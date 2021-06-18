Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021)

18 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

18.06.2021 - 17:44

Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 1

Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde

Hollywood yıldızı Margot Robbie sosyal medyaya ara verdiğini açıklamasının ardından eşi Tom Ackerley ile Meksika tatilinde görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 2
Kim Kardashian: Kaset skandalı olmasaydı Keeping Up with the Kardashians muhtemelen tutmazdı

Kim Kardashian; reality show programı Keeping Up With the Kardashians'ın (KUWTK) gördüğü ilk ilginin, yatak odası kaseti skandalından kaynaklandığını kabul etti.


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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 3

puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolü Ozan Ağaç: Dizi sektörü köklü değişimlere gitmeli

puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolü Ozan Ağaç hayat verdiği Yasin karakterini, "Gündelik hayatında gayet sakin biri. Ama Seyyar satıcılık yapmaya başladığı anlarda adeta bambaşka birine dönüyor. Yaratıcılığa açık bir rol, oynaması çok keyifli" sözleriyle anlattı. Ağaç, sektör hakkında ise "Ana akım dizi sektörü her anlamda köklü değişimlere gitmeli ama kimsenin öyle bir hevesi olduğunu sanmıyorum. Dijital mecralar bile ana akım kaygılar içinde" diye konuştu.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 4

Nick Cannon altı ayda üçüncü kez baba olacak


Mariah Carey ile biten evliliğinden ikiz çocuk sahibi olan Nick Cannon, önceki gün sevgilisi DJ Abby De La Rosa ile yeni doğan ikizlerine kavuştu. Üstelik geçen Aralık'ta bir dönem aşk yaşadığı Britanny Bell'den dünyaya gelen kızını kucağına alan sanatçı, önümüzdeki günlerde başka bir ilişkisinden daha çocuk sahibi olacak.


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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 5

Ronaldo'ya iki yüzlülük eleştirisi

Basın toplantısında Coca-Cola şişelerini masadan kaldıran Portekizli yıldızın geçmişte yer aldığı Coca-Cola ve diğer sağlıksız yiyecek reklamları yeniden gündemde. Sosyal medya kullanıcıları bu reklamları hatırlatarak Ronaldo'yu iki yüzlülükle suçladı.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 6

Anna Wintour'un evinin önünde eylem


Küresel iletişim şirketi Conde Nast çalışanları Anna Wintour'un evinin önünde eylem yaptı. Adil ücret talepleri, en düşük yıllık ücretin 60 bin dolara çıkarılmasıyla sonuç verdi.


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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 7

Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 40 yıl seni bekledim

Ünlü şarkıcı Sıla doğum gününde yayınladığı mesajda sevgilisi İlker Kaleli'ye, "Sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim" sözleriyle seslendi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 8

Meghan Markle, Prenses Diana töreniyle ilgili kararını verdi


Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın doğum günü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlik için Londra'ya gitmeye hazırlanıyor. Eşini bu ziyarette yalnız bırakmak istemeyen hatta yolculuk için hazırlıklara başlayan Meghan Markle son anda kararından vazgeçti.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 9

Billie Eilish: Umarım albümü dinleyenler erkek arkadaşlarından ayrılır

Yıldız şarkıcı Billie Eilish merakla beklenen ikinci albümü Happier Than Ever'dan neler beklenebileceği hakkında konuştu. "Bu albümdeki şarkıların neredeyse hiçbiri neşeli değil" diyen Eilish hayranları için, "Umarım albüm sayesinde erkek arkadaşlarından ayrılırlar. Ve umarım istismar edilmezler" diye konuştu.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 10

Scarlett Johansson: Kara Dul karakteri fazla cinselleştirildi


Scarlett Johansson, yeni filmi öncesi Black Widow (Kara Dul) karakterinin Iron Man 2'de cinselleştirilmesini eleştirdi.


