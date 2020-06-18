Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020)

18.06.2020 - 17:45
Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi
Ünlü yıldız Lady Gaga bir hayranına üstündeki ceketi hediye etti.
Kristen Stewart, Prenses Diana’ya hayat verecek
Kristen Stewart, Pablo Larraín imzalı filmde Prenses Diana’ya hayat verecek. Filmin prodüksiyonuna 2021’in ilk aylarında başlanması planlanıyor.
Jean Kennedy Smith hayatını kaybetti
JFK’nin kız kardeşi Jean Kennedy Smithyaşamını yitirdi.
En yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves, kanserli çocuklar için düzenlenen yardım kampanyasında en yüksek bağış yapan hayranıyla 15 dakika internet üzerinden görüşecek.
Hayatını kaybeden 4'üncü K-Pop yıldızı Yahon tartışma başlattı
Güney Kore’de genç şarkıcılardan oluşan ve K-Pop olarak adlandırılan müzik sektöründe yıldız olan gençlerin bir biri ardına ölmesi şüphe yarattı. Son olarak Yohan olarak bilinen 28 yaşındaki sanatçı Salı günü hayatını kaybetti. Bu ölüm sonrası K-Pop yıldızlarının yaşantıları tartışma konusu oldu. Sosyal medyada 'K-Pop yasaklansın' kampanyası başlatıldı.
İlk kez Star Wars kutlamaları iptal edildi
Corona virüs salgını nedeniyle Star Wars kutlaması yapılmayacak.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı)
Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde almaya başladı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi.Son olarak Sinem Kobal bir paylaşımda bulundu. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...
Elon Musk ve Grimes’ın bebeğinin resmi ismi belli oldu
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerine verdikleri ve tartışmalara neden olan isim bilmecesi çözüldü. Çift doğum belgesine göre bebeklerini resmi olarak X AE A-XII olarak kaydettirdi.
Kazı çalışmalarında 25 adet sikke bulundu
Sivas’ta, bin 200'e yakın kiliseye adı verilen Aziz Vlas’ın mezarının bulunduğu düşünülen alanda yapılacak çevre düzenleme çalışması öncesi yapılan kazıda Anadolu Selçuk döneminde kullanılan 25 adet sikke bulundu.
Avatar 2'den yeni kare (Set halleri)
Vizyon tarihi 3 kez değişen, son olarak çekimleri corona virüs nedeniyle ertelenen Avatar 2’den yeni bir set fotoğrafı paylaşıldı. Tüm zamanların en çok izlenen filmi olmaya aday Avatar 2, set fotoğrafları yayınlanan tek film değil. İşte kimi sızan kimi ise resmi olarak yayınlanan ünlü filmlerin ve oyuncuların set halleri..
Güney Kore'den Kim Jong-un'un kız kardeşine yanıt
Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim sürüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un Güney Kore'yi tehdit etmesi üzerine Seul'dan yanıt geldi.
Ünlüler orman yangınları için tek nefes oldu
Usta oyuncu Cüneyt Arkın başta olmak üzere, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim gibi sanat dünyasından 16 ünlü isim Orman Genel Müdürlüğü’nün başlattığı kampanya için bir araya geldi. Orman yangınları konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için hazırlanan reklam filminde tek nefes olan ünlüler, “Lütfen Geleceğimi yakma!”, “Kamp Ateşini Söndür”, “Ormanı Yakma” sözleri ile kampanyaya gönüllü desteklerini verdi.
Yazar Amartya Sen'e Barış Ödülü
Alman Yayıncılar Birliği'nin her sene verdiği Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi Hint ekonomist ve felsefeci Amartya Sen oldu. Ödüle 1997 yılında Yaşar Kemal, 2005 yılında da Orhan Pamuk layık görülmüştü.
Haluk Bilginer'in rol aldığı Alex Rider'a ikinci sezon onayı
Haluk Bilginer'in rol aldığı çok satan kitaplardan uyarlanan casus draması Alex Rider'a ikinci sezon onayı geldi.
Herakles büstünün yer aldığı yüzük taşı temizlendi
Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki tiyatro sondaj çalışmalarında bulunan antik yüzük taşı, üzerindeki çamurdan temizlendi. Kazı başkanı Prof.Dr. Havva İşkan Işık tarafından temizlenmiş halinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan, üzerinde Herakles’in büstünün yer aldığı yüzük taşı, büyük beğeni aldı.
Gün On4 yönetmeni Şahin Altuğ: Türkiye açısından bu bir ilk
puhutv orijinal dizisi Gün ON4 yönetmeni Şahin Altuğ proje ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Kedi villası yeni kurallarla ziyarete açıldı
Van'ın dünyaca ünlü Van kedilerinin koruma altında oldukları, pandemi nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kalan Van Kedi Villası, yeniden ziyaretçilere açıldı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin normal dönemlerde de koruma altında olduğunu ve bu nedenle önlemleri üst düzeyde aldıklarını söyleyerek, "Bize gelen ziyaretçilerin belli kurallar dahilinde ziyaret yapması gerekiyor. Hem kendi sosyal mesafesine dikkat edecek, hem de hayvanlarla teması kesinlikle olmayacak" dedi.
Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl izleyiciyle buluştu
Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin yedinci gününde, Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl müzikseverlerle buluştu.
Su altındaki kirlilik film oldu
Türkiye Su Altı Federasyonu'nun 2019 yılında düzenlediği 'Altın Palet' adlı yarışma için Antalya'da çektiği kısa filmle yurt dışında 25 festivale kabul edilen su altı film yapımcısı Alican Abacı, filminin dünyanın dört bir yanında izletilmesinden mutlu olduğunu söyledi.
Haluk Levent'ten Ferdinand ve Duygu'ya ziyaret
Şarkıcı Haluk Levent, yaklaşık 2,5 yıl önce faytonda çalıştırılırken otomobilin çarpması sonucu ayağı kopan ve protez bacak takılmasından sonra yürümeye başlayan 'Duygu' isimli at ile Rize'den Trabzon'a kadar yüzerek, Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtulan dana Ferdinand'ı ziyaret etti.
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? (17 Haziran ayrıntıları)
Survivor'da ünlü isimlerin canlı yayınla Türkiye'den bağlandığı Anlat Bakalım'ı yarışmacı Barış ile Furkan Korkmaz kazandı. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...