Magazin ve sanat turu (19 Aralık 2018)
19 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÜNLÜ İSİMLERDEN 'SIFIR ATIK' MESAJLARI
Sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü isim, NTV'nin 'Sıfır Atık' kampanyası için mesaj verdi
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FORBES, AMERİKA'NIN EN ZENGİN ÜNLÜLERİNİ AÇIKLADI
Forbes dergisi, 2018'de Amerika'nın en zengin ünlülerini belirledi. Listede reality şov yıldızı Kylie Jenner, rap şarkıcısı Jay-Z ve Diddy, sunucu Oprah Winfrey gibi isimler yer alıyor.
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DÜNYANIN EN HAVALI MEKANLARI SEÇİLDİ (TÜRKİYE'DEN TEK MEKAN)
Time Out dergisi “dünyada yapılması gereken en iyi 50 şey listesi” hazırladı. Liste, dünyanın 400 farklı noktasından kültür-sanat, yeme-içme ve seyahat editörü ile 200 uzman yazarın 5 bin farklı mekan önerisinin yanı sıra 15 bin okuyucunun önerileri arasından oluşturuldu. Seçilen 50 mekan benzersizliği, zamansızlığı, coğrafi çeşitliliği ve sunduğu mükemmel kültürel yapı açısından değerlendirildi. “Dünyanın gezilmesi gereken en havalı mekanları”ndan biri olarak Bomontiada, listeye 31’inci sıradan girdi. Time Out, Bomontiada'yı, “2015 yılında açılan Bomontiada, uzun zamandır sessizliğini koruyan eski İstanbul’un en kozmopolit mahallelerinden birine nefes oldu" ifadesiyle tanımladı.
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AHMET KURAL HAKKINDA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİSıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Ahmet Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından iddianame düzenledi.
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EMEKLİ POLİS ANDREW COLBORN'DEN NETFLIX’E DAVABelgesel dizisi Making a Murderer’ın konu aldığı Steven Avery davasında adı geçen emekli polis memuru Andrew Colborn, Netflix’e ve belgeselin arkasındaki isimlere dava açtı.
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KIVANÇ TATLITUĞ İSYAN ETTİ: KANITLASINLAR OYUNCULUĞU BIRAKIRIMOyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, köpeği Mars'ın kulaklarını daha güzel gözükmesi için kulakları kestiği iddialarına isyan etti. Tatlıtuğ, "Kanıtlarsanız oyunculuğu bırakacağım" dedi.
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EVLİLİKLERİNİ NOKTALADILAR (2018'DE BOŞANAN ÜNLÜLER)Evlilik kararı alarak mutluluğa imza attılar... Günler, aylar hatta yıllarca aynı evi paylaştılar. Kimileri çocuk sahibi de oldu. Ancak evlilikleri yolunda gitmedi. Kimi ihanete uğradı, kimi birbibiriyle geçinemedi bazıları ise nikâh masasına erken oturduğunu fark etti. İşte 2018'de evliliklerini noktalayan ünlü isimler...
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HAKAN: MUHAFIZ HAKKINDA İZLENİMLERBaşrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan: Muhafız 14 Aralık'ta yayına girdi. İnternet üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaşan dizi hakkında sosyal medyanın yanı sıra dünyada da çeşitli övgü, eleştiri ve yorumlar yapıldı.
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2018'İN EN İYİ DÜĞÜN FOTOĞRAFLARIDüğün fotoğrafçılığı, yıllar içinde fotoğraf sanatı içinde önemli bir yer edindi. Farklı fotoğraf stilleriyle çiftlerin en önemli günü için belge niteliğinde çalışmalar yapılmaya başlandı. Bazı fotoğrafçılarla birlikte bazı çiftler cesur davranınca ortaya birbirinden ‘korkusuz’ fotoğraflar çıktı. İşte dünyanın farklı yerlerinden korkusuz çiftleri ve tutkulu fotoğrafçıları bir araya getiren Fearless Awards’ın seçtiği 2018’in en iyi düğün fotoğrafları...
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TARKAN KENDİNİ Tİ'YE ALDISon paylaşımı Şahan Gökbakar tarafından ti'ye alınan Tarkan, 10 albümünden şarkısının klip çekimini, Instagram hesabından paylaştığı videoda kendisini ti'ye alarak duyurdu.
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2018 ÇEVRE FOTOĞRAFLARI YARIŞMASI'NI BU FOTOĞRAFLAR KAZANMIŞTI2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları 89 ülkeden fotoğrafçıların fotoğrafları arasından seçildi. Büyük ödülü İranlı fotoğrafçı Said Muhammedzade kazanırken, Türk fotoğrafçı Ümmü Kandilcioğlu da Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu.
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MESUT ÖZİL İLE AMİNE GÜLŞE'YE ÇİFTLİKTEN PİTBULLBirlikteliklerinde adım adım evliliğe gittikleri iddia edilen Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe aileyi büyüttü. İkili yeni sahiplendikleri köpekleriyle çekilen kareyi "Aileye yeni üye" notuyla yayınladı.