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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 11

Senarist Heidi Ferrer intihar etti

Ünlü dizi senaristi Heidi Ferrer intihar sonucu hayatını kaybetti.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 12

Burak Sergen'den velayet açıklaması: Olması gereken budur

Bir süre hastaneden kalan ve taburcu olasının ardından Nihan Ünsal ile evlenen Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'in, oğlu Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi. Açıklama yapan Sergen, "Anne babası değişmedi oğlumuzun. Türkiye'de baktığınızda velayetler hep annede olur, olması gereken de budur..." dedi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 13

The Royal Ascot yarışında Türk moda başkanı

İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen ve büyük bir şenlik havasında geçen The Royal Ascot at yarışları başladı. Kadınların birbirinden şık kıyafetler ve şapkalar giyerek izledikleri yarışların moda başkanlığını bu yıl İngiltere’de yaşayan Türk modacı Zeynep Kartal yaptı.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 14

Ada Masalı 2. bölüm fotoğrafları

Star’ın yeni dizisi ‘Ada Masalı’nın 2. bölümünden yeni fragman ve fotoğraflar yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; beraber otel işletmeye karar veren Haziran ve Poyraz’ın otel için çalışmaları başlarken, ikili arasındaki romantik anlar dikkatleri çekiyor. İşte yeni bölümden ayrıntılar...

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 15

David Bowie tablosu 18 bin dolara satışta


İngiliz şarkıcı David Bowie'nin geçen yıl 5 dolara alınan eseri, 18 bin dolara satışa çıkıyor.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 16

Sinema, tiyatro, opera ve balede salgın etkisi

Salgın gölgesinde kısıtlama gelen sinemalarda 2020 yılında sinema seyircisinin 2019 yılına oranla yüzde 69,5 azaldığı açıklandı.  TÜİK verilerine göre tiyatro seyirci sayısı yüzde 43,1 azalırken, opera ve bale seyirci sayısının yüzde 20,5 azaldığı saptandı.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 17

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil'den barış yemeği kararı

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasında sosyal medyada başlayan tartışma tatlıya bağlandı. Eski dostlar barış yemeğinde buluşmaya karar verdi.



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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 18

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden ilk fotoğraf

Komedyen Cem Yılmaz, dijital platformda yayınlanacak olan dizisi Erşan Kuneri'nin yeni halini yayınladı.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 19

Orhan Pamuk: Psikolojik olarak zor durumdayım

Orhan Pamuk, gazetecilerin sorularını "Psikolojik olarak zor durumdayım, o yüzden konuşamam” diyerek cevapsız bıraktı.


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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 20

Erzincan'ın yöresel tatlılarından kesme kadayıfına coğrafi işaret

Coğrafi işaret başvurusu yapılan “Erzincan Kesme Kadayıfı” Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylanarak tescillendi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 21
Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak


Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alanda kurulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne, 5 bin 500 metrekarelik kütüphane kurulacak.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 22

"14 dairem var"

Oyuncu Wilma Elles, eski sevgilisi Arif Kerem Göğüş ile dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davada, "Ne kendisiyle ne de şirketiyle ticari ilişkim olmamıştır" dedi. "Sürekli gayrimenkul işi yaparım" diyen Elles, "Kerem’in yaptığı binada icra tarafından yapılan satış olduğunu öğrendim. Banka tarafından satılan 7 daireyi kredi çekerek, 1 milyon 250 bin TL'ye satın aldım. 18 daireden oluşan binada 14 dairem var" diye konuştu.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 23

Kapadokya’da peribacalarına sprey boyalı tahrip


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki peribacaları, sprey boyalar ile yazılar yazılarak tahrip edildi. Turizmciler, dünyada eşi benzeri bulunmayan doğa harikası yapılar üzerine yazılan yazılara tepki gösterdi.

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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 24

Survivor'da kim elendi, Survivor Dora kimdir? (17 Haziran 2021 ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor 2021'in 17 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 122. bölümünde yarışmacılar ilk olarak ödül ve bil bakalım oyununda ter döktü. Dora, Aleyna ve İsmail'in eleme potasında olduğu gecede mavi takım iki mücadeleyi de kazandı. Acun Ilıcalı ada konseyinde SMS oylama sonuçlarına göre Survivor'dan elenen ismin Dora olduğunu açıkladı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın gelişmeleri...


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Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2021) - 25
Yeni işlere kalkışmayın / Günlük burç yorumları - 18 Haziran 2021

Bugün konsantrasyon isteyen işler için ideal. Dikkatinizi daha çabuk yoğunlaştırabilirsiniz.

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