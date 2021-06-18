Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021)

18.06.2021 - 17:44
Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde
Hollywood yıldızı Margot Robbie sosyal medyaya ara verdiğini açıklamasının ardından eşi Tom Ackerley ile Meksika tatilinde görüntülendi.
puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolü Ozan Ağaç: Dizi sektörü köklü değişimlere gitmeli
puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolü Ozan Ağaç hayat verdiği Yasin karakterini, "Gündelik hayatında gayet sakin biri. Ama Seyyar satıcılık yapmaya başladığı anlarda adeta bambaşka birine dönüyor. Yaratıcılığa açık bir rol, oynaması çok keyifli" sözleriyle anlattı. Ağaç, sektör hakkında ise "Ana akım dizi sektörü her anlamda köklü değişimlere gitmeli ama kimsenin öyle bir hevesi olduğunu sanmıyorum. Dijital mecralar bile ana akım kaygılar içinde" diye konuştu.
Nick Cannon altı ayda üçüncü kez baba olacak
Mariah Carey ile biten evliliğinden ikiz çocuk sahibi olan Nick Cannon, önceki gün sevgilisi DJ Abby De La Rosa ile yeni doğan ikizlerine kavuştu. Üstelik geçen Aralık'ta bir dönem aşk yaşadığı Britanny Bell'den dünyaya gelen kızını kucağına alan sanatçı, önümüzdeki günlerde başka bir ilişkisinden daha çocuk sahibi olacak.
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Ronaldo'ya iki yüzlülük eleştirisi
Basın toplantısında Coca-Cola şişelerini masadan kaldıran Portekizli yıldızın geçmişte yer aldığı Coca-Cola ve diğer sağlıksız yiyecek reklamları yeniden gündemde. Sosyal medya kullanıcıları bu reklamları hatırlatarak Ronaldo'yu iki yüzlülükle suçladı.
Anna Wintour'un evinin önünde eylem
Küresel iletişim şirketi Conde Nast çalışanları Anna Wintour'un evinin önünde eylem yaptı. Adil ücret talepleri, en düşük yıllık ücretin 60 bin dolara çıkarılmasıyla sonuç verdi.
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Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 40 yıl seni bekledim
Ünlü şarkıcı Sıla doğum gününde yayınladığı mesajda sevgilisi İlker Kaleli'ye, "Sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim" sözleriyle seslendi.
Meghan Markle, Prenses Diana töreniyle ilgili kararını verdi
Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın doğum günü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlik için Londra'ya gitmeye hazırlanıyor. Eşini bu ziyarette yalnız bırakmak istemeyen hatta yolculuk için hazırlıklara başlayan Meghan Markle son anda kararından vazgeçti.
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Billie Eilish: Umarım albümü dinleyenler erkek arkadaşlarından ayrılır
Yıldız şarkıcı Billie Eilish merakla beklenen ikinci albümü Happier Than Ever'dan neler beklenebileceği hakkında konuştu. "Bu albümdeki şarkıların neredeyse hiçbiri neşeli değil" diyen Eilish hayranları için, "Umarım albüm sayesinde erkek arkadaşlarından ayrılırlar. Ve umarım istismar edilmezler" diye konuştu.
Scarlett Johansson: Kara Dul karakteri fazla cinselleştirildi
Scarlett Johansson, yeni filmi öncesi Black Widow (Kara Dul) karakterinin Iron Man 2'de cinselleştirilmesini eleştirdi.
Senarist Heidi Ferrer intihar etti
Ünlü dizi senaristi Heidi Ferrer intihar sonucu hayatını kaybetti.
Burak Sergen'den velayet açıklaması: Olması gereken budur
Bir süre hastaneden kalan ve taburcu olasının ardından Nihan Ünsal ile evlenen Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'in, oğlu Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi. Açıklama yapan Sergen, "Anne babası değişmedi oğlumuzun. Türkiye'de baktığınızda velayetler hep annede olur, olması gereken de budur..." dedi.
The Royal Ascot yarışında Türk moda başkanı
İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen ve büyük bir şenlik havasında geçen The Royal Ascot at yarışları başladı. Kadınların birbirinden şık kıyafetler ve şapkalar giyerek izledikleri yarışların moda başkanlığını bu yıl İngiltere’de yaşayan Türk modacı Zeynep Kartal yaptı.
Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları
Star’ın yeni dizisi ‘Ada Masalı’nın 2. bölümünden yeni fragman ve fotoğraflar yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; beraber otel işletmeye karar veren Haziran ve Poyraz’ın otel için çalışmaları başlarken, ikili arasındaki romantik anlar dikkatleri çekiyor. İşte yeni bölümden ayrıntılar...
David Bowie tablosu 18 bin dolara satışta
İngiliz şarkıcı David Bowie'nin geçen yıl 5 dolara alınan eseri, 18 bin dolara satışa çıkıyor.
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Sinema, tiyatro, opera ve balede salgın etkisi
Salgın gölgesinde kısıtlama gelen sinemalarda 2020 yılında sinema seyircisinin 2019 yılına oranla yüzde 69,5 azaldığı açıklandı. TÜİK verilerine göre tiyatro seyirci sayısı yüzde 43,1 azalırken, opera ve bale seyirci sayısının yüzde 20,5 azaldığı saptandı.
Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil'den barış yemeği kararı
Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasında sosyal medyada başlayan tartışma tatlıya bağlandı. Eski dostlar barış yemeğinde buluşmaya karar verdi.
Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden ilk fotoğraf
Komedyen Cem Yılmaz, dijital platformda yayınlanacak olan dizisi Erşan Kuneri'nin yeni halini yayınladı.
Orhan Pamuk: Psikolojik olarak zor durumdayım
Orhan Pamuk, gazetecilerin sorularını "Psikolojik olarak zor durumdayım, o yüzden konuşamam” diyerek cevapsız bıraktı.
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Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıfına coğrafi işaret
Coğrafi işaret başvurusu yapılan “Erzincan Kesme Kadayıfı” Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak tescillendi.
"14 dairem var"
Oyuncu Wilma Elles, eski sevgilisi Arif Kerem Göğüş ile dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada, "Ne kendisiyle ne de şirketiyle ticari ilişkim olmamıştır" dedi. "Sürekli gayrimenkul işi yaparım" diyen Elles, "Kerem’in yaptığı binada icra tarafından yapılan satış olduğunu öğrendim. Banka tarafından satılan 7 daireyi kredi çekerek, 1 milyon 250 bin TL'ye satın aldım. 18 daireden oluşan binada 14 dairem var" diye konuştu.
Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sprey boyalar ile yazılar yazılarak tahrip edildi. Turizmciler, dünyada eşi benzeri bulunmayan doğa harikası yapılar üzerine yazılan yazılara tepki gösterdi.
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Survivor'da kim elendi, Survivor Dora kimdir? (17 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da kim elendi? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor 2021'in 17 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 122. bölümünde yarışmacılar ilk olarak ödül ve bil bakalım oyununda ter döktü. Dora, Aleyna ve İsmail'in eleme potasında olduğu gecede mavi takım iki mücadeleyi de kazandı. Acun Ilıcalı ada konseyinde SMS oylama sonuçlarına göre Survivor'dan elenen ismin Dora olduğunu açıkladı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın gelişmeleri...