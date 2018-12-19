Magazin ve sanat turu (19 Aralık 2018)

Time Out dergisi “dünyada yapılması gereken en iyi 50 şey listesi” hazırladı. Liste, dünyanın 400 farklı noktasından kültür-sanat, yeme-içme ve seyahat editörü ile 200 uzman yazarın 5 bin farklı mekan önerisinin yanı sıra 15 bin okuyucunun önerileri arasından oluşturuldu. Seçilen 50 mekan benzersizliği, zamansızlığı, coğrafi çeşitliliği ve sunduğu mükemmel kültürel yapı açısından değerlendirildi. “Dünyanın gezilmesi gereken en havalı mekanları”ndan biri olarak Bomontiada, listeye 31’inci sıradan girdi. Time Out, Bomontiada'yı, “2015 yılında açılan Bomontiada, uzun zamandır sessizliğini koruyan eski İstanbul’un en kozmopolit mahallelerinden birine nefes oldu" ifadesiyle tanımladı.

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