivali'nden Nasipse Adayız'a ödül
Dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali'nde gerçekleştiren Ercan Kesal'ın yazıp, yönettiği "Nasipse Adayız", Belgrad Uluslararası Film Festivali'nden "En İyi İlk Film Ödülü"nü aldı.
Menajerimi Ara 38. yeni bölüm fragmanı
Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme Dicle ve Barış romantizmi damga vuruyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Uluslararası Müze Günü açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzeciler ile müze gönüllülerinin '18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde çevrim içi etkinliklerde buluşacağını ve Türkiye'de müzelerin geleceğinin bu seminerlerde masaya yatırılacağını duyurdu.
Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif'in vefatının üzerinden 19 yıl geçti
Çeşmi Siyahım, Oy Bizim Eller, Mevlam Gül Diyerek, Dom Dom Kurşunu ve Mamudo gibi türküleriyle tanınan Aşık Mahzuni Şerif, vefatının 19. yılında anılıyor.
Haydarpaşa Garı'ndaki kazılarda yeni bulgular
Antik kaynaklarda 'Körler Ülkesi' olarak tanımlanan Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı'nda, arkeolojik kazılarda M.Ö. 4 ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen yapı bulundu. Haydarpaşa arkeolojik kazısı baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, yaptığı açıklamada, "Mimari olarak en eski yapımız, M.Ö. 4 ve 3'üncü yüzyıla ait kareye yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt veya anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı” dedi. Kazı alanı havadan da görüntülendi. Ali Polat, kazıda 10 binin üzerinde sikke bulunduğunu da belirterek, “Bunların büyük çoğunluğu okunuyor. En eskisi milattan önce 5’inci yüzyıldan. Zaten Khalkedon’un ilk sikke basımı milattan önce 5’inci yüzyıldır. Bu tarihten itibarenkesintisiz olarak milattan sonra 12’inci yüzyıla kadar her döneme ait sikke var” dedi.
Ceylan Ertem'den yeni şarkı: Sis
Şarkı yazarı ve yorumcusu Ceylan Ertem'in yeni teklisi Sis, 19 Mayıs'da dinleyicilerle buluşuyor.
Tayland'da müzeden kaybolan nadir heykel, otobüs durağında bulundu
Mart başında Tayland'ın Lopburi şehrinde yerel bir müzeden çalınan heykel, otobüs durağında ortaya çıktı.
600 yıllık kayadan oyma tarihi cami için turizm beklentisi
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 600 yıl önce yapılan kayadan oyma cami, turizme kazandırılmayı bekliyor.
Sümer Ezgü: Anonim eserler telif kapsamına alınmalı
Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, en çok üzerinde durduğu konunun, türkülerin, anonim eserlerin telif kapsamına alınması olduğunu söyledi. Anadolu'da çok zor durumda olan eser sahipleri olduğunu da belirten Ezgü, "Bu pastayı nasıl artırabilir ve ta ücra köylerdeki gariban eser sahiplerine nasıl para ulaştırabiliriz, bunun peşinde koşmalıyız" dedi.
Önümüzdeki üç yıl içinde vizyona girecek süper kahraman filmleri
Corona virüs pandemisi diğer tüm filmlerin olduğu gibi süper kahraman yapımlarının da vizyon tarihinin ertelenmesine neden oldu. İşte 2021'den 2023'e kadar yayımlanacak DC ve Marvel filmleri...
Türk edebiyatında modern anlamda denemelerin öncü ismi: Nurullah Ataç
Nurullah Ataç, Latin, Fransız, Rus klasik ve çağdaş yazarlarından 50'ye yakın kitap çevirerek, Türk edebiyatında eleştiri ve deneme türünün gelişmesine katkı sundu. Ataç'ın vefatının üzerinden 64 sene geçti.
Survivor'da aile ödülünü kim kazandı? (16 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor 2021’de dün akşam “aile ödülü” oyunu duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İki aşamalı oynanacak aile ödülü ilk oyunu dün akşam ekrana geldi. İlk oyunu kazanan takım canlı yayında belli oldu. Peki, Survivor’da ilk aile ödülü oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları - 17 Mayıs 2021
Astrolog Murat İpek'ten 17 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…