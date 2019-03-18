Magazin ve sanat turu (18 Mart 2019)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verileri belli oldu. Açılış rakamlarıyla hem ABD'de hem de dünya çapında sadece yılın değil aynı zamanda tüm zamanların en iyi gişe rakamlarından birene imza atan Captain Marvel, 4 yeni filmin vizyona girdiği hafta da liderliğini korudu. Brie Larson'ın başrolünde olduğu film toplamda 760 milyon dolar gibi önemli bir gişe rakamına ulaşsa da ikinci haftasında yüzde 54'lük bir düşüş yaşaması dikkat çekti. İşte 15-17 Mart 2019 ABD Box Office rakamları...