Magazin ve sanat turu (17 Mayıs 2021)

2021 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Geçen yılki ödül töreni salgın nedeniyle iptal edilirken, 2021 MTV Sinema ve Televizyon Ödülleri, Leslie Jones'un sunumuyla Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Netflix yapımı Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek (To All the Boys: Always and Forever), En İyi Film Ödülü alırken; WandaVision, En İyi Dizi seçildi.

