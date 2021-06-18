Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021)

"14 dairem var"

Oyuncu Wilma Elles, eski sevgilisi Arif Kerem Göğüş ile dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada, "Ne kendisiyle ne de şirketiyle ticari ilişkim olmamıştır" dedi. "Sürekli gayrimenkul işi yaparım" diyen Elles, "Kerem’in yaptığı binada icra tarafından yapılan satış olduğunu öğrendim. Banka tarafından satılan 7 daireyi kredi çekerek, 1 milyon 250 bin TL'ye satın aldım. 18 daireden oluşan binada 14 dairem var" diye konuştu.

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