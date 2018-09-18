Magazin ve sanat turu (18 Eylül 2018)
18 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Bu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. 22 dalda adaylık elde eden Game of Thrones en iyi dizi seçildi. Dizi oyuncularından Peter Dinklage, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Drama dalında en iyi kadın oyuncu The Crown dizisindeki performansıyla Claire Foy olurken, en iyi erkek oyuncu ise The Americans ile Matthew Rhys seçildi. The Marvelous Mrs. Maisel, komedi dalında En İyi Dizi seçilmesinin yanı sıra aynı dalda En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere 5 ödül topladı. Netflix, 17 yıl üst üste en çok dalda adaylık kazanan HBO'yu bu sene geride bıraktı. HBO, son 20 yılda ilk kez Emmy Ödülleri'nde en çok aday çıkaran kanal unvanını kaybetti. Sunuculuğunu komedyenler Colin Jost ve Michael Che'nin yaptığı, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen tören, NBC televizyonundan canlı yayınlandı. İşte 'televizyonun Oscar'ları' olarak nitelendirilen 2018 Emmy Ödülleri'nin kazananları...
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DUA LIPA'DAN HAYRANLARI İÇİN GÖZYAŞIÇin'de konser veren Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, güvenlik görevlilerinin hayranlarına yaptıklarından dolayı gözyaşlarını tutamadı.
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SIRTINDAKİ MESAJ NETOyuncu ve şarkıcı Jared Leto, sırtında, 2017’nin en çok kazanan modellerinin isimlerini ve kazançlarını yazan kapüşonlusuyla kendi konser biletlerinin ucuzluğuna gönderme yaptı.
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VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO NUSRET'TEİstanbul'a gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, saltbae haraketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe'nin restoranında yemek yedi. Görüntüleri sosyal medyadan yayınlanan Maduro'ya ülkesindeki ekonomik kriz nedeniyle Venezuela muhalefetinin önde gelen isimleri tepki gösterdi. Maduro yaptığı açıkalamada, "Çok sempatik bir adam. Neşeli ve Venezuela'yı seviyor" dedi.
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KİM NE GİYDİ (KIRMIZI HALI REHBERİ)
70. Emmy Ödülleri gecesinde hangi ünlü hangi tasarımcıdan kıyafet seçti? İşte 2018 Emmy Ödülleri'nde ünlüler ve giydikleri kıyafetler...
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DÖRT HAFTADIR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR (GİŞE RAKAMLARI AÇIKLANDI)İnanılmaz Aile 2, dördüncü hafta sonunda da Box Office Türkiye'nin zirvesindeki yerini korumayı başardı. İşte 14-16 Eylül 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...
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EMİNA JAHOVİC'İN KOLUNDAKİ SERVETEtiler'de görüntülenen Emina Jahovic'in kolundaki 33 bin 700 euro Rolex marka saat dikkat çekti. Peki ama Nusret'ten Acun Ilıcalı'ya, Cem Yılmaz'dan Arda Turan'a hangi ünlü hangi marka saati kullanıyor. İşte saat tutkusu olan ünlü isimler ve
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ÇEVRE İÇİN REKOR BAĞIŞDünyaca ünlü yıldız Leonardo DiCaprio, çevre koruma vakfının 20’nci yılı galasında, 7 milyon dolar bağış topladı.
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AĞZINDAN KÜFÜR KAÇTILos Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verilen 70. Emmy Ödülleri'nde ödül alanlar kadar sahnede yaşanan ilginç anlar da akıllarda yer edindi. Sahnede evlenme teklifinden küfüre, 2018 Emmy Ödül Töreni'nin en dikkat çeken anları...
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CAPTAIN MARVEL FRAGMANI YAYINLANDIYönetmenliğini Ryan Fleck'in yaptığı merakla beklenen Captain Marvel fragmanı yayınlandı. Filmin Türkiye'de 7 Mart 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.
