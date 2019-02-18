Magazin ve sanat turu (18 Şubat 2019)
18 Şubat 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÜNLÜ İSİMLER NBAALLSTAR'A AKIN ETTİ2019 NBA All-Star'da LeBron James'in takımı, Giannis Antetokounmpo'nun takımını 178-164 mağlup etti. Karşılaşmada birçok sanatçı sahne alırken, tribünden mücadeleyi ünlü isimler de takip etti.
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ORGANİZE İŞLER'İN YAPIM ŞİRKETİNDEN NETFLİX AÇIKLAMASIYılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminin sinemalarda gösterilirken Netflix'de de yayına girmesinin ardından sinema temsilcilerinden tepki gelmişti. Bu gelişmeler üzerine filmin yapım şirketi BKM açıklama yayınladı. Açıklamada, "Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi bir yere taşıyacağına eminiz. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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'ONU REDDETMEM KARİYERİME ZARAR VERDİ'Game of Thrones’un (Taht Oyunları) yıldız oyuncularından Lena Headey (Cersei Lannister), yapımcı Harvey Weinstein'ın seks teklifini reddetmesinin kariyerine büyük zarar verdiğini söyledi.
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NETFLIX'İN YENİ HEDEFİNetflix'in Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminden sonra Recep İvedik 6'ya talip olduğu iddia edildi.
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GECEYE DAMGA VURDUKim Kardashian katıldığı Hollywood Beauty Awards (5. Geleneksel Hollywood Güzellik Ödülleri) gecesine damga vurdu. Televizyon yıldızı 1998 Thierry Mugler tasarımı elbesesi ise yürümekte zorlandı. 38 yaşındaki Kardashian'ın cesur tercihi Rihanna'dan Beyonce'ye, Jennifer Lopez'den Bella Hadid'e, katıldığı gecenin önüne geçen ve kırmı halıya damga vuran isimleri akılllara getirdi.
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'FİLMLERİM SİNEMALARDA GÖSTERİME GİRECEK'Cem Yılmaz "Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix'e satılması hakkında, "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım" dedi. 45 yaşındaki komedyen "Benim filmlerim sinemalarda gösterime girecek" dedi.
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EVLİLİK İDDİASIGerçek adı Abel Tesfaye olan dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd, 29'uncu yaş gününü model sevgilisi Bella Hadid'in de katıldığı bir partiyle kutladı. İkilinin sosyal medya paylaşımları ve stilleri magazin gündemine oturdu ve evlilik iddiaları tekrar gündeme geldi.
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SİNEMA SALONLARININ YENİ GALİBİ (ABD BOX OFFICE)ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları açıklandı. Başrolünde Rosa Salazar'ın yer aldığı Alita: Battle Angel gişenin yeni galibi oldu. İşte 15-17 Şubat 2019 ABD Box Office rakamları...
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BARIŞ ARDUÇ: OKUDUĞUM ANDA SARSILDIMStar TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümüyle dünya listelerinde sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren Kuzgun'un yıldızı Barış Arduç Hello dergisine konuştu. "Hikayesinin majör duygusu çok güçlüydü. Okuduğum anda sarsıldım" diyen Arduç, başrolü Burcu Biricik ile paylaştığı yeni projesi hakkında, "Ne mutlu ki, hikayesinden türküsüne kadar hayal ettiğim her şeyi yakalayan bir projeyle buluştum" ifadelerini kullandı.
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FORMUNU KORUYOR (50. YAŞA HAZIRLIK)Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, spor salonundan çıkarken görüntülendi. Lopez, spor stiliyle göreceğiniz tek ünlü değil. Ünlü modeller, oyuncular ve şarkıcılar yalnızca kırmızı halı seçimleriyle değil spor sonrası stilleriyle de konuşuluyor. İşte Lopez'in detayları ve ünlülerin ilham veren spor stilleri...
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HAFTANIN ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU (ACUN ILICALI'DAN YENİ FORMAT İDDİALARINA AÇIKLAMA)Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 4. haftasının 10. bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu cevap buldu. 10. son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu da Türkiye takımının olurken Acun Ilıcalı format değişikliğine gidileceği iddialarını yalanladı. Yapılan ada konseyşnde Yunan takımından 3 isim eleme potasına girdi. İşte detaylar ve Survivor'dan yansıyan fotoğraflar...
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23 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİ ALDATIYOR MU?Sevgililer Günü'nü birlikte geçiren Naomi Campbell (48) ile Liam Payne (25) çifti aldatma iddialarıyla gündemde... İkilinin aşkı yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.
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1896 YILINDAN BUGÜNE TARİHİ FOTOĞRAF MAKİNELERİ
Tarihi birçok olayı ve hatıraları ölümsüzleştiren, aralarında 1896 yılında üretilen devasa fotoğraf makinesi ile savaşlarda kullanıldığı tahmin edilen "casus" kameraların da bulunduğu binin üzerinde fotoğraf makinesi ve kamera, Bakırköy'deki Kamera Müzesi'nde sergileniyor.
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BRAD PİTT'TEN BELGESELBrad Pitt, 2017’de hayatını kaybeden müzisyen Chris Cornell’in hayatını anlatacak bir belgesel için hazırlıklara başladı
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ÖRGÜ İTİRAFI61. Grammy (Grammy 2019) Ödülleri’nde hiçbir ödül kazanamayan Pink, uyuyamadığında örgü ördüğünü itiraf etti.
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CEM YILMAZ'IN YENİ OTOMOBİLİKomedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yılmaz, 1,5 milyon TL değerindeki yeni aracı Mercedes S500 Maybach ile ilk kez objektiflere takıldı.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRİNLER BULUŞMASI REKOR KIRDIAlmanya'da Lauchringen kentinden ilginç bir rekor geldi. Dünyanın en kalabalık Şirinler buluşması yapıldı. Kasabada çizgi dizi karekterine bürünen 2 bin 762 kişi toplandı. İşte o anlar...
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SOĞUK HAVADA SOFRALAR TANDIR EKMEĞİYLE ISINIYORKarslı kadınlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden tandır ekmeğini hazırlayabilmek için soğuk havada uzun uğraş veriyor.
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PİYANİST İDİL BİRET SOÇİ'DE KONSER VERECEKDevlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen "Uluslararası Sanat Festivali"nin kapanış konserinde müzikseverlerle buluşacak.
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"İÇİMDEKİ KUŞKU BENİ ÖLDÜRECEKStar TV ekranlarında yayınlanan Söz'ün 70. bölüm 2. yeni fragmanı yayınlandı.
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MÜZİK MÜZESİNDE KAREKODLU DÖNEMTürkiye'de alanının en büyüğü olan AKÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Müzesi'ne gelen ziyaretçiler, telefonlarından karekodlarını okutarak tüm enstrümanların seslerini ve Türkçe ile İngilizce açıklamalarını dinleyebiliyor.
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"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"Nusret Gökçe, gençlik yıllarına ait henüz tanınmadan önceki fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Gökçe, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
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YANIKKAPI KİTABESİ MÜZEDE KORUNACAKGalata'daki 700 yıllık Yanıkkapı üzerinde bulunan Ceneviz Kitabesi'ni hırsızlardan korumak için çevresine demir kafes yerleştirilmişti. Koruma Kurulu, kitabenin replikasının yapılmasına, orijinalinin de müzeye gönderilmesine karar verdi. (Haber: Eren Mahir Gençer Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)
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"DOLUNAY HAFTASI BAŞLIYOR" (BURÇLAR NASIL ETKİLENECEK?)Şubat ayının en hareketli haftasına başlıyoruz…Bu haftanın neredeyse tüm kritik geçişleri 19 Şubat Salı günü meydana gelecek. AstroLogos Kurucusu Burcu İnci’den Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları….
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GENÇ YETENEĞE FAZIL SAY'DAN DESTEK
9 yaşındaki Arya Su Güleç New York'tan ödülle döndü. Evde piyanosu olmadığı için çalışmalarını farklı yerlerde yapan Arya'ya ünlü piyanist Fazıl Say da bir sürpriz yaptı, kendi piyanosunu genç yeteneğe hediye etti.
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DEMET AKALIN: SOYULDUM (ESKİ ÇALIŞANINDAN HIRSIZLIK)Demet Akalın, evine giren hırsızı sosyal medyadan "Soyuldum" diyerek duyurdu. Eski çalışanının evine girdiğini bildiren Akalın'ın yakalanan kadın hırsıza saldırmaya çalıştığı iddia edildi.
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BERKAY'DAN MAHKEMEYE YENİ BAŞVURU (AYLIK GELİR BEYANI)Arda Turan ile görülen davasında aylık gelirini bin lira olarak beyan eden Berkay, yeni bir dilekçe verdi. Ünlü şarkıcı, “O rakamı sehven söyledim, aylık gelirim 250-350 bin lira arasında” dedi.
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PROGRAM BELLİ OLDU
Modern zamanların müziğini dünyanın pek çok yerine taşıyan, 65 farklı kentte ses getiren Barselona merkezli Sónar Müzik Festivali, bu yıl Türkiye’de üçüncü kez 8-9 Mart 2019 tarihlerinde Zorlu PSM’de düzenlenecek.