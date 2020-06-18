Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020)

18 Haziran 2020 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

18.06.2020 - 17:45

Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 1

Lady Gaga'dan hayranına ceket hediyesi

Ünlü yıldız Lady Gaga bir hayranına üstündeki ceketi hediye etti.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 2

Kristen Stewart, Prenses Diana’ya hayat verecek

Kristen Stewart, Pablo Larraín imzalı filmde Prenses Diana’ya hayat verecek. Filmin prodüksiyonuna 2021’in ilk aylarında başlanması planlanıyor.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 3

Jean Kennedy Smith hayatını kaybetti

JFK’nin kız kardeşi Jean Kennedy Smithyaşamını yitirdi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 4

En yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves, kanserli çocuklar için düzenlenen yardım kampanyasında en yüksek bağış yapan hayranıyla 15 dakika internet üzerinden görüşecek.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 5

Hayatını kaybeden 4'üncü K-Pop yıldızı Yahon tartışma başlattı

Güney Kore’de genç şarkıcılardan oluşan ve K-Pop olarak adlandırılan müzik sektöründe yıldız olan gençlerin bir biri ardına ölmesi şüphe yarattı. Son olarak Yohan olarak bilinen 28 yaşındaki sanatçı Salı günü hayatını kaybetti. Bu ölüm sonrası K-Pop yıldızlarının yaşantıları tartışma konusu oldu. Sosyal medyada 'K-Pop yasaklansın' kampanyası başlatıldı.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 6

İlk kez Star Wars kutlamaları iptal edildi

Corona virüs salgını nedeniyle Star Wars kutlaması yapılmayacak.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 7

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu tatilde (Ünlü isimler sezonu açtı)

Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde almaya başladı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi.Son olarak Sinem Kobal bir paylaşımda bulundu. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 8

Elon Musk ve Grimes’ın bebeğinin resmi ismi belli oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerine verdikleri ve tartışmalara neden olan isim bilmecesi çözüldü. Çift doğum belgesine göre bebeklerini resmi olarak X AE A-XII olarak kaydettirdi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 9

Kazı çalışmalarında 25 adet sikke bulundu

Sivas’ta, bin 200'e yakın kiliseye adı verilen Aziz Vlas’ın mezarının bulunduğu düşünülen alanda yapılacak çevre düzenleme çalışması öncesi yapılan kazıda Anadolu Selçuk döneminde kullanılan 25 adet sikke bulundu.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 10

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri)

Vizyon tarihi 3 kez değişen, son olarak çekimleri corona virüs nedeniyle ertelenen Avatar 2’den yeni bir set fotoğrafı paylaşıldı. Tüm zamanların en çok izlenen filmi olmaya aday Avatar 2, set fotoğrafları yayınlanan tek film değil. İşte kimi sızan kimi ise resmi olarak yayınlanan ünlü filmlerin ve oyuncuların set halleri..

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 11

Güney Kore'den Kim Jong-un'un kız kardeşine yanıt

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim sürüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un Güney Kore'yi tehdit etmesi üzerine Seul'dan yanıt geldi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 12

Ünlüler orman yangınları için tek nefes oldu

Usta oyuncu Cüneyt Arkın başta olmak üzere, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim gibi sanat dünyasından 16 ünlü isim Orman Genel Müdürlüğü’nün başlattığı kampanya için bir araya geldi. Orman yangınları konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için hazırlanan reklam filminde tek nefes olan ünlüler, “Lütfen Geleceğimi yakma!”, “Kamp Ateşini Söndür”, “Ormanı Yakma” sözleri ile kampanyaya gönüllü desteklerini verdi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 13

Yazar Amartya Sen'e Barış Ödülü

Alman Yayıncılar Birliği'nin her sene verdiği Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi Hint ekonomist ve felsefeci Amartya Sen oldu. Ödüle 1997 yılında Yaşar Kemal, 2005 yılında da Orhan Pamuk layık görülmüştü.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 14

Haluk Bilginer'in rol aldığı Alex Rider'a ikinci sezon onayı

Haluk Bilginer'in rol aldığı çok satan kitaplardan uyarlanan casus draması Alex Rider'a ikinci sezon onayı geldi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 15

Herakles büstünün yer aldığı yüzük taşı temizlendi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki tiyatro sondaj çalışmalarında bulunan antik yüzük taşı, üzerindeki çamurdan temizlendi. Kazı başkanı Prof.Dr. Havva İşkan Işık tarafından temizlenmiş halinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan, üzerinde Herakles’in büstünün yer aldığı yüzük taşı, büyük beğeni aldı.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 16

Gün On4 yönetmeni Şahin Altuğ: Türkiye açısından bu bir ilk

puhutv orijinal dizisi Gün ON4 yönetmeni Şahin Altuğ proje ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 17

Kedi villası yeni kurallarla ziyarete açıldı

Van'ın dünyaca ünlü Van kedilerinin koruma altında oldukları, pandemi nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kalan Van Kedi Villası, yeniden ziyaretçilere açıldı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin normal dönemlerde de koruma altında olduğunu ve bu nedenle önlemleri üst düzeyde aldıklarını söyleyerek, "Bize gelen ziyaretçilerin belli kurallar dahilinde ziyaret yapması gerekiyor. Hem kendi sosyal mesafesine dikkat edecek, hem de hayvanlarla teması kesinlikle olmayacak" dedi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 18

Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin yedinci gününde, Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl müzikseverlerle buluştu.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 19

Su altındaki kirlilik film oldu

Türkiye Su Altı Federasyonu'nun 2019 yılında düzenlediği 'Altın Palet' adlı yarışma için Antalya'da çektiği kısa filmle yurt dışında 25 festivale kabul edilen su altı film yapımcısı Alican Abacı, filminin dünyanın dört bir yanında izletilmesinden mutlu olduğunu söyledi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 20

Haluk Levent'ten Ferdinand ve Duygu'ya ziyaret

Şarkıcı Haluk Levent, yaklaşık 2,5 yıl önce faytonda çalıştırılırken otomobilin çarpması sonucu ayağı kopan ve protez bacak takılmasından sonra yürümeye başlayan 'Duygu' isimli at ile Rize'den Trabzon'a kadar yüzerek, Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtulan dana Ferdinand'ı ziyaret etti.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020) - 21

Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? (17 Haziran ayrıntıları)


Survivor'da ünlü isimlerin canlı yayınla Türkiye'den bağlandığı Anlat Bakalım'ı yarışmacı Barış ile Furkan Korkmaz kazandı. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

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