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AVLU 2. SEZON FOTOĞRAFLARI YAYINLANDIStar TV ekranlarında yayınlanan Avlu'nun 2. sezon fragmanının ardından yeni görselleri de yayınlandı. Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı başrolünde ise Demet Evgar'ın rol aldığı dizi 20 Eylül Perşembe günü 12. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte yeni sezon sloganı "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” olan diziden yayınlanan fotoğraflar...
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FİNALİ VE SPIN-OFF İPUÇLARI...70. Emmy Ödülleri 22 dalda aday olarak damga vuran ve en iyi dizi dahil 9 ödül kazanan Game of Thrones'un yaratcısı George R. R. Martin, dizinin final sezonu ve spin-off projeleriyle ilgili konuştu.
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ÖDÜL TÖRENİ SONRASI PARTİDE COŞTULARLos Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda sabah karşı verilen 70. Emmy Ödülleri sonrasında Hulu kanalının Nomad Hotel'de düzenlediği partide ünlüler çok eğlendi. İşte 2018 Emmy Ödülleri partisinden yansıyanlar...
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VİLDAN ATASEVER BEYAZPERDEYE DÖNÜYORVildan Atasever, yeni filmi Sadece Farklı'yla beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.
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2. SEZON SÜRPRİZİ BELLİ OLDUÇukur dizisinin 2. sezon ilk bölüm sürprizi belli oldu. Sezon finalinde öldüğü sanılan Öner Erkal'ın canlandığındı Selim Koçavalı yeni sezonda da dizide olacak. İşte detaylar ve geçtiğimiz sezondan bilgiler...
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ŞIKLIK YARIŞIBu yıl 70'incisi verilen Emmy Ödülleri'nde tören öncesi ünlüler kırmızı halıda yürüdü. İşte kırmızı halıda yaşanan şıklık yarışı...
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HANDE SORAL'IN FRIDA KAHLO MAKYAJIDeniz Baysal'dan Beyonce'ye, Kit Harington'dan Murat Boz'a pek çok ünlünün benzerleri aramızda yaşıyor. İşte, dünyaca ünlü yıldızlara şaşırtıcı derecede benzeyen insanlar...
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İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ SEZONU AÇIYORİstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni sezona Gioacchino Antonio Rossini’nin ölümünün 150. yıldönümüne ithafen hazırlanan açılış konseri ile başlayacak.
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BURSA’DAN GÖÇ EDEN BORAN'LAR YENİ BAŞLANGICI NEREDE YAPACAK?Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in yeni sezon çekimleri İstanbul’un yanı sıra Ayvalık’ta da devam ediyor.
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SERENAY SARIKAYA: AİLE ZAMANIOyuncu Kerem Bursin'le bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya, köpekleriyle çekilmiş karelerini paylaştı.
Paylaşımda makyajsız olduğu da görülen Sarıkaya, yayınladığı bu fotoğraflara ‘Aile zamanı’ notunu düştü.
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GASTROANTEP KONUKLARINI BEKLİYORGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşları 20-22 Eylül'de gerçekleştirilecek Uluslararası Gastronomi Festivali'ne davet etti.
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MALATYA FİLM FESTİVALİ'NİN JÜRİ BAŞKANI NURİ BİLGE CEYLAN8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin, Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını, ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek.
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ADANA FİLM FESTİVALİ'NDEN 25. YILA ÖZEL 25 EMEK ÖDÜLÜAdana'da bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Film Festivali, 22- 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Festivalin direktörü İsmail Dikilitaş, önceki yıllara nazaran bu yıl zengin içeriklerle seyircinin karşısına çıkacaklarını ve bu yıl 25'inci yıla özel 25 Emek Ödülü dağıtılacağını söyledi.
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ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR 56 YIL ARADAN SONRA YENİDEN BAŞLADIDiyarbakır'ın "kalbi" olarak nitelendirilen tarihi Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'te 56 yıl aradan sonra arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.
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