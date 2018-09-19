Magazin ve sanat turu (19 Eylül 2018)
19 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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USTA OYUNCU 69 YAŞINDA BABA OLUYORRichard Gere'in İspanyol eşi Alejandra Silva, önceki gün hamile olduğunu açıkladı.
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MRS. MAISEL HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER (EMMY'DEN 5 ÖDÜL)Bu yıl 70. Emmy Ödül Töreni’nde genel olarak ödüller farklı yapımlar arasında paylaşıldı. Ancak komedi dalında 5 ödülü kucaklayan The Marvelous Mrs. Maisel dizisi gecenin kazananı oldu. İşte The Marvelous Mrs. Maisel dizisi hakkında merak edilenler...
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ÜNLÜ MODEL IMPOSTER (SAHTEKAR) SENDROMUNA YAKALANDIİngiliz sunucu, model ve modacı Alexa Chung, günümüzde pek çok kişinin muzdarip olduğu Imposter Sendromu’nu yaşadığını ve çoğu zaman kendisini yetersiz hissettiğini dile getirdi.
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'GİTTİLER VE EVLENDİLER'Alec Baldwin, temmuz ayında nişanlanan yeğeni Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın evlendiğini doğruladı.
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SUNAL AİLESİ ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİDİYORSunal Ailesi, Kemal Sunal filmlerinin telif haklarıyla ilgili davalarını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyor
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670. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen yılın gecesinde renkli anlar yaşandı. İşte Emmy Ödülleri'nin unutlmayacak fotoğrafları...
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TERMİNATÖR ANTALYA'YA GELİYOR
Terminatör 3 filminin yıldızı Kristanna Loken, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılmak üzere 3 Ekim’de Türkiye’ye geliyor.
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KIVANÇ TATLITUĞ: ZEHİRLENMEMEK İÇİN DOZUNDA KULLANIYORUMYeni bir dizi ile ekranlara döneceğini hayranlarına müjdeleyen Kıvanç Tatlıtuğ, "Zehirlenmemek için sosyal medyayı dozunda kullanıyorum" dedi.
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EMMY ÖDÜLLERİ SONRASI 9 DİZİ ÖNERİSİBu yıl 70'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri sonrası listenize alabileceğiniz; ödülleriyle ön plana çıkan 9 dizi ve 1 film önerisi...
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BORANLAR'DA SULAR DURULMUYOR
Star TV'nin 3. yeni sezonu merak beklenen dizisi İstanbullu Gelin'de çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor. Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışıyor.
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NUSRET GÖKÇE ŞEYMA SUBAŞI'NIN RESTORANINDADünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Şeyma Subaşı'nın Bebek'te açıtğı mekanı ziyaret ederek destek oldu. Restoranın balıklarında da tadım yapan Nusret'in o anlarını Subaşı sosyal medyadan yayınlandı.
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'KANDIRILMAYA ÇALIŞILIYORSUNUZ'Şarkıcı Cem Adrian, takipçilerini sosyal medyadaki sahteliklere karşı yaptığı paylaşımla uyardı.
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ÜNLÜLER ÖDÜL TÖRENİNE NASIL HAZIRLANDI?Kırmızı halıda kusursuz bir görünüm sergileyen ünlülerin güzelliğinin perde arkasında hummalı bir çalışma ve oldukça kalabalık bir ekip var. İşte Vogue'un derlediği; pembe rujunu nasıl tazeleyeceğini makyaj artistinden öğrenen Jessica Biel'den tüm ekibiyle kameraya poz veren Emilia Clarke'a 70. Emmy Ödülleri'nde ünlülerin perde arkası güzellik anları...
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'BAZI SANATÇILARDA ENSTRÜMAN ORTADAN KALKIYOR'Caz piyanisti Kaan Bıyıkoğlu, NTV Radyo’nun Bizim Cazcılar adlı programında İrem Gökbudak’ın sorularını yanıtladı.
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İSTANBUL MÜZİK HAFTASI MFÖ İLE BAŞLADIÜnlü isimlerin sahne alacağı "fizy İstanbul Müzik Haftası", MFÖ konseriyle başladı. Performanslarıyla dikkati çeken MFÖ, "Sarı Laleler", "Sakın Gelme", "Mecburen", "Psikopat", "Yandım", "Yalnızlık Ömür Boyu"nun da arasında bulunduğu şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sundu.
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İKONİK KARAKTERLER ÖĞRENCİ KİMLİKLERİNDEABD'nin Michigan eyaletindeki North Farmington Lisesi son sınıf öğrencilerinin öğrenci kimlikleri için çektirdiği fotoğraflarda istedikleri kılıklara girmesine izin veriyor. İşte lise öğrencilerinin fotoğraf çekimi için girdikleri birbirinden yaratıcı çoğu ikonik kılıklar ve tercih ettikleri kimlikler.
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UN VE TEREYAĞININ LEZZETLİ BULUŞMASI: KAÇAMAKGöçmenlerin Kırklareli mutfağına taşıdığı, geçmişte "Pirjona", günümüzde ise "Kaçamak" olarak bilinen yemek, tereyağının eşsiz kokusuyla damak tadı arayanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
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OYUNCU ANIL ALTAN ASKERE GİTTİOyuncu Pelin Akil, Instagram'dan kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'ın askere gittiğini duyurdu. Altan, bedelli askerliğin ilk celbinde teslim oldu.
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ŞEHİR TİYATROLARI PERDELERİNİ AÇIYORİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezona 3 Ekim'de başlayacak.
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HADİSE'DEN MEVLANA'LI GÖNDERMEKardeşleriyle arası bozulan geçtiğimiz günlerde ise ablası Hülya Açıkgöz'e kendisi üzerinden haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dava açtığı iddialarıyla gündeme gelen Hadise, Mevlana'lı bir mesaj yayınladı.
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SU ALTINDAKİ MÜZEYE YENİ HEYKELLERAntalya'nın Kemer ilçesindeki "Sualtı Heykel Müzesi"ne 3,5 metre yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığındaki Poseidon heykeli, bahçe temalı çim biçen ve sulayan kadınlar ile 24 saksıdan oluşan heykeller batırıldı.
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TÜRK YÖNETMENE ÖDÜL
Yönetmen ve oyuncu Recep Çavdar'ın Av Dönüşü filmi İngiltere'de En İyi Kısa Film ödülünü aldı.
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KIVILCIM URAL DÖRT AYLIK HAMİLEKaan Tangöze’nin, Seçkin Piriler’den boşandıktan sonra birliktelik yaşamaya başladığı Kıvılcım Ural'ın dört aylık hamile olduğu iddia edildi.
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RECEP İVEDİK SETİNDEN İLK KARE
Komedyen Şahan Gökbakar, fenomen tiplemesi Recep İvedik’in Afrika macerasını beyazperdeye taşıyacağı film Recep İvedik 6 filmiyle ilgili ilk paylaşımlarını yaptı. Peki oyuncular setlerde neler yaşıyor? İşte ünlü isimlerin sette çekilmiş fotoğraflları...
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BIRAKMA BENİ CUMA GÜNÜ VİZYONDA
Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic’in, Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukların gerçek yaşam hikayesini beyazperdeye taşıdığı Bırakma Beni filminin Türkçe fragmanı. Film, Türkçe dublajlı haliyle 21 Eylül’de sinemaseverler ile buluşacak
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HÜLYA AVŞAR: TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİRİbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar Ayvalık'ta buluştu. Tatlıses'in "Anılarımızı yad ediyoruz" sözleri üzerine Avşar, "Hayatta eski diye bir şey yoktur. Tarih tekerrürden ibarettir" dedi.
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FRANSA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR AKADEMİSİ, KÜLTEPE'DEKayseri'de, geçmişi 6 bin yıl önceye dayanan, Asur döneminde Anadolu'nun en önemli ticaret kolonisinin kurulduğu Kültepe'de, Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği kazı çalışmalarıyla ilgili Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi (CNRS) belgesel çekimine başladı.
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AŞİYAN MÜZESİ'NDE TEVFİK FİKRET ETKİNLİĞİTürk edebiyatının önemli ismi şair Tevfik Fikret’in yaşamına doğru gizemli bir yolculuğa hazır mısınız?
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AYRILIK NEDENİ AÇIKLANDIŞarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkilerini noktalayan Hande Erçel, ayrılık nedeninin annesinin sağlık durumu olduğunu vurgulayarak, "Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum" dedi.
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MEHMET ERDEM KONSERİNE 'DUMAN' ENGELİKocaeli Gaziantep Tanıtım Günleri'nde kapalı fuar alanında kebap yapılırken oluşan duman her yeri kaplayınca Mehmet Erdem'in vereceği konser iptal edildi.
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