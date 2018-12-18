Magazin ve sanat turu (18 Aralık 2018)
ntv.com.tr
18 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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WOODY ALLEN’IN ESKİ SEVGİLİSİNDEN YILLAR SONRA GELEN İTİRAFLAR
Oyuncu Christina Engelhardt, ünlü yönetmen Woody Allen’la 16 yaşında ilişkiye yaşamaya başladıkları, ilişkilerine üçüncü kişilerin katıldığı, Allen’ın kendisiyle birlikteyken yeni kız arkadaş edindiği gibi bir dizi itirafta bulundu.
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İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ
Bu yıl ikincisi yayınlanan İncili Gastronomi Rehberi kitapçılardaki yerini aldı. Liste, Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde yemekseverlere yol göstermek amacıyla bir rehber olarak hazırlandı. 2018-19 yılı İncili Gastronomi Rehberi’nde Doğuş Grubu çatısı altındaki 12 ayrı marka toplamda 39 İnci ile derecelendirildi. Doğuş Hospitality markalarından Maçakızı 5 İnci ile ödüllendiriliriken Dream markalarından 11 mekana ise toplamda 34 İnci ödülü geldi.
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AYŞEN GRUDA'NIN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
Şiddetli mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ayşen Gruda’nın durumuyla ilgili doktoru açıklama yaptı. Dr. Ergün Kasapoğlu, durumu iyiye giden Gruda'nın yoğun bakımdan çıkarılacağını söyledi.
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9 DALDA OSCAR ADAY ADAYLARI AÇIKLANDI
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl ilk kez kesinleşmiş tüm adayları açıklamadan önce dokuz kategoride son eleme öncesi listeye alınan filmleri açıkladı. Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi için Türkiye'nin adayı olan Nuri Bilge Ceylan filmi Ahlat Ağacı listede yer almıyor.
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"KİMİN KAZANACAĞI BELLİYDİ"Tarihinde ilk kez tüm jürilerin kadın olduğu Miss Universe'te Türkiye'yi temsil eden ancak dereye giremeyen Tara De Vries yarışmanın ardından, "Zaten kimin kazanacağı belliydi" dedi. Sosyal medyadan da mesaj paylaşan Miss Turkey ikincisi Tara, "Ülkemi bana yakışır bir şekilde temsil ettim" sözlerini dilke getirdi.
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PAPAĞANA İŞKENCEYE TEPKİ YAĞDISosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu ile kan donduran, bir televizyon programının eski yarışmacısı Murat Özdemir, gözaltına alındı. Aralarında Acun Ilıcalı, Ezgi Mola, Ömür Gedik, Haluk Levent, ve Murat Boz gibi ünlülerin bulunduğu birçok isim Özdemir'e tepki göstererek cezalandırılmasını istedi. Instagram Özdemir'ın hesabına erişimi engelledi.
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KRALİYET GELENEĞİNE MEGHAN MARKLE VETOSUSussex Düşes olduğundan beri Kraliyet Ailesi'nin kuralları yerle bir eden Meghan Markle'ın hedefinde bu kez av partisi var. Hayvan sevgiyisye bilinen Markle, Prens Harry’nin bir yılbaşı geleneği haline gelen av partisine katılmaması için elinden geleni yapıyor.
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GERİDEN GELEN BOLD PILOT LİDERLİĞİ ALDIVizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan efsane yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş ile aşkı Begüm Atman'ın hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon, yaklaşık 256 bin seyirci tarafından izlendi. İlk hafta beklenenin altında kalarak zirveyi Kafalar Karışık filmine kaptıran Bizim İçin Şampiyon, halk arasında fısıltı gazetesi olarak adlandırılan kulaktan kulağa yayılma (word of mouth) ile seyirci rakamını artırarak gişenin yeni lideri oldu. İşte hafta sonunun (14 - 16 Aralık 2018) Box Office Türkiye seyirci rakamları...
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30. YILINDA THE SIMPSONS'IN KEHANETLERİABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın 30. yılını kutluyor. Donald Trump başkan seçileceğini bilmesi gibi dizide geçen bazı olayların gerçek olması seriyi özellikle komplo teorisyenlerinin çok sık kullandığı bir argüman haline getirmiş durumda. İşte The Simpsons'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan tahminler...
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JEFF BRıDGES’E ALTIN KÜRE’DEN YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Hollywood’un ünlü aktörü Jeff Bridges, 76. Altın Küre Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi olacak.
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55. YAŞINA ÖZEL 55 FOTOĞRAFLA BRAD PITTABD'li ünlü aktör Brad Pitt hiç şüphesiz ki son 10 yılların en başarılı aktörlerinden biri. Yakışıklı yüzü ve karizmatik sesiyle kimi zaman oyunculuğunun önüne geçse de Holywood dünyasının kazandığı en önemli isimlerden biri olduğu su götürmez bir gerçek. Bugün (18 Aralık 2018) 55. yaşını kutlayan ünlü aktör, kariyerini 1 Altın Küre ve 1 Oscar olmak üzere toplamda 61 ödülle taçlandırdı. İşte 55. yaşına özel 55 fotoğrafla Brad Pitt
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MÜSLÜM FİLMİ 6 MİLYON İZLEYİCİYİ AŞTIMüslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan Müslüm filmi, 7 haftada, 6 milyon 51 bin izleyiciye ulaştı.
