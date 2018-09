Magazin ve sanat turu (18 Eylül 2018)

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. 22 dalda adaylık elde eden Game of Thrones en iyi dizi seçildi. Dizi oyuncularından Peter Dinklage, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Drama dalında en iyi kadın oyuncu The Crown dizisindeki performansıyla Claire Foy olurken, en iyi erkek oyuncu ise The Americans ile Matthew Rhys seçildi. The Marvelous Mrs. Maisel, komedi dalında En İyi Dizi seçilmesinin yanı sıra aynı dalda En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere 5 ödül topladı. Netflix, 17 yıl üst üste en çok dalda adaylık kazanan HBO'yu bu sene geride bıraktı. HBO, son 20 yılda ilk kez Emmy Ödülleri'nde en çok aday çıkaran kanal unvanını kaybetti. Sunuculuğunu komedyenler Colin Jost ve Michael Che'nin yaptığı, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen tören, NBC televizyonundan canlı yayınlandı. İşte 'televizyonun Oscar'ları' olarak nitelendirilen 2018 Emmy Ödülleri'nin kazananları...



