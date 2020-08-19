Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum (Magazin ve sanat turu: 19 Ağustos 2020)

19.08.2020 - 19:26
Amber Heard: Ayasofya'yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Amber Heard, tatilinden kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Tarihi yarımadayı gezdikten sonra Boğaz turuna çıkan oyuncu, Ayasofya Camii'nden yeni fotoğrafını paylaştı
Melania Trump, Donald Trump'ın elini tutmasına izin vermedi
ABD Başkanı Donald Trump ile Melania Trump arasında ilginç görüntüler yaşandı. Hafta sonu tatilinden dönerken uçak çıkışında eşinin elini tutmaya çalışan Trump'a, Melania'nın izin vermediği görüldü.
Brad Pitt ve Jennifer Aniston 19 yıl sonra aynı projede
Son dönemlerde barışacakları iddiaları ile magazin gündeminde yer alan eski eşler Brad Pitt ile Jennifer Aniston, yıllar sonra bir ilke imza attı. İkili, Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler (Fast Times At Ridgemont High) filminin okuma provalarında birlikte yer alacak.
Menajerimi Ara ne zaman başlıyor? (25 Ağustos Salı Star'da)
Yayınlanan tüm tanıtımlarıyla beğeni toplayan, menajerler ile oyuncuların ışıltılı ve bir o kadar da zorlu dünyasını anlatan Menajerimi Ara, ilk bölümüyle 25 Ağustos’ta Star TV’de izleyicilerle buluşuyor.
Carman Lee Yeuk-tung, 30 yıl sonra yaşını itiraf etti: 54
Yıllardır doğum gününü gizleyen Hong Konglu oyuncu Carman Lee Yeuk-tung, 54 yaşında olduğunu itiraf etti.
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, zorlu hastalıklarla mücadele eden ve Diriliş Ertuğrul dizisi hayranı 3 Pakistanlı çocuk ile sosyal medya platformu aracılığıyla buluştu.
Keanu Reeves: Corona virüs Matrix 4'ü etkilemeyecek
The Matrix'in Neo'su Keanu Reeves corona virüsün merakla beklenen 4. filmin çekimlerini etkilemeyeceğini açıkladı. Vizyon tarihi 1 Nisan 2022 olarak belirlenen filmin oyuncu kadrosunda Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra gibi ünlü isimler yer alırken Laurence Fishburne ise bu defa filmde yer almayacak. 22 Nisan 2022'de vizyona girmesi beklenen The Matrix 4'ten ilk set fotoğrafları geldi, filmin konusu ise sır gibi saklanıyor. İşte Matrix serisini anlamak için Matrix hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar ve devam filmleri...
Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor
Beşiktaş’taki Yıldız Sarayı’nda bulunan Yıldız Şale Köşkü'nün tarihi halısı restore ediliyor. 248 metrekarelik Türkiye’nin en büyük yekpare dokuması olma özelliğini taşıyan 3 ton ağırlığındaki halının restorasyonunun yüzde 70'i tamamlandı.
Kaia Gerber: Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim
Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber modelliğe emin adımlarla yürüyor. Geçtiğimiz günlerde sarışın olmaya karar veren Gerber bu sefer de canlı yayında saçlarını pembeye boyadı. Gerber, “Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim'' dedi. İşte 15 yaşında podyumlara adım atan 90'ların süper modeli Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber'in podyumlara yansıyan görüntüleri...
Merih Demiral Göcek'te (Sporculardan tatil paylaşımları)
Dünyada 22 milyon 300 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs, spor dünyasında takvimleri alt üst etti. Kimi ligler pandemi başında tescil edildi, kimileri ise ara verildikten sonra tamamlandı. Avrupa kupası mücadeleleri ise hala devam ediyor. Bu süreçte tatil şansı yakalayan yıldız isimler ise güneş ve denizin tadını çıkardıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hatta bazıları tatili bitirip, antremanlara başladı bile. Son olarak Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral Göcek'ten bir fotoğraf paylaştı. İşte sporcuların tatil fotoğrafları...
Justin Bieber kendisini eleştiren doktora hakaret etti
"Sağlıklı beslenme depresyona iyi geliyor" diyen Justin Bieber, bu konuda kendisini eleştiren doktora küfretti.
Mariinsky bale topluluğu'nda 30 kişiye corona virüs bulaştı
Dünyada 22 milyon 300 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs Mariinsky Tiyatrosunu'nu da vurdu. Bale topluluğundan 30 kişinin salgına yakalandığı tespit edildi.
Amadeus oyunu, MFÖ ve Haluk Levent, sanatseverlerle buluşacak
Amadeus oyunu ile MFÖ grubu ve Haluk Levent, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde corona virüs tedbirleri çerçevesinde sanatseverlerle buluşacak.
800 yıllık köprüde iş makinesiyle çalışma
Sivas’ın Divriği ilçesindeki Kız Köprüsü’nün onarımını yapan müteahhit, 800 yıllık tarihi köprünün üstüne iş makinesi çıkardı. Firma ‘Büyük taşlar vardı, o nedenle iş makinesiyle çalışmak zorundayız’ savunması yaparken, arkeolog Nezih Başgelen “İş makinesi ile restorasyon olmaz” dedi.
Priene Antik Kenti'nde zarar minimum düzeyde
Aydın'ın Söke ilçesinde tarım alanında çıkan ve Priene Antik Kenti'ne de sıçrayan yangının ardından bölgede inceleme yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Zarar minimum düzeyde" dedi.
Sertab Erener: Pandemi zamanında konser mucize gibi bir şey
Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluşan Sertab Erener "Pandemi zamanı sizlerle buluşmak bizim için mucize gibi bir şey, iyi ki geldiniz" dedi.
Antik tiyatro kazılarında heyecan verici gelişme
Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti tiyatrosunda devam eden kazı çalışmaları heyecan verici gelişmelere sahne oldu. Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nin doğu yakasında yapılan kazı çalışmalarında mevcut basamakların yer seviyesinin altındaki kısımlarının zarar görmediği ve büyük oranda korunduğu tespit edildi.
Hollywood sinemasında bir Türk kızı: Aslıgül Armağan
Londra'da aldığı tarih ve iletişim eğitimlerinin ardından Amerika'da sinema sektörüne adım atan Aslıgül Armağan, uluslararası yapımlarda senarist, yönetmen ve yardımcı yapımcılık görevlerini başarıyla yürütüyor.
Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Amida Höyük'te kazı çalışmalarına başlandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 8 bin yıllık Amida Höyük'teki Artuklu Sarayı'nın arkeolojik kazılarına yeniden başlandı. Kazı alanını yerinde inceleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kazının kesintisiz süreceğini açıkladı.
Kendall Jenner ile NBA yıldızı Devin Booker ilişkilerini ilan etti
Podyum dünyasının aranılan modeli Kendall Jenner ile NBA yıldızı Devin Booker akşam yemeğinde görüntülenmelerinin ardından ilişkilerini ilan etti. Booker’ın köpeğini gezdirirken objektiflere yakalanan ikili bu sefer panik yapmadı.
Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu kazısında hayvan figürlü obje bulundu
Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, hayvan figürlü obje bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, uluslararası değeri olan objeyenin Sinop'ta bulunmasının önemine ve ilginçliğine dikkat çekti.
Cilo Dağları'ndaki kaya resimleri hayvan florası hakkında önemli bilgiler veriyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörden temizlenen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesine yakın bölgedeki kaya resimleri dikkat çekiyor.