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CHARLOTTE RAMPLING ALTIN AYI İLE 'ONUR'LANDIRILACAK
Oyunculuk kariyeri boyunca 100’den fazla yapımda rol alan İngiliz oyuncu Charlotte Rampling’e 69. Berlin Film Festivali’nden Altın Ayı Onur Ödülü verilecek.
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1994'TE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTIKim Kardashian ablası Kourtney Kardashian ile 1994 yılında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Kardashian'ın bu paylaşımı gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
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JENNIFER LOPEZ'DEN KRİZ İDDİALARINA YANITGeçtiğimiz yıl Alex Rodriguez tarafından aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ve birlikteliklerindeki krizin devam ettiği öne sürülen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, "Birbirimizi ve yaşadığımız hayatı seviyoruz" dedi.
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ÇİNLİ FİLM YILDIZI JUICE KLONLANDIÇinli He Jun, birçok filmde rol alan köpeği Juice'un yaşlanması üzerine elindeki gelir kaynağını kaybetmemek için klonlama teknolojisine başvurdu. Sinogene adlı firma yıldız köpeği kopyaladı.
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72. YAŞINA ÖZEL STEVEN SPIELBERG'İN EN İYİ FİLMLERİDaha 13 yaşındayken Escape to Nowhere adında 40 dakikalık bir savaş filmi çeken yönetmen, yapımcı ve senarist Steven Spielberg bugün (18 Aralık 2018) 72. yaşını kutluyor. İşte tüm zamanların en çok hâsılat yapan yapımlarına imza atan ve sayısız kez oscar ödülünü alan başarılı yönetmenin en iyi filmlerinden seçmeler...
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SANDRA BULLOCK KIRMIZI HALI KABUSUNU AŞTI
“Kırmızı halılar benim için kabus” diyen oyuncu Sandra Bullock, Bird Box filminin galasında giydiği kırmızı elbiseyle tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
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ÇUKUR'DA EKRANA YANSIYAN DUVAR YAZILARIİlgiyle izlenen ve çekildiği Balat semti yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Çukur dizisinin ekrana yansıyan duvar yazıları da her bölümde merakla bekleniyor. Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünde de yeni duvar yazıları dikkat çekti. İşte Çukur dizisinin dünden bugüne ekrana yansıyan duvar yazıları...
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ROMA'YA 4 YENİ ÖDÜL DAHA
Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ve New York Film Eleştirmenleri Ödülleri'nde ise üç ödülle dönen Roma filmi 2018 Seattle Film Eleştirmenleri Topluluğu Ödülleri'nde de geceye damga vurarak dört ödül aldı. Törende The Favourite ve son yılların en iyi aksiyon filmlerinden biri olarak gösterilen Mission: Impossible – Fallout ise ikişer ödülün sahibi oldu. İşte detaylar Seattle Film Eleştirmenleri Topluluğu Ödülleri'nde kazananlar...
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"KENDİ YORUMUMU KATMAMA İZİN VERDİLER"Yeni filmi Oyuncak Hikayesi 4 hakkında konuşan dünyaca ünlü yıldız, Keanu Reeves, "Karaktere bir miktar kendi yorumumu katmama izin verdiler" dedi.
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"ÇOK İYİYİM, ÇOK HAMİLEYİM"
Londra’daki Brinsworth Evi’ni ziyaret eden ve karnının iyice belirginleştiği görülen Meghan Markle, nasıl olduğu sorulunca, “Çok iyiyim, çok hamileyim” yanıtını verdi.
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FERİDUN DÜZAĞAÇ, İLYAS YALÇINTAŞ VE BÜLENT ORTAÇGİL SANAT PERFORMANCE SAHNESİ'NDESanat Performance Sahnesi bu hafta sonu da sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor. Aralık ayında Feridun Düzağaç, İlyas Yalçıntaş ve Bülent Ortaçgil hayranlarıyla buluşarak sahne alacak.
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BELLA HADID VE IRINA SHAYK VERSACE’NİN YENİ KAMPANYASINDA
Dünyaca ünlü süper modeller Bella Hadid ve Irina Shayk, Versace’nin 2019 İlbahar-Yaz koleksiyonu kampanyası için poz verdi.
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REPERTUVARINDA 3 BİN TÜRKÜ BULUNUYORTürk Halk Müziğinin efsane isimlerinden 57 yıllık sanat hayatını birçok ödülle taçlandıran usta ses Bedia Akartürk'ün repertuvarında yaklaşık 3 bin türkü bulunuyor.
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CAN, ŞİRKET ÇALIŞANLARINA GERÇEĞİ AÇIKLIYORStar TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un 25. bölüm yeni fragmanı yayınlandı.
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GAME OF THRONES YARATICISI GEORGE R.R. MARTIN'İN BUZ EJDERHASI KİTABI TÜRKÇEDE
Game of Thrones'un yaratıcısı George R.R. Martin'in 1980 yılında kaleme aldığı, tüm dünyada yüz binlerce kopya satan Buz Ejderhası kitabı Türkçe olarak basıldı. George R. R. Martin'in hikayesi, Luis Royo'nun çizimleriyle kitaba girdi.
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SÜREYYA GERÇEĞİ ÖĞRENİYORStar TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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