Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2020)

Avatar 2'den yeni kare (Set halleri)

Vizyon tarihi 3 kez değişen, son olarak çekimleri corona virüs nedeniyle ertelenen Avatar 2’den yeni bir set fotoğrafı paylaşıldı. Tüm zamanların en çok izlenen filmi olmaya aday Avatar 2, set fotoğrafları yayınlanan tek film değil. İşte kimi sızan kimi ise resmi olarak yayınlanan ünlü filmlerin ve oyuncuların set halleri..

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