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K-POP MÜZİK GRUBU BTS GÜNEY KORE İÇİN BİR HAZİNE (3,6 MİLYAR DOLAR)
Güney Koreli K-Pop müzik grubu BTS, ülkesine yılda 800 bin fazladan turistin sırf kendileri için gelmesini sağlarken 3,6 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlıyor.
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DİDEM SOYDAN DA AKIMA KATILDISosyal medyadaki bornozlu fotoğraf akımına katılan ünlüler arasına son olarak ünlü model Didem Soydan katıldı...
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'DİNLENMEYİ HAK ETMEK GİBİSİ YOKTUR'Emina Jahovic spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına No rest is worth anything, except the rest that is earned (Dinlenmeyi hak etmek gibisi yoktur) notu düştü.
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DOĞAYLA ŞAKA OLMAYACAĞINI ANLATAN FİLMLERHer gün kişi başı 1 kilo çöp attığımızı, yılda yaklaşık 400 poşet kullandığımızı ve bir plastiğin 1000 yılda yok olduğunu biliyor muydunuz? Dünya adım adım hızla plastik felaketine doğru yol alırken, çevreyi kurtarabilmek için çok sayıda proje de hayata geçiriliyor. Biz de doğayı ciddiye almamız gerektiğini anlatan filmleri derledik. İşte Yeşil sev, doğayı koru" filmlerinden bazıları...
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ANGELINA JOLIE, THE ECONOMIST'E MAKALE YAZDI
The Economist dergisinin 2019 sayısı için makale kaleme alan Angelina Jolie, mülteci sorununun nasıl giderilebileceğine dair fikirlerini yazdı.
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SAF FESTİVAL YOLCULUĞUNA DEVAM EDİYORAli Vatansever’in son filmi Saf'ın Toronto Film Festivali sonrası festival yolculuğu hızlı bir şekilde devam ediyor. Film Ocak ayında 30. Palm Springs Uluslararası Film Festivali ve 31. Premiers Plan- Angers Film Festivalleri’nde yarışacak.
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HAYVANLAR MODEL OLURSA
Finlandiya'nın karla kaplı ormanlarındaki sevimli hayvanların en doğal halleri içinizi ısıtacak. Helsinki'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Joachim Munter, sizleri adeta peri masallarından fırlamış gibi gözüken Finlandiya ormanlarının sevimli sakinleriyle tanışmaya davet ediyor. Sincaptan tilkiye, fareden kuşa kadar vahşi doğadaki hayvanların sanki kendisine poz verdiği hissini uyandıran Finlandiyalı fotoğraf sanatçısı Instagram hesabından paylaştığı bu muhteşem vahşi yaşam fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor...
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LEICA STORE İSTANBUL'DAN YARIŞMAKültür ve sanatın gelişimine önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun Leica Camera AG iş birliğiyle İstanbul’a taşıdığı Leica Store İstanbul, her ay farklı temalara odaklanacak Benim Gözümden fotoğraf yarışmasını hayata geçirdi. Aralık ayı ile birlikte başlayan fotoğraf yarışmasında ilk ayın teması Monochrome.
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EMRE GÜNDAY'DAN SIFIR ATIK PROJESİ'NE DESTEKNTV, bugün gün boyu daha temiz bir dünya için Ortak Gelecek: Sıfır Atık yayınıyla ekrana geliyor. Devletin zirvesinden üreticiye, çevrecilerden kullanıcılara tüm paydaşlarıyla geri dönüşümü hayatımıza nasıl dahil ederiz? sorusunun yanıtı aranıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Grup Şefi ve Solo Timpanisti olarak görev alan Emre Günay da Sıfır Atık Projesi'ne destek verdi. Günay, bir alışveriş merkezinde teneke ve pet şişelerle sergilediği gösteriyle geri dönüşümün önemine dikkat çekti.
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38. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ SİNEMA ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 38. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Ödülleri sahipleri belirlendi. Yönetmen Şerif Gören, oyuncular Göksel Arsoy ve Selda Alkor ile akademisyen Jak Şalom'a ödül verilecek.
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KENDALL JENNER, CAVALLI İÇİN MERT ALAŞ'A POZ VERDİ
Roberto Cavalli’nin ilkbahar-yaz 2019 kampanya yüzü olan Kendall Jenner, ilginç makyajıyla Mert Alaş'a poz verdi.
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YEŞİLÇAM'IN YUFKA YÜREKLİ OYUNCUSU ÖLÜMÜNÜN 25. YILINDA ANILIYOR
Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla seyircinin gönlünü kazanan Hulusi Kentmen, vefatının 25. yılında anılıyor.
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ZERRİN KÖŞEYE SIKIŞIYORStar TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
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2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ BELLİ OLDU
36. TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı'nda 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin Kırgızistan'ın Oş şehrinin olmasına karar verildi.