Magazin ve sanat turu (18 Mart 2019)
ntv.com.tr
18 Mart 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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"KAZANMA İHTİMALİ 10 MİLYONDA 1'MİŞ" (ÜNLÜLERDEN 18 MART ÇANAKKALE PAYLAŞIMLARI)Bundan tam 104 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. 18 Mart 1915 Çanakkele Zaferi'nin 104. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ünlü isimlerde de sosyal medyadan anlamlı gün için paylaşımlarda bulunuyor.
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NETFLIX GERİ ADIM ATTIİzlenme rakamları ve başlattığı tehlikeli akımla (Bird Box Challenge) yayınlandığı günden itibaren çok konuşulan Bird Box yine gündemde. Kanada'da 47 kişinin hayatı kaybettiği tren kazasının gerçek görüntülerini filmde kullandığı ortaya çıkan Netflix, geri adım atmak zorunda kaldı.
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ADRIANA LIMA YILIN MODA İKONU SEÇİLDİ
Daily Front Row Moda Ödülleri dün akşam Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Adriana Lima'nın Yılın Moda İkonu seçildiği törene pek çok ünlü model katıldı. Lady Gaga, Kate Hudson, Rosie Huntington-Whiteley, Stella Maxwell gibi isimlerin katıldığı gecede şıklık yarışı vardı. İşte törene katılan yıldızların kırmızı halı pozları ve geceden yansıyan kareler...
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AMİNE GÜLŞE'DEN 500 BİN TL'LİK GELİNLİK AÇIKLAMASIFutbolcu Mesut Özil evlilik hazırlığında olan Amine Gülşe, 500 bin TL'lik gelinlik giyeceği iddialarını yalanladı. Gülşe, "Gösteriş yapmamız söz konusu değil" dedi.
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MASKOT KÖPEK DOMHNALL'DAN DÜŞES'E SICAK KARŞILAMA
Kate Middleton ve eşi Prens William, Aziz Patrick Günü kutlamasına katıldı. Etkinlikte bir asırlık geleneği yerine getiren Middleton, asker alayının maskotu olan İrlanda av köpeğini de sevmeden geçmedi.
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CAPTAIN MARVEL REKORA DÜŞÜŞLE GİDİYORABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verileri belli oldu. Açılış rakamlarıyla hem ABD'de hem de dünya çapında sadece yılın değil aynı zamanda tüm zamanların en iyi gişe rakamlarından birene imza atan Captain Marvel, 4 yeni filmin vizyona girdiği hafta da liderliğini korudu. Brie Larson'ın başrolünde olduğu film toplamda 760 milyon dolar gibi önemli bir gişe rakamına ulaşsa da ikinci haftasında yüzde 54'lük bir düşüş yaşaması dikkat çekti. İşte 15-17 Mart 2019 ABD Box Office rakamları...
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LA CASA DE PAPEL İLE GÜNDEMDE OLAN NESRİN CAVADZADE'NİN BESLENME SIRLARILa Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddialarıyla gündemde olan Nesrin Cavadzade, evde yaptığı yemekler için ürünlerini Datça’dan getirirken, formunu ise Akdeniz tipi beslenmeyle koruyor.
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MEGHAN MARKLE'DAN İKİNCİ BABY SHOWERPrens Harry ile olan evliliğinden bekledikleri bebeğin heyecanını yaşayan Sussex Düşesi Meghan Markle, 2,8 milyon liraya mal olan ve eleştirilen baby shower partisinin ardından yeni bir pariye hazırlanıyor.
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ÇUKUR'A 2 YENİ OYUNCUShow TV’nin pazartesi akşamları yayınlanan Ay Yapım imzalı dizisi Çukur’a iki yeni oyuncu katıldı. Çarpışma'da Veli Cevher karakterine hayat veren Onur Saylak, aynı rolle Çukur'a konuk oluyor. Yeşilçam'ın usta ismi Menderes Samancılar ise Mahsun babası Kadir rolüyle izleyici karşısında olacak... İşte ikinci sezonunda Çukur'a katılan oyuncular ve onlar hakkında bilmeniz gerekenler...
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MODA HAFTASINDA BÖYLE 'TROL'LEDİ
İngiliz YouTuber, Londra Moda Haftası'nda, uydurma stiliyle sokağa çıktı ve bir moda tasarımcısı gibi basın mensuplarına poz verdi. Kısa süreliğine moda ikonu sanılan genç, şakasıyla moda dünyasını tiye aldı. Akıllarda “Gerçek moda ne?” sorusu kaldı.
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CEM YILMAZ: FAHİŞ FİYATLI BİLETLERİ ALMAYINTek kişilik gösterisine başlayan Cem Yılmaz, "Gösteri 2 sene devam edecek. Fahiş fiyatlı biletlere ilgi göstermezseniz sevinirim” dedi.
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HOLLYWOOD OYUNCULARININ RÜŞVET SKANDALINDA İKİNCİ PERDE
Çocuklarını seçkin üniverstelere kabul ettirebilmek için rüşvet vermkle suçlanan Hollywood’un ünlü oyuncuları Felicity Huffman ve Lori Loughlin’e bir darbe de öfkeli bir anneden geldi. Kendi oğlunun hakkını yendiğini düşünen anne, oyunculara tazminat davası açtı.
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HADİSE'DEN MAKYAJSIZ FOTOĞRAFEkran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Hadise makyajsız olarak fotoğraf paylaştı.
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5 YAŞINDAKİ NORTH YİNE MAKYAJLI
Kim Kardashian'ın 5 yaşındaki kızı North, dün katıldığı kilise etkinliğinde de makyajlı haliyle görüldü. Daha önce pek çok kez makyajlı ve abartılı kıyafetlerle görülen North'un yaşından büyük görüntüsüne Kardashian'ın takipçileri sosyal medyadan tepki gösterdi.
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RECEP İVEDİK 6'NIN VİZYON TARİHİ AÇIKLANDISeyirciyle buluşan serisiyle Türk sinemasına damga vuran ve rekorlar kıran Recep İvedik'in altıncı filminin vizyon tarihi belli oldu. Filmin başrolü Şahan Gökbakar, tüm zamanların en çok izlenen filmi olan Revep İvedik'in devam filminin 8 Kasım 2019'da vizyona gireceğini duyurdu. İşte serinin diğer filmlerinin sinema karnesi...
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TÜRKİYE'NİN BİLİNEN İLK FOTOĞRAFLARI NEW YORK'TA SERGİLENİYOR
Fransız fotoğrafçı Girault de Prangey'in çektiği ve "İstanbul'un ilk fotoğrafları" olarak nitelendirilen 176 yıllık kareler, New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor.
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'İSTANBUL'DAN DUBAI'YE DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK'
Ünlü Türk et ustası Nusret Gökçe bu kez bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli Didier Drogba'yı ağırladı. Nusret'in dünden bugüne müdavimi olan ünlü isimler...
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SURVİVOR 2019'DA TÜRK TAKIMININ ELENME ADAYLARI BELLİ OLDUSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim? soruları yanıt buldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan ancak finalde kaybeden Türk takımının ada konseyinde Atakan, Hakan ve Yusuf eleme adayları oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan bazı kareler...
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DISNEY KLASİĞİ ALADDİN'DE SESLENDİRME YAPACAKDisney klasiği Aladdin’in yeni filminde Iago’yu Alan Tudyk'un seslendireceği açıklandı.
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MFÖ KONSERİNE ERTELEMEMFÖ konseri, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı nedeniyle ertelendi.
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GOMİS'TEN G.SARAY'IN RAKİPLERİNE MESAJ
Galatasaray'dan transfer olduğu Al Hilal'de oynadığı 29 karşılaşmada 23 gol atan Bafetimbi Gomis beslediği yavru aslana gönderme yaparak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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21 MART'A DİKKAT
21 Mart Perşembe günü, Güneş Koç burcuna geçecek ve ilkbahar ekinoksunu müjdeleyecek.
Bu hafta 21 Mart’ı önemli kılan bir diğer gökyüzü olayı da 00° Terazi burcunda yaşanacak Dolunay. Güneş Koç burcuna geçer geçmez tam karşısındaki Ay ile zıt konuma gelerek Dolunay dediğimiz ay döngüsünü oluşturacak. Bu Dolunayda, Koç, Terazi, Kova ve Aslanlar yüksek etki altında olanlar. Dolunaylar kapanışları, bitişleri sembolize eder. Burcunuza göre etkisini AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’nin burç yorumlarımda bulabilirsiniz.
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İLLÜSTRATÖRÜN GÖZÜNDEN FİLM AFİŞLERİ VE KİTAP KAPAKLARI
Polonyalı illüstratör ve grafik tasarımcıTomasz Majewski, hem dijital hem de geleneksel illüstrasyonlar üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda bir yayınevinde çalışan ve kitap kapakları tasarlayan Majewski, “The Little Things” (Küçük Şeyler) adını verdiği çalışmasında illüstrasyonla portreler, sinema afişleri hazırladı.
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MEZOPOTAMYA YEMEKLERİYLE DAMAK ÇATLATACAKLARŞanlıurfa'nın Harran ilçesinde Mezopotamya kültürüne ait yöresel yemekler, Harranlı kadınlar tarafından yerli ve yabancı turistler için pişirilecek.
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HANNAH BRONFMAN'IN ÇAMAŞIR GÜNÜGösteri dünyasında bakımlı halleriyle gördüğümüz ünlü isimler alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. Son olarak Hannah Bronfman evde çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İşte ünlü isimlerin gündelik hayattan yansıyan ev halleri...
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ÖZEL MİSAFİRLERBaşrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin Yaşlılar Haftası nedeniyle konakta Türkiye’nin en köklü yaşlılar bakımevi olan Darülaceze’den gelen özel misafirlerini ağırladı.
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FERİDUN DÜZAĞAÇ'TAN DÖRT YIL ARADAN SONRA YENİ ALBÜM
Feridun Düzağaç, dört yılın ardından yeni bir albümle dönüyor. Düzağaç'ın 10'uncu stüdyo albümünün adı 10’a Özel.
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İTALYAN ELEŞTİRMENDEN TURANDOT OPERASI'NA TAM NOT
İtalyan opera eleştirmeni ve prodüktörü Enrico Stinchelli, Devlet Opera ve Balesi'nce sahnelenen Turandot Operası'nın prodüksiyonunu çok beğendiğini dile getirdi.
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GRİPİN, 23 MART’TA TRUMP CADDE’DE
Türkçe pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin, 23 Mart günü Trump Alışveriş Merkezi’nde konser verecek.
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GERİLİM YAZARI EROL ÇELİK’TEN 5. KİTAP: CELLATLAR KAHVESİ
Türk gerilim yazarı Erol Çelik’in 5. kitabı Cellatlar Kahvesi çıktı.