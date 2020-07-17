Magazin ve sanat turu (17 Temmuz 2020)

17.07.2020 - 17:47
Kim Kardashian'dan tepki çeken Azerbaycan açıklaması
Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yaptığı 1915 olayları paylaşımının tepki görmesinin ardından bu kez Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine saldırı girişimini savunarak, "Ermenistan'daki sivil yapılar hedef alındı ve Azerbaycan şimdi Ermenistan’ı nükleer santralini bombalamakla tehdit ediyor" dedi.
Genç çevre aktivisti Greta Thunberg'in liderlere mektubuna ünlülerden de destek
Greta Thunberg ile üç genç çevre aktivisti kaleme aldıkları açık mektupla, Avrupa Birliği liderlerinden iklim krizi ile acilen yüzleşme çağrısında bulundu. Thunberg'in gönderdiği mektup Leonardo DiCaprio ve Joaquin Phoenix gibi birçok ünlünün imzasını taşıyor.
İstanbul Havalimanı Müzesi'nde ilk sergi
Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak havalimanı olmaktan öte kültür ve sanat mekanı olarak da tasarlanan İstanbul Havalimanı'nda, Anadolu'daki medeniyetleri anlatan eserlerin yer aldığı müze açıldı.
'Babasının soyadını kullanmak istemiyor'
Tom Cruise'un Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri Cruise'un artık babasının soyadını kullanmak istemediği iddia edildi.
Finalde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı: Sabaha kadar uyuyamadım #survivor
Survivor 2020 finalinde şampiyonluğu kaybeden Barış Murat Yağcı, Galataport İstanbul'da düzenlenen dev final gecesi hakkında, "Sabaha kadar uyuyamadım" dedi. Survivor'daki en'lerini de açıklayan Yağcı, 'En beceriksiz' olarak Tuğba Melis Türk'ü söylerken 'En acımasız' olarak ise Evrim'i gösterdi.
Fransa'da müze, tiyatro ve sinemada maske zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zorunlu maske açıklamasının ardından Fransa'da müze, sinema ve tiyatro gibi alanlarda da maske takma zorunluluğu 1 Ağustos itibariyle başlayacak.
Orlando Bloom: Onu bulmama yardım edin
Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan İngiliz oyuncu Orlando Bloom, sosyal medya hesabından köpeğinin kaybolduğunu duyurarak yardım istedi.
Şarkıcı Bora Gencer Devrim Erbil’in tablosunu aldı
Usta sanatçı İlham Gencer'in oğlu şarkıcı Bora Gencer, Bodrum’da katıldığı müzayedede ünlü ressam Devrim Erbil’in serigrafi baskısı eserini almak için büyük çaba sarf etti. Müzayedeye katılarak tabloyu alan Gencer rahat bir nefes aldı. Müzayedeye katılan ünlü oyuncu Yalçın Dümer de Erbil’in bir portesini açık arttırmaya katılarak aldı.
Kate Winslet’a onur ödülü
45. Toronto Film Festivali esnasında online olarak düzenlenecek olan TIFF Tribute Gala’da, oyuncu Kate Winslet’a TIFF Onursal Oyuncu Ödülü verilecek.
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ikinci kez ayrıldı iddiası
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç’ın ilişkilerini sonlandırdığı iddiası dün sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
Tiyatroya adanmış hayat
Oyun yazarı, çevirmen ve köşe yazarı Tuncer Cücenoğlu'nun vefatının üzerinden bir yıl geçti.
Tülin Şahin: Moda sektörü emekliyor
Model Tülin Şahin, NTV ekranlarında Finans Kafe programına konuk oldu. Corona virüs sürecinde ve sonrasında moda sektörünü değerlendiren Şahin, "Her sektörde olduğu gibi virüs bizim sektörü de şaşırttı. Moda sektörü emekliyor. Alı bulunduktan sonra daha da rahatlama olacaktır" ifadelerini kullandı.
Tom Hanks'in son filmi rekor kırdı
Corona virüs nedeniyle sinemalarda gösterime giremeyen savaş filmi Greyhound, Apple TV+ platformunda rekor bir açılışa imza attı.
10 maddede BTS grubu
Yaşantıları ve ölüm haberleriyle sık sık gündeme gelen K-pop yıldızlarından BTS grubu, 2015 yılında bir Kore müzik gösterisi olan SBS MTV Show'da ilk galibiyetini kazanmıştı. O dönem hiç kimse bir hip-hop idol grubunun Billboard'da 1 numara olmasını ve sadece üç yıl sonra diğer birçok küresel müzik listelerine girmesini beklemedi. BTS hızlı bir şekilde gezegendeki en popüler grup haline geldi. K-pop'u dünya çapında bir kitleye getirdi ve her hareketini dikkatle takip eden hayran kitlesi olan “A.R.M.Y” olarak adlandırılan hayranları ile erkek grupların öncülerinden oldu. Grammy Ödülleri’ne aday olan ilk Güney Koreli grup seçilen fenomen Kore grubu BTS hakkında bilmeniz gereken 10 şey...
En iyi DC filmleri
DC Entertainment, Time Warner'a bağlı Warner Bros.'ın alt kuruluş olan ve Marvel'dan sonra tüm dünyada takip edilen DC; Marvel'ın son 10 yılda yaptığı ataklardan sonra geride kalmayarak yeni filmleriyle dikkat çekmeyi başardı. İşte Wonder Woman'dan The Dark Knight'a en iyi DC filmleri...
Survivor 2020 yarışmacılarının kaç takipçisi var? (Survivor yarışmacılarının Instagram takipçi sayıları)
Survivor 2020 yarışması Galataport İstanbul'da düzenlenen dev finalle sona erdi. Survivor'a katılan yarışmacılar sosyal medyada takipçi sayılarını katlayarak artırdı. Kimi yüzlerce kimi binlerce kimi ise milyonlarca takipçi kazandı. Takipçi artışların yarışmacıların Survivor'da kalış süreleri de etkili oldu. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can 3.8 milyon takipçiye ulaşarak burada da zirvede yer aldı. İşte Survivor 2020 kadrosunun güncel Instagram takipçi sayıları...