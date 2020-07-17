Magazin ve sanat turu (17 Temmuz 2020)

10 maddede BTS grubu

Yaşantıları ve ölüm haberleriyle sık sık gündeme gelen K-pop yıldızlarından BTS grubu, 2015 yılında bir Kore müzik gösterisi olan SBS MTV Show'da ilk galibiyetini kazanmıştı. O dönem hiç kimse bir hip-hop idol grubunun Billboard'da 1 numara olmasını ve sadece üç yıl sonra diğer birçok küresel müzik listelerine girmesini beklemedi. BTS hızlı bir şekilde gezegendeki en popüler grup haline geldi. K-pop'u dünya çapında bir kitleye getirdi ve her hareketini dikkatle takip eden hayran kitlesi olan “A.R.M.Y” olarak adlandırılan hayranları ile erkek grupların öncülerinden oldu. Grammy Ödülleri’ne aday olan ilk Güney Koreli grup seçilen fenomen Kore grubu BTS hakkında bilmeniz gereken 10 şey...

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