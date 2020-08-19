Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum (Magazin ve sanat turu: 19 Ağustos 2020)

Merih Demiral Göcek'te (Sporculardan tatil paylaşımları)

Dünyada 22 milyon 300 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs, spor dünyasında takvimleri alt üst etti. Kimi ligler pandemi başında tescil edildi, kimileri ise ara verildikten sonra tamamlandı. Avrupa kupası mücadeleleri ise hala devam ediyor. Bu süreçte tatil şansı yakalayan yıldız isimler ise güneş ve denizin tadını çıkardıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hatta bazıları tatili bitirip, antremanlara başladı bile. Son olarak Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral Göcek'ten bir fotoğraf paylaştı. İşte sporcuların tatil fotoğrafları...

HABER DETAY-TIKLA